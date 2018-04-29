Стадион: Полман Зрители: 11187
1:0
1' ГолКювас Брандлей
2:0
5' ГолНавратил Ярослав
2:1
68' ГолВан де Стрек Сандер
2:2
85' ГолВан дер Марел Марк
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
94'
Ван де Стрек Сандер нанес удар чуть мимо. Близко!
94'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
93'
93'
Брейкерс Тим из команды Хераклес в офсайде
93'
Дросте Вут выбил мяч подальше от ворот.
92'
92'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Sebastian Jakubiak пробует нанести удар издали, но Йенсен Давид держит все под контролем
92'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает пас партнеру.
91'
91'
91'
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Тактическая замена. Reuven Niemeijer уходит с поля и его заменяет Осман Мо
90'
Кали Анур нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Керк Гирано нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
89'
Керк Гирано из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Так близко к голу! Янссен Виллем имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Кастро Брам!
88'
88'
88'
88'
87'
85'
Г О О О О Л - Ван дер Марел Марк забивает!
85'
Ван дер Марел Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Клих Матеуш из команды Утрехт подал угловой справа.
85'
Хороший удар издали нанес Кали Анур, но отличный сейв сделал Кастро Брам. Угловой.
85'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт делает пас партнеру.
84'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес в офсайде
84'
Навратил Ярослав из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
83'
82'
Клих Матеуш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Тактическая замена. Эмануэльсон Урби уходит с поля и его заменяет Sylla Sow
81'
Дросте Вут нарушает правила. Клейбер Шон пострадал
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
80'
Петерсон Кристофер наказан за толчок Клейбер Шон
80'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Тактическая замена. Кювас Брандлей уходит с поля и его заменяет Гладон Пол
78'
76'
76'
75'
Думич Дарио нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
74'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес пробил со штрафного, но очень мимо цели.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Петерсон Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Безумный фол. Эмануэльсон Урби грубо играет против соперника. Пострадал Петерсон Кристофер
72'
Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Гёртлер Лукас из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Судья сигнализирует, что Кали Анур из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Reuven Niemeijer
71'
71'
Гёртлер Лукас из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
70'
70'
Керк Гирано из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
68'
Клих Матеуш сделал результативную передачу.
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ван де Стрек Сандер из клуба "Утрехт" отправил мяч головой в ворота.
68'
Клих Матеуш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Ван Хинтум Барт нарушает правила. Эмануэльсон Урби пострадал
68'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
67'
67'
Отличные скиллы показывает Петерсон Кристофер, обводя своих соперников
67'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
67'
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
66'
Думич Дарио из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Проппер Робин пострадал.
66'
65'
Клих Матеуш из команды Утрехт разыграл угловой с левого угла.
65'
Тактическая замена. Дессерс Сириль уходит с поля и его заменяет Гёртлер Лукас
65'
Тактическая замена. Штридер Рико уходит с поля и его заменяет Кали Анур
63'
63'
63'
63'
Клих Матеуш из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
Штридер Рико нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Кастро Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Дросте Вут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
61'
Выглядело как неплохой момент. Керк Гирано из команды Утрехт закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Янссен Виллем из команды Утрехт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
59'
Тактическая замена. Niels Leemhuis уходит с поля и его заменяет Sebastian Jakubiak
59'
Кювас Брандлей из команды Хераклес в офсайде
59'
59'
Niels Leemhuis из команды Хераклес подал угловой слева.
59'
59'
Niels Leemhuis из команды Хераклес подал угловой слева.
58'
58'
Петерсон Кристофер имел все шансы забить, но Йенсен Давид сделал отличный сейв!
58'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
58'
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
56'
Reuven Niemeijer на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
55'
Клих Матеуш из команды Утрехт подал угловой справа.
55'
Думич Дарио из команды Утрехт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
55'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт подал угловой слева.
55'
54'
54'
Штридер Рико из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Кювас Брандлей пострадал.
54'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Кастро Брам пострадал.
54'
Эмануэльсон Урби нанес удар, мяч был парирован, но Кастро Брам не удержал его в руках.
