  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 47500
Фейеноорд
0:0
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
17' Желтая карточка
Амрабат Софьян
22' Желтая карточка
Эхизибуэ Кингсли
32' Желтая карточка
Мохтар Юнес
41' Желтая карточка
Нейланд Стефан
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
95'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
95'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
95'
Тоорнстра Йенс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
94'
Маринус Ваутер наказан за толчок Хапс Ридгесиано

94'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд делает навес
Фол, нарушение
94'
Маринус Ваутер наказан за толчок Де Вильена Тонни
93'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле делает неудачный навес.
Офсайд
92'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд в офсайде
Офсайд
91'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд в офсайде
91'
Саймак Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
91'
Марселлис Дирк выбил мяч на угловой.
91'
Амрабат Софьян из команды Фейеноорд делает навес
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 47500 болельщиков
90'
После дальнего удара, который нанес Басачикоглу Билал мяч отбит вратарем
90'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд устремляется вперед с мячом.
Офсайд
89'
Амрабат Софьян из команды Фейеноорд в офсайде
88'
Бур Дьедерик вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Амрабат Софьян из команды Фейеноорд делает навес
87'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Амрабат Софьян из команды Фейеноорд делает навес
Фол, нарушение
87'
Ван Полен Брам наказан за толчок Басачикоглу Билал
85'
Тактическая замена. Ларссон Сэм уходит с поля и его заменяет Басачикоглу Билал
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
85'
Ларссон Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Йоргенсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Тактическая замена. Намли Юнес уходит с поля и его заменяет Маринус Ваутер
83'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
83'
Тоорнстра Йенс имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
82'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд делает передачу одноклубнику.
82'
Амрабат Софьян из команды Фейеноорд делает навес
82'
Томас Райян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
82'
Эхизибуэ Кингсли выбил мяч на угловой.
81'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
80'
Амрабат Софьян из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
78'
Бергёйс Стивен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
76'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Томас Райян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Эль-Ахмади Карим наказан за толчок Намли Юнес
75'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Нейланд Стефан из команды ПЕК Зволле делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
75'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд. Это Ван Полен Брам заработал фол.
74'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
72'
Деккер Рик получил травму и заменен. Баккер Эрик выходит на поле.
Травма, повреждение
72'
Деккер Рик получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
71'
Деккер Рик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
70'
Намли Юнес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
69'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Джонс Брэд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Бур Дьедерик вышел из ворот и забрал мяч.
67'
Амрабат Софьян из команды Фейеноорд делает навес
67'
Йоргенсен Николай бьет в штангу ударом с лета и упускает момент забить!
Фол, нарушение
67'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле опасно играет. Чуть не пострадал Ван Бик Свен.
66'
Томас Райян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
66'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Офсайд
64'
Амрабат Софьян из команды Фейеноорд в офсайде
Фол, нарушение
63'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает подножку. Ларссон Сэм заработал фол.
62'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
62'
Йоргенсен Николай отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
62'
Ондан Терелл наказан за толчок Ван Бик Свен
61'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
61'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает навес
61'
Нейланд Стефан из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
60'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
59'
Nicolas Freire выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
59'
Тактическая замена. Бутьюс Жан-Поль уходит с поля и его заменяет Йоргенсен Николай
59'
Амрабат Софьян из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
Тактическая замена. Мохтар Юнес уходит с поля и его заменяет Ондан Терелл
57'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
Угловой
57'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
57'
Марселлис Дирк выбил мяч на угловой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
55'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
55'
Тоорнстра Йенс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
54'
Бергёйс Стивен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
54'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников.
53'
Ван Бик Свен пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
53'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой справа.
53'
Ван Полен Брам выбил мяч на угловой.
53'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Томас Райян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой справа.
52'
Ван Полен Брам выбил мяч на угловой.
51'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
50'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
49'
Амрабат Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
49'
Юсте Йерри выбил мяч на угловой.
Офсайд
48'
Нейланд Стефан из команды ПЕК Зволле в офсайде
Фол, нарушение
47'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает подножку. Юсте Йерри заработал фол.
47'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
После штрафного удара,который нанес Ларссон Сэм мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
46'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает подножку. Де Вильена Тонни заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Угловой
47'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
47'
Марселлис Дирк выбил мяч на угловой.
47'
Де Вильена Тонни оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
47'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
47'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
46'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле бьет головой мимо ворот
Угловой
45'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
45'
Намли Юнес бьет и мяч от рикошета проходит мимо
44'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает навес
44'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Бергёйс Стивен на финте ушёл от оппонента.
Желтая карточка
41'
Нейланд Стефан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Нейланд Стефан наказан за толчок Де Вильена Тонни
40'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
40'
Бутьюс Жан-Поль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
40'
Амрабат Софьян из команды Фейеноорд делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
40'
Nicolas Freire наказан за толчок Тоорнстра Йенс
38'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
37'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
37'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
37'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
36'
Амрабат Софьян наказан за толчок Мохтар Юнес
35'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Амрабат Софьян из команды Фейеноорд делает навес
35'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
33'
Ларссон Сэм навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Эхизибуэ Кингсли коснулся мяча рукой.
Желтая карточка
32'
Мохтар Юнес получает желтую карточку.
Фол, нарушение
32'
Мохтар Юнес совершает грубый фол. Хапс Ридгесиано был жертвой
32'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
31'
Амрабат Софьян выбил мяч на угловой.
31'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
30'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
28'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Эль-Ахмади Карим не смог удачно сыграть.
Фол, нарушение
26'
Мохтар Юнес коснулся мяча рукой.
25'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Желтая карточка
22'
Эхизибуэ Кингсли получает желтую карточку.
Фол, нарушение
22'
Эхизибуэ Кингсли совершает грубый фол. Хапс Ридгесиано был жертвой
21'
Тапия Ренато получил травму и заменен. Ван Бик Свен выходит на поле.
Травма, повреждение
21'
Тапия Ренато получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
21'
Тапия Ренато на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
19'
Ларссон Сэм отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
19'
Амрабат Софьян из команды Фейеноорд делает навес
Фол, нарушение
18'
Ван Полен Брам совершает грубый фол. Тоорнстра Йенс был жертвой
18'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Бур Дьедерик вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Томас Райян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
Желтая карточка
17'
Амрабат Софьян получает желтую карточку за неспортивное поведение
17'
Деккер Рик выбил мяч на угловой.
17'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес
16'
Мохтар Юнес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
15'
Тоорнстра Йенс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
14'
Нейланд Стефан из команды ПЕК Зволле попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
14'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
11'
Эль-Ахмади Карим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Офсайд
10'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
10'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
8'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле опасно играет. Чуть не пострадал Эль-Ахмади Карим.
7'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
7'
Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес
6'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Мохтар Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Тоорнстра Йенс наказан за толчок Нейланд Стефан
6'
Томас Райян нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Де Вильена Тонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
5'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле наносил удар-парашют, но вратарь перевел мяч на угловой.
5'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
5'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает подножку. Марселлис Дирк заработал фол.
3'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
3'
Бур Дьедерик вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
2'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
2'
Намли Юнес имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
2'
Намли Юнес на финте ушёл от оппонента.
2'
Нейланд Стефан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПЕК Зволле". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация