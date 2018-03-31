Стадион: Лондон Зрители: 56882
3:0
Конец матча
1:0
13' ГолМариу Жоау
2:0
17' ГолАрнаутович Марко
3:0
45' ГолАрнаутович Марко
54' Желтая карточкаЛемина Марио
59' Желтая карточкаБертранд Райан
80' Желтая карточкаТадич Душан
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вест Хэм заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 56882 болельщиков
93'
Шанс! Лонг Шейн из команды Саутгемптон пробил головой, но мимо
93'
93'
92'
92'
Ох, красивый был бы гол! Крессуэлл Арон пробил с лета в перекладину!
92'
Мариу Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Судья сигнализирует, что Буфаль Софьян из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Ноубл Марк
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
89'
89'
Игрок из команды Вест Хэм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
89'
Тактическая замена. Куйяте Шейку уходит с поля и его заменяет Куллен Джош
87'
87'
Худт Уэсли не смог попасть в створ ударом издали
86'
Судья сигнализирует, что Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Мариу Жоау
85'
Крессуэлл Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
85'
85'
85'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
84'
83'
83'
Тактическая замена. Остин Чарльз уходит с поля и его заменяет Каррильо Гидо
83'
Тадич Душан не смог попасть в створ ударом издали
83'
Хагилл Джордан наказан за толчок Стивенс Джек
82'
Судья сигнализирует, что Остин Чарльз из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Масуаку Артур
80'
Тадич Душан получил желтую карточку от судьи
80'
Тадич Душан из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Куйяте Шейку оказался на газоне.
80'
80'
80'
Буфаль Софьян из команды Саутгемптон разыграл угловой с левого угла.
80'
Тактическая замена. Арнаутович Марко уходит с поля и его заменяет Хагилл Джордан
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
Буфаль Софьян мяч отрикошетил от ворот
79'
Буфаль Софьян из команды Саутгемптон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
79'
77'
Сабалета Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Арнаутович Марко нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
75'
Буфаль Софьян из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Сабалета Пабло оказался на газоне.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Судья сигнализирует, что Лемина Марио из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Куйяте Шейку
73'
Харт Джо взял и забрал мяч на выходе
72'
72'
Остин Чарльз мяч отрикошетил от ворот
72'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон забрасывает мяч в штрафную.
72'
71'
Бертранд Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
71'
Судья сигнализирует, что Стивенс Джек из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Ноубл Марк
71'
Райс Деклан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
70'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
69'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
69'
67'
67'
Тактическая замена. Редмонд Натан уходит с поля и его заменяет Буфаль Софьян
67'
Арнаутович Марко не смог попасть в створ ударом издали
65'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Ноубл Марк оказался на газоне.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
62'
62'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
ШАНС! Мариу Жоау нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
Судья сигнализирует, что Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Райс Деклан
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
60'
Судья сигнализирует, что Масуаку Артур из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Тадич Душан
59'
Бертранд Райан получил желтую карточку от судьи
59'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон опасно и грубо сыграл. Мариу Жоау пострадал.
59'
Сабалета Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
Остин Чарльз мяч отрикошетил от ворот
58'
О, нет. Из многообещающей позиции Остин Чарльз из команды Саутгемптон наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
58'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
57'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль наказан за толчок Ноубл Марк
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
55'
54'
Лемина Марио получает желтую карточку за неспортивное поведение
53'
Тадич Душан из команды Саутгемптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
53'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм играет слишком грубо. Тадич Душан оказался на газоне.
52'
Ноубл Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
Харт Джо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
49'
48'
Фернандес Эдимилсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
46'
Тактическая замена. Габбьядини Маноло уходит с поля и его заменяет Лонг Шейн
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
51'
Команда Вест Хэм играла лучше в этом тайме.
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Отличный командный гол!
49'
Игроки ФК "Вест Хэм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
49'
Масуаку Артур сделал результативную передачу.
49'
Г О О О О Л - Арнаутович Марко классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
49'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает отличный кросс...
49'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
48'
Мариу Жоау наказан за толчок Хёйбьерг Пьер-Эмиль
48'
47'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
47'
Райс Деклан из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
46'
[5] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль наказан за толчок Фернандес Эдимилсон
43'
43'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
43'
Худт Уэсли наказан за толчок Арнаутович Марко
42'
41'
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
39'
39'
39'
38'
Мариу Жоау решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
38'
Редмонд Натан наказан за толчок Масуаку Артур
37'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм разыграл угловой с левого угла.
36'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм отдал передачу, которая была заблокирована.
36'
Назначен штрафной. Пострадал Бертранд Райан, его свалил Фернандес Эдимилсон.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
33'
Судья сигнализирует, что Масуаку Артур из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Тадич Душан
33'
32'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Фернандес Эдимилсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
28'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм в офсайде
28'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
28'
Остин Чарльз выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм подал угловой слева.
27'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
26'
Крессуэлл Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
26'
25'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
24'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм разыграл угловой с правого угла.
23'
Фернандес Эдимилсон мяч отрикошетил от ворот
23'
Отличные скиллы показывает Фернандес Эдимилсон, обводя своих соперников
23'
23'
23'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
22'
Судья сигнализирует, что Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Куйяте Шейку
21'
21'
20'
Арнаутович Марко возвращается на поле, всё в порядке.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Арнаутович Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
19'
Арнаутович Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
17'
Г О О О О Л - Арнаутович Марко первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
17'
Почти гол! Арнаутович Марко пробил головой по воротам, но Маккарти Алекс спас!
17'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
16'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль ошибается в защите.
16'
15'
Как он промахнулся? Арнаутович Марко имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
15'
ШАНС! Арнаутович Марко вышел один-на-один с голкипером...
15'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
15'
Судья сигнализирует, что Тадич Душан из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Масуаку Артур
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
13'
Куйяте Шейку сделал результативную передачу.
13'
Г О О О О Л - Мариу Жоау изменил счет на табло!
13'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
13'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
13'
Игроки ФК "Вест Хэм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Лемина Марио ошибается в защите.
13'
Тадич Душан из команды Саутгемптон разыграл угловой с правого угла.
12'
Куйяте Шейку предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
12'
Масуаку Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Судья сигнализирует, что Сабалета Пабло из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Бертранд Райан
11'
10'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм подал угловой слева.
9'
Маккарти Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм подал угловой справа.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Антонио Майкл получил травму и заменен. Фернандес Эдимилсон выходит на поле.
7'
Антонио Майкл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Стивенс Джек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
6'
Антонио Майкл нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
5'
Судья сигнализирует, что Куйяте Шейку из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Тадич Душан
5'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
5'
Игрок из команды Вест Хэм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
4'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
3'
Вратарь парирует удар, который нанес Куйяте Шейку, и мяч снова в игре
3'
Сабалета Пабло нанес удар, но промахнулся очень сильно.
3'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
1'
Судья сигнализирует, что Ноубл Марк из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Остин Чарльз
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Саутгемптон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вест Хэм 3:0 Саутгемптон
Вест Хэм
51.1% (90)
Ничья:
36.4% (64)
Саутгемптон
12.5% (22)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.1% (60)
2:1 Вест Хэм:
25% (44)
1:0 Вест Хэм:
22.7% (40)
1:2 Саутгемптон:
5.1% (9)
0:1 Саутгемптон:
5.1% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация