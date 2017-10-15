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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Антверпен
3:0
Конец матча
Зульте-Варегем
0'
1:0
18' Гол
Уларе Обби
20' Желтая карточка
Хейлен Майкл
2:0
25' Гол в свои ворота
Бодри Марвин
34' Желтая карточка
Дерейк Тимоти
44' Желтая карточка
Dylan Batubinsika
57' Вторая желтая карточка
Хейлен Майкл
3:0
59' Пенальти
Geoffry Hairemans
83' Желтая карточка
Н'Диайе Мамату
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
83'
Н'Диайе Мамату получает желтую карточку.
82'
Антверпен производит замену. Джеффри Хайреманс уходит, и Бута Аурелиу заменяет его
80'
Зульте-Варегем производит замену. Кайя Онур уходит, и Де Метс Гертьян заменяет его
78'
Антверпен производит замену. Уларе Обби уходит, и Уильям Овусу заменяет его
76'
Зульте-Варегем производит замену. Де Паув Нилл уходит, и Алесандро Кордаро заменяет его

67'
Антверпен производит замену. Родригеш Иву уходит, и Ван Дамм Йелле заменяет его
Описание гола
59'
Г О О О О О Л - Джеффри Хайреманс из команды Антверпен забивает пенальти
57'
Хейлен Майкл получает вторую желтую карточку. Удаление.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Зульте-Варегем производит замену. Копман Сандер уходит, и Лейя-Исека Аарон заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
Dylan Batubinsika получает желтую карточку.
Желтая карточка
34'
Дерейк Тимоти получает желтую карточку.
Описание гола
25'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Бодри Марвин отправил мяч в свои ворота.
Желтая карточка
20'
Хейлен Майкл получает желтую карточку.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Уларе Обби.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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