53'
Керк Гирано из команды Утрехт сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
53'
Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
53'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
52'
Отличные скиллы показывает Дессерс Сириль, обводя своих соперников
52'
Думич Дарио выбил мяч подальше от ворот.
51'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Дросте Вут пострадал.
51'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
50'
ШАНС! Петерсон Кристофер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает пас партнеру.
50'
50'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
49'
Клих Матеуш не смог попасть в створ ударом издали
49'
Клих Матеуш из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
48'
48'
Клейбер Шон из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
Керк Гирано нанес удар головой, но Кастро Брам спокойно отбил мяч.
47'
47'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт разыграл угловой с правого угла.
47'
47'
Ван де Стрек Сандер нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 11187 болельщиков
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Хорошую попытку сделал Эмануэльсон Урби. Удар в створ, но вратарь начеку
45'
45'
44'
44'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
42'
42'
Штридер Рико нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Клих Матеуш из команды Утрехт делает пас партнеру.
40'
40'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает неудачный навес.
40'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
39'
Шанс! Думич Дарио из команды Утрехт пробил головой, но мимо
39'
Ван де Стрек Сандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Керк Гирано пострадал.
37'
Выглядело как неплохой момент. Керк Гирано из команды Утрехт закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
36'
36'
36'
Клих Матеуш из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
35'
Как он промахнулся? Думич Дарио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
34'
34'
Брейкерс Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
33'
33'
33'
33'
Клих Матеуш из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
32'
Дессерс Сириль из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
31'
Штридер Рико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
30'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
30'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
30'
30'
Niels Leemhuis выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Дросте Вут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
29'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
29'
Игроки ФК "Утрехт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Янссен Виллем из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Кастро Брам пострадал.
28'
27'
25'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
Брейкерс Тим из команды Хераклес играет слишком грубо. Думич Дарио оказался на газоне.
25'
Проппер Робин выбил мяч подальше от ворот.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
24'
24'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
24'
23'
Отличные скиллы показывает Ван де Стрек Сандер, обводя своих соперников
23'
Дессерс Сириль делает скидку назад вдоль ворот
23'
23'
23'
Ван де Стрек Сандер не смог попасть в створ ударом издали
22'
22'
22'
22'
22'
Ван де Стрек Сандер нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Керк Гирано из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
21'
Дессерс Сириль из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
20'
20'
Кювас Брандлей из команды Хераклес в офсайде
20'
Проппер Робин выбил мяч подальше от ворот.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
19'
Дессерс Сириль из команды Утрехт играет слишком грубо. Проппер Робин оказался на газоне.
19'
19'
18'
18'
18'
Так близко к голу! Думич Дарио имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Кастро Брам!
18'
18'
17'
17'
17'
Клейбер Шон не смог попасть в створ ударом издали
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
15'
14'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает неудачный навес.
13'
13'
О, нет. Из многообещающей позиции Дессерс Сириль из команды Утрехт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
13'
13'
13'
Керк Гирано из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Судья свистит. Niels Leemhuis атаковал сзади соперника. Это Керк Гирано заработал своей команде штрафной
11'
Штридер Рико из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Монтейро Гамиро пострадал.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 88% времени, а гости – 12%.
10'
Йенсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Кювас Брандлей из команды Хераклес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Опасность! Монтейро Гамиро из команды Хераклес отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
9'
9'
ШАНС! Reuven Niemeijer нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Опасность! Монтейро Гамиро из команды Хераклес отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
9'
8'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
7'
7'
Навратил Ярослав из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
5'
Петерсон Кристофер сделал результативную передачу.
5'
Г О О О О Л - Навратил Ярослав изменил счет на табло!
5'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
5'
Брейкерс Тим из команды Хераклес сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 93% времени, а гости – 7%.
4'
4'
ШАНС! Кювас Брандлей нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Плохо сыграл Йенсен Давид - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
3'
3'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес подал угловой слева.
3'
3'
Кювас Брандлей нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Навратил Ярослав из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
1'
Reuven Niemeijer сделал результативную передачу.
1'
Г О О О О Л - Кювас Брандлей изменил счет на табло!
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хераклес". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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