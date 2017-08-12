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Стадион:
Реал Мадрид
 
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Барселона
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До начала матча осталось 2 дня 22 часа 41 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Мадрид - Барселона, который состоится 17.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Барселона
Реал Мадрид
61% (47)
Ничья:
20.8% (16)
Барселона
18.2% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
41.6% (32)
Барселона:
10.4% (8)
Ничья:
10.4% (8)
Ничья:
7.8% (6)
Реал Мадрид:
6.5% (5)
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