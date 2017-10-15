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Стадион: Зрители: 8000
ВВВ-Венло
2:5
Конец матча
ПСВ
0'
4' Желтая карточка
Ариас Сантьяго
8' Желтая карточка
Янсе Йенс
0:1
23' Гол
Локадия Юрген
39' Желтая карточка
Исима-Мирен Николя
1:1
40' Пенальти
Леманс Клинт
2:1
48' Гол
Torino Hunte
2:2
58' Гол
Перейро Гастон
61' Красная карточка
Jerold Promes
2:3
67' Гол
Шваб Даниэль
2:4
72' Гол
Mauro Junior
2:5
85' Гол
Перейро Гастон
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
93'
Гудмундссон Альберт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
92'
Локадия Юрген нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
91'
Де Йонг Люк из команды ПСВ бьет головой мимо ворот

91'
Росарио Пабло из команды ПСВ делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
После дальнего удара, который нанес Ральф Сеунтьенс мяч отбит вратарем
90'
Удар от ворот произведет ПСВ
90'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
89'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
89'
Росарио Пабло из команды ПСВ делает неудачный навес.
89'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Локадия Юрген и мяч снова в игре
88'
Тактическая замена. Перейро Гастон уходит с поля и его заменяет Гудмундссон Альберт
87'
Де Йонг Люк не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
87'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает пас партнеру.
87'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес
86'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает навес
86'
Тактическая замена. Тай Леннарт уходит с поля и его заменяет Tarik Tissoudali
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды "ПСВ", а он уже решил момент. Браво!
85'
Нильс Реселер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
85'
Де Йонг Люк не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
85'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
84'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
84'
Локадия Юрген отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
84'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
84'
Ван Гинкел Марко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает пас партнеру.
84'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес
83'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес
82'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
82'
Лябиль Леруа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает навес
Фол, нарушение
81'
Росарио Пабло из команды ПСВ делает подножку. Kelechi Nwakali заработал фол.
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 8000 болельщиков
80'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
79'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
79'
Ван Гинкел Марко отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
79'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает навес
79'
Torino Hunte нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло делает навес
78'
Тактическая замена. Хендрикс Йоррит уходит с поля и его заменяет Росарио Пабло
Фол, нарушение
78'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает подножку. Moreno Rutten заработал фол.
77'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
76'
Хендрикс Йоррит бьет из пределов штрафной и упускает момент!
76'
Лябиль Леруа нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
76'
Перейро Гастон из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
76'
Нильс Реселер выбил мяч на угловой.
76'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает пас партнеру.
75'
Ван Брюген Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
74'
Удар от ворот произведет ПСВ
74'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Тактическая замена. Vito van Crooy уходит с поля и его заменяет Kelechi Nwakali
Фол, нарушение
74'
Исима-Мирен Николя из команды ПСВ опасно играет. Чуть не пострадал Тай Леннарт.
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Mauro Junior!
72'
Де Йонг Люк имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
72'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает навес
72'
Удар от ворот произведет ПСВ
70'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
70'
Ван Брюген Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло делает подножку. Хендрикс Йоррит заработал фол.
69'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло отвел угрозу отличным подкатом
68'
Mauro Junior на финте ушёл от оппонента.
67'
Исима-Мирен Николя сделал результативную передачу.
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Шваб Даниэль из клуба "ПСВ" отправил мяч головой в ворота.
67'
Исима-Мирен Николя из команды ПСВ делает пас партнеру.
Угловой
67'
Mauro Junior из команды ПСВ подал угловой справа.
67'
Де Йонг Люк из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
66'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает навес
66'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Moreno Rutten выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Mauro Junior из команды ПСВ подал угловой справа.
66'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
64'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
64'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес
63'
После удара головой, который сделал Шваб Даниэль мяч попадает в перекладину
63'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
63'
Ариас Сантьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
62'
Ариас Сантьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
УДАЛЕНИЕ! Джеролд Промес получил жёлтую карточку и покинул поле.
Фол, нарушение
61'
Джеролд Промес совершает грубый фол. Ариас Сантьяго был жертвой
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
59'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
Ариас Сантьяго сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Перейро Гастон записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
58'
Перейро Гастон на финте ушёл от оппонента.
