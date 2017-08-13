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Стадион: Дю Паи де Шарлеруа
7' Желтая карточкаБаби Амара
20' Желтая карточкаТребель Адриен
|
7'
20'
Состав команд
18
Баби
Амара
10
Пойе
Давид
12
Аппиа
Деннис
20
Кумс
Свен
94
Анни
Софьян
Шарлеруа 4-5-1
- Основной состав
- 1 Пеннето Николя Вратарь
- 8 Мартос Франсиско Защитник
- 17 Маринос Стергос Защитник
- 13 Дианди Кристоф Защитник
- 24 Дессолей Дорьян Защитник
- 18 Баби Амара Полузащитник
- 26 Илаймааритра Марко Полузащитник
- 25 Нуриу Фортуна Полузащитник
- 46 Лукебакио Доди Полузащитник
- 10 Пойе Давид Полузащитник
- 9 Резаи Кавех Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Манданда Парфе Вратарь
- 6 Зайков Джоко Защитник
- 5 Буланже Бенжамен Защитник
- 77 Mamadou Fall Полузащитник
- 28 Саглык Энес Полузащитник
- 99 Бедья Крис Нападающий
- 14 Бенавенте Кристиан Нападающий
- Главный тренер: Felice Mazzu
Андерлехт 4-3-3
- Основной состав
- 1 Сельс Матц Вратарь
- 4 Мбодж Кара Защитник
- 5 Спайич Урош Защитник
- 11 Кипчу Александру Защитник
- 12 Аппиа Деннис Защитник
- 20 Кумс Свен Полузащитник
- 25 Требель Адриен Полузащитник
- 32 Дендонкер Леандер Полузащитник
- 91 Теодорчик Лукаш Нападающий
- 37 Обрадович Иван Нападающий
- 94 Анни Софьян Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Букс Франк Вратарь
- 3 Дешахт Оливье Защитник
- 10 Станчу Николае Полузащитник
- 9 Оньекуру Генри Полузащитник
- 8 Pieter Gerkens Полузащитник
- 24 Телин Исаак Нападающий
- 17 Бруно Массимо Нападающий
- Главный тренер: Вайлер Рене
Предыдущие игры
Шарлеруа (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 05.08.2017 Мускрон-Перювельз 2:5 Шарлеруа ПДА
- 30.07.2017 Ронсе 3:0 Шарлеруа ТМК
- 29.07.2017 Шарлеруа 1:0 Кортрейк ПДА
- 25.07.2017 Тубице 2:1 Шарлеруа ТМК
- 23.07.2017 Вален 4:1 Шарлеруа ТМК
- 22.07.2017 Фортуна 0:2 Шарлеруа ТМК
- 19.07.2017 Реймс 0:3 Шарлеруа ТМК
- 16.07.2017 Юнион Сен-Жиль 0:2 Шарлеруа ТМК
- 14.07.2017 Амьен 1:1 Шарлеруа ТМК
- 07.07.2017 Шарлеруа 2:0 Шахтёр Дн ТМК
- 21.05.2017 Зульте-Варегем 2:2 Шарлеруа ЛППОЧГ
- 18.05.2017 Шарлеруа 1:3 Андерлехт ЛППОЧГ
- 14.05.2017 Гент 1:1 Шарлеруа ЛППОЧГ
- 05.05.2017 Шарлеруа 1:3 Брюгге ЛППОЧГ
- 30.04.2017 Остенде 1:0 Шарлеруа ЛППОЧГ
- 27.04.2017 Андерлехт 0:1 Шарлеруа ЛППОЧГ
- 22.04.2017 Шарлеруа 2:0 Зульте-Варегем ЛППОЧГ
- 17.04.2017 Шарлеруа 0:1 Гент ЛППОЧГ
- 08.04.2017 Брюгге 1:1 Шарлеруа ЛППОЧГ
- 01.04.2017 Шарлеруа 1:1 Остенде ЛППОЧГ
Андерлехт (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 06.08.2017 Андерлехт 1:0 Остенде ПДА
- 28.07.2017 Антверпен 0:0 Андерлехт ПДА
- 22.07.2017 Андерлехт 2:1 Зульте-Варегем С
- 19.07.2017 Дендер 1:3 Андерлехт ТМК
- 15.07.2017 Льерс 0:2 Андерлехт ТМК
- 07.07.2017 Ред Булл Зальцбург 4:1 Андерлехт ТМК
- 30.06.2017 Уденаарде 1:3 Андерлехт ТМК
- 21.05.2017 Андерлехт 3:2 Остенде ЛППОЧГ
- 18.05.2017 Шарлеруа 1:3 Андерлехт ЛППОЧГ
