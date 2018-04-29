Стадион: Евроборг Зрители: 18847
4:0
Конец матча
36' Желтая карточкаКолвейк Райан
1:0
42' ГолВан Веерт Том
45' Желтая карточкаМатей Юрген
2:0
45' ГолМемишевич Самир
3:0
71' ГолRitsu Doan
4:0
73' ГолВан Веерт Том
Второй тайм
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 18847 болельщиков
91'
Гронинген заслуженно побеждает в отличном матче
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
90'
Michael Breij не смог попасть в створ ударом издали
90'
Ajdin Hrustic нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
88'
Ajdin Hrustic не смог попасть в створ ударом издали
87'
Шанс! Те Вирик Мик из команды Гронинген пробил головой, но мимо
87'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген подал угловой слева.
86'
Ajdin Hrustic бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
84'
Ван Веерт Том из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
84'
Michael Breij из команды Гронинген делает пас партнеру.
82'
Ritsu Doan имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
82'
Ван Веерт Том из команды Гронинген делает пас партнеру.
82'
Ritsu Doan из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Фортеш Джеффри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Ritsu Doan из команды Гронинген толкнул локтем оппонента. Это Фортеш Джеффри заработал фол
80'
Судья сигнализирует, что Ajdin Hrustic из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Карами Халид
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
80'
Судья свистит. Ларсен Каспер атаковал сзади соперника. Это Брюинс Луиджи заработал своей команде штрафной
77'
Брюинс Луиджи пробует нанести удар издали, но Падт Серджио держит все под контролем
76'
76'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор подал угловой справа.
76'
Опасность предотвращена - Amir Absalem из команды Гронинген вступил в отбор удачно
76'
Отличные скиллы показывает Элберс Стэнли, обводя своих соперников
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
75'
Тактическая замена. Бакуна Жуниньо уходит с поля и его заменяет Michael Breij
73'
Ван Нифф Юлл сделал результативную передачу.
73'
Г О О О О Л - Ван Веерт Том изменил счет на табло!
73'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген делает пас партнеру.
71'
Ван Нифф Юлл сделал результативную передачу.
71'
Г О О О О Л - Ritsu Doan изменил счет на табло!
71'
Голкипер мог бы сыграть и получше
71'
Ritsu Doan из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
71'
71'
Dogucan Haspolat навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Судья свистит. Ларсен Каспер атаковал сзади соперника. Это Ван Дёйнен Майк заработал своей команде штрафной
70'
70'
Ван Нифф Юлл не смог попасть в створ ударом издали
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
68'
67'
Судья сигнализирует, что Мессауд Али из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Мемишевич Самир
66'
Тактическая замена. Мемишевич Самир уходит с поля и его заменяет Ларсен Каспер
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
65'
Tommie van de Looi из команды Гронинген забрасывает мяч в штрафную.
64'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Тактическая замена. Колвейк Райан уходит с поля и его заменяет Dogucan Haspolat
63'
Тактическая замена. Файк Хишам уходит с поля и его заменяет Гарсия Леви
62'
62'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой справа.
62'
Колвейк Райан нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
61'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Вратарь парирует удар, который нанес Ван Нифф Юлл, и мяч снова в игре
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
59'
59'
Ван Нифф Юлл не смог попасть в створ ударом издали
57'
Тактическая замена. Дрост Йеспер уходит с поля и его заменяет Ван Нифф Юлл
56'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Зеефейк Дейовайзио оказался на газоне.
56'
56'
Файк Хишам из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
56'
56'
56'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает неудачный навес.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
55'
Ritsu Doan нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
55'
Дрост Йеспер из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
55'
54'
54'
Файк Хишам из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Бакуна Жуниньо оказался на газоне.
52'
52'
52'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген забрасывает мяч в штрафную.
51'
Бакуна Жуниньо пробил со штрафного прямо в стенку
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
50'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Бакуна Жуниньо
48'
Бакуна Жуниньо наказан за толчок Матей Юрген
48'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Ritsu Doan из команды Гронинген делает пас партнеру.
47'
47'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Ritsu Doan из команды Гронинген играет слишком грубо. Карами Халид оказался на газоне.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Ajdin Hrustic сделал результативную передачу.
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мемишевич Самир из клуба "Гронинген" отправил мяч головой в ворота.
45'
Ajdin Hrustic навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Матей Юрген получил желтую карточку от судьи
45'
Судья сигнализирует, что Матей Юрген из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Дрост Йеспер
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
45'
Удар от ворот произведет Гронинген
44'
О, нет. Из многообещающей позиции Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
44'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Судья сигнализирует, что Amir Absalem из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Файк Хишам
42'
Г О О О О Л - Ван Веерт Том забивает!
42'
Бакуна Жуниньо сделал результативную передачу.
42'
Ван Веерт Том нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает пас партнеру.
42'
Судья свистит. Amir Absalem атаковал сзади соперника. Это Матей Юрген заработал своей команде штрафной
41'
Файк Хишам не смог попасть в створ ударом издали
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
39'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген играет слишком грубо. Карами Халид оказался на газоне.
38'
38'
Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
37'
Бакуна Жуниньо имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
37'
Судья сигнализирует, что Ван Веерт Том из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Матей Юрген
36'
Судья сигнализирует, что Дрост Йеспер из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Колвейк Райан
36'
Колвейк Райан получил желтую карточку от судьи
36'
Колвейк Райан наказан за толчок Дрост Йеспер
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
35'
Amir Absalem не смог попасть в створ ударом издали
34'
Судья сигнализирует, что Мессауд Али из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Ajdin Hrustic
34'
33'
33'
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Ritsu Doan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
31'
Ritsu Doan из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
31'
Tommie van de Looi из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
30'
Ван Веерт Том нанес удар, мяч был парирован, но Кристинссон Огмундур не удержал его в руках.
29'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
27'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
26'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
26'
Файк Хишам из команды Эксельсиор забрасывает мяч в штрафную.
25'
Milan Massop получил травму и заменен. Фортеш Джеффри выходит на поле.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Milan Massop получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
25'
Milan Massop на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Судья сигнализирует, что Ван Веерт Том из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Фас Ваут
23'
23'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
22'
Ritsu Doan из команды Гронинген сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ван Веерт Том мяча так и не получил
22'
21'
Бакуна Жуниньо не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
20'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
17'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
17'
Файк Хишам из команды Эксельсиор навешивает в штрафную с рикошетом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
15'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Мемишевич Самир
14'
Брюинс Луиджи нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
14'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает неудачный навес.
13'
13'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
11'
Судья свистит. Элберс Стэнли атаковал сзади соперника. Это Ritsu Doan заработал своей команде штрафной
11'
Дрост Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
9'
9'
Карами Халид из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
9'
Milan Massop из команды Эксельсиор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
8'
ШАНС! Ван Веерт Том нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Ajdin Hrustic навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Матей Юрген наказан за толчок Бакуна Жуниньо
6'
Судья свистит. Дрост Йеспер атаковал сзади соперника. Это Файк Хишам заработал своей команде штрафной
5'
Судья сигнализирует, что Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Фас Ваут
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
3'
2'
1'
Ван Веерт Том из команды Гронинген в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гронинген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Noordlease Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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