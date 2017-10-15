- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
2017-2018
Стадион: Босуил
3:0
Конец матча
1:0
18' ГолУларе Обби
20' Желтая карточкаХейлен Майкл
2:0
25' Гол в свои воротаБодри Марвин
34' Желтая карточкаДерейк Тимоти
44' Желтая карточкаDylan Batubinsika
57' Вторая желтая карточкаХейлен Майкл
3:0
59' ПенальтиGeoffry Hairemans
83' Желтая карточкаН'Диайе Мамату
|
18'
1:0
20'
25'
2:0
34'
57'
59'
3:0
83'
Состав команд
38
Арун
Фарис
58
Уларе
Обби
24
Леали
Никола
10
Кайя
Онур
11
Де
Паув
Нилл
Антверпен 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Болат Синан Вратарь
- 17 Н'Диайе Мамату Защитник
- 16 Баяль-Салль Мустафа Защитник
- 21 Dylan Batubinsika Защитник
- 2 Матеус Лейте Защитник
- 38 Арун Фарис Полузащитник
- 25 Коррин Александр Полузащитник
- 11 Joerie Dequevy Полузащитник
- 20 Geoffry Hairemans Полузащитник
- 8 Родригеш Иву Полузащитник
- 58 Уларе Обби Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Йежина Антонио Вратарь
- 37 Ван Дамм Йелле Защитник
- 9 Stallone Limbombe Полузащитник
- 30 Бута Аурелиу Нападающий
- 7 Reda Jaadi Нападающий
- 19 William Owusu Нападающий
- 18 Nader Ghandri
- Главный тренер: Ласло Болони
Зульте-Варегем 4-3-3
- Основной состав
- 24 Леали Никола Вратарь
- 2 Де Фаув Дави Защитник
- 4 Хейлен Майкл Защитник
- 6 Дерейк Тимоти Защитник
- 3 Бодри Марвин Защитник
- 31 Хамалайнен Брайан Полузащитник
- 10 Кайя Онур Полузащитник
- 43 Копман Сандер Полузащитник
- 11 Де Паув Нилл Нападающий
- 99 Олайинка Питер Нападающий
- 20 Думбия Идрисса Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бостин Луи Вратарь
- 14 Уолш Сэнди Защитник
- 29 Алесандро Кордаро Защитник
- 15 Маду Кингсли Полузащитник
- 8 Де Метс Гертьян Полузащитник
- 33 Шапоньич Иван Нападающий
- 7 Лейя-Исека Аарон Нападающий
- Главный тренер: Дюри Франки
Предыдущие игры
Антверпен (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 30.09.2017 Васланд-Беверен 3:0 Антверпен ПДА
- 22.09.2017 Антверпен 3:0 Кортрейк ПДА
- 19.09.2017 Антверпен 2:0 Льерс К
- 16.09.2017 Локерен 1:1 Антверпен ПДА
- 09.09.2017 Антверпен 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 27.08.2017 Остенде 3:4 Антверпен ПДА
- 19.08.2017 Мехелен 1:2 Антверпен ПДА
- 13.08.2017 Антверпен 3:5 Генк ПДА
- 06.08.2017 Гент 0:1 Антверпен ПДА
- 28.07.2017 Антверпен 0:0 Андерлехт ПДА
- 22.07.2017 Сент-Трюйден 1:1 Антверпен ТМК
- 11.07.2017 Хамм 0:2 Антверпен ТМК
- 01.07.2017 К. Контич 0:9 Антверпен ТМК
- 24.06.2017 Зварте Леув 0:2 Антверпен ТМК
- 21.06.2017 Брассхаат 0:9 Антверпен ТМК
- 05.04.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Антверпен ТМК
- 11.03.2017 Рузеларе 1:2 Антверпен ПДГБП
- 05.03.2017 Антверпен 3:1 Рузеларе ПДГБП
- 26.02.2017 Антверпен 1:0 Ломмель ПДB
- 18.02.2017 Рузеларе 1:2 Антверпен ПДB
Зульте-Варегем (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 01.10.2017 Зульте-Варегем 1:3 Локерен ПДА
