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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Шарлеруа
0:0
Первый тайм: 40'
Андерлехт
0'
7' Желтая карточка
Баби Амара
20' Желтая карточка
Требель Адриен
40'
Первый тайм
Желтая карточка
20'
Требель Адриен получает желтую карточку.
Желтая карточка
7'
Баби Амара получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Pays de Charleroi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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