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Стадион:
Ювентус
 
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Лацио
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До начала матча осталось 2 дня 19 часов 28 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - Лацио, который состоится 13.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Ювентус - Лацио
Ювентус
91.1% (82)
Ничья:
6.7% (6)
Лацио
2.2% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
43.3% (39)
Ювентус:
18.9% (17)
Ювентус:
14.4% (13)
Ничья:
5.6% (5)
Ювентус:
4.4% (4)
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