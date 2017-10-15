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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Остенде
2:3
Конец матча
Брюгге
0'
0:1
1' Гол
Вормер Руд
1:1
9' Гол
Сиани Себастьен
1:2
24' Гол
Уэсли Мораес
26' Желтая карточка
Уэсли Мораес
2:2
38' Гол
Беррье Франк
63' Желтая карточка
Милич Антонио
64' Желтая карточка
Сиани Себастьен
84' Желтая карточка
Hasan Ozkan III
86' Желтая карточка
Лимбомбе Антони
88' Желтая карточка
Бьелика Александер
2:3
90' Гол
Лимбомбе Антони
90' Вторая желтая карточка
Лимбомбе Антони
90'+5
Второй тайм
90'
Лимбомбе Антони получает вторую желтую карточку. Удаление.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лимбомбе Антони.
Желтая карточка
88'
Бьелика Александер получает желтую карточку.
Желтая карточка
86'
Лимбомбе Антони получает желтую карточку.
85'
Остенде производит замену. Мусона Ноуледж уходит, и Акпала Джозеф заменяет его

Желтая карточка
84'
Hasan Ozkan получает желтую карточку.
79'
Остенде производит замену. Беррье Франк уходит, и Hasan Ozkan заменяет его
79'
Брюгге производит замену. Уэсли Мораес уходит, и Диаби Абдулай заменяет его
78'
Остенде производит замену. Сиани Себастьен уходит, и Вандандриш Кевин заменяет его
72'
Брюгге производит замену. Бонавентуре Деннис уходит, и Воссен Йелле заменяет его
Желтая карточка
64'
Сиани Себастьен получает желтую карточку.
Желтая карточка
63'
Милич Антонио получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Брюгге производит замену. Денсвил Стефано уходит, и Касерес Херман Мера заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Беррье Франк.
Желтая карточка
26'
Уэсли Мораес получает желтую карточку.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Уэсли Мораес.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сиани Себастьен.
Описание гола
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вормер Руд.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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