- 14.05.2017 Брюгге 1:1 Андерлехт ЛППОЧГ
- 07.05.2017 Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем ЛППОЧГ
- 30.04.2017 Гент 0:0 Андерлехт ЛППОЧГ
- 27.04.2017 Андерлехт 0:1 Шарлеруа ЛППОЧГ
- 23.04.2017 Андерлехт 2:0 Брюгге ЛППОЧГ
- 20.04.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 Андерлехт ЛЕ
- 16.04.2017 Остенде 0:1 Андерлехт ЛППОЧГ
- 13.04.2017 Андерлехт 1:1 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 09.04.2017 Андерлехт 0:0 Гент ЛППОЧГ
- 31.03.2017 Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт ЛППОЧГ
- 16.03.2017 Андерлехт 1:0 АПОЭЛ ЛЕ
Последние игры между собой
Шарлеруа: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Андерлехт: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
- 18.05.2017 Шарлеруа 1:3 Андерлехт Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 27.04.2017 Андерлехт 0:1 Шарлеруа Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 26.12.2016 Шарлеруа 0:2 Андерлехт Лига Про
- 01.12.2016 Шарлеруа 2:2 Андерлехт Кубок
- 11.09.2016 Андерлехт 3:2 Шарлеруа Лига Про
- 24.01.2016 Андерлехт 2:1 Шарлеруа Лига Про
- 20.09.2015 Шарлеруа 1:1 Андерлехт Лига Про
- 03.05.2015 Шарлеруа 0:1 Андерлехт Лига Жюпиле
- 06.04.2015 Андерлехт 1:0 Шарлеруа Лига Жюпиле
- 06.04.2015 Андерлехт 1:0 Шарлеруа Лига Жюпиле
- 22.11.2014 Шарлеруа 3:1 Андерлехт Лига Жюпиле
- 10.08.2014 Андерлехт 1:0 Шарлеруа Лига Жюпиле
- 23.11.2013 Шарлеруа 2:1 Андерлехт Лига Жюпиле
- 25.08.2013 Андерлехт 5:2 Шарлеруа Лига Жюпиле
- 15.02.2013 Андерлехт 2:0 Шарлеруа Лига Жюпиле
- 27.10.2012 Шарлеруа 2:0 Андерлехт Лига Жюпиле
- 27.11.2010 Андерлехт 4:1 Шарлеруа Премьер-лига
- 07.08.2010 Шарлеруа 0:0 Андерлехт Премьер-лига
- 06.03.2010 Шарлеруа 0:2 Андерлехт Премьер-лига
- 17.10.2009 Андерлехт 2:0 Шарлеруа Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Шарлеруа
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Зульте-Варегем
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|4.
|Кортрейк
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Мускрон-Перювельз
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Васланд-Беверен
|3
|1
|2
|0
|8 - 5
|5
|7.
|Андерлехт
|0:0
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|8.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Генк
|3
|1
|1
|1
|9 - 8
|4
|10.
|Антверпен
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Сент-Трюйден
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Мехелен
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Гент
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Остенде
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|15.
|Локерен
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|16.
|Эйпен
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Первый тайм
20'
Требель Адриен получает желтую карточку.
7'
Баби Амара получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Pays de Charleroi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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