- 28.09.2017 Лацио 2:0 Зульте-Варегем ЛЕ
- 24.09.2017 Гент 0:1 Зульте-Варегем ПДА
- 20.09.2017 Льеж 2:3 Зульте-Варегем К
- 17.09.2017 Зульте-Варегем 2:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 14.09.2017 Зульте-Варегем 1:5 Ницца ЛЕ
- 09.09.2017 Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк ПДА
- 26.08.2017 Шарлеруа 3:2 Зульте-Варегем ПДА
- 18.08.2017 Стандард 0:4 Зульте-Варегем ПДА
- 11.08.2017 Зульте-Варегем 1:2 Брюгге ПДА
- 05.08.2017 Зульте-Варегем 2:0 Сент-Трюйден ПДА
- 29.07.2017 Эйпен 0:5 Зульте-Варегем ПДА
- 22.07.2017 Андерлехт 2:1 Зульте-Варегем С
- 18.07.2017 Зульте-Варегем 1:3 Амьен ТМК
- 15.07.2017 Зульте-Варегем 0:1 Васланд-Беверен ТМК
- 11.07.2017 Льерс 0:2 Зульте-Варегем ТМК
- 08.07.2017 Зульте-Варегем 7:1 Рузеларе ТМК
- 01.07.2017 Спарта Петегем 2:5 Зульте-Варегем ТМК
- 27.06.2017 СВ Харелбеке 0:3 Зульте-Варегем ТМК
- 21.05.2017 Зульте-Варегем 2:2 Шарлеруа ЛППОЧГ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|10
|9
|0
|1
|25 - 9
|27
|2.
|Шарлеруа
|10
|6
|3
|1
|18 - 10
|21
|3.
|Антверпен
|10
|5
|3
|2
|18 - 14
|18
|4.
|Мускрон-Перювельз
|10
|5
|3
|2
|18 - 16
|18
|5.
|Андерлехт
|10
|5
|3
|2
|15 - 13
|18
|6.
|Сент-Трюйден
|10
|5
|2
|3
|12 - 12
|17
|7.
|Зульте-Варегем
|10
|5
|1
|4
|20 - 14
|16
|8.
|Васланд-Беверен
|10
|3
|3
|4
|21 - 16
|12
|9.
|Стандард
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|10.
|Локерен
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|11.
|Генк
|10
|2
|5
|3
|17 - 17
|11
|12.
|Гент
|10
|2
|3
|5
|11 - 12
|9
|13.
|Кортрейк
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|14.
|Мехелен
|10
|1
|5
|4
|13 - 16
|8
|15.
|Эйпен
|10
|1
|3
|6
|13 - 28
|6
|16.
|Остенде
|10
|1
|2
|7
|10 - 19
|5
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
83'
Н'Диайе Мамату получает желтую карточку.
82'
Антверпен производит замену. Джеффри Хайреманс уходит, и Бута Аурелиу заменяет его
80'
Зульте-Варегем производит замену. Кайя Онур уходит, и Де Метс Гертьян заменяет его
78'
Антверпен производит замену. Уларе Обби уходит, и Уильям Овусу заменяет его
76'
Зульте-Варегем производит замену. Де Паув Нилл уходит, и Алесандро Кордаро заменяет его
67'
Антверпен производит замену. Родригеш Иву уходит, и Ван Дамм Йелле заменяет его
59'
Г О О О О О Л - Джеффри Хайреманс из команды Антверпен забивает пенальти
57'
Хейлен Майкл получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
Начался второй тайм!
46'
Зульте-Варегем производит замену. Копман Сандер уходит, и Лейя-Исека Аарон заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Dylan Batubinsika получает желтую карточку.
34'
Дерейк Тимоти получает желтую карточку.
25'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Бодри Марвин отправил мяч в свои ворота.
20'
Хейлен Майкл получает желтую карточку.
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Уларе Обби.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация