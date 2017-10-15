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Стадион: Звезда (Кропивницкий)
0:0
Конец матча
27' Желтая карточкаМякушко Сергей
43' Желтая карточкаГолодюк Олег
77' Желтая карточкаКачараба Тарас
85' Желтая карточкаДраченко Максим
87' Желтая карточкаПрядун Максим
90' Желтая карточкаПетров Сергей Владимирович
|
27'
43'
77'
85'
87'
Состав команд
Звезда Кропивницкий
- Основной состав
- 44 Паст Евгений Вратарь
- 4 Качараба Тарас Защитник
- 93 Цюпа Иван Защитник
- 55 Ковалёв Максим Защитник
- 22 Гедж Арно Полузащитник
- 21 Загальский Игорь Полузащитник
- 7 Драченко Максим Полузащитник
- 33 Рассадкин Глеб Нападающий
- 29 Прядун Максим Нападающий
- 77 Чичиков Алексей Нападающий
- 45 Cece Pepe
- Запасные игроки
- 41 Лёпка Роман Вратарь
- 10 Фаворов Артём Полузащитник
- 17 Бруно Сориано Полузащитник
- 27 Дрышлюк Кирилл Полузащитник
- 31 Кондраков Даниил Полузащитник
- 8 Полегенько Павел Полузащитник
- 38 Петров Сергей Владимирович Нападающий
- Главный тренер: Монарёв Роман
Карпаты
- Основной состав
- 1 Пидкивка Роман Вратарь
- 5 Нестеров Андрей Защитник
- 94 Мирошниченко Денис Защитник
- 44 Федецкий Артём Защитник
- 7 Ксёнз Павел Полузащитник
- 33 Мякушко Сергей Полузащитник
- 28 Тиссоне Фернандо Полузащитник
- 17 Голодюк Олег Полузащитник
- 87 Кортеджано Гуидо Полузащитник
- 20 Ди Франко Франсиско Нападающий
- 21 Гладкий Александр Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Мисак Роман Вратарь
- 54 Лебеденко Орест Защитник
- 70 Лобай Иван Защитник
- 10 Карраскаль Хорхе Полузащитник
- 16 Худобяк Игорь Ярославович Полузащитник
- 79 Акулинин Леонид Нападающий
- 9 Гуцуляк Алексей Нападающий
- Главный тренер: Зайцев Сергей
Предыдущие игры
Звезда Кропивницкий (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 30.09.2017 Александрия 0:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 23.09.2017 Звезда Кропивницкий 2:4 Шахтёр Дн ПЛ
- 20.09.2017 Таврия 3:2 Звезда Кропивницкий К
- 16.09.2017 Мариуполь 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 10.09.2017 Звезда Кропивницкий 0:1 Черноморец Од ПЛ
- 26.08.2017 Сталь Каменское 0:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 20.08.2017 Звезда Кропивницкий 2:1 Заря ПЛ
- 11.08.2017 Динамо Киев 3:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 06.08.2017 Звезда Кропивницкий 1:3 Верес ПЛ
- 29.07.2017 Ворскла 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 23.07.2017 Звезда Кропивницкий 0:0 Олимпик Дн ПЛ
- 16.07.2017 Карпаты 1:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 31.05.2017 Карпаты 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 27.05.2017 Звезда Кропивницкий 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 20.05.2017 Звезда Кропивницкий 2:0 Волынь ПЛ
- 14.05.2017 Ворскла 1:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 07.05.2017 Звезда Кропивницкий 1:1 ФК Днепр ПЛ
- 29.04.2017 Звезда Кропивницкий 3:2 Карпаты ПЛ
- 23.04.2017 Сталь Каменское 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 16.04.2017 Волынь 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
Карпаты (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 01.10.2017 Шахтёр Дн 2:0 Карпаты ПЛ
- 24.09.2017 Карпаты 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 20.09.2017 Прикарпатье 2:1 Карпаты К
- 17.09.2017 Заря 0:0 Карпаты ПЛ
- 10.09.2017 Карпаты 1:6 Верес ПЛ
- 26.08.2017 Олимпик Дн 0:0 Карпаты ПЛ
- 20.08.2017 Карпаты 0:0 Александрия ПЛ
- 13.08.2017 Мариуполь 3:0 Карпаты ПЛ
- 05.08.2017 Карпаты 3:1 Сталь Каменское ПЛ
- 29.07.2017 Динамо Киев 5:0 Карпаты ПЛ
- 23.07.2017 Карпаты 1:3 Ворскла ПЛ
- 16.07.2017 Карпаты 1:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 31.05.2017 Карпаты 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 27.05.2017 Волынь 0:1 Карпаты ПЛ
- 21.05.2017 Карпаты 0:1 Ворскла ПЛ
- 14.05.2017 ФК Днепр 2:3 Карпаты ПЛ
- 07.05.2017 Сталь Каменское 2:1 Карпаты ПЛ
- 29.04.2017 Звезда Кропивницкий 3:2 Карпаты ПЛ
- 23.04.2017 Карпаты 1:0 Волынь ПЛ
- 15.04.2017 Ворскла 0:0 Карпаты ПЛ
Последние игры между собой
Звезда Кропивницкий: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Карпаты: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
- 16.07.2017 Карпаты 1:1 Звезда Кропивницкий Премьер-лига
- 31.05.2017 Карпаты 2:1 Звезда Кропивницкий Премьер-лига
- 29.04.2017 Звезда Кропивницкий 3:2 Карпаты Премьер-лига
- 11.12.2016 Карпаты 2:3 Звезда Кропивницкий Премьер-лига
- 11.09.2016 Звезда Кропивницкий 1:0 Карпаты Премьер-лига
- 22.08.2015 Звезда Кропивницкий 2:1 Карпаты Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|26 - 10
|31
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 12
|24
|3.
|Ворскла
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 11
|21
|4.
|Олимпик Дн
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 10
|19
|6.
|Верес
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|14 - 7
|18
|7.
|Заря
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 15
|14
|8.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 16
|10
|9.
|Черноморец Од
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 20
|9
|10.
|Александрия
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 14
|9
|11.
|Карпаты
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|7 - 22
|9
|12.
|Сталь Каменское
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
Новости после матча
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Петров Сергей Владимирович получает желтую карточку.
88'
Звезда Кропивницкий производит замену. Maksim Pryadun уходит, и Петров Сергей Владимирович заменяет его
87'
Maksim Pryadun получает желтую карточку.
86'
Карпаты производит замену. Мякушко Сергей уходит, и Акулинин Леонид заменяет его
85'
Драченко Максим получает желтую карточку.
77'
Качараба Тарас получает желтую карточку.
72'
Карпаты производит замену. Ксёнз Павел уходит, и Худобяк Игорь Ярославович заменяет его
72'
Звезда Кропивницкий производит замену. Рассадкин Глеб уходит, и Daniil Kondrakov заменяет его
61'
Карпаты производит замену. Ди Франко Франсиско уходит, и Orest Lebedenko заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Голодюк Олег получает желтую карточку.
33'
Звезда Кропивницкий производит замену. Cece Pepe уходит, и Полегенько Павел заменяет его
27'
Мякушко Сергей получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zirka. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Звезда Кропивницкий 0:0 Карпаты
Звезда Кропивницкий
50.3% (91)
Ничья:
34.3% (62)
Карпаты
15.5% (28)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Звезда Кропивницкий:
29.8% (54)
1:1 Ничья:
27.6% (50)
2:1 Звезда Кропивницкий:
13.8% (25)
1:2 Карпаты:
8.8% (16)
2:0 Звезда Кропивницкий:
5% (9)
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