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Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
1:0
Конец матча
8' Желтая карточкаСитало Артём
73' Желтая карточкаШестаков Сергей
83' Желтая карточкаПашаев Павел
1:0
88' ГолБрикнер Иван
|
8'
73'
83'
88'
1:0
Состав команд
Олимпик Дн
- Основной состав
- 1 Махарадзе Заури Вратарь
- 7 Сондей Иван Защитник
- 15 Шабанов Артём Защитник
- 24 Федорив Виталий Защитник
- 4 Кравченко Антон Защитник
- 9 Приёмов Владимир Полузащитник
- 27 Брикнер Иван Полузащитник
- 17 Шестаков Сергей Полузащитник
- 11 Моха Хадфи Полузащитник
- 90 Богданов Андрей Полузащитник
- 22 Беленький Станислав Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Кичак Артём Вратарь
- 3 Лухтанов Вячеслав Защитник
- 32 Иллой-Айет Владис-Эммерсон Защитник
- 45 Хомутов Владислав Полузащитник
- 94 Мигунов Александр Полузащитник
- 8 Доронин Владимир Полузащитник
- 12 Михалёв Илья Нападающий
- Главный тренер: Санжар Роман
Александрия
- Основной состав
- 79 Панькив Юрий Вратарь
- 29 Бацула Андрей Защитник
- 5 Бондаренко Валерий Защитник
- 20 Пашаев Павел Защитник
- 17 Гитченко Андрей Защитник
- 44 Банада Евгений Полузащитник
- 15 Запорожан Андрей Полузащитник
- 27 Старенький Сергей Полузащитник
- 9 Пономарь Виталий Нападающий
- 11 Цуриков Андрей Нападающий
- 18 Ситало Артём Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Леванидов Владислав Вратарь
- 2 Чеботаев Сергей Защитник
- 33 Довгий Алексей Полузащитник
- 6 Каленчук Максим Полузащитник
- 72 Козак Михаил Полузащитник
- 14 Полярус Артём Нападающий
- 22 Грицук Василий Нападающий
- Главный тренер: Шаран Владимир
Предыдущие игры
Олимпик Дн (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 30.09.2017 Олимпик Дн 3:2 Мариуполь ПЛ
- 24.09.2017 Сталь Каменское 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 17.09.2017 Олимпик Дн 1:2 Динамо Киев ПЛ
- 09.09.2017 Ворскла 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 26.08.2017 Олимпик Дн 0:0 Карпаты ПЛ
- 19.08.2017 Шахтёр Дн 2:0 Олимпик Дн ПЛ
- 13.08.2017 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 06.08.2017 Заря 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 03.08.2017 ПАОК 2:0 Олимпик Дн ЛЕ
- 30.07.2017 Олимпик Дн 0:0 Верес ПЛ
- 27.07.2017 Олимпик Дн 1:1 ПАОК ЛЕ
- 23.07.2017 Звезда Кропивницкий 0:0 Олимпик Дн ПЛ
- 16.07.2017 Александрия 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 31.05.2017 Заря 2:0 Олимпик Дн ПЛ
- 26.05.2017 Олимпик Дн 0:0 Александрия ПЛ
- 21.05.2017 Шахтёр Дн 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 13.05.2017 Олимпик Дн 2:1 Динамо Киев ПЛ
- 06.05.2017 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 30.04.2017 Олимпик Дн 1:1 Заря ПЛ
- 22.04.2017 Александрия 1:0 Олимпик Дн ПЛ
Александрия (последние 20 матчей: +3 =10 -7)
- 30.09.2017 Александрия 0:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 24.09.2017 Мариуполь 1:1 Александрия ПЛ
- 16.09.2017 Александрия 4:1 Сталь Каменское ПЛ
- 10.09.2017 Динамо Киев 3:0 Александрия ПЛ
- 27.08.2017 Александрия 0:1 Ворскла ПЛ
- 24.08.2017 Александрия 1:2 БАТЭ ЛЕ
- 20.08.2017 Карпаты 0:0 Александрия ПЛ
- 17.08.2017 БАТЭ 1:1 Александрия ЛЕ
- 12.08.2017 Александрия 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 06.08.2017 Черноморец Од 2:2 Александрия ПЛ
- 03.08.2017 Александрия 1:0 Астра ЛЕ
- 30.07.2017 Александрия 1:1 Заря ПЛ
- 27.07.2017 Астра 0:0 Александрия ЛЕ
- 22.07.2017 Верес 0:0 Александрия ПЛ
- 16.07.2017 Александрия 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 06.07.2017 Александрия 1:3 АЗ Алкмаар ТМК
- 05.07.2017 Александрия 0:3 Брюгге ТМК
- 01.07.2017 Витесс 0:2 Александрия ТМК
- 31.05.2017 Александрия 1:1 Шахтёр Дн ПЛ
- 26.05.2017 Олимпик Дн 0:0 Александрия ПЛ
Последние игры между собой
Олимпик Дн: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Александрия: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
- 16.07.2017 Александрия 0:2 Олимпик Дн Премьер-лига
- 26.05.2017 Олимпик Дн 0:0 Александрия Премьер-лига
- 22.04.2017 Александрия 1:0 Олимпик Дн Премьер-лига
- 27.11.2016 Александрия 1:1 Олимпик Дн Премьер-лига
- 20.08.2016 Олимпик Дн 0:2 Александрия Премьер-лига
- 12.03.2016 Александрия 0:0 Олимпик Дн Премьер-лига
- 15.08.2015 Олимпик Дн 1:0 Александрия Премьер-лига
- 31.08.2013 Олимпик Дн 2:2 Александрия Первая лига
- 07.08.2013 Олимпик Дн 1:1 Александрия Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|26 - 10
|31
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 12
|24
|3.
|Ворскла
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 11
|21
|4.
|Олимпик Дн
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 10
|19
|6.
|Верес
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|14 - 7
|18
|7.
|Заря
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 15
|14
|8.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 16
|10
|9.
|Черноморец Од
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 20
|9
|10.
|Александрия
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 14
|9
|11.
|Карпаты
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|7 - 22
|9
|12.
|Сталь Каменское
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
Новости после матча
Второй тайм
90'
Олимпик Дн производит замену. Приёмов Владимир уходит, и Иллой-Айет Владис-Эммерсон заменяет его
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Александрия производит замену. Банада Евгений уходит, и Грицук Василий заменяет его
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ivan Brikner.
83'
Пашаев Павел получает желтую карточку.
81'
Александрия производит замену. Старенький Сергей уходит, и Козак Михаил заменяет его
76'
Олимпик Дн производит замену. Сондей Иван уходит, и Хомутов Владислав заменяет его
73'
Шестаков Сергей получает желтую карточку.
66'
Александрия производит замену. Бацула Андрей уходит, и Полярус Артём заменяет его
65'
Олимпик Дн производит замену. Stanislav Bilenkyy уходит, и Мигунов Александр заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
8'
Ситало Артём получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпик Дн 1:0 Александрия
Олимпик Дн
69.2% (126)
Ничья:
25.8% (47)
Александрия
4.9% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Олимпик Дн:
38.5% (70)
2:1 Олимпик Дн:
23.6% (43)
1:1 Ничья:
21.4% (39)
2:0 Олимпик Дн:
3.3% (6)
0:0 Ничья:
3.3% (6)
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