57'
Тактическая замена. Янсе Йенс уходит с поля и его заменяет Джеролд Промес
57'
Mauro Junior из команды ПСВ делает навес
57'
Ван Брюген Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает навес
56'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес
56'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Перейро Гастон на финте ушёл от оппонента.
55'
Ван Брюген Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Mauro Junior из команды ПСВ делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
55'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
53'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
53'
Локадия Юрген бьет из пределов штрафной и упускает момент!
52'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает навес
51'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает передачу за спину защитников.
51'
Хендрикс Йоррит навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Янсе Йенс из команды ВВВ-Венло делает подножку. Локадия Юрген заработал фол.
50'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
48'
Vito van Crooy сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Torino Hunte эффектным ударом переправил мяч в ворота.
48'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло делает навес
48'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес
47'
Де Йонг Люк пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
47'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой слева.
46'
Янсе Йенс выбил мяч на угловой.
46'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Тактическая замена. Бергвейн Стевен уходит с поля и его заменяет Mauro Junior
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
46'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
45'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло делает подножку. Хендрикс Йоррит заработал фол.
44'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
44'
Бренет Джошуа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
Ван Брюген Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес
43'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Перейро Гастон наказан за толчок Ван Брюген Дамиан
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Описание гола
40'
Г О О О О О Л - Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло забивает пенальти
Желтая карточка
39'
Исима-Мирен Николя получает желтую карточку.
Фол, нарушение
39'
ПЕНАЛЬТИ! – Исима-Мирен Николя фолит в штрафной площади. Тай Леннарт пострадал
39'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло делает навес
Фол, нарушение
38'
Лябиль Леруа наказан за толчок Бергвейн Стевен
37'
Ван Гинкел Марко пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
37'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой справа.
37'
После дальнего удара, который нанес Леманс Клинт мяч отбит вратарем
36'
Удар от ворот произведет ПСВ
35'
Леманс Клинт отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
Исима-Мирен Николя сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
35'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
35'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает подножку. Леманс Клинт заработал фол.
34'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
34'
Бергвейн Стевен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ подал угловой слева.
32'
Перейро Гастон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
32'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает навес
32'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает навес
Фол, нарушение
31'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло делает подножку. Ван Гинкел Марко заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
30'
Удар от ворот произведет ПСВ
30'
Torino Hunte бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Ван Гинкел Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
30'
Хендрикс Йоррит выбил мяч на угловой.
26'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
25'
Бренет Джошуа выбил мяч на угловой.
25'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает навес
25'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
23'
Де Йонг Люк сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Локадия Юрген записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
23'
Локадия Юрген из команды ПСВ играет в стеночку. Де Йонг Люк был стеночкой.
23'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает передачу за спину защитников.
22'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Вратарь парирует удар, который нанес Vito van Crooy, и мяч снова в игре
21'
Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
21'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
20'
Удар от ворот произведет ПСВ
20'
Нильс Реселер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Исима-Мирен Николя атакует сзади соперника. Vito van Crooy пострадал.
18'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
18'
Ариас Сантьяго бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
18'
Перейро Гастон из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
18'
Перейро Гастон нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
17'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Угловой
17'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой справа.
16'
Ван Брюген Дамиан выбил мяч на угловой.
16'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
15'
Локадия Юрген отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
Угловой
15'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ подал угловой слева.
15'
После удара головой, который сделал Де Йонг Люк мяч выносится вратарем на угловой
14'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
Угловой
14'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой справа.
14'
Перейро Гастон из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
12'
Локадия Юрген бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Тай Леннарт пробил головой, вратарь справился с ударом.
11'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает подножку. Torino Hunte заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 17% времени, а гости – 83%.
Желтая карточка
8'
Янсе Йенс получает желтую карточку.
Фол, нарушение
8'
Янсе Йенс атакует сзади соперника. Локадия Юрген пострадал.
8'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес
7'
Уннерсталл Ларс вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает навес
Угловой
7'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
7'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
6'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло делает подножку. Ариас Сантьяго заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло делает навес
5'
Перейро Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
5'
Леманс Клинт исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Желтая карточка
4'
Ариас Сантьяго получает желтую карточку.
Фол, нарушение
4'
Ариас Сантьяго совершает грубый фол. Torino Hunte был жертвой
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
2'
Исима-Мирен Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Зут Йерун вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло делает навес
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ВВВ-Венло". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seacon Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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