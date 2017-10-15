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Стадион:
Заглембе Любин
3:2
Конец матча
Гурник Забже
0'
1:0
7' Гол
Павловски Бартоломей
11' Желтая карточка
Lukasz Wolsztynski
22' Желтая карточка
Балич Саша
1:1
26' Гол
Michal Koj
2:1
42' Гол
Сверчок Якуб
59' Желтая карточка
Michal Koj
3:1
74' Гол
Сверчок Якуб
82' Желтая карточка
Dani Suarez
3:2
90' Гол
Ветеска Матеуш
90' Желтая карточка
Полачек Мартин
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Полачек Мартин получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ветеска Матеуш.
84'
Гурник Забже производит замену. Szymon Zurkowski уходит, и Грендель Эрик заменяет его
Желтая карточка
82'
Dani Suarez получает желтую карточку.
80'
Заглембе Любин производит замену. Возняк Аркадиуш уходит, и Тодоровски Александр заменяет его

76'
Гурник Забже производит замену. Lukasz Wolsztynski уходит, и David Ledecky заменяет его
76'
Гурник Забже производит замену. Кадзиор Дамиан уходит, и Marcin Urynowicz заменяет его
Описание гола
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сверчок Якуб.
70'
Заглембе Любин производит замену. Балич Саша уходит, и Тосик Якуб заменяет его
66'
Заглембе Любин производит замену. Ягелло Филип уходит, и Яношка Лукаш заменяет его
Желтая карточка
59'
Michal Koj получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Матушек Шимон.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сверчок Якуб.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Michal Koj.
Желтая карточка
22'
Балич Саша получает желтую карточку.
Желтая карточка
11'
Lukasz Wolsztynski получает желтую карточку.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Павловски Бартоломей.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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