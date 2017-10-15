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2017-2018
Стадион: Морис Дюфран
2' Желтая карточкаКовачевич Владимир
0:1
10' ГолД'Эне Кристоф
1:1
12' ГолЭдмилсон Жуниор
2:1
22' ГолСа Орланду
28' Желтая карточкаПоконьоли Себастьен
37' Красная карточкаАзуни Ларри
3:1
44' ГолСа Орланду
54' Желтая карточкаКумордзи Бернар
62' Вторая желтая карточкаПоконьоли Себастьен
88' Желтая карточкаРужо Лукас
90' Желтая карточкаЭдмилсон Жуниор
|
10'
0:1
12'
1:1
22'
2:1
37'
44'
3:1
54'
64'
82'
88'
90'
Состав команд
29
Каванда
Луис
5
Уче
Агбо
18
Марин
Рэзван
25
Карлинос
70
Са
Орланду
Стандард 4-4-2
- Основной состав
- 8 Очоа Гильермо Вратарь
- 29 Каванда Луис Защитник
- 26 Луйиндама Кристиан Защитник
- 34 Лаифис Костас Защитник
- 15 Поконьоли Себастьен Защитник
- 22 Эдмилсон Жуниор Полузащитник
- 5 Уче Агбо Полузащитник
- 18 Марин Рэзван Полузащитник
- 40 Мпоку Поль-Жозе Полузащитник
- 25 Карлинос Нападающий
- 70 Са Орланду Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Жийе Жан-Франсуа Вратарь
- 21 Фаи Коллинс Защитник
- 13 Шольц Александр Защитник
- 10 Ндонгаля Дьемерси Полузащитник
- 23 Лучкевич Валерий Полузащитник
- 7 Чоп Дуйе Нападающий
- 17 Мия Фарук Нападающий
- 19 Moussa Djenepo
- Главный тренер: Са Пинту Рикарду
Кортрейк 4-4-2
- Основной состав
- 28 Камински Томас Вратарь
- 6 Ружо Лукас Защитник
- 5 Ковачевич Владимир Защитник
- 2 Кумордзи Бернар Защитник
- 3 Макаренко Евгений Защитник
- 30 Д'Эне Кристоф Полузащитник
- 14 Ван дер Брюгген Ханнес Полузащитник
- 8 Аджагун Абдул Полузащитник
- 20 Азуни Ларри Полузащитник
- 9 Шевалье Тедди Нападающий
- 27 Уали Идир Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Брюззезе Себастьен Вратарь
- 23 Вербоом Бриан Защитник
- 12 Lucas Van Eenoo Полузащитник
- 10 Эрве Каж Полузащитник
- 43 Пербе Жереми Нападающий
- 18 Будковский Филипп Нападающий
- 24 Youcef Attal
- 21 Joedrick Pupe
- Главный тренер: Giannis Anastasiou
Предыдущие игры
Стандард (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 01.10.2017 Андерлехт 1:0 Стандард ПДА
- 24.09.2017 Стандард 2:1 Локерен ПДА
- 20.09.2017 Стандард 4:0 Хейст К
- 17.09.2017 Эйпен 1:1 Стандард ПДА
- 10.09.2017 Стандард 0:0 Шарлеруа ПДА
- 27.08.2017 Брюгге 4:0 Стандард ПДА
- 18.08.2017 Стандард 0:4 Зульте-Варегем ПДА
- 13.08.2017 Сент-Трюйден 1:0 Стандард ПДА
- 04.08.2017 Стандард 2:1 Генк ПДА
- 30.07.2017 Мехелен 1:1 Стандард ПДА
- 22.07.2017 Стандард 1:1 Метц ТМК
- 19.07.2017 Кевийи 0:2 Стандард ТМК
- 16.07.2017 Ланс 0:2 Стандард ТМК
- 14.07.2017 Стандард 1:0 Мускрон-Перювельз ТМК
- 08.07.2017 Хоффенхайм 4:2 Стандард ТМК
- 05.07.2017 Дюделанж 2:2 Стандард ТМК
- 01.07.2017 Вален 0:3 Стандард ТМК
- 30.06.2017 Стандард 10:0 Вильц ТМК
- 24.06.2017 Эвай 0:4 Стандард ТМК
- 19.05.2017 Стандард 2:0 Льерс ЛППОЗПВЛЕ
Кортрейк (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 06.10.2017 Кортрейк 2:0 Амьен ТМК
- 30.09.2017 Кортрейк 1:2 Остенде ПДА
- 22.09.2017 Антверпен 3:0 Кортрейк ПДА
- 19.09.2017 Кортрейк 5:3 РЕС Дюрбюи К
- 16.09.2017 Кортрейк 2:2 Андерлехт ПДА
- 09.09.2017 Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк ПДА
- 25.08.2017 Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.08.2017 Кортрейк 1:2 Брюгге ПДА
- 12.08.2017 Эйпен 1:2 Кортрейк ПДА
- 05.08.2017 Кортрейк 1:0 Локерен ПДА
- 29.07.2017 Шарлеруа 1:0 Кортрейк ПДА
- 19.07.2017 Кортрейк 0:4 Лилль ТМК
- 15.07.2017 Кортрейк 1:0 Рединг ТМК
- 11.07.2017 Кортрейк 1:2 Панатинаикос ТМК
- 08.07.2017 Виллем II 2:0 Кортрейк ТМК
- 23.06.2017 Викингс Кортрейк 0:16 Кортрейк ТМК
- 20.05.2017 Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 17.05.2017 Кортрейк 4:4 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
- 13.05.2017 Эйпен 3:2 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 06.05.2017 Кортрейк 0:3 Рузеларе ЛППОЗПВЛЕ
Последние игры между собой
Стандард: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Кортрейк: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
- 04.02.2017 Стандард 0:3 Кортрейк Лига Про
- 15.10.2016 Кортрейк 3:3 Стандард Лига Про
- 30.04.2016 Кортрейк 1:0 Стандард Лига Про
- 10.04.2016 Стандард 1:1 Кортрейк Лига Про
- 17.12.2015 Стандард 2:0 Кортрейк Кубок
- 22.11.2015 Стандард 1:1 Кортрейк Лига Про
- 25.07.2015 Кортрейк 2:1 Стандард Лига Про
- 10.05.2015 Стандард 4:0 Кортрейк Лига Жюпиле
- 28.04.2015 Кортрейк 3:1 Стандард Лига Жюпиле
- 30.11.2014 Стандард 0:2 Кортрейк Лига Жюпиле
- 02.08.2014 Кортрейк 2:3 Стандард Лига Жюпиле
- 27.12.2013 Кортрейк 1:5 Стандард Лига Жюпиле
- 01.09.2013 Стандард 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле
- 25.01.2013 Стандард 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле
- 30.09.2012 Кортрейк 2:1 Стандард Лига Жюпиле
- 28.04.2012 Стандард 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле
- 15.04.2012 Кортрейк 1:1 Стандард Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|10
|9
|0
|1
|25 - 9
|27
|2.
|Шарлеруа
|10
|6
|3
|1
|18 - 10
|21
|3.
|Антверпен
|10
|5
|3
|2
|18 - 14
|18
|4.
|Мускрон-Перювельз
|10
|5
|3
|2
|18 - 16
|18
|5.
|Андерлехт
|10
|5
|3
|2
|15 - 13
|18
|6.
|Сент-Трюйден
|10
|5
|2
|3
|12 - 12
|17
|7.
|Зульте-Варегем
|10
|5
|1
|4
|20 - 14
|16
|8.
|Васланд-Беверен
|10
|3
|3
|4
|21 - 16
|12
|9.
|Стандард
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|10.
|Локерен
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|11.
|Генк
|10
|2
|5
|3
|17 - 17
|11
|12.
|Гент
|10
|2
|3
|5
|11 - 12
|9
|13.
|Кортрейк
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|14.
|Мехелен
|10
|1
|5
|4
|13 - 16
|8
|15.
|Эйпен
|10
|1
|3
|6
|13 - 28
|6
|16.
|Остенде
|10
|1
|2
|7
|10 - 19
|5
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Эдмилсон Жуниор получает желтую карточку.
88'
Ружо Лукас получает желтую карточку.
82'
Стандард производит замену. Са Орланду уходит, и Чоп Дуйе заменяет его
73'
Стандард производит замену. Мпоку Поль-Жозе уходит, и Ндонгаля Дьемерси заменяет его
72'
Кортрейк производит замену. Ван дер Брюгген Ханнес уходит, и Эрве Каж заменяет его
64'
Стандард производит замену. Карлинос уходит, и Фаи Коллинс заменяет его
62'
Поконьоли Себастьен получает вторую желтую карточку. Удаление.
57'
Кортрейк производит замену. Шевалье Тедди уходит, и Пербе Жереми заменяет его
54'
Кумордзи Бернар получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Са Орланду.
37'
УДАЛЕНИЕ! Азуни Ларри получил жёлтую карточку и покинул поле.
28'
Поконьоли Себастьен получает желтую карточку.
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Са Орланду.
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эдмилсон Жуниор.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Д'Эне Кристоф.
2'
Ковачевич Владимир получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Maurice Dufrasne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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