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Стадион:
Звезда Кропивницкий
0:0
Конец матча
Карпаты
0'
27' Желтая карточка
Мякушко Сергей
43' Желтая карточка
Голодюк Олег
77' Желтая карточка
Качараба Тарас
85' Желтая карточка
Драченко Максим
87' Желтая карточка
Прядун Максим
90' Желтая карточка
Петров Сергей Владимирович
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Петров Сергей Владимирович получает желтую карточку.
88'
Звезда Кропивницкий производит замену. Maksim Pryadun уходит, и Петров Сергей Владимирович заменяет его
Желтая карточка
87'
Maksim Pryadun получает желтую карточку.
86'
Карпаты производит замену. Мякушко Сергей уходит, и Акулинин Леонид заменяет его
Желтая карточка
85'
Драченко Максим получает желтую карточку.

Желтая карточка
77'
Качараба Тарас получает желтую карточку.
72'
Карпаты производит замену. Ксёнз Павел уходит, и Худобяк Игорь Ярославович заменяет его
72'
Звезда Кропивницкий производит замену. Рассадкин Глеб уходит, и Daniil Kondrakov заменяет его
61'
Карпаты производит замену. Ди Франко Франсиско уходит, и Orest Lebedenko заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Голодюк Олег получает желтую карточку.
33'
Звезда Кропивницкий производит замену. Cece Pepe уходит, и Полегенько Павел заменяет его
Желтая карточка
27'
Мякушко Сергей получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zirka. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Звезда Кропивницкий 0:0 Карпаты
Звезда Кропивницкий
50.3% (91)
Ничья:
34.3% (62)
Карпаты
15.5% (28)

Вы не участвовали в прогнозе

Звезда Кропивницкий:
29.8% (54)
Ничья:
27.6% (50)
Звезда Кропивницкий:
13.8% (25)
Карпаты:
8.8% (16)
Звезда Кропивницкий:
5% (9)
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