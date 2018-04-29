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  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 11187
Хераклес
2:2
Конец матча
Утрехт
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Удар от ворот произведет Хераклес
94'
Ван де Стрек Сандер нанес удар чуть мимо. Близко!
94'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
93'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
93'
Брейкерс Тим из команды Хераклес в офсайде

93'
Дросте Вут выбил мяч подальше от ворот.
92'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Sebastian Jakubiak пробует нанести удар издали, но Йенсен Давид держит все под контролем
92'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает пас партнеру.
91'
Кастро Брам взял и забрал мяч на выходе
91'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
91'
Дросте Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Клих Матеуш из команды Утрехт подал угловой слева.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Тактическая замена. Reuven Niemeijer уходит с поля и его заменяет Осман Мо
90'
Кали Анур нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Керк Гирано нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
89'
Керк Гирано из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Так близко к голу! Янссен Виллем имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Кастро Брам!
88'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
88'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Дросте Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Ван дер Марел Марк забивает!
85'
Ван дер Марел Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
85'
Клих Матеуш из команды Утрехт подал угловой справа.
85'
Хороший удар издали нанес Кали Анур, но отличный сейв сделал Кастро Брам. Угловой.
85'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт делает пас партнеру.
Офсайд
84'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес в офсайде
84'
Навратил Ярослав из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
83'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
83'
Удар от ворот произведет Хераклес
82'
Шанс! Кали Анур из команды Утрехт пробил головой, но мимо
82'
Клих Матеуш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Тактическая замена. Эмануэльсон Урби уходит с поля и его заменяет Sylla Sow
Фол, нарушение
81'
Дросте Вут нарушает правила. Клейбер Шон пострадал
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
80'
Петерсон Кристофер наказан за толчок Клейбер Шон
80'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Тактическая замена. Кювас Брандлей уходит с поля и его заменяет Гладон Пол
78'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Кастро Брам взял и забрал мяч на выходе
76'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
75'
Думич Дарио нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
75'
Клих Матеуш из команды Утрехт подал угловой слева.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
Удар от ворот произведет Утрехт
74'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес пробил со штрафного, но очень мимо цели.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
73'
Петерсон Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
73'
Безумный фол. Эмануэльсон Урби грубо играет против соперника. Пострадал Петерсон Кристофер
72'
Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Гёртлер Лукас из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Кали Анур из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Reuven Niemeijer
71'
Дросте Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Гёртлер Лукас из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
70'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Керк Гирано из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
68'
Клих Матеуш сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ван де Стрек Сандер из клуба "Утрехт" отправил мяч головой в ворота.
68'
Клих Матеуш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Ван Хинтум Барт нарушает правила. Эмануэльсон Урби пострадал
68'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
67'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Отличные скиллы показывает Петерсон Кристофер, обводя своих соперников
67'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
67'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
66'
Думич Дарио из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Проппер Робин пострадал.
66'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Угловой
65'
Клих Матеуш из команды Утрехт разыграл угловой с левого угла.
65'
Тактическая замена. Дессерс Сириль уходит с поля и его заменяет Гёртлер Лукас
65'
Тактическая замена. Штридер Рико уходит с поля и его заменяет Кали Анур
63'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт подал угловой справа.
63'
Проппер Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Клих Матеуш из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
Штридер Рико нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Кастро Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Клих Матеуш из команды Утрехт подал угловой слева.
62'
Дросте Вут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Удар от ворот произведет Хераклес
61'
Выглядело как неплохой момент. Керк Гирано из команды Утрехт закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Янссен Виллем из команды Утрехт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
59'
Тактическая замена. Niels Leemhuis уходит с поля и его заменяет Sebastian Jakubiak
Офсайд
59'
Кювас Брандлей из команды Хераклес в офсайде
59'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Niels Leemhuis из команды Хераклес подал угловой слева.
59'
Думич Дарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
59'
Niels Leemhuis из команды Хераклес подал угловой слева.
58'
Думич Дарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Петерсон Кристофер имел все шансы забить, но Йенсен Давид сделал отличный сейв!
58'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
58'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Травма, повреждение
56'
Reuven Niemeijer на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Клих Матеуш из команды Утрехт подал угловой справа.
55'
Думич Дарио из команды Утрехт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
55'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт подал угловой слева.
55'
Проппер Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
54'
Штридер Рико из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Кювас Брандлей пострадал.
Фол, нарушение
54'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Кастро Брам пострадал.
54'
Эмануэльсон Урби нанес удар, мяч был парирован, но Кастро Брам не удержал его в руках.
53'
Керк Гирано из команды Утрехт сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
53'
Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
53'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Дросте Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Отличные скиллы показывает Дессерс Сириль, обводя своих соперников
52'
Думич Дарио выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
51'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Дросте Вут пострадал.
