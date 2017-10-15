  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 30565
Брайтон
1:1
Конец матча
Эвертон
0'
56' Желтая карточка
Прёппер Дэви
67' Желтая карточка
Данк Льюис
1:0
82' Гол
Кноккарт Антони
88' Желтая карточка
Кноккарт Антони
88' Желтая карточка
Бруно Сальтор
1:1
90' Пенальти
Руни Уэйн
90' Желтая карточка
Миральяс Кевин
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Офсайд
95'
Холгейт Мэйсон из команды Эвертон в офсайде
95'
Миральяс Кевин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
95'
Миральяс Кевин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
94'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

94'
Калверт-Льюин Доминик на финте ушёл от оппонента.
94'
Бруно Сальтор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Дэйвис Том из команды Эвертон делает навес
94'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Гросс Паскаль из команды Брайтон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
93'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
93'
Прёппер Дэви из команды Брайтон нарушает. Сигурдссон Гильфи пострадал, однако рефери не останавливает игру.
Желтая карточка
93'
Миральяс Кевин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
93'
Миральяс Кевин из команды Эвертон делает подножку. Данк Льюис заработал фол.
93'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Холгейт Мэйсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Шнайдерлин Морган из команды Эвертон делает подножку. Браун Исайя заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Тактическая замена. Руни Уэйн уходит с поля и его заменяет Дэйвис Том
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Описание гола
90'
Г О О О О О Л - Руни Уэйн из команды Эвертон забивает пенальти
Желтая карточка
88'
Бруно Сальтор получает желтую карточку.
Фол, нарушение
88'
ПЕНАЛЬТИ! – Бруно Сальтор серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Калверт-Льюин Доминик заработал пенальти для своей команды
88'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
88'
Кноккарт Антони - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
88'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает подножку. Миральяс Кевин заработал фол.
88'
Миральяс Кевин из команды Эвертон устремляется вперед с мячом.
88'
Игроки ФК "Эвертон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Холгейт Мэйсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
87'
Браун Исайя нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
87'
Искьердо Хосе из команды Брайтон делает пас партнеру.
Фол, нарушение
86'
Ниассе Умар из команды Эвертон делает подножку. Гросс Паскаль заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Тактическая замена. Мюррей Гленн уходит с поля и его заменяет Браун Исайя
84'
Тактическая замена. Бэйнс Лейтон уходит с поля и его заменяет Миральяс Кевин
82'
Гросс Паскаль сделал результативную передачу.
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кноккарт Антони записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
82'
Шнайдерлин Морган ошибается в защите.
82'
Искьердо Хосе имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
82'
Бруно Сальтор из команды Брайтон делает пас партнеру.
82'
Бруно Сальтор на финте ушёл от оппонента.
82'
Шнайдерлин Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает навес
82'
Пикфорд Джордан вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон делает навес
81'
Удар от ворот произведет Брайтон
81'
Ниассе Умар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон делает передачу одноклубнику.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Хюнемайер Уве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон делает навес
78'
Удар от ворот произведет Эвертон
78'
Искьердо Хосе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
76'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
76'
Кноккарт Антони бьет и мяч от рикошета проходит мимо
76'
Джагелка Фил сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
76'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает навес
76'
Джагелка Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
76'
Руни Уэйн ошибается в защите.
75'
Искьердо Хосе бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Джагелка Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Калверт-Льюин Доминик попал в створ, но вратарь справился с ударом.
74'
Руни Уэйн из команды Эвертон делает навес
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Даффи Шейн получил травму и заменен. Хюнемайер Уве выходит на поле.
73'
Тактическая замена. Марч Соломон уходит с поля и его заменяет Искьердо Хосе
Травма, повреждение
73'
Даффи Шейн получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
72'
Даффи Шейн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Офсайд
70'
Даффи Шейн из команды Брайтон в офсайде
70'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Кин Майкл наказан за толчок Мюррей Гленн
69'
Удар от ворот произведет Брайтон
69'
Тактическая замена. Гуэйе Идрисса уходит с поля и его заменяет Ниассе Умар
69'
Сигурдссон Гильфи бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
68'
Мюррей Гленн из команды Брайтон делает подножку. Холгейт Мэйсон заработал фол.
68'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
67'
Данк Льюис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
67'
Данк Льюис из команды Брайтон. Это Руни Уэйн заработал фол.
67'
Бэйнс Лейтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Зуттнер Маркус из команды Брайтон делает навес
66'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Удар от ворот произведет Эвертон
65'
Даффи Шейн из команды Брайтон бьет головой мимо ворот
Угловой
65'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
65'
Холгейт Мэйсон выбил мяч на угловой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
64'
Прёппер Дэви из команды Брайтон делает подножку. Гуэйе Идрисса заработал фол.
64'
Холгейт Мэйсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
63'
Гуэйе Идрисса выбил мяч на угловой.
63'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает пас партнеру.
63'
Шнайдерлин Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Кин Майкл из команды Эвертон. Это Гросс Паскаль заработал фол.
