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Стадион:
Легия
1:0
Конец матча
Лехия Гданьск
0'
3' Желтая карточка
Лукашик Даниэль
1:0
8' Гол
Jaroslaw Niezgoda
28' Желтая карточка
Йодловец Томаш
36' Желтая карточка
Астис Иньяки
54' Желтая карточка
Куцяк Душан
79' Желтая карточка
Перейра Илдеберту
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Лехия Гданьск производит замену. Лукашик Даниэль уходит, и Красич Милош заменяет его
83'
Легия производит замену. Гильерме Маркес уходит, и Копчински Михал заменяет его
Желтая карточка
79'
Перейра Илдеберту получает желтую карточку.
70'
Легия производит замену. Мончиньски Кжиштоф уходит, и Мулин Тибо заменяет его
63'
Лехия Гданьск производит замену. Левандовски Матеуш уходит, и Де Оливейра Жоао заменяет его

60'
Легия производит замену. Хямяляйнен Каспер уходит, и Перейра Илдеберту заменяет его
Желтая карточка
54'
Куцяк Душан получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Лехия Гданьск производит замену. Вавжиняк Якуб уходит, и Joao Nunes заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
36'
Астис Иньяки получает желтую карточку.
Желтая карточка
28'
Йодловец Томаш получает желтую карточку.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jaroslaw Niezgoda.
Желтая карточка
3'
Лукашик Даниэль получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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