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2017-2018
Стадион: Дакнам
1:1
Конец матча
0:1
47' ГолБотака Жордан
65' Желтая карточкаYohan Boli
69' Желтая карточкаAmine Benchaib
74' Желтая карточкаДюссо Дамьен
1:1
81' ГолRobin Soeder
90' Желтая карточкаКициу Стелиос
90' Желтая карточкаSascha Kotysch
90' Вторая желтая карточкаSascha Kotysch
|
47'
0:1
65'
69'
74'
78'
81'
1:1
90'
90'
90'
Состав команд
21
Мирич
Марко
10
Кели
Сами
27
Robin
Soeder
21
Пирар
Люка
20
Дюссо
Дамьен
Локерен 4-5-1
- Основной состав
- 13 Верхульст Давино Вратарь
- 35 Tracy Mpati Bibuangu Защитник
- 5 Марич Мият Защитник
- 25 Sander de Prycker Защитник
- 6 Скуласон Ари Защитник
- 21 Мирич Марко Полузащитник
- 7 Killan Overmeire Полузащитник
- 10 Кели Сами Полузащитник
- 20 Joher Khadim Rassoul Полузащитник
- 22 Де Риддер Стив Полузащитник
- 27 Robin Soeder Нападающий
- Запасные игроки
- 39 Bo Geens Вратарь
- 2 Марцо Стефано Защитник
- 26 Arno Monsecour Защитник
- 14 Mehdi Terki Полузащитник
- 29 Lewis Enoh Нападающий
- 24 Yusuf Yalcin Arslan
- 28 Amine Benchaib
- Главный тренер: Мас Петер
Сент-Трюйден 4-3-3
- Основной состав
- 21 Пирар Люка Вратарь
- 20 Дюссо Дамьен Защитник
- 26 Тейшейра Жорже Защитник
- 23 Sascha Kotysch Защитник
- 5 Де Сар Алексис Защитник
- 6 Steven De Petter Полузащитник
- 27 Лежар Жонатан Полузащитник
- 24 Casper de Norre Полузащитник
- 7 Ботака Жордан Нападающий
- 12 Samuel Asamoah Нападающий
- 8 Харисис Харилаос Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Степпе Кенни Вратарь
- 28 Dimitrios Goutas Защитник
- 18 Fabien Antunes Защитник
- 15 Кициу Стелиос Защитник
- 11 Yohan Boli Защитник
- 30 Бурар Сами Полузащитник
- 29 Elton Acolatse Нападающий
- 25 Kurt Abrahams
- Главный тренер: Jonas De Roeck
Предыдущие игры
Локерен (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 01.10.2017 Зульте-Варегем 1:3 Локерен ПДА
- 24.09.2017 Стандард 2:1 Локерен ПДА
- 20.09.2017 Локерен 2:0 Беерсхот-Вильрейк К
- 16.09.2017 Локерен 1:1 Антверпен ПДА
- 08.09.2017 Андерлехт 3:2 Локерен ПДА
- 26.08.2017 Локерен 3:0 Эйпен ПДА
- 19.08.2017 Васланд-Беверен 2:3 Локерен ПДА
- 12.08.2017 Локерен 0:2 Мускрон-Перювельз ПДА
- 05.08.2017 Кортрейк 1:0 Локерен ПДА
- 29.07.2017 Локерен 0:4 Брюгге ПДА
- 18.07.2017 Дейнзе 1:2 Локерен ТМК
- 15.07.2017 Локерен 0:0 Олимпиакос ТМК
- 12.07.2017 Серкль Брюгге 2:1 Локерен ТМК
- 08.07.2017 Хамм 0:8 Локерен ТМК
- 01.07.2017 Стандард Веттерен 1:6 Локерен ТМК
- 24.06.2017 Зельзат 0:6 Локерен ТМК
- 20.05.2017 Локерен 1:1 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 17.05.2017 Кортрейк 4:4 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
- 13.05.2017 Рузеларе 2:3 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
- 06.05.2017 Локерен 2:2 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
Сент-Трюйден (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 05.10.2017 Сент-Трюйден 2:0 Рода ТМК
- 29.09.2017 Сент-Трюйден 0:1 Шарлеруа ПДА
- 23.09.2017 Мехелен 2:0 Сент-Трюйден ПДА
- 19.09.2017 Сент-Трюйден 4:2 АХ Лёвен К
- 16.09.2017 Сент-Трюйден 2:1 Генк ПДА
- 09.09.2017 Антверпен 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 26.08.2017 Сент-Трюйден 1:0 Васланд-Беверен ПДА
