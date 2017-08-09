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Стадион:
Краснодар
 
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Амкар
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 42 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Краснодар - Амкар, который состоится 13.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Краснодар - Амкар
Краснодар
86.6% (71)
Ничья:
4.9% (4)
Амкар
8.5% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Краснодар:
39% (32)
Краснодар:
19.5% (16)
Краснодар:
13.4% (11)
Ничья:
4.9% (4)
Амкар:
3.7% (3)
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