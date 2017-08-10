- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Олимпийский (Рим)
Предыдущие игры
Ювентус (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 05.08.2017 Тоттенхэм 2:0 Ювентус ТМК
- 30.07.2017 Рома 1:1 Ювентус МКЧ
- 27.07.2017 ПСЖ 2:3 Ювентус МКЧ
- 23.07.2017 Ювентус 1:2 Барселона МКЧ
- 03.06.2017 Ювентус 1:4 Реал Мадрид ЛЧ
- 27.05.2017 Болонья 1:2 Ювентус СA
- 21.05.2017 Ювентус 3:0 Кротоне СA
- 17.05.2017 Ювентус 2:0 Лацио КИ
- 14.05.2017 Рома 3:1 Ювентус СA
- 09.05.2017 Ювентус 2:1 Монако ЛЧ
- 06.05.2017 Ювентус 1:1 Торино СA
- 03.05.2017 Монако 0:2 Ювентус ЛЧ
- 28.04.2017 Аталанта 2:2 Ювентус СA
- 23.04.2017 Ювентус 4:0 Дженоа СA
- 19.04.2017 Барселона 0:0 Ювентус ЛЧ
- 15.04.2017 Пескара 0:2 Ювентус СA
- 11.04.2017 Ювентус 3:0 Барселона ЛЧ
- 08.04.2017 Ювентус 2:0 Кьево СA
- 05.04.2017 Наполи 3:2 Ювентус КИ
- 02.04.2017 Наполи 1:1 Ювентус СA
Лацио (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 05.08.2017 Малага 0:1 Лацио ТМК
- 30.07.2017 Байер Л 1:3 Лацио ТМК
- 22.07.2017 Лацио 2:0 Спал-2013 ТМК
- 19.07.2017 Триестина 0:3 Лацио ТМК
- 28.05.2017 Кротоне 3:1 Лацио СA
- 21.05.2017 Лацио 1:3 Интер Милан СA
- 17.05.2017 Ювентус 2:0 Лацио КИ
- 13.05.2017 Фиорентина 3:2 Лацио СA
- 07.05.2017 Лацио 7:3 Сампдория СA
- 30.04.2017 Рома 1:3 Лацио СA
- 23.04.2017 Лацио 6:2 Палермо СA
- 15.04.2017 Дженоа 2:2 Лацио СA
- 09.04.2017 Лацио 0:3 Наполи СA
- 04.04.2017 Рома 3:2 Лацио КИ
- 01.04.2017 Сассуоло 1:2 Лацио СA
- 19.03.2017 Кальяри 0:0 Лацио СA
- 13.03.2017 Лацио 3:1 Торино СA
- 05.03.2017 Болонья 0:2 Лацио СA
- 01.03.2017 Лацио 2:0 Рома КИ
- 26.02.2017 Лацио 1:0 Удинезе СA
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Лацио: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
- 17.05.2017 Ювентус 2:0 Лацио Кубок Италии
- 22.01.2017 Ювентус 2:0 Лацио Серия A
- 27.08.2016 Лацио 0:1 Ювентус Серия A
- 20.04.2016 Ювентус 3:0 Лацио Серия A
- 20.01.2016 Лацио 0:1 Ювентус Кубок Италии
- 04.12.2015 Лацио 0:2 Ювентус Серия A
- 08.08.2015 Ювентус 2:0 Лацио Суперкубок
- 20.05.2015 Ювентус 2:1 Лацио Кубок Италии
- 18.04.2015 Ювентус 2:0 Лацио Серия A
- 22.11.2014 Лацио 0:3 Ювентус Серия A
- 25.01.2014 Лацио 1:1 Ювентус Серия A
- 31.08.2013 Ювентус 4:1 Лацио Серия A
- 18.08.2013 Ювентус 4:0 Лацио Суперкубок Италии
- 15.04.2013 Лацио 0:2 Ювентус Серия A
- 29.01.2013 Лацио 2:1 Ювентус Кубок Италии
- 22.01.2013 Ювентус 1:1 Лацио Кубок Италии
- 17.11.2012 Ювентус 0:0 Лацио Серия A
- 11.04.2012 Ювентус 2:1 Лацио Серия A
- 26.11.2011 Лацио 0:1 Ювентус Серия A
- 02.05.2011 Лацио 0:1 Ювентус Серия A
-
До начала матча осталось 2 дня 19 часов 28 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - Лацио, который состоится 13.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - Лацио, который состоится 13.08.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Ювентус - Лацио
Ювентус
91.1% (82)
Ничья:
6.7% (6)
Лацио
2.2% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ювентус:
43.3% (39)
2:0 Ювентус:
18.9% (17)
1:0 Ювентус:
14.4% (13)
1:1 Ничья:
5.6% (5)
3:1 Ювентус:
4.4% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Таджикистан
- Кыргызстан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация