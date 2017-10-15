Стадион: Фалмер Зрители: 30565
56' Желтая карточкаПрёппер Дэви
67' Желтая карточкаДанк Льюис
1:0
82' ГолКноккарт Антони
88' Желтая карточкаКноккарт Антони
88' Желтая карточкаБруно Сальтор
1:1
90' ПенальтиРуни Уэйн
90' Желтая карточкаМиральяс Кевин
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
95'
Холгейт Мэйсон из команды Эвертон в офсайде
95'
Миральяс Кевин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
95'
Миральяс Кевин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
94'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
94'
Калверт-Льюин Доминик на финте ушёл от оппонента.
94'
Бруно Сальтор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Дэйвис Том из команды Эвертон делает навес
94'
94'
Гросс Паскаль из команды Брайтон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
93'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон устремляется вперед с мячом.
93'
Прёппер Дэви из команды Брайтон нарушает. Сигурдссон Гильфи пострадал, однако рефери не останавливает игру.
93'
Миральяс Кевин получает желтую карточку.
93'
Миральяс Кевин из команды Эвертон делает подножку. Данк Льюис заработал фол.
93'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
92'
91'
Шнайдерлин Морган из команды Эвертон делает подножку. Браун Исайя заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Тактическая замена. Руни Уэйн уходит с поля и его заменяет Дэйвис Том
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
88'
Бруно Сальтор получает желтую карточку.
88'
ПЕНАЛЬТИ! – Бруно Сальтор серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Калверт-Льюин Доминик заработал пенальти для своей команды
88'
88'
Кноккарт Антони - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
88'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает подножку. Миральяс Кевин заработал фол.
88'
Миральяс Кевин из команды Эвертон устремляется вперед с мячом.
88'
Игроки ФК "Эвертон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
88'
87'
Браун Исайя нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
87'
Искьердо Хосе из команды Брайтон делает пас партнеру.
86'
Ниассе Умар из команды Эвертон делает подножку. Гросс Паскаль заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Тактическая замена. Мюррей Гленн уходит с поля и его заменяет Браун Исайя
84'
Тактическая замена. Бэйнс Лейтон уходит с поля и его заменяет Миральяс Кевин
82'
Гросс Паскаль сделал результативную передачу.
82'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кноккарт Антони записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
82'
Шнайдерлин Морган ошибается в защите.
82'
Искьердо Хосе имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
82'
Бруно Сальтор из команды Брайтон делает пас партнеру.
82'
Бруно Сальтор на финте ушёл от оппонента.
82'
82'
82'
81'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон делает навес
81'
81'
Ниассе Умар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон делает передачу одноклубнику.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Хюнемайер Уве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон делает навес
78'
78'
Искьердо Хосе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
76'
76'
Кноккарт Антони бьет и мяч от рикошета проходит мимо
76'
Джагелка Фил сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
76'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает навес
76'
76'
76'
Руни Уэйн ошибается в защите.
75'
Искьердо Хосе бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
75'
74'
74'
Калверт-Льюин Доминик попал в створ, но вратарь справился с ударом.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Даффи Шейн получил травму и заменен. Хюнемайер Уве выходит на поле.
73'
Тактическая замена. Марч Соломон уходит с поля и его заменяет Искьердо Хосе
73'
Даффи Шейн получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
72'
Даффи Шейн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Даффи Шейн из команды Брайтон в офсайде
70'
69'
Кин Майкл наказан за толчок Мюррей Гленн
69'
69'
Тактическая замена. Гуэйе Идрисса уходит с поля и его заменяет Ниассе Умар
69'
Сигурдссон Гильфи бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
68'
Мюррей Гленн из команды Брайтон делает подножку. Холгейт Мэйсон заработал фол.
68'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Данк Льюис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
67'
Данк Льюис из команды Брайтон. Это Руни Уэйн заработал фол.
67'
Бэйнс Лейтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Зуттнер Маркус из команды Брайтон делает навес
66'
66'
65'
Даффи Шейн из команды Брайтон бьет головой мимо ворот
65'
65'
Холгейт Мэйсон выбил мяч на угловой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
64'
Прёппер Дэви из команды Брайтон делает подножку. Гуэйе Идрисса заработал фол.
64'
64'
63'
Гуэйе Идрисса выбил мяч на угловой.
63'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает пас партнеру.
63'
63'
63'
Кин Майкл из команды Эвертон. Это Гросс Паскаль заработал фол.
62'
61'
Шнайдерлин Морган из команды Эвертон делает подножку. Кноккарт Антони заработал фол.
61'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
60'
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 30565 болельщиков
59'
Марч Соломон попал в створ, но вратарь справился с ударом.
59'
Влашич Никола коснулся мяча рукой.
58'
57'
Влашич Никола бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
57'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон делает пас партнеру.
57'
Гуэйе Идрисса возвращается на поле, всё в порядке.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Гуэйе Идрисса получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
56'
Прёппер Дэви из команды Брайтон был наказан за старое нарушение.
56'
Гуэйе Идрисса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
Джагелка Фил из команды Эвертон остановил атаку, перехватив мяч.
55'
54'
Калверт-Льюин Доминик пробил головой, вратарь справился с ударом.
54'
Влашич Никола из команды Эвертон делает навес
54'
53'
53'
53'
Вратарь парирует удар, который нанес Холгейт Мэйсон, и мяч снова в игре
53'
Холгейт Мэйсон на финте ушёл от оппонента.
53'
Влашич Никола из команды Эвертон делает отличный пас
53'
Стивенс Дейл из команды Брайтон делает подножку. Гуэйе Идрисса заработал фол.
51'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
50'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает подножку. Бэйнс Лейтон заработал фол.
48'
Даффи Шейн из команды Брайтон остановил атаку, перехватив мяч.
48'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает навес
48'
47'
46'
46'
46'
Марч Соломон из команды Брайтон устремляется вперед с мячом.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
46'
Влашич Никола наказан за толчок Зуттнер Маркус
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
44'
44'
Прёппер Дэви из команды Брайтон делает пас партнеру.
42'
Мюррей Гленн наказан за толчок Джагелка Фил
41'
41'
Стивенс Дейл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
Кин Майкл сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
Руни Уэйн из команды Эвертон делает подножку. Даффи Шейн заработал фол.
37'
35'
35'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
34'
34'
Гуэйе Идрисса бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает навес
32'
Пикфорд Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой справа.
32'
Данк Льюис бьет и мяч от рикошета проходит мимо
32'
Кноккарт Антони бьет и мяч от рикошета проходит мимо
32'
Зуттнер Маркус из команды Брайтон делает навес
31'
Гросс Паскаль из команды Брайтон разыграл угловой с левого угла.
31'
Кин Майкл выбил мяч на угловой.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
29'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
28'
28'
27'
27'
27'
26'
26'
Прёппер Дэви из команды Брайтон делает подножку. Влашич Никола заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
25'
25'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон бьет головой мимо ворот
24'
Джагелка Фил из команды Эвертон делает передачу одноклубнику.
24'
24'
Мюррей Гленн из команды Брайтон делает подножку. Шнайдерлин Морган заработал фол.
23'
Прёппер Дэви из команды Брайтон в офсайде
23'
Шнайдерлин Морган из команды Эвертон опасно играет. Чуть не пострадал Гросс Паскаль.
22'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
20'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
20'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Гуэйе Идрисса и мяч снова в игре
19'
18'
18'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
17'
17'
17'
Марч Соломон из команды Брайтон делает пас партнеру.
16'
Джагелка Фил возвращается на поле, всё в порядке.
16'
Даффи Шейн возвращается на поле, всё в порядке.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Джагелка Фил получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
15'
Даффи Шейн получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
14'
Даффи Шейн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Джагелка Фил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Райан Мэтью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
13'
Прёппер Дэви из команды Брайтон делает подножку. Руни Уэйн заработал фол.
8'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон делает навес
8'
Холгейт Мэйсон из команды Эвертон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
5'
Сигурдссон Гильфи нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
3'
2'
1'
1'
1'
Бруно Сальтор наказан за толчок Калверт-Льюин Доминик
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эвертон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Брайтон 1:1 Эвертон
Брайтон
18.5% (35)
Ничья:
32.3% (61)
Эвертон
49.2% (93)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
28.6% (54)
1:2 Эвертон:
24.3% (46)
0:1 Эвертон:
14.3% (27)
1:0 Брайтон:
9.5% (18)
2:1 Брайтон:
6.9% (13)
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