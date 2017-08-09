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Стадион:
Зенит
 
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Ахмат
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 43 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Зенит - Ахмат, который состоится 13.08.2017.
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Прогнозы на матч Зенит - Ахмат
Зенит
80% (72)
Ничья:
10% (9)
Ахмат
10% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
27.8% (25)
Зенит:
23.3% (21)
Зенит:
10% (9)
Ничья:
5.6% (5)
Зенит:
4.4% (4)
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