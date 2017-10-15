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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Стандард
3:1
Конец матча
Кортрейк
0'
2' Желтая карточка
Ковачевич Владимир
0:1
10' Гол
Д'Эне Кристоф
1:1
12' Гол
Эдмилсон Жуниор
2:1
22' Гол
Са Орланду
28' Желтая карточка
Поконьоли Себастьен
37' Красная карточка
Азуни Ларри
3:1
44' Гол
Са Орланду
54' Желтая карточка
Кумордзи Бернар
62' Вторая желтая карточка
Поконьоли Себастьен
88' Желтая карточка
Ружо Лукас
90' Желтая карточка
Эдмилсон Жуниор
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Эдмилсон Жуниор получает желтую карточку.
Желтая карточка
88'
Ружо Лукас получает желтую карточку.
82'
Стандард производит замену. Са Орланду уходит, и Чоп Дуйе заменяет его
73'
Стандард производит замену. Мпоку Поль-Жозе уходит, и Ндонгаля Дьемерси заменяет его
72'
Кортрейк производит замену. Ван дер Брюгген Ханнес уходит, и Эрве Каж заменяет его

64'
Стандард производит замену. Карлинос уходит, и Фаи Коллинс заменяет его
62'
Поконьоли Себастьен получает вторую желтую карточку. Удаление.
60'
Кортрейк производит замену. Уали Идир уходит, и Youcef Attal заменяет его
57'
Кортрейк производит замену. Шевалье Тедди уходит, и Пербе Жереми заменяет его
Желтая карточка
54'
Кумордзи Бернар получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Са Орланду.
37'
УДАЛЕНИЕ! Азуни Ларри получил жёлтую карточку и покинул поле.
Желтая карточка
28'
Поконьоли Себастьен получает желтую карточку.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Са Орланду.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эдмилсон Жуниор.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Д'Эне Кристоф.
Желтая карточка
2'
Ковачевич Владимир получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Maurice Dufrasne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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