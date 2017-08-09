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Стадион: Крестовский
Предыдущие игры
Зенит (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 09.08.2017 Урал 1:1 Зенит ПЛ
- 06.08.2017 Зенит 5:1 Спартак Москва ПЛ
- 03.08.2017 Зенит 0:1 Бней-Иегуда ЛЕ
- 30.07.2017 Тосно 0:1 Зенит ПЛ
- 27.07.2017 Бней-Иегуда 0:2 Зенит ЛЕ
- 22.07.2017 Зенит 2:1 Рубин ПЛ
- 16.07.2017 СКА-Хабаровск 0:2 Зенит ПЛ
- 04.07.2017 Аустрия Вена 1:2 Зенит ТМК
- 24.06.2017 Зенит 0:1 Лудогорец ТМК
- 21.06.2017 Зенит 1:2 ЦСКА София ТМК
- 21.05.2017 Локомотив Москва 0:2 Зенит ПЛ
- 17.05.2017 Зенит 1:0 Краснодар ПЛ
- 13.05.2017 Крылья Советов 1:3 Зенит ПЛ
- 07.05.2017 Зенит 0:1 Ахмат ПЛ
- 01.05.2017 Томь 0:2 Зенит ПЛ
- 26.04.2017 Оренбург 0:1 Зенит ПЛ
- 22.04.2017 Зенит 2:0 Урал ПЛ
- 16.04.2017 Спартак Москва 2:1 Зенит ПЛ
- 08.04.2017 Зенит 1:1 Анжи ПЛ
- 02.04.2017 Рубин 0:2 Зенит ПЛ
Ахмат (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 10.08.2017 Ахмат 2:3 Краснодар ПЛ
- 05.08.2017 Уфа 3:2 Ахмат ПЛ
- 29.07.2017 Ахмат 2:0 Динамо Москва ПЛ
- 23.07.2017 Ростов 0:1 Ахмат ПЛ
- 16.07.2017 Ахмат 1:0 Амкар ПЛ
- 12.07.2017 Ахмат 5:0 Ангушт ТМК
- 05.07.2017 Ахмат 4:1 Янг Бойз ТМК
- 02.07.2017 Лудогорец 2:0 Ахмат ТМК
- 28.06.2017 Ред Булл Зальцбург 1:1 Ахмат ТМК
- 20.06.2017 Карабах 0:1 Ахмат ТМК
- 15.06.2017 Габала 0:1 Ахмат ТМК
- 21.05.2017 Крылья Советов 1:3 Ахмат ПЛ
- 17.05.2017 Спартак Москва 3:0 Ахмат ПЛ
- 14.05.2017 Томь 1:2 Ахмат ПЛ
- 07.05.2017 Зенит 0:1 Ахмат ПЛ
- 29.04.2017 Ахмат 5:2 Урал ПЛ
- 26.04.2017 Рубин 0:1 Ахмат ПЛ
- 22.04.2017 Ахмат 0:1 Анжи ПЛ
- 16.04.2017 Оренбург 2:1 Ахмат ПЛ
- 08.04.2017 Ахмат 3:1 Арсенал Тула ПЛ
Последние игры между собой
Зенит: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Ахмат: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
- 07.05.2017 Зенит 0:1 Ахмат Премьер-лига
- 06.11.2016 Ахмат 2:1 Зенит Премьер-лига
- 28.11.2015 Ахмат 4:1 Зенит Премьер-лига
- 01.08.2015 Зенит 3:0 Ахмат Премьер-лига
- 08.04.2015 Ахмат 1:2 Зенит Премьер-лига
- 08.11.2014 Зенит 1:3 Ахмат Премьер-лига
- 01.12.2013 Ахмат 1:1 Зенит Премьер-лига
- 14.09.2013 Зенит 2:0 Ахмат Премьер-лига
- 31.03.2013 Ахмат 0:3 Зенит Премьер-лига
- 14.09.2012 Зенит 0:2 Ахмат Премьер-лига
- 26.06.2011 Зенит 0:0 Ахмат Премьер-лига
- 13.03.2011 Ахмат 0:1 Зенит Премьер-лига
- 20.09.2010 Ахмат 0:0 Зенит Премьер-лига
- 25.04.2010 Зенит 0:0 Ахмат Премьер-лига
- 08.11.2009 Зенит 2:0 Ахмат Премьер-лига
- 19.07.2009 Ахмат 3:2 Зенит Премьер-лига
- 13.09.2008 Ахмат 1:4 Зенит Премьер-лига
- 13.08.2008 Зенит 3:1 Ахмат Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|3.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|4.
|Ростов
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|4 - 2
|10
|5.
|Уфа
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|6.
|Ахмат
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|9.
|Рубин
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|12.
|Анжи
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|13.
|Тосно
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|16.
|Амкар
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 6
|1
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 43 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Зенит - Ахмат, который состоится 13.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Зенит - Ахмат, который состоится 13.08.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Зенит - Ахмат
Зенит
80% (72)
Ничья:
10% (9)
Ахмат
10% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Зенит:
27.8% (25)
2:1 Зенит:
23.3% (21)
1:0 Зенит:
10% (9)
1:1 Ничья:
5.6% (5)
3:1 Зенит:
4.4% (4)
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