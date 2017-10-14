Стадион: Галгенваард Зрители: 17771
0:1
23' ГолСхарс Стейн
1:1
26' ГолАюб Яссин
2:1
41' ГолБаэбек Жан-Кристоф
54' Желтая карточкаВауденберг Лукас
55' Желтая карточкаDenzel Dumfries
3:1
63' ГолБаэбек Жан-Кристоф
65' Желтая карточкаВан дер Мер Робин
87' Желтая карточкаГёртлер Лукас
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
94'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает подножку. Браафхейд Эдсон заработал фол.
93'
Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
93'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
93'
Ван дер Мер Робин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает подножку. Ван дер Мер Робин заработал фол.
92'
Хег Даниэль из команды Херенвен делает подножку. Браафхейд Эдсон заработал фол.
91'
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Думич Дарио из команды Утрехт бьет головой мимо ворот
91'
Эмануэльсон Урби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
91'
90'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает подножку. Ван дер Мер Робин заработал фол.
90'
Михайлович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает пас партнеру.
90'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
89'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
88'
88'
Верман Хенк из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
87'
Гёртлер Лукас из команды Утрехт делает подножку. Кобаяси Юки заработал фол.
86'
Тактическая замена. Схарс Стейн уходит с поля и его заменяет Михайлович Неманья
86'
86'
85'
Клейбер Шон из команды Утрехт. Это Вауденберг Лукас заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
84'
84'
84'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен бьет головой мимо ворот
83'
83'
Влап Михел из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
83'
82'
82'
82'
Думич Дарио из команды Утрехт бьет головой мимо ворот
81'
Клейбер Шон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает подножку. Клейбер Шон заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
80'
Аюб Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
Верман Хенк из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
79'
79'
78'
78'
Верман Хенк из команды Херенвен в офсайде
77'
Тактическая замена. Торсби Мортен уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
77'
Тактическая замена. Штридер Рико уходит с поля и его заменяет Браафхейд Эдсон
76'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
76'
Схарс Стейн из команды Херенвен делает навес
75'
Эдегор Мартин из команды Херенвен разыграл угловой с правого угла.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
75'
73'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает навес
72'
Схарс Стейн из команды Херенвен делает подножку. Эмануэльсон Урби заработал фол.
72'
72'
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Лабьяд Закария получил травму и заменен. Ван де Стрек Сандер выходит на поле.
71'
Лабьяд Закария получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
70'
Лабьяд Закария на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
69'
69'
Влап Михел имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
69'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает отличный навес.
67'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отвел угрозу отличным подкатом
67'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает пас партнеру.
67'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает навес
66'
Эмануэльсон Урби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
65'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
Ван дер Мер Робин получает желтую карточку.
65'
Ван дер Мер Робин совершает грубый фол. Эдегор Мартин был жертвой
63'
Ван дер Мер Робин сделал результативную передачу.
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Баэбек Жан-Кристоф из клуба "Утрехт" отправил мяч головой в ворота.
63'
Ван дер Мер Робин из команды Утрехт делает отличный навес.
63'
62'
Кобаяси Юки коснулся мяча рукой.
62'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт в офсайде
61'
61'
Тактическая замена. Рохас Марко уходит с поля и его заменяет Влап Михел
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
60'
Хег Даниэль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
60'
Гёртлер Лукас из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
60'
59'
59'
59'
Лабьяд Закария бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
58'
Denzel Dumfries наказан за толчок Лабьяд Закария
57'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен делает подножку. Клейбер Шон заработал фол.
56'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт в офсайде
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Аюб Яссин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
55'
Denzel Dumfries получает желтую карточку.
55'
Denzel Dumfries совершает грубый фол. Аюб Яссин был жертвой
54'
Вауденберг Лукас получает желтую карточку.
54'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен делает подножку. Штридер Рико заработал фол.
54'
Рохас Марко из команды Херенвен делает навес
53'
53'
Гёртлер Лукас из команды Утрехт делает навес
52'
Ван дер Мер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Схарс Стейн из команды Херенвен делает навес
52'
52'
51'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает подножку. Аюб Яссин заработал фол.
51'
Хансен Мартин вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Штридер Рико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает подножку. Баэбек Жан-Кристоф заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
49'
48'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
47'
46'
Тактическая замена. Дессерс Сириль уходит с поля и его заменяет Гёртлер Лукас
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
44'
Сегодняшная посещаемость составляет 17771 болельщиков
41'
Аюб Яссин сделал результативную передачу.
41'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Баэбек Жан-Кристоф записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
41'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт устремляется вперед с мячом.
41'
После дальнего удара, который нанес Аюб Яссин мяч отбит вратарем
40'
40'
Эдегор Мартин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
39'
Вауденберг Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает навес
38'
37'
Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
37'
Игроки ФК "Утрехт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
37'
36'
Ван дер Мер Робин из команды Утрехт отвел угрозу отличным подкатом
36'
Торсби Мортен из команды Херенвен устремляется вперед с мячом.
35'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает подножку. Кобаяси Юки заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
35'
35'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Ван дер Мер Робин из команды Утрехт делает навес
34'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
32'
32'
32'
Штридер Рико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Рохас Марко из команды Херенвен подал угловой справа.
31'
Янссен Виллем выбил мяч на угловой.
31'
30'
Рохас Марко попал в створ, но вратарь справился с ударом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
29'
29'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает подножку. Схарс Стейн заработал фол.
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Аюб Яссин отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
25'
Вауденберг Лукас наказан за толчок Дессерс Сириль
23'
ГОЛ! - Схарс Стейн из команды Херенвен наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
23'
Думич Дарио из команды Утрехт делает подножку. Торсби Мортен заработал фол.
22'
21'
Йенсен Давид вышел из ворот и забрал мяч.
21'
21'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает подножку. Кобаяси Юки заработал фол.
20'
Йенсен Давид вышел из ворот и забрал мяч.
20'
20'
Хег Даниэль из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
19'
19'
19'
Denzel Dumfries возвращается на поле, всё в порядке.
19'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Схарс Стейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Denzel Dumfries получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
18'
Denzel Dumfries на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт опасно играет. Чуть не пострадал Denzel Dumfries.
17'
Denzel Dumfries из команды Херенвен устремляется вперед с мячом.
16'
16'
Дессерс Сириль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
16'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает отличный навес.
16'
16'
15'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
15'
Баэбек Жан-Кристоф коснулся мяча рукой.
15'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Торсби Мортен нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
14'
Рохас Марко из команды Херенвен делает навес
14'
Торсби Мортен нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
12'
12'
Кобаяси Юки бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
12'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
9'
Лабьяд Закария наказан за толчок Kik Pierie
8'
8'
Кобаяси Юки бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
7'
Баэбек Жан-Кристоф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Баэбек Жан-Кристоф на финте ушёл от оппонента.
6'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает подножку. Думич Дарио заработал фол.
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
4'
4'
4'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой справа.
3'
Баэбек Жан-Кристоф бьет и мяч от рикошета проходит мимо
2'
2'
Дессерс Сириль из команды Утрехт делает навес
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Херенвен". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация