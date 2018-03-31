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Стадион: Зрители: 56882
Вест Хэм
3:0
Конец матча
Саутгемптон
0'
1:0
13' Гол
Мариу Жоау
2:0
17' Гол
Арнаутович Марко
3:0
45' Гол
Арнаутович Марко
54' Желтая карточка
Лемина Марио
59' Желтая карточка
Бертранд Райан
80' Желтая карточка
Тадич Душан
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Вест Хэм заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 56882 болельщиков
93'
Шанс! Лонг Шейн из команды Саутгемптон пробил головой, но мимо
93'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
93'
Удар от ворот произведет Вест Хэм

92'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
92'
Ох, красивый был бы гол! Крессуэлл Арон пробил с лета в перекладину!
92'
Мариу Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Буфаль Софьян из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Ноубл Марк
91'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
89'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Игрок из команды Вест Хэм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
89'
Тактическая замена. Куйяте Шейку уходит с поля и его заменяет Куллен Джош
87'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
87'
Худт Уэсли не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Мариу Жоау
85'
Крессуэлл Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Тадич Душан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
85'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
84'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
83'
Тактическая замена. Остин Чарльз уходит с поля и его заменяет Каррильо Гидо
83'
Тадич Душан не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
83'
Хагилл Джордан наказан за толчок Стивенс Джек
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Остин Чарльз из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Масуаку Артур
Желтая карточка
80'
Тадич Душан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
80'
Тадич Душан из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Куйяте Шейку оказался на газоне.
80'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Тадич Душан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
Угловой
80'
Буфаль Софьян из команды Саутгемптон разыграл угловой с левого угла.
80'
Тактическая замена. Арнаутович Марко уходит с поля и его заменяет Хагилл Джордан
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
Буфаль Софьян мяч отрикошетил от ворот
79'
Буфаль Софьян из команды Саутгемптон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
79'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Сабалета Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
77'
Арнаутович Марко нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
Фол, нарушение
75'
Буфаль Софьян из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Сабалета Пабло оказался на газоне.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Лемина Марио из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Куйяте Шейку
73'
Харт Джо взял и забрал мяч на выходе
Угловой
72'
Тадич Душан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
72'
Остин Чарльз мяч отрикошетил от ворот
72'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон забрасывает мяч в штрафную.
72'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Бертранд Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Стивенс Джек из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Ноубл Марк
71'
Райс Деклан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
70'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
69'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
69'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
67'
Тактическая замена. Редмонд Натан уходит с поля и его заменяет Буфаль Софьян
67'
Арнаутович Марко не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
65'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Ноубл Марк оказался на газоне.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
62'
Тадич Душан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
62'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
ШАНС! Мариу Жоау нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Райс Деклан
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Угловой
60'
Тадич Душан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Масуаку Артур из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Тадич Душан
Желтая карточка
59'
Бертранд Райан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
59'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон опасно и грубо сыграл. Мариу Жоау пострадал.
59'
Сабалета Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Тадич Душан из команды Саутгемптон подал угловой слева.
58'
Остин Чарльз мяч отрикошетил от ворот
58'
О, нет. Из многообещающей позиции Остин Чарльз из команды Саутгемптон наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
58'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
Фол, нарушение
57'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль наказан за толчок Ноубл Марк
56'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
55'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
54'
Лемина Марио получает желтую карточку за неспортивное поведение
53'
Тадич Душан из команды Саутгемптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
53'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм играет слишком грубо. Тадич Душан оказался на газоне.
52'
Ноубл Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Тадич Душан из команды Саутгемптон подал угловой слева.
51'
Харт Джо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
51'
Тадич Душан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
49'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Фернандес Эдимилсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Тадич Душан из команды Саутгемптон подал угловой слева.
47'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Габбьядини Маноло уходит с поля и его заменяет Лонг Шейн
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
51'
Команда Вест Хэм играла лучше в этом тайме.
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Отличный командный гол!
49'
Игроки ФК "Вест Хэм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Масуаку Артур сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Арнаутович Марко классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
49'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает отличный кросс...
49'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
48'
Мариу Жоау наказан за толчок Хёйбьерг Пьер-Эмиль
48'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Райс Деклан из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
46'
[5] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
43'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
43'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
Фол, нарушение
43'
Худт Уэсли наказан за толчок Арнаутович Марко
42'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
39'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
38'
Мариу Жоау решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
38'
Редмонд Натан наказан за толчок Масуаку Артур
37'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
37'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм разыграл угловой с левого угла.
36'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
36'
Назначен штрафной. Пострадал Бертранд Райан, его свалил Фернандес Эдимилсон.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Масуаку Артур из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Тадич Душан
33'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
31'
Фернандес Эдимилсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Офсайд
28'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм в офсайде
28'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
28'
Остин Чарльз выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм подал угловой слева.
27'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Крессуэлл Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
26'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
Угловой
24'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм разыграл угловой с правого угла.
23'
Фернандес Эдимилсон мяч отрикошетил от ворот
23'
Отличные скиллы показывает Фернандес Эдимилсон, обводя своих соперников
23'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Куйяте Шейку
21'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
21'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
20'
Арнаутович Марко возвращается на поле, всё в порядке.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Арнаутович Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Травма, повреждение
19'
Арнаутович Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Арнаутович Марко первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
17'
Почти гол! Арнаутович Марко пробил головой по воротам, но Маккарти Алекс спас!
17'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
16'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль ошибается в защите.
16'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
15'
Как он промахнулся? Арнаутович Марко имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
15'
ШАНС! Арнаутович Марко вышел один-на-один с голкипером...
15'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Тадич Душан из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Масуаку Артур
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
13'
Куйяте Шейку сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Мариу Жоау изменил счет на табло!
13'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
13'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
13'
Игроки ФК "Вест Хэм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Лемина Марио ошибается в защите.
Угловой
13'
Тадич Душан из команды Саутгемптон разыграл угловой с правого угла.
12'
Куйяте Шейку предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Тадич Душан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
12'
Масуаку Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Сабалета Пабло из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Бертранд Райан
11'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм подал угловой слева.
9'
Маккарти Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
9'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм подал угловой справа.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Антонио Майкл получил травму и заменен. Фернандес Эдимилсон выходит на поле.
Травма, повреждение
7'
Антонио Майкл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Стивенс Джек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
6'
Антонио Майкл нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Куйяте Шейку из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Тадич Душан
5'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
5'
Игрок из команды Вест Хэм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
4'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Вратарь парирует удар, который нанес Куйяте Шейку, и мяч снова в игре
3'
Сабалета Пабло нанес удар, но промахнулся очень сильно.
3'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Ноубл Марк из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Остин Чарльз
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Саутгемптон". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вест Хэм 3:0 Саутгемптон
Вест Хэм
51.1% (90)
Ничья:
36.4% (64)
Саутгемптон
12.5% (22)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.1% (60)
Вест Хэм:
25% (44)
Вест Хэм:
22.7% (40)
Саутгемптон:
5.1% (9)
Саутгемптон:
5.1% (9)
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