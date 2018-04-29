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Стадион: Зрители: 18847
Гронинген
4:0
Конец матча
Эксельсиор
0'
36' Желтая карточка
Колвейк Райан
1:0
42' Гол
Ван Веерт Том
45' Желтая карточка
Матей Юрген
2:0
45' Гол
Мемишевич Самир
3:0
71' Гол
Ritsu Doan
4:0
73' Гол
Ван Веерт Том
90'+1
Второй тайм
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 18847 болельщиков
91'
Гронинген заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
90'
Michael Breij не смог попасть в створ ударом издали
90'
Ajdin Hrustic нанес удар, но тот был заблокирован.

88'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
88'
Ajdin Hrustic не смог попасть в створ ударом издали
87'
Шанс! Те Вирик Мик из команды Гронинген пробил головой, но мимо
Угловой
87'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген подал угловой слева.
86'
Ajdin Hrustic бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
84'
Ван Веерт Том из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
84'
Michael Breij из команды Гронинген делает пас партнеру.
82'
Ritsu Doan имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
82'
Ван Веерт Том из команды Гронинген делает пас партнеру.
82'
Ritsu Doan из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
81'
Фортеш Джеффри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
81'
Ritsu Doan из команды Гронинген толкнул локтем оппонента. Это Фортеш Джеффри заработал фол
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Ajdin Hrustic из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Карами Халид
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
80'
Судья свистит. Ларсен Каспер атаковал сзади соперника. Это Брюинс Луиджи заработал своей команде штрафной
77'
Брюинс Луиджи пробует нанести удар издали, но Падт Серджио держит все под контролем
76'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор подал угловой справа.
76'
Опасность предотвращена - Amir Absalem из команды Гронинген вступил в отбор удачно
76'
Отличные скиллы показывает Элберс Стэнли, обводя своих соперников
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
75'
Тактическая замена. Бакуна Жуниньо уходит с поля и его заменяет Michael Breij
73'
Ван Нифф Юлл сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Ван Веерт Том изменил счет на табло!
73'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген делает пас партнеру.
71'
Ван Нифф Юлл сделал результативную передачу.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Ritsu Doan изменил счет на табло!
71'
Голкипер мог бы сыграть и получше
71'
Ritsu Doan из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
71'
Игроки ФК "Гронинген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
71'
Dogucan Haspolat навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Судья свистит. Ларсен Каспер атаковал сзади соперника. Это Ван Дёйнен Майк заработал своей команде штрафной
70'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
70'
Ван Нифф Юлл не смог попасть в створ ударом издали
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
68'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Мессауд Али из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Мемишевич Самир
66'
Тактическая замена. Мемишевич Самир уходит с поля и его заменяет Ларсен Каспер
66'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
65'
Tommie van de Looi из команды Гронинген забрасывает мяч в штрафную.
64'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Тактическая замена. Колвейк Райан уходит с поля и его заменяет Dogucan Haspolat
63'
Тактическая замена. Файк Хишам уходит с поля и его заменяет Гарсия Леви
62'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой справа.
62'
Колвейк Райан нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
61'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Вратарь парирует удар, который нанес Ван Нифф Юлл, и мяч снова в игре
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
59'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
59'
Ван Нифф Юлл не смог попасть в створ ударом издали
57'
Тактическая замена. Дрост Йеспер уходит с поля и его заменяет Ван Нифф Юлл
Фол, нарушение
56'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Зеефейк Дейовайзио оказался на газоне.
56'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Файк Хишам из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
56'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
56'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает неудачный навес.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
55'
Ritsu Doan нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Дрост Йеспер из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
55'
Игроки ФК "Гронинген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
54'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
54'
Файк Хишам из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Бакуна Жуниньо оказался на газоне.
52'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген забрасывает мяч в штрафную.
51'
Бакуна Жуниньо пробил со штрафного прямо в стенку
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Бакуна Жуниньо
Фол, нарушение
48'
Бакуна Жуниньо наказан за толчок Матей Юрген
48'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Ritsu Doan из команды Гронинген делает пас партнеру.
47'
Игроки ФК "Гронинген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
46'
Ritsu Doan из команды Гронинген играет слишком грубо. Карами Халид оказался на газоне.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Ajdin Hrustic сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мемишевич Самир из клуба "Гронинген" отправил мяч головой в ворота.
45'
Ajdin Hrustic навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
45'
Матей Юрген получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Матей Юрген из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Дрост Йеспер
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
45'
Удар от ворот произведет Гронинген
44'
О, нет. Из многообещающей позиции Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
44'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Amir Absalem из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Файк Хишам
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Ван Веерт Том забивает!
42'
Бакуна Жуниньо сделал результативную передачу.
42'
Ван Веерт Том нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает пас партнеру.
Фол, нарушение
42'
Судья свистит. Amir Absalem атаковал сзади соперника. Это Матей Юрген заработал своей команде штрафной
41'
Файк Хишам не смог попасть в створ ударом издали
41'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
39'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген играет слишком грубо. Карами Халид оказался на газоне.
38'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
38'
Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
37'
Бакуна Жуниньо имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Ван Веерт Том из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Матей Юрген
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Дрост Йеспер из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Колвейк Райан
Желтая карточка
36'
Колвейк Райан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Колвейк Райан наказан за толчок Дрост Йеспер
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
35'
Amir Absalem не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Мессауд Али из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Ajdin Hrustic
34'
Игроки ФК "Гронинген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
32'
Ritsu Doan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ritsu Doan из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
31'
Tommie van de Looi из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
31'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
30'
Ван Веерт Том нанес удар, мяч был парирован, но Кристинссон Огмундур не удержал его в руках.
29'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
Офсайд
27'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
26'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
26'
Файк Хишам из команды Эксельсиор забрасывает мяч в штрафную.
25'
Milan Massop получил травму и заменен. Фортеш Джеффри выходит на поле.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Milan Massop получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Травма, повреждение
25'
Milan Massop на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Ван Веерт Том из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Фас Ваут
23'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
22'
Ritsu Doan из команды Гронинген сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ван Веерт Том мяча так и не получил
22'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Бакуна Жуниньо не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
20'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
17'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
17'
Файк Хишам из команды Эксельсиор навешивает в штрафную с рикошетом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Мемишевич Самир
14'
Брюинс Луиджи нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
14'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает неудачный навес.
13'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
Фол, нарушение
11'
Судья свистит. Элберс Стэнли атаковал сзади соперника. Это Ritsu Doan заработал своей команде штрафной
11'
Дрост Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
9'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Карами Халид из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
9'
Milan Massop из команды Эксельсиор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
8'
ШАНС! Ван Веерт Том нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Ajdin Hrustic навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Матей Юрген наказан за толчок Бакуна Жуниньо
Фол, нарушение
6'
Судья свистит. Дрост Йеспер атаковал сзади соперника. Это Файк Хишам заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Фас Ваут
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
3'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
1'
Ван Веерт Том из команды Гронинген в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гронинген". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Noordlease Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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