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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Локерен
1:1
Конец матча
Сент-Трюйден
0'
0:1
47' Гол
Ботака Жордан
65' Желтая карточка
Yohan Boli
69' Желтая карточка
Amine Benchaib
74' Желтая карточка
Дюссо Дамьен
1:1
81' Гол
Robin Soeder
90' Желтая карточка
Кициу Стелиос
90' Желтая карточка
Sascha Kotysch
90' Вторая желтая карточка
Sascha Kotysch
90'+4
Второй тайм
90'
Саша Котыш получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Кициу Стелиос получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
90'
Саша Котыш получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Кициу Стелиос получает желтую карточку.
Описание гола
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Робин Седер.

79'
Локерен производит замену. Мирич Марко уходит, и Lewis Enoh заменяет его
78'
Сент-Труйден производит замену. Casper de Norre уходит, и Кициу Стелиос заменяет его
78'
Локерен производит замену. Кели Сами уходит, и Мехди Терки заменяет его
Желтая карточка
74'
Дюссо Дамьен получает желтую карточку.
Желтая карточка
69'
Amine Benchaib получает желтую карточку.
68'
Сент-Труйден производит замену. Лежар Жонатан уходит, и Elton Acolatse заменяет его
Желтая карточка
65'
Yohan Boli получает желтую карточку.
58'
Сент-Труйден производит замену. Де Сар Алексис уходит, и Yohan Boli заменяет его
57'
Локерен производит замену. Joher Khadim Rassoul уходит, и Amine Benchaib заменяет его
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ботака Жордан.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daknam Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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