62'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
61'
Шнайдерлин Морган из команды Эвертон делает подножку. Кноккарт Антони заработал фол.
61'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
Удар от ворот произведет Эвертон
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
60'
Удар от ворот произведет Брайтон
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 30565 болельщиков
59'
Марч Соломон попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
59'
Влашич Никола коснулся мяча рукой.
58'
Удар от ворот произведет Брайтон
57'
Влашич Никола бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
57'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон делает пас партнеру.
Травма, повреждение
57'
Гуэйе Идрисса возвращается на поле, всё в порядке.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
56'
Гуэйе Идрисса получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Желтая карточка
56'
Прёппер Дэви из команды Брайтон был наказан за старое нарушение.
Травма, повреждение
56'
Гуэйе Идрисса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
Джагелка Фил из команды Эвертон остановил атаку, перехватив мяч.
55'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает навес
54'
Калверт-Льюин Доминик пробил головой, вратарь справился с ударом.
54'
Влашич Никола из команды Эвертон делает навес
54'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Прёппер Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Вратарь парирует удар, который нанес Холгейт Мэйсон, и мяч снова в игре
53'
Холгейт Мэйсон на финте ушёл от оппонента.
53'
Влашич Никола из команды Эвертон делает отличный пас
Фол, нарушение
53'
Стивенс Дейл из команды Брайтон делает подножку. Гуэйе Идрисса заработал фол.
51'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
50'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает подножку. Бэйнс Лейтон заработал фол.
48'
Даффи Шейн из команды Брайтон остановил атаку, перехватив мяч.
48'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает навес
48'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Шнайдерлин Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Марч Соломон из команды Брайтон делает навес
46'
Марч Соломон из команды Брайтон устремляется вперед с мячом.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Офсайд
46'
Влашич Никола наказан за толчок Зуттнер Маркус
46'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Офсайд
44'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
44'
Прёппер Дэви из команды Брайтон делает пас партнеру.
Фол, нарушение
42'
Мюррей Гленн наказан за толчок Джагелка Фил
41'
Удар от ворот произведет Эвертон
41'
Стивенс Дейл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
Кин Майкл сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
40'
Марч Соломон из команды Брайтон делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
40'
Руни Уэйн из команды Эвертон делает подножку. Даффи Шейн заработал фол.
37'
Удар от ворот произведет Эвертон
35'
Пикфорд Джордан вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает навес
35'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
34'
Удар от ворот произведет Брайтон
34'
Гуэйе Идрисса бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает навес
32'
Пикфорд Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой справа.
32'
Данк Льюис бьет и мяч от рикошета проходит мимо
32'
Кноккарт Антони бьет и мяч от рикошета проходит мимо
32'
Зуттнер Маркус из команды Брайтон делает навес
Угловой
31'
Гросс Паскаль из команды Брайтон разыграл угловой с левого угла.
31'
Кин Майкл выбил мяч на угловой.
31'
Марч Соломон из команды Брайтон делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
29'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
28'
Удар от ворот произведет Брайтон
28'
Кин Майкл из команды Эвертон делает неудачный навес.
28'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
27'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
27'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Прёппер Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Прёппер Дэви из команды Брайтон делает подножку. Влашич Никола заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
25'
Удар от ворот произведет Брайтон
25'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон бьет головой мимо ворот
24'
Джагелка Фил из команды Эвертон делает передачу одноклубнику.
24'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Мюррей Гленн из команды Брайтон делает подножку. Шнайдерлин Морган заработал фол.
Офсайд
23'
Прёппер Дэви из команды Брайтон в офсайде
Фол, нарушение
23'
Шнайдерлин Морган из команды Эвертон опасно играет. Чуть не пострадал Гросс Паскаль.
22'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Удар от ворот произведет Брайтон
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Угловой
20'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
20'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Гуэйе Идрисса и мяч снова в игре
19'
Удар от ворот произведет Эвертон
18'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Пикфорд Джордан вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает навес
17'
Джагелка Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Марч Соломон из команды Брайтон делает пас партнеру.
Травма, повреждение
16'
Джагелка Фил возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
16'
Даффи Шейн возвращается на поле, всё в порядке.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
15'
Джагелка Фил получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
15'
Даффи Шейн получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Травма, повреждение
14'
Даффи Шейн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
14'
Джагелка Фил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Райан Мэтью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Прёппер Дэви из команды Брайтон делает подножку. Руни Уэйн заработал фол.
8'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон делает навес
8'
Холгейт Мэйсон из команды Эвертон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
5'
Сигурдссон Гильфи нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
4'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
3'
Удар от ворот произведет Брайтон
2'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Прёппер Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эвертон". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Брайтон 1:1 Эвертон
Брайтон
18.5% (35)
Ничья:
32.3% (61)
Эвертон
49.2% (93)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
28.6% (54)
Эвертон:
24.3% (46)
Эвертон:
14.3% (27)
Брайтон:
9.5% (18)
Брайтон:
6.9% (13)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация