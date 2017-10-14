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Стадион: Зрители: 17771
Утрехт
3:1
Конец матча
Херенвен
0'
0:1
23' Гол
Схарс Стейн
1:1
26' Гол
Аюб Яссин
2:1
41' Гол
Баэбек Жан-Кристоф
54' Желтая карточка
Вауденберг Лукас
55' Желтая карточка
Denzel Dumfries
3:1
63' Гол
Баэбек Жан-Кристоф
65' Желтая карточка
Ван дер Мер Робин
87' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Удар от ворот произведет Херенвен
Фол, нарушение
94'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает подножку. Браафхейд Эдсон заработал фол.
93'
Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
93'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
93'
Ван дер Мер Робин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Фол, нарушение
93'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает подножку. Ван дер Мер Робин заработал фол.
Фол, нарушение
92'
Хег Даниэль из команды Херенвен делает подножку. Браафхейд Эдсон заработал фол.
91'
Влап Михел из команды Херенвен делает навес
91'
Удар от ворот произведет Херенвен
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Думич Дарио из команды Утрехт бьет головой мимо ворот
91'
Эмануэльсон Урби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
90'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает подножку. Ван дер Мер Робин заработал фол.
90'
Михайлович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает пас партнеру.
90'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
89'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
88'
Удар от ворот произведет Утрехт
88'
Верман Хенк из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Фол, нарушение
87'
Гёртлер Лукас из команды Утрехт делает подножку. Кобаяси Юки заработал фол.
86'
Тактическая замена. Схарс Стейн уходит с поля и его заменяет Михайлович Неманья
86'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает навес
Фол, нарушение
85'
Клейбер Шон из команды Утрехт. Это Вауденберг Лукас заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
84'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Удар от ворот произведет Утрехт
84'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен бьет головой мимо ворот
Угловой
83'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
83'
Влап Михел из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
83'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Влап Михел из команды Херенвен делает навес
82'
Удар от ворот произведет Херенвен
82'
Думич Дарио из команды Утрехт бьет головой мимо ворот
Угловой
82'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой слева.
81'
Клейбер Шон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает подножку. Клейбер Шон заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
80'
Аюб Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
79'
Верман Хенк из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
79'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
79'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Офсайд
78'
Верман Хенк из команды Херенвен в офсайде
77'
Тактическая замена. Торсби Мортен уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
77'
Тактическая замена. Штридер Рико уходит с поля и его заменяет Браафхейд Эдсон
76'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
76'
Схарс Стейн из команды Херенвен делает навес
Угловой
75'
Эдегор Мартин из команды Херенвен разыграл угловой с правого угла.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
75'
Влап Михел из команды Херенвен делает навес
73'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает навес
Фол, нарушение
72'
Схарс Стейн из команды Херенвен делает подножку. Эмануэльсон Урби заработал фол.
72'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Лабьяд Закария получил травму и заменен. Ван де Стрек Сандер выходит на поле.
Травма, повреждение
71'
Лабьяд Закария получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
70'
Лабьяд Закария на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
69'
Удар от ворот произведет Утрехт
69'
Влап Михел имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
69'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает отличный навес.
67'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отвел угрозу отличным подкатом
67'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает пас партнеру.
67'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает навес
66'
Эмануэльсон Урби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой слева.
65'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Желтая карточка
65'
Ван дер Мер Робин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
65'
Ван дер Мер Робин совершает грубый фол. Эдегор Мартин был жертвой
63'
Ван дер Мер Робин сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Баэбек Жан-Кристоф из клуба "Утрехт" отправил мяч головой в ворота.
63'
Ван дер Мер Робин из команды Утрехт делает отличный навес.
63'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
62'
Кобаяси Юки коснулся мяча рукой.
Офсайд
62'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт в офсайде
61'
Удар от ворот произведет Херенвен
61'
Тактическая замена. Рохас Марко уходит с поля и его заменяет Влап Михел
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
60'
Хег Даниэль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
60'
Гёртлер Лукас из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
60'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Удар от ворот произведет Херенвен
59'
Лабьяд Закария бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
58'
Denzel Dumfries наказан за толчок Лабьяд Закария
Фол, нарушение
57'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен делает подножку. Клейбер Шон заработал фол.
Офсайд
56'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт в офсайде
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
56'
Аюб Яссин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Желтая карточка
55'
Denzel Dumfries получает желтую карточку.
Фол, нарушение
55'
Denzel Dumfries совершает грубый фол. Аюб Яссин был жертвой
Желтая карточка
54'
Вауденберг Лукас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
54'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен делает подножку. Штридер Рико заработал фол.
54'
Рохас Марко из команды Херенвен делает навес
53'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Гёртлер Лукас из команды Утрехт делает навес
52'
Ван дер Мер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Схарс Стейн из команды Херенвен делает навес
52'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает навес
Фол, нарушение
51'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает подножку. Аюб Яссин заработал фол.
51'
Хансен Мартин вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Штридер Рико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает подножку. Баэбек Жан-Кристоф заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
49'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
47'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Дессерс Сириль уходит с поля и его заменяет Гёртлер Лукас
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Удар от ворот произведет Херенвен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
44'
Сегодняшная посещаемость составляет 17771 болельщиков
41'
Аюб Яссин сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Баэбек Жан-Кристоф записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
41'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт устремляется вперед с мячом.
41'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает передачу за спину защитников.
41'
После дальнего удара, который нанес Аюб Яссин мяч отбит вратарем
40'
Удар от ворот произведет Утрехт
40'
Эдегор Мартин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
39'
Вауденберг Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает навес
38'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
37'
Игроки ФК "Утрехт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
36'
Ван дер Мер Робин из команды Утрехт отвел угрозу отличным подкатом
36'
Торсби Мортен из команды Херенвен устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
35'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает подножку. Кобаяси Юки заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
35'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Ван дер Мер Робин из команды Утрехт делает навес
Офсайд
34'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
32'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен делает навес
32'
Штридер Рико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Рохас Марко из команды Херенвен подал угловой справа.
31'
Янссен Виллем выбил мяч на угловой.
31'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает навес
30'
Рохас Марко попал в створ, но вратарь справился с ударом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
29'
Удар от ворот произведет Утрехт
Фол, нарушение
29'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает подножку. Схарс Стейн заработал фол.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Аюб Яссин отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Фол, нарушение
25'
Вауденберг Лукас наказан за толчок Дессерс Сириль
Описание гола
23'
ГОЛ! - Схарс Стейн из команды Херенвен наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
23'
Думич Дарио из команды Утрехт делает подножку. Торсби Мортен заработал фол.
22'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Йенсен Давид вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен делает навес
Фол, нарушение
21'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает подножку. Кобаяси Юки заработал фол.
20'
Йенсен Давид вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен делает навес
20'
Хег Даниэль из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
20'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
19'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Травма, повреждение
19'
Denzel Dumfries возвращается на поле, всё в порядке.
19'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Схарс Стейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
19'
Denzel Dumfries получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
18'
Denzel Dumfries на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
17'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт опасно играет. Чуть не пострадал Denzel Dumfries.
17'
Denzel Dumfries из команды Херенвен устремляется вперед с мячом.
16'
Удар от ворот произведет Херенвен
16'
Дессерс Сириль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
16'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает отличный навес.
16'
Удар от ворот произведет Утрехт
16'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
15'
Баэбек Жан-Кристоф коснулся мяча рукой.
15'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Торсби Мортен нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Рохас Марко из команды Херенвен делает навес
14'
Торсби Мортен нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Утрехт
12'
Кобаяси Юки бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
12'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой слева.
10'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
9'
Лабьяд Закария наказан за толчок Kik Pierie
8'
Удар от ворот произведет Утрехт
8'
Кобаяси Юки бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Удар от ворот произведет Херенвен
7'
Баэбек Жан-Кристоф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Баэбек Жан-Кристоф на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
6'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает подножку. Думич Дарио заработал фол.
5'
Удар от ворот произведет Херенвен
5'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
4'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой справа.
3'
Баэбек Жан-Кристоф бьет и мяч от рикошета проходит мимо
2'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Дессерс Сириль из команды Утрехт делает навес
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Херенвен". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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