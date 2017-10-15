Второй тайм

94' Судья свистит, и матч окончен

94' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.

93' Гудмундссон Альберт бьет из пределов штрафной и упускает момент!

92' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

91' [3] - столько добавил арбитр времени.

91' После дальнего удара, который нанес Ральф Сеунтьенс мяч отбит вратарем

90' Удар от ворот произведет ПСВ

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.

89' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

89' Вратарь парирует дальный удар, который нанес Локадия Юрген и мяч снова в игре

87' Де Йонг Люк не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.

87' Игрок клуба " ПСВ " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

87' Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды " ПСВ ", а он уже решил момент. Браво!

85' Нильс Реселер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.

85' Де Йонг Люк не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.

84' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

84' Локадия Юрген отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

84' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

83' Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Лябиль Леруа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Сегодняшная посещаемость составляет 8000 болельщиков

80' Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.

79' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

77' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

76' Хендрикс Йоррит бьет из пределов штрафной и упускает момент!

75' Ван Брюген Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.

74' Удар от ворот произведет ПСВ

74' Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Mauro Junior!

72' Де Йонг Люк имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

72' Удар от ворот произведет ПСВ

70' Игрок клуба " ПСВ " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.

70' Ван Брюген Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Игрок клуба " ПСВ " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

68' Mauro Junior на финте ушёл от оппонента.

67' Mauro Junior из команды ПСВ подал угловой справа.

66' Игрок клуба " ПСВ " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

66' Moreno Rutten выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Mauro Junior из команды ПСВ подал угловой справа.

65' Игрок клуба " ПСВ " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

65' Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.

64' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

63' После удара головой, который сделал Шваб Даниэль мяч попадает в перекладину

63' Ариас Сантьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Ариас Сантьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' УДАЛЕНИЕ! Джеролд Промес получил жёлтую карточку и покинул поле.

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.

59' Локадия Юрген из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Перейро Гастон записывает на свой лицевой счёт этот мяч!

57' Mauro Junior из команды ПСВ делает навес

57' Ван Брюген Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Перейро Гастон из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

55' Ван Брюген Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Mauro Junior из команды ПСВ делает навес

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.

55' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

53' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

53' Локадия Юрген бьет из пределов штрафной и упускает момент!

52' Игрок клуба " ПСВ " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

51' Хендрикс Йоррит навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.

48' ГО-О-О-О-ОЛ!!! Torino Hunte эффектным ударом переправил мяч в ворота.

48' Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок клуба " ПСВ " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

46' Тактическая замена. Бергвейн Стевен уходит с поля и его заменяет Mauro Junior