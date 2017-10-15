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Стадион: Заглебье Любин
3:2
Конец матча
1:0
7' ГолПавловски Бартоломей
11' Желтая карточкаLukasz Wolsztynski
22' Желтая карточкаБалич Саша
1:1
26' ГолMichal Koj
2:1
42' ГолСверчок Якуб
59' Желтая карточкаMichal Koj
3:1
74' ГолСверчок Якуб
82' Желтая карточкаDani Suarez
3:2
90' ГолВетеска Матеуш
90' Желтая карточкаПолачек Мартин
|
7'
1:0
22'
26'
1:1
42'
2:1
59'
70'
74'
3:1
82'
90'
3:2
90'
Состав команд
25
Матущик
Адам
19
Ягелло
Филип
70
Сверчок
Якуб
15
Dani
Suarez
14
Michal
Koj
17
Igor
Angulo
Заглембе Любин 5-3-2
- Основной состав
- 1 Полачек Мартин Вратарь
- 9 Возняк Аркадиуш Защитник
- 33 Гулдан Любомир Защитник
- 2 Копац Бартош Защитник
- 5 Ях Ярослав Защитник
- 3 Балич Саша Защитник
- 25 Матущик Адам Полузащитник
- 19 Ягелло Филип Полузащитник
- 20 Кубицки Ярослав Полузащитник
- 70 Сверчок Якуб Нападающий
- 11 Павловски Бартоломей Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Флоренц Конрад Вратарь
- 4 Тодоровски Александр Защитник
- 24 Тосик Якуб Полузащитник
- 7 Янус Кшиштоф Полузащитник
- 14 Яношка Лукаш Полузащитник
- 44 Alan Czerwinski Полузащитник
- 21 Букса Адам Нападающий
- Главный тренер: Piotr Stokowiec
Гурник Забже 4-4-2
- Основной состав
- 1 Tomasz Loska Вратарь
- 3 Adam Wolniewicz Защитник
- 4 Ветеска Матеуш Защитник
- 15 Dani Suarez Защитник
- 14 Michal Koj Защитник
- 9 Кадзиор Дамиан Полузащитник
- 22 Матушек Шимон Полузащитник
- 27 Szymon Zurkowski Полузащитник
- 7 Кужава Рафал Полузащитник
- 25 Lukasz Wolsztynski Нападающий
- 17 Igor Angulo Нападающий
- Запасные игроки
- 93 Павловски Войцех Вратарь
- 28 Maciej Ambrosiewicz Защитник
- 5 Шевелюхин Александр Защитник
- 10 Грендель Эрик Полузащитник
- 8 Konrad Nowak I
- 6 Bartlomiej Olszewski
- 20 Marcin Urynowicz
- 11 David Ledecky
- Главный тренер: Marcin Brosz
Предыдущие игры
Заглембе Любин (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 30.09.2017 Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Э
- 24.09.2017 Заглембе Любин 1:0 Сандецья Э
- 21.09.2017 Краковия 0:3 Заглембе Любин К
- 15.09.2017 Арка Гдыня 1:1 Заглембе Любин Э
- 08.09.2017 Заглембе Любин 2:2 Висла Э
- 27.08.2017 Легия 2:1 Заглембе Любин Э
- 21.08.2017 Заглембе Любин 3:0 Висла Краков Э
- 12.08.2017 Лех 1:1 Заглембе Любин Э
- 09.08.2017 Заглембе Любин 2:1 Ягеллония К
- 05.08.2017 Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Э
- 28.07.2017 Нецеча 1:1 Заглембе Любин Э
- 24.07.2017 Заглембе Любин 1:0 Шлёнск Э
- 17.07.2017 Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Э
- 02.06.2017 Заглембе Любин 1:3 Арка Гдыня ЭГБ
- 27.05.2017 Гурник Ленчна 1:3 Заглембе Любин ЭГБ
- 20.05.2017 Висла 1:2 Заглембе Любин ЭГБ
- 16.05.2017 Заглембе Любин 2:0 Шлёнск ЭГБ
- 12.05.2017 Заглембе Любин 3:1 Пяст ЭГБ
- 05.05.2017 Рух Хожув 1:1 Заглембе Любин ЭГБ
- 01.05.2017 Заглембе Любин 2:2 Краковия ЭГБ
Гурник Забже (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 01.10.2017 Гурник Забже 1:0 Пяст Э
- 23.09.2017 Погонь Щецин 1:2 Гурник Забже Э
- 20.09.2017 Гурник Забже 3:2 Сандецья К
- 16.09.2017 Гурник Забже 2:2 Шлёнск Э
- 10.09.2017 Нецеча 1:2 Гурник Забже Э
- 25.08.2017 Гурник Забже 4:0 Висла Э
- 18.08.2017 Краковия 3:3 Гурник Забже Э
- 13.08.2017 Гурник Забже 1:1 Арка Гдыня Э
- 09.08.2017 Сокол Острода 1:3 Гурник Забже К
- 05.08.2017 Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Э
- 29.07.2017 Гурник Забже 3:2 Висла Краков Э
- 23.07.2017 Ягеллония 2:1 Гурник Забже Э
- 15.07.2017 Гурник Забже 3:1 Легия Э
- 04.06.2017 Висля Пулявы 0:1 Гурник Забже ПД
- 28.05.2017 Гурник Забже 4:0 Подбескидзе ПД
- 21.05.2017 Знич Прушков 1:2 Гурник Забже ПД
- 16.05.2017 Гурник Забже 1:0 ГКС Катовице ПД
- 13.05.2017 Стомил Олштын 2:4 Гурник Забже ПД
- 05.05.2017 Гурник Забже 6:1 Хойничанка ПД
- 28.04.2017 Хробры 2:0 Гурник Забже ПД
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Гурник Забже: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
- 18.12.2015 Заглембе Любин 2:4 Гурник Забже Экстракласса
- 24.08.2015 Гурник Забже 2:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 16.02.2014 Заглембе Любин 3:0 Гурник Забже Экстракласса
- 16.09.2013 Гурник Забже 2:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 13.05.2013 Заглембе Любин 1:2 Гурник Забже Экстракласса
- 11.11.2012 Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 06.05.2012 Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже Экстракласса
- 26.11.2011 Гурник Забже 4:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 05.03.2011 Гурник Забже 5:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 14.08.2010 Заглембе Любин 1:2 Гурник Забже Экстракласса
- 07.05.2008 Гурник Забже 0:1 Заглембе Любин Orange Ekstraklasa
- 10.11.2007 Заглембе Любин 1:1 Гурник Забже Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|12
|6
|4
|2
|19 - 7
|22
|2.
|Заглембе Любин
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|3.
|Гурник Забже
|12
|6
|4
|2
|25 - 17
|22
|4.
|Висла Краков
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|5.
|Ягеллония
|12
|5
|5
|2
|15 - 13
|20
|6.
|Легия
|12
|6
|1
|5
|13 - 13
|19
|7.
|Корона Кельце
|12
|5
|3
|4
|14 - 12
|18
|8.
|Висла
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|9.
|Шлёнск
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|10.
|Сандецья
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|11.
|Арка Гдыня
|12
|3
|7
|2
|11 - 12
|16
|12.
|Лехия Гданьск
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|13.
|Погонь Щецин
|11
|2
|3
|6
|9 - 14
|9
|14.
|Нецеча
|12
|2
|3
|7
|9 - 15
|9
|15.
|Пяст
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|16.
|Краковия
|11
|1
|4
|6
|12 - 20
|7
Второй тайм
90'
Полачек Мартин получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ветеска Матеуш.
84'
Гурник Забже производит замену. Szymon Zurkowski уходит, и Грендель Эрик заменяет его
82'
Dani Suarez получает желтую карточку.
80'
Заглембе Любин производит замену. Возняк Аркадиуш уходит, и Тодоровски Александр заменяет его
76'
Гурник Забже производит замену. Lukasz Wolsztynski уходит, и David Ledecky заменяет его
76'
Гурник Забже производит замену. Кадзиор Дамиан уходит, и Marcin Urynowicz заменяет его
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сверчок Якуб.
70'
Заглембе Любин производит замену. Балич Саша уходит, и Тосик Якуб заменяет его
66'
Заглембе Любин производит замену. Ягелло Филип уходит, и Яношка Лукаш заменяет его
59'
Michal Koj получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Матушек Шимон.
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сверчок Якуб.
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Michal Koj.
22'
Балич Саша получает желтую карточку.
11'
Lukasz Wolsztynski получает желтую карточку.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Павловски Бартоломей.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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