- 20.08.2017 Андерлехт 2:3 Сент-Трюйден ПДА
- 13.08.2017 Сент-Трюйден 1:0 Стандард ПДА
- 05.08.2017 Зульте-Варегем 2:0 Сент-Трюйден ПДА
- 30.07.2017 Сент-Трюйден 3:2 Гент ПДА
- 22.07.2017 Сент-Трюйден 1:1 Антверпен ТМК
- 19.07.2017 Сент-Трюйден 0:0 Вестерло ТМК
- 15.07.2017 Беерсхот-Вильрейк 0:2 Сент-Трюйден ТМК
- 11.07.2017 Сент-Трюйден 4:1 Карл Цейсс ТМК
- 08.07.2017 Гел 0:5 Сент-Трюйден ТМК
- 01.07.2017 Спувен-Мопертинген 1:2 Сент-Трюйден ТМК
- 27.05.2017 Генк 3:0 Сент-Трюйден ЛППОЗПВЛЕ
- 19.05.2017 Сент-Трюйден 7:0 Мехелен ЛППОЗПВЛЕ
- 16.05.2017 Льерс 1:3 Сент-Трюйден ЛППОЗПВЛЕ
Последние игры между собой
Локерен: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 1
Сент-Трюйден: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 2
- 26.11.2016 Локерен 1:0 Сент-Трюйден Лига Про
- 30.07.2016 Сент-Трюйден 1:0 Локерен Лига Про
- 23.04.2016 Сент-Трюйден 2:2 Локерен Лига Про
- 16.04.2016 Локерен 1:0 Сент-Трюйден Лига Про
- 13.03.2016 Сент-Трюйден 1:1 Локерен Лига Про
- 09.01.2016 Локерен 0:0 Сент-Трюйден Товарищеские матчи. Клубы
- 07.11.2015 Локерен 1:1 Сент-Трюйден Лига Про
- 11.07.2015 Сент-Трюйден 1:1 Локерен Товарищеские матчи. Клубы
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|9
|8
|0
|1
|22 - 7
|24
|2.
|Шарлеруа
|10
|6
|3
|1
|18 - 10
|21
|3.
|Мускрон-Перювельз
|10
|5
|3
|2
|18 - 16
|18
|4.
|Андерлехт
|10
|5
|3
|2
|15 - 13
|18
|5.
|Сент-Трюйден
|10
|5
|2
|3
|12 - 12
|17
|6.
|Зульте-Варегем
|9
|5
|1
|3
|20 - 11
|16
|7.
|Антверпен
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Васланд-Беверен
|10
|3
|3
|4
|21 - 16
|12
|9.
|Локерен
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|10.
|Генк
|10
|2
|5
|3
|17 - 17
|11
|11.
|Кортрейк
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|12.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|6 - 14
|9
|13.
|Гент
|10
|2
|3
|5
|11 - 12
|9
|14.
|Мехелен
|10
|1
|5
|4
|13 - 16
|8
|15.
|Эйпен
|10
|1
|3
|6
|13 - 28
|6
|16.
|Остенде
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
Второй тайм
90'
Саша Котыш получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Кициу Стелиос получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Саша Котыш получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Кициу Стелиос получает желтую карточку.
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Робин Седер.
79'
Локерен производит замену. Мирич Марко уходит, и Lewis Enoh заменяет его
78'
Сент-Труйден производит замену. Casper de Norre уходит, и Кициу Стелиос заменяет его
78'
Локерен производит замену. Кели Сами уходит, и Мехди Терки заменяет его
74'
Дюссо Дамьен получает желтую карточку.
69'
Amine Benchaib получает желтую карточку.
68'
Сент-Труйден производит замену. Лежар Жонатан уходит, и Elton Acolatse заменяет его
65'
Yohan Boli получает желтую карточку.
58'
Сент-Труйден производит замену. Де Сар Алексис уходит, и Yohan Boli заменяет его
57'
Локерен производит замену. Joher Khadim Rassoul уходит, и Amine Benchaib заменяет его
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ботака Жордан.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daknam Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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