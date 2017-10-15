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Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
1:0
Конец матча
3' Желтая карточкаЛукашик Даниэль
1:0
8' ГолJaroslaw Niezgoda
28' Желтая карточкаЙодловец Томаш
36' Желтая карточкаАстис Иньяки
54' Желтая карточкаКуцяк Душан
79' Желтая карточкаПерейра Илдеберту
|
8'
1:0
28'
36'
54'
Состав команд
28
Брозь
Лукаш
34
Астис
Иньяки
14
Глоушек
Адам
25
Налепа
Михал
19
Пайшау
Марку
Легия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Маляж Аркадиуш Вратарь
- 28 Брозь Лукаш Защитник
- 34 Астис Иньяки Защитник
- 2 Паздан Михал Защитник
- 14 Глоушек Адам Защитник
- 31 Мончиньски Кжиштоф Полузащитник
- 3 Йодловец Томаш Полузащитник
- 18 Кухарчик Михал Полузащитник
- 22 Хямяляйнен Каспер Полузащитник
- 6 Гильерме Маркес Полузащитник
- 11 Jaroslaw Niezgoda Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Цежняк Радослав Вратарь
- 5 Домбровски Мацей Защитник
- 15 Копчински Михал Полузащитник
- 75 Мулин Тибо Полузащитник
- 8 Паскуато Кристиан Полузащитник
- 7 Перейра Илдеберту Полузащитник
- 99 Садику Армандо Нападающий
- Главный тренер: Romeo Jozak
Лехия Гданьск 3-4-3
- Основной состав
- 1 Куцяк Душан Вратарь
- 26 Августин Блажей Защитник
- 25 Налепа Михал Защитник
- 3 Вавжиняк Якуб Защитник
- 2 Милош Мато Полузащитник
- 35 Лукашик Даниэль Полузащитник
- 6 Славчев Симеон Полузащитник
- 13 Левандовски Матеуш Полузащитник
- 28 Пайшау Флавиу Нападающий
- 19 Пайшау Марку Нападающий
- 27 Вольски Рафал Нападающий
- Запасные игроки
- 41 Столярски Павел Защитник
- 32 Матрас Матеуш Полузащитник
- 30 Joao Nunes Полузащитник
- 96 Де Оливейра Жоао Нападающий
- 7 Красич Милош Нападающий
- 9 Patryk Lipski Нападающий
- 77 Damian Podlesny
- Главный тренер: Adam Owen
Предыдущие игры
Легия (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 01.10.2017 Лех 3:0 Легия Э
- 24.09.2017 Ягеллония 1:0 Легия Э
- 21.09.2017 Рух Зджежовице 0:4 Легия К
- 17.09.2017 Легия 1:0 Краковия Э
- 09.09.2017 Шлёнск 2:1 Легия Э
- 27.08.2017 Легия 2:1 Заглембе Любин Э
- 24.08.2017 Шериф 0:0 Легия ЛЕ
- 20.08.2017 Висла 0:1 Легия Э
- 17.08.2017 Легия 1:1 Шериф ЛЕ
- 11.08.2017 Легия 3:1 Пяст Э
- 08.08.2017 Висля Пулявы 1:4 Легия К
- 05.08.2017 Нецеча 1:0 Легия Э
- 02.08.2017 Легия 1:0 Астана ЛЧ
- 29.07.2017 Легия 2:0 Сандецья Э
- 26.07.2017 Астана 3:1 Легия ЛЧ
- 22.07.2017 Легия 1:1 Корона Кельце Э
- 19.07.2017 Легия 6:0 Мариехамн ЛЧ
- 15.07.2017 Гурник Забже 3:1 Легия Э
- 12.07.2017 Мариехамн 0:3 Легия ЛЧ
- 07.07.2017 Легия 1:1 Арка Гдыня С
Лехия Гданьск (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 30.09.2017 Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Э
- 23.09.2017 Нецеча 2:1 Лехия Гданьск Э
- 18.09.2017 Лехия Гданьск 3:3 Ягеллония Э
- 11.09.2017 Пяст 1:2 Лехия Гданьск Э
- 26.08.2017 Висла Краков 1:1 Лехия Гданьск Э
- 18.08.2017 Лехия Гданьск 2:3 Сандецья Э
- 14.08.2017 Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск Э
- 09.08.2017 Бытовия 1:0 Лехия Гданьск К
- 05.08.2017 Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Э
- 28.07.2017 Шлёнск 3:2 Лехия Гданьск Э
- 22.07.2017 Лехия Гданьск 0:1 Краковия Э
- 14.07.2017 Висла 0:2 Лехия Гданьск Э
- 04.06.2017 Легия 0:0 Лехия Гданьск ЭГА
- 28.05.2017 Лехия Гданьск 4:0 Погонь Щецин ЭГА
- 21.05.2017 Лех 0:0 Лехия Гданьск ЭГА
- 17.05.2017 Лехия Гданьск 4:0 Ягеллония ЭГА
- 14.05.2017 Лехия Гданьск 0:0 Корона Кельце ЭГА
- 06.05.2017 Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск ЭГА
- 29.04.2017 Лехия Гданьск 2:0 Нецеча ЭГА
- 22.04.2017 Погонь Щецин 3:1 Лехия Гданьск Э
Последние игры между собой
Легия: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Лехия Гданьск: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
- 04.06.2017 Легия 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса. Группа А
- 19.03.2017 Лехия Гданьск 1:2 Легия Экстракласса
- 01.10.2016 Легия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 11.05.2016 Лехия Гданьск 2:0 Легия Экстракласса. Группа А
- 02.04.2016 Легия 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 31.10.2015 Лехия Гданьск 1:3 Легия Экстракласса
- 24.09.2015 Легия 4:1 Лехия Гданьск Кубок
- 03.06.2015 Лехия Гданьск 0:0 Легия Экстракласса. Группа А
- 11.04.2015 Лехия Гданьск 1:0 Легия Экстракласса
- 17.10.2014 Легия 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 03.05.2014 Лехия Гданьск 0:1 Легия Экстракласса
- 08.12.2013 Лехия Гданьск 2:0 Легия Экстракласса
- 24.08.2013 Легия 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 05.05.2013 Легия 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 04.11.2012 Лехия Гданьск 1:2 Легия Экстракласса
- 03.05.2012 Лехия Гданьск 1:0 Легия Экстракласса
- 19.11.2011 Легия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 23.04.2011 Лехия Гданьск 2:1 Легия Экстракласса
- 20.04.2011 Легия 4:0 Лехия Гданьск Кубок
- 06.04.2011 Лехия Гданьск 0:1 Легия Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|12
|6
|4
|2
|19 - 7
|22
|2.
|Заглембе Любин
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|3.
|Гурник Забже
|12
|6
|4
|2
|25 - 17
|22
|4.
|Висла Краков
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|5.
|Ягеллония
|12
|5
|5
|2
|15 - 13
|20
|6.
|Легия
|12
|6
|1
|5
|13 - 13
|19
|7.
|Корона Кельце
|12
|5
|3
|4
|14 - 12
|18
|8.
|Висла
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|9.
|Шлёнск
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|10.
|Сандецья
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|11.
|Арка Гдыня
|12
|3
|7
|2
|11 - 12
|16
|12.
|Лехия Гданьск
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|13.
|Погонь Щецин
|11
|2
|3
|6
|9 - 14
|9
|14.
|Нецеча
|12
|2
|3
|7
|9 - 15
|9
|15.
|Пяст
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|16.
|Краковия
|11
|1
|4
|6
|12 - 20
|7
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Лехия Гданьск производит замену. Лукашик Даниэль уходит, и Красич Милош заменяет его
83'
Легия производит замену. Гильерме Маркес уходит, и Копчински Михал заменяет его
79'
Перейра Илдеберту получает желтую карточку.
70'
Легия производит замену. Мончиньски Кжиштоф уходит, и Мулин Тибо заменяет его
63'
Лехия Гданьск производит замену. Левандовски Матеуш уходит, и Де Оливейра Жоао заменяет его
60'
Легия производит замену. Хямяляйнен Каспер уходит, и Перейра Илдеберту заменяет его
54'
Куцяк Душан получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Лехия Гданьск производит замену. Вавжиняк Якуб уходит, и Joao Nunes заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
36'
Астис Иньяки получает желтую карточку.
28'
Йодловец Томаш получает желтую карточку.
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jaroslaw Niezgoda.
3'
Лукашик Даниэль получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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