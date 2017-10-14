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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Генк
1:1
Конец матча
Мускрон-Перювельз
0'
0:1
42' Гол
Ротариу Дорин
49' Желтая карточка
Ингвартсен Маркус
68' Желтая карточка
Олинга Фабрис
70' Желтая карточка
Manuel Benson
1:1
81' Гол
Ингвартсен Маркус
89' Желтая карточка
Мбомбо Янис
90' Желтая карточка
Aristote Nkaka
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Aristote Nkaka получает желтую карточку.
Желтая карточка
89'
Мбомбо Янис получает желтую карточку.
85'
Мускрон-Перувелц производит замену. Авонийи Тайво уходит, и Мбомбо Янис заменяет его
82'
Мускрон-Перувелц производит замену. Mohamed Aidara уходит, и Бойя Франк заменяет его
Описание гола
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ингвартсен Маркус.

78'
Генк производит замену. Уронен Йере уходит, и Amine Khammas заменяет его
74'
Мускрон-Перувелц производит замену. Олинга Фабрис уходит, и Войвода Мергим заменяет его
74'
Генк производит замену. Посуэло Алехандро уходит, и Буффель Томас заменяет его
Желтая карточка
70'
Manuel Benson получает желтую карточку.
Желтая карточка
68'
Олинга Фабрис получает желтую карточку.
66'
Генк производит замену. Шрейверс Сьебе уходит, и Manuel Benson заменяет его
Желтая карточка
49'
Ингвартсен Маркус получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ротариу Дорин.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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