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2017-2018
Стадион: Кристал-арена
1:1
Конец матча
0:1
42' ГолРотариу Дорин
49' Желтая карточкаИнгвартсен Маркус
68' Желтая карточкаОлинга Фабрис
70' Желтая карточкаManuel Benson
1:1
81' ГолИнгвартсен Маркус
89' Желтая карточкаМбомбо Янис
90' Желтая карточкаAristote Nkaka
|
42'
0:1
68'
70'
81'
1:1
89'
90'
Состав команд
45
Joseph
Aidoo
21
Уронен
Йере
15
Коллей
Омар
27
Мата
Клинтон
25
Берге
Сандер
54
Бейи
Логан
Генк 3-5-2
- Основной состав
- 1 Вукович Дэнни Вратарь
- 45 Joseph Aidoo Защитник
- 21 Уронен Йере Защитник
- 15 Коллей Омар Защитник
- 27 Мата Клинтон Полузащитник
- 25 Берге Сандер Полузащитник
- 24 Посуэло Алехандро Полузащитник
- 18 Малиновский Руслан Полузащитник
- 22 Шрейверс Сьебе Полузащитник
- 10 Саматта Мбвана Нападающий
- 9 Ингвартсен Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Яккерс Нордин Вратарь
- 31 Joakim Maehle Защитник
- 2 Брабец Якуб Защитник
- 4 Ваутерс Дрис Защитник
- 29 Manuel Benson Полузащитник
- 28 Хейнен Бриан Полузащитник
- 19 Буффель Томас Нападающий
- 5 Amine Khammas
- Главный тренер: Стейвенберг Альберт
Мускрон-Перювельз 4-3-3
- Основной состав
- 54 Бейи Логан Вратарь
- 22 Sebastien Locigno Защитник
- 26 Aristote Nkaka Защитник
- 25 Дьедью Кристоф Защитник
- 28 Jeremy Huyghebaert Защитник
- 8 Mohamed Aidara Полузащитник
- 6 Говеа Омар Полузащитник
- 11 Dimitri Mohamed Полузащитник
- 29 Ротариу Дорин Нападающий
- 18 Авонийи Тайво Нападающий
- 7 Олинга Фабрис Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Бутез Жан Вратарь
- 27 Войвода Мергим Защитник
- 31 Годо Бруно Защитник
- 20 Antun Palic Полузащитник
- 15 Бойя Франк Полузащитник
- 30 Benjamin van Durmen Полузащитник
- 16 Clement Libertiaux
- 3 Nathan De Medina
- 9 Мбомбо Янис
- Главный тренер: Mircea Rednic
Предыдущие игры
Генк (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 30.09.2017 Эйпен 3:3 Генк ПДА
- 23.09.2017 Генк 1:1 Остенде ПДА
- 20.09.2017 Серкль Брюгге 0:1 Генк К
- 16.09.2017 Сент-Трюйден 2:1 Генк ПДА
- 10.09.2017 Гент 1:1 Генк ПДА
- 26.08.2017 Генк 1:0 Мехелен ПДА
- 19.08.2017 Генк 0:1 Шарлеруа ПДА
- 13.08.2017 Антверпен 3:5 Генк ПДА
- 04.08.2017 Стандард 2:1 Генк ПДА
- 29.07.2017 Генк 3:3 Васланд-Беверен ПДА
- 22.07.2017 Генк 1:1 Эвертон ТМК
- 19.07.2017 Бохольт 2:7 Генк ТМК
- 08.07.2017 Генк 2:0 Льерс ТМК
- 01.07.2017 Эндрахт Термьен 1:2 Генк ТМК
- 31.05.2017 Остенде 3:1 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 27.05.2017 Генк 3:0 Сент-Трюйден ЛППОЗПВЛЕ
- 20.05.2017 Локерен 1:1 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 17.05.2017 Генк 3:1 Рузеларе ЛППОЗПВЛЕ
- 14.05.2017 Мускрон-Перювельз 0:2 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 07.05.2017 Генк 2:1 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
Мускрон-Перювельз (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 30.09.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Мехелен ПДА
- 23.09.2017 Мускрон-Перювельз 3:2 Эйпен ПДА
- 20.09.2017 Мускрон-Перювельз 3:1 Тубице К
- 17.09.2017 Зульте-Варегем 2:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 09.09.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Брюгге ПДА
- 25.08.2017 Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.08.2017 Мускрон-Перювельз 3:2 Гент ПДА
- 12.08.2017 Локерен 0:2 Мускрон-Перювельз ПДА
- 05.08.2017 Мускрон-Перювельз 2:5 Шарлеруа ПДА
- 30.07.2017 Остенде 0:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 21.07.2017 Мехелен 3:1 Мускрон-Перювельз ТМК
- 14.07.2017 Стандард 1:0 Мускрон-Перювельз ТМК
- 30.06.2017 Осер 1:1 Мускрон-Перювельз ТМК
- 25.06.2017 Ройал Доттигнис Спорт 0:4 Мускрон-Перювельз ТМК
- 20.05.2017 Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 17.05.2017 Эйпен 2:0 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 14.05.2017 Мускрон-Перювельз 0:2 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 06.05.2017 Локерен 2:2 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 30.04.2017 Мускрон-Перювельз 1:0 Рузеларе ЛППОЗПВЛЕ
- 26.04.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
Последние игры между собой
Генк: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 3
Мускрон-Перювельз: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 10
- 14.05.2017 Мускрон-Перювельз 0:2 Генк Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 23.04.2017 Генк 6:0 Мускрон-Перювельз Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 04.02.2017 Генк 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Про
- 15.10.2016 Мускрон-Перювельз 2:2 Генк Лига Про
- 06.02.2016 Мускрон-Перювельз 0:1 Генк Лига Про
- 16.12.2015 Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Кубок
- 23.10.2015 Генк 0:4 Мускрон-Перювельз Лига Про
- 23.01.2015 Генк 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле
- 23.01.2015 Генк 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле
- 20.09.2014 Мускрон-Перювельз 1:2 Генк Лига Жюпиле
- 28.11.2009 Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Премьер-лига
- 01.08.2009 Генк 1:2 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
- 20.02.2009 Генк 1:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
- 28.09.2008 Мускрон-Перювельз 1:2 Генк Премьер-лига
- 21.03.2008 Генк 3:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
- 20.10.2007 Мускрон-Перювельз 1:1 Генк Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|9
|8
|0
|1
|22 - 7
|24
|2.
|Шарлеруа
|10
|6
|3
|1
|18 - 10
|21
|3.
|Мускрон-Перювельз
|10
|5
|3
|2
|18 - 16
|18
|4.
|Андерлехт
|10
|5
|3
|2
|15 - 13
|18
|5.
|Сент-Трюйден
|10
|5
|2
|3
|12 - 12
|17
|6.
|Зульте-Варегем
|9
|5
|1
|3
|20 - 11
|16
|7.
|Антверпен
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Васланд-Беверен
|10
|3
|3
|4
|21 - 16
|12
|9.
|Локерен
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|10.
|Генк
|10
|2
|5
|3
|17 - 17
|11
|11.
|Кортрейк
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|12.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|6 - 14
|9
|13.
|Гент
|10
|2
|3
|5
|11 - 12
|9
|14.
|Мехелен
|10
|1
|5
|4
|13 - 16
|8
|15.
|Эйпен
|10
|1
|3
|6
|13 - 28
|6
|16.
|Остенде
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Aristote Nkaka получает желтую карточку.
89'
Мбомбо Янис получает желтую карточку.
85'
Мускрон-Перувелц производит замену. Авонийи Тайво уходит, и Мбомбо Янис заменяет его
82'
Мускрон-Перувелц производит замену. Mohamed Aidara уходит, и Бойя Франк заменяет его
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ингвартсен Маркус.
78'
Генк производит замену. Уронен Йере уходит, и Amine Khammas заменяет его
74'
Мускрон-Перувелц производит замену. Олинга Фабрис уходит, и Войвода Мергим заменяет его
74'
Генк производит замену. Посуэло Алехандро уходит, и Буффель Томас заменяет его
70'
Manuel Benson получает желтую карточку.
68'
Олинга Фабрис получает желтую карточку.
66'
Генк производит замену. Шрейверс Сьебе уходит, и Manuel Benson заменяет его
49'
Ингвартсен Маркус получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ротариу Дорин.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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