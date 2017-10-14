Стадион: Де Кёйп Зрители: 47500
0:0
Конец матча
17' Желтая карточкаАмрабат Софьян
22' Желтая карточкаЭхизибуэ Кингсли
32' Желтая карточкаМохтар Юнес
41' Желтая карточкаНейланд Стефан
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
95'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
95'
Тоорнстра Йенс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
94'
Маринус Ваутер наказан за толчок Хапс Ридгесиано
94'
94'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд делает навес
94'
Маринус Ваутер наказан за толчок Де Вильена Тонни
93'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле делает неудачный навес.
92'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд в офсайде
91'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд в офсайде
91'
Саймак Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
91'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
90'
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90'
После дальнего удара, который нанес Басачикоглу Билал мяч отбит вратарем
90'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд устремляется вперед с мячом.
89'
Амрабат Софьян из команды Фейеноорд в офсайде
88'
87'
87'
87'
87'
87'
Ван Полен Брам наказан за толчок Басачикоглу Билал
85'
Тактическая замена. Ларссон Сэм уходит с поля и его заменяет Басачикоглу Билал
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
85'
Ларссон Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Йоргенсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Тактическая замена. Намли Юнес уходит с поля и его заменяет Маринус Ваутер
83'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
83'
Тоорнстра Йенс имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
82'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд делает передачу одноклубнику.
82'
82'
82'
82'
Эхизибуэ Кингсли выбил мяч на угловой.
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
80'
Амрабат Софьян из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
78'
Бергёйс Стивен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
76'
76'
Томас Райян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Эль-Ахмади Карим наказан за толчок Намли Юнес
75'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Нейланд Стефан из команды ПЕК Зволле делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
75'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд. Это Ван Полен Брам заработал фол.
74'
74'
73'
72'
72'
Деккер Рик получил травму и заменен. Баккер Эрик выходит на поле.
72'
Деккер Рик получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
71'
Деккер Рик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
70'
Намли Юнес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
69'
69'
Джонс Брэд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
67'
Йоргенсен Николай бьет в штангу ударом с лета и упускает момент забить!
67'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле опасно играет. Чуть не пострадал Ван Бик Свен.
66'
66'
66'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
64'
Амрабат Софьян из команды Фейеноорд в офсайде
63'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает подножку. Ларссон Сэм заработал фол.
62'
62'
Йоргенсен Николай отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Ондан Терелл наказан за толчок Ван Бик Свен
61'
61'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает навес
61'
Нейланд Стефан из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
60'
59'
Nicolas Freire выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Тактическая замена. Бутьюс Жан-Поль уходит с поля и его заменяет Йоргенсен Николай
59'
Амрабат Софьян из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
Тактическая замена. Мохтар Юнес уходит с поля и его заменяет Ондан Терелл
57'
57'
57'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
55'
55'
Тоорнстра Йенс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
54'
Бергёйс Стивен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
54'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников.
53'
Ван Бик Свен пробил головой, вратарь справился с ударом.
53'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой справа.
53'
Ван Полен Брам выбил мяч на угловой.
53'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
52'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой справа.
52'
Ван Полен Брам выбил мяч на угловой.
51'
50'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
50'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
49'
Амрабат Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
49'
Юсте Йерри выбил мяч на угловой.
48'
Нейланд Стефан из команды ПЕК Зволле в офсайде
47'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает подножку. Юсте Йерри заработал фол.
47'
47'
После штрафного удара,который нанес Ларссон Сэм мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
46'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает подножку. Де Вильена Тонни заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
47'
47'
47'
Де Вильена Тонни оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
47'
47'
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле бьет головой мимо ворот
45'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
45'
Намли Юнес бьет и мяч от рикошета проходит мимо
44'
44'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает навес
44'
44'
Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Бергёйс Стивен на финте ушёл от оппонента.
41'
Нейланд Стефан получает желтую карточку.
41'
Нейланд Стефан наказан за толчок Де Вильена Тонни
40'
40'
Бутьюс Жан-Поль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
40'
Nicolas Freire наказан за толчок Тоорнстра Йенс
38'
37'
37'
37'
36'
Амрабат Софьян наказан за толчок Мохтар Юнес
35'
35'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
33'
Ларссон Сэм навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Эхизибуэ Кингсли коснулся мяча рукой.
32'
Мохтар Юнес получает желтую карточку.
32'
Мохтар Юнес совершает грубый фол. Хапс Ридгесиано был жертвой
32'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
31'
Амрабат Софьян выбил мяч на угловой.
31'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
30'
28'
28'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Эль-Ахмади Карим не смог удачно сыграть.
26'
Мохтар Юнес коснулся мяча рукой.
25'
25'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
22'
Эхизибуэ Кингсли получает желтую карточку.
22'
Эхизибуэ Кингсли совершает грубый фол. Хапс Ридгесиано был жертвой
21'
Тапия Ренато получил травму и заменен. Ван Бик Свен выходит на поле.
21'
Тапия Ренато получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
21'
Тапия Ренато на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
19'
Ларссон Сэм отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
19'
18'
Ван Полен Брам совершает грубый фол. Тоорнстра Йенс был жертвой
18'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
17'
17'
17'
Амрабат Софьян получает желтую карточку за неспортивное поведение
17'
Деккер Рик выбил мяч на угловой.
17'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес
16'
Мохтар Юнес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
15'
Тоорнстра Йенс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
14'
Нейланд Стефан из команды ПЕК Зволле попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
14'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
13'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
11'
11'
Эль-Ахмади Карим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
10'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
10'
8'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле опасно играет. Чуть не пострадал Эль-Ахмади Карим.
7'
7'
7'
7'
Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес
6'
6'
6'
Мохтар Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Тоорнстра Йенс наказан за толчок Нейланд Стефан
6'
Томас Райян нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Де Вильена Тонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
5'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле наносил удар-парашют, но вратарь перевел мяч на угловой.
5'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников.
5'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает подножку. Марселлис Дирк заработал фол.
3'
3'
3'
2'
2'
Намли Юнес имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
2'
Намли Юнес на финте ушёл от оппонента.
2'
Нейланд Стефан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПЕК Зволле". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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