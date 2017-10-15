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2017-2018
Стадион: Верслус Арена
0:1
1' ГолВормер Руд
1:1
9' ГолСиани Себастьен
1:2
24' ГолУэсли Мораес
26' Желтая карточкаУэсли Мораес
2:2
38' ГолБеррье Франк
63' Желтая карточкаМилич Антонио
64' Желтая карточкаСиани Себастьен
84' Желтая карточкаHasan Ozkan III
86' Желтая карточкаЛимбомбе Антони
88' Желтая карточкаБьелика Александер
2:3
90' ГолЛимбомбе Антони
90' Вторая желтая карточкаЛимбомбе Антони
|
1'
0:1
9'
1:1
24'
1:2
26'
38'
2:2
63'
64'
84'
86'
90'
2:3
90'
Состав команд
27
Капон
Брехт
10
Беррье
Франк
15
Жали
Андиле
93
Zinho
Gano
22
Хорват
Этан
21
Коолс
Дион
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
Остенде 5-3-2
- Основной состав
- 21 Mike Van Hamel Вратарь
- 27 Капон Брехт Защитник
- 33 Томашевич Зарко Защитник
- 6 Ломбертс Николас Защитник
- 44 Милич Антонио Защитник
- 16 Бьелика Александер Защитник
- 10 Беррье Франк Полузащитник
- 7 Сиани Себастьен Полузащитник
- 15 Жали Андиле Полузащитник
- 93 Zinho Gano Нападающий
- 11 Мусона Ноуледж Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Дютуа Виллиам Вратарь
- 18 Розегнал Давид Защитник
- 24 Резаян Рамин Защитник
- 26 Вандандриш Кевин Полузащитник
- 36 Hasan Ozkan III Полузащитник
- 66 Конте Ибраима Полузащитник
- 55 Фернандо Матос Полузащитник
- 17 Акпала Джозеф Нападающий
- 22 Logan Ndenbe
- Главный тренер: Adnan Custovic
Брюгге 3-4-3
- Основной состав
- 22 Хорват Этан Вратарь
- 35 Декарли Сауло Защитник
- 44 Мехеле Брандон Защитник
- 24 Денсвил Стефано Защитник
- 21 Коолс Дион Полузащитник
- 25 Вормер Руд Полузащитник
- 30 Накамба Марвелус Полузащитник
- 17 Лимбомбе Антони Полузащитник
- 7 Уэсли Мораес Нападающий
- 20 Ванакен Ханс Нападающий
- 42 Бонавентуре Деннис Нападающий
- Запасные игроки
- 41 Тенкен Йенс Вратарь
- 16 Caceres German Mera Защитник
- 13 Паласиос Элибельтон Защитник
- 19 Влитинк Тибо Полузащитник
- 9 Воссен Йелле Нападающий
- 10 Диаби Абдулай Нападающий
- 8 Рафаэлов Лиор Нападающий
- Главный тренер: Леко Иван
Предыдущие игры
Остенде (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 30.09.2017 Кортрейк 1:2 Остенде ПДА
- 23.09.2017 Генк 1:1 Остенде ПДА
- 20.09.2017 Остенде 3:1 Юнион Сен-Жиль К
- 17.09.2017 Остенде 0:2 Гент ПДА
- 10.09.2017 Мехелен 1:1 Остенде ПДА
- 27.08.2017 Остенде 3:4 Антверпен ПДА
- 19.08.2017 Эйпен 2:1 Остенде ПДА
- 12.08.2017 Остенде 0:3 Васланд-Беверен ПДА
- 06.08.2017 Андерлехт 1:0 Остенде ПДА
- 03.08.2017 Остенде 0:0 Марсель ЛЕ
- 30.07.2017 Остенде 0:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 27.07.2017 Марсель 4:2 Остенде ЛЕ
- 22.07.2017 Остенде 0:0 Лилль ТМК
- 15.07.2017 Остенде 1:3 АХ Лёвен ТМК
- 14.07.2017 Остенде 1:1 Рузеларе ТМК
- 08.07.2017 Витесс 1:1 Остенде ТМК
- 07.07.2017 Стяуа 0:2 Остенде ТМК
- 01.07.2017 Мандел Юнайтед 1:4 Остенде ТМК
- 30.06.2017 Свелта Мелселе 0:8 Остенде ТМК
- 24.06.2017 Звевезеле 1:3 Остенде ТМК
Брюгге (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 01.10.2017 Брюгге 2:1 Гент ПДА
- 24.09.2017 Шарлеруа 1:2 Брюгге ПДА
- 20.09.2017 Рузеларе 1:5 Брюгге К
- 15.09.2017 Брюгге 2:0 Мехелен ПДА
- 09.09.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Брюгге ПДА
- 27.08.2017 Брюгге 4:0 Стандард ПДА
- 24.08.2017 АЕК 3:0 Брюгге ЛЕ
- 20.08.2017 Кортрейк 1:2 Брюгге ПДА
