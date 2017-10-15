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Стадион:
Олимпик Дн
1:0
Конец матча
Александрия
0'
8' Желтая карточка
Ситало Артём
73' Желтая карточка
Шестаков Сергей
83' Желтая карточка
Пашаев Павел
1:0
88' Гол
Брикнер Иван
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
90'
Олимпик Дн производит замену. Приёмов Владимир уходит, и Иллой-Айет Владис-Эммерсон заменяет его
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Александрия производит замену. Банада Евгений уходит, и Грицук Василий заменяет его
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ivan Brikner.
Желтая карточка
83'
Пашаев Павел получает желтую карточку.
81'
Александрия производит замену. Старенький Сергей уходит, и Козак Михаил заменяет его

76'
Олимпик Дн производит замену. Сондей Иван уходит, и Хомутов Владислав заменяет его
Желтая карточка
73'
Шестаков Сергей получает желтую карточку.
66'
Александрия производит замену. Бацула Андрей уходит, и Полярус Артём заменяет его
65'
Олимпик Дн производит замену. Stanislav Bilenkyy уходит, и Мигунов Александр заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
8'
Ситало Артём получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпик Дн 1:0 Александрия
Олимпик Дн
69.2% (126)
Ничья:
25.8% (47)
Александрия
4.9% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Олимпик Дн:
38.5% (70)
Олимпик Дн:
23.6% (43)
Ничья:
21.4% (39)
Олимпик Дн:
3.3% (6)
Ничья:
3.3% (6)
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