51'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Удар от ворот произведет Утрехт
50'
ШАНС! Петерсон Кристофер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает пас партнеру.
50'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Удар от ворот произведет Хераклес
49'
Клих Матеуш не смог попасть в створ ударом издали
49'
Клих Матеуш из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
48'
Удар от ворот произведет Хераклес
48'
Клейбер Шон из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
Керк Гирано нанес удар головой, но Кастро Брам спокойно отбил мяч.
47'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Угловой
47'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт разыграл угловой с правого угла.
47'
Проппер Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Ван де Стрек Сандер нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 11187 болельщиков
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Хорошую попытку сделал Эмануэльсон Урби. Удар в створ, но вратарь начеку
45'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
44'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Кастро Брам взял и забрал мяч на выходе
42'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
42'
Штридер Рико нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Клих Матеуш из команды Утрехт делает пас партнеру.
40'
Удар от ворот произведет Хераклес
40'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает неудачный навес.
40'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Удар от ворот произведет Хераклес
39'
Шанс! Думич Дарио из команды Утрехт пробил головой, но мимо
39'
Ван де Стрек Сандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Керк Гирано пострадал.
37'
Выглядело как неплохой момент. Керк Гирано из команды Утрехт закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
36'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
36'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Клих Матеуш из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
35'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Удар от ворот произведет Хераклес
35'
Как он промахнулся? Думич Дарио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
Угловой
34'
Клих Матеуш из команды Утрехт подал угловой слева.
34'
Брейкерс Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Удар от ворот произведет Хераклес
33'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
33'
Клих Матеуш из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
32'
Дессерс Сириль из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Травма, повреждение
31'
Штридер Рико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
30'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
30'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Niels Leemhuis выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт подал угловой справа.
30'
Дросте Вут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
29'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
29'
Игроки ФК "Утрехт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
28'
Янссен Виллем из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Кастро Брам пострадал.
Угловой
28'
Клих Матеуш из команды Утрехт подал угловой слева.
27'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
25'
Брейкерс Тим из команды Хераклес играет слишком грубо. Думич Дарио оказался на газоне.
25'
Проппер Робин выбил мяч подальше от ворот.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
24'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
Дросте Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Отличные скиллы показывает Ван де Стрек Сандер, обводя своих соперников
23'
Дессерс Сириль делает скидку назад вдоль ворот
23'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
23'
Удар от ворот произведет Хераклес
23'
Ван де Стрек Сандер не смог попасть в створ ударом издали
22'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
22'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Дросте Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ван де Стрек Сандер нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Керк Гирано из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
21'
Дессерс Сириль из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
20'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
20'
Кювас Брандлей из команды Хераклес в офсайде
20'
Проппер Робин выбил мяч подальше от ворот.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
19'
Дессерс Сириль из команды Утрехт играет слишком грубо. Проппер Робин оказался на газоне.
19'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
19'
Дросте Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Клих Матеуш из команды Утрехт подал угловой слева.
18'
Проппер Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Так близко к голу! Думич Дарио имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Кастро Брам!
Угловой
18'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт подал угловой справа.
18'
Проппер Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
17'
Удар от ворот произведет Хераклес
17'
Клейбер Шон не смог попасть в створ ударом издали
16'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
15'
Удар от ворот произведет Хераклес
14'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает неудачный навес.
13'
Удар от ворот произведет Хераклес
13'
О, нет. Из многообещающей позиции Дессерс Сириль из команды Утрехт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
13'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
13'
Дросте Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Керк Гирано из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
12'
Судья свистит. Niels Leemhuis атаковал сзади соперника. Это Керк Гирано заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
11'
Штридер Рико из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Монтейро Гамиро пострадал.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 88% времени, а гости – 12%.
10'
Йенсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Кювас Брандлей из команды Хераклес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Опасность! Монтейро Гамиро из команды Хераклес отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
9'
Удар от ворот произведет Утрехт
9'
ШАНС! Reuven Niemeijer нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Опасность! Монтейро Гамиро из команды Хераклес отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
9'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
7'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Навратил Ярослав из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
5'
Петерсон Кристофер сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Навратил Ярослав изменил счет на табло!
5'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
5'
Брейкерс Тим из команды Хераклес сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 93% времени, а гости – 7%.
4'
Удар от ворот произведет Утрехт
4'
ШАНС! Кювас Брандлей нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Плохо сыграл Йенсен Давид - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
3'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес подал угловой слева.
3'
Думич Дарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Кювас Брандлей нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Навратил Ярослав из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
1'
Reuven Niemeijer сделал результативную передачу.
Описание гола
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Г О О О О Л - Кювас Брандлей изменил счет на табло!
1'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хераклес". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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