- 17.08.2017 Брюгге 0:0 АЕК ЛЕ
- 11.08.2017 Зульте-Варегем 1:2 Брюгге ПДА
- 06.08.2017 Брюгге 3:1 Эйпен ПДА
- 02.08.2017 Истанбул Башакшехир 2:0 Брюгге ЛЧ
- 29.07.2017 Локерен 0:4 Брюгге ПДА
- 26.07.2017 Брюгге 3:3 Истанбул Башакшехир ЛЧ
- 21.07.2017 Брюгге 0:2 Атлетик Б ТМК
- 19.07.2017 Спарта Роттердам 1:1 Брюгге ТМК
- 15.07.2017 Брюгге 1:3 АЗ Алкмаар ТМК
- 05.07.2017 Александрия 0:3 Брюгге ТМК
- 01.07.2017 Торхаут 0:2 Брюгге ТМК
- 28.06.2017 Уденаарде 0:6 Брюгге ТМК
Последние игры между собой
Остенде: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 10
Брюгге: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 2
- 18.05.2017 Остенде 2:1 Брюгге Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 26.04.2017 Брюгге 3:1 Остенде Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 03.12.2016 Брюгге 2:0 Остенде Лига Про
- 05.08.2016 Остенде 1:0 Брюгге Лига Про
- 22.05.2016 Брюгге 2:2 Остенде Лига Про
- 02.04.2016 Остенде 0:1 Брюгге Лига Про
- 14.02.2016 Остенде 0:2 Брюгге Лига Про
- 18.10.2015 Брюгге 1:0 Остенде Лига Про
- 30.01.2015 Брюгге 2:0 Остенде Лига Жюпиле
- 28.09.2014 Остенде 2:2 Брюгге Лига Жюпиле
- 30.11.2013 Брюгге 2:0 Остенде Лига Жюпиле
- 04.08.2013 Остенде 1:2 Брюгге Лига Жюпиле
- 07.07.2010 Остенде 0:3 Брюгге Товарищеские матчи. Сборные
- 06.07.2008 Остенде 1:2 Брюгге Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|10
|9
|0
|1
|25 - 9
|27
|2.
|Шарлеруа
|10
|6
|3
|1
|18 - 10
|21
|3.
|Антверпен
|10
|5
|3
|2
|18 - 14
|18
|4.
|Мускрон-Перювельз
|10
|5
|3
|2
|18 - 16
|18
|5.
|Андерлехт
|10
|5
|3
|2
|15 - 13
|18
|6.
|Сент-Трюйден
|10
|5
|2
|3
|12 - 12
|17
|7.
|Зульте-Варегем
|10
|5
|1
|4
|20 - 14
|16
|8.
|Васланд-Беверен
|10
|3
|3
|4
|21 - 16
|12
|9.
|Стандард
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|10.
|Локерен
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|11.
|Генк
|10
|2
|5
|3
|17 - 17
|11
|12.
|Гент
|10
|2
|3
|5
|11 - 12
|9
|13.
|Кортрейк
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|14.
|Мехелен
|10
|1
|5
|4
|13 - 16
|8
|15.
|Эйпен
|10
|1
|3
|6
|13 - 28
|6
|16.
|Остенде
|10
|1
|2
|7
|10 - 19
|5
Второй тайм
90'
Лимбомбе Антони получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лимбомбе Антони.
88'
Бьелика Александер получает желтую карточку.
86'
Лимбомбе Антони получает желтую карточку.
85'
Остенде производит замену. Мусона Ноуледж уходит, и Акпала Джозеф заменяет его
84'
Hasan Ozkan получает желтую карточку.
79'
Остенде производит замену. Беррье Франк уходит, и Hasan Ozkan заменяет его
79'
Брюгге производит замену. Уэсли Мораес уходит, и Диаби Абдулай заменяет его
78'
Остенде производит замену. Сиани Себастьен уходит, и Вандандриш Кевин заменяет его
72'
Брюгге производит замену. Бонавентуре Деннис уходит, и Воссен Йелле заменяет его
64'
Сиани Себастьен получает желтую карточку.
63'
Милич Антонио получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Брюгге производит замену. Денсвил Стефано уходит, и Касерес Херман Мера заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Беррье Франк.
26'
Уэсли Мораес получает желтую карточку.
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Уэсли Мораес.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сиани Себастьен.
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вормер Руд.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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