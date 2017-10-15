Стадион: Seacon Stadion - De Koel Зрители: 8000
4' Желтая карточкаАриас Сантьяго
8' Желтая карточкаЯнсе Йенс
0:1
23' ГолЛокадия Юрген
39' Желтая карточкаИсима-Мирен Николя
1:1
40' ПенальтиЛеманс Клинт
2:1
48' ГолTorino Hunte
2:2
58' ГолПерейро Гастон
61' Красная карточкаJerold Promes
2:3
67' ГолШваб Даниэль
2:4
72' ГолMauro Junior
2:5
85' ГолПерейро Гастон
Новости после матча
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ПСВ забил 5 мячей "ВВВ-Венло" — 17:25
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
93'
Гудмундссон Альберт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
92'
Локадия Юрген нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
91'
Де Йонг Люк из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
91'
Росарио Пабло из команды ПСВ делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
После дальнего удара, который нанес Ральф Сеунтьенс мяч отбит вратарем
90'
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
89'
89'
Росарио Пабло из команды ПСВ делает неудачный навес.
89'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Локадия Юрген и мяч снова в игре
88'
Тактическая замена. Перейро Гастон уходит с поля и его заменяет Гудмундссон Альберт
87'
Де Йонг Люк не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
87'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает пас партнеру.
87'
87'
87'
86'
86'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает навес
86'
Тактическая замена. Тай Леннарт уходит с поля и его заменяет Tarik Tissoudali
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды "ПСВ", а он уже решил момент. Браво!
85'
Нильс Реселер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
85'
Де Йонг Люк не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
84'
84'
Локадия Юрген отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
84'
84'
Ван Гинкел Марко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает пас партнеру.
84'
83'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
82'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
82'
Лябиль Леруа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает навес
81'
Росарио Пабло из команды ПСВ делает подножку. Kelechi Nwakali заработал фол.
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 8000 болельщиков
80'
80'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
79'
79'
Ван Гинкел Марко отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
79'
79'
Torino Hunte нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло делает навес
78'
Тактическая замена. Хендрикс Йоррит уходит с поля и его заменяет Росарио Пабло
78'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает подножку. Moreno Rutten заработал фол.
77'
76'
Хендрикс Йоррит бьет из пределов штрафной и упускает момент!
76'
Лябиль Леруа нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Перейро Гастон из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
76'
Нильс Реселер выбил мяч на угловой.
76'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает пас партнеру.
75'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
74'
74'
74'
Тактическая замена. Vito van Crooy уходит с поля и его заменяет Kelechi Nwakali
74'
Исима-Мирен Николя из команды ПСВ опасно играет. Чуть не пострадал Тай Леннарт.
72'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Mauro Junior!
72'
Де Йонг Люк имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
72'
72'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
70'
70'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло делает подножку. Хендрикс Йоррит заработал фол.
69'
69'
68'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло отвел угрозу отличным подкатом
68'
Mauro Junior на финте ушёл от оппонента.
67'
Исима-Мирен Николя сделал результативную передачу.
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Шваб Даниэль из клуба "ПСВ" отправил мяч головой в ворота.
67'
Исима-Мирен Николя из команды ПСВ делает пас партнеру.
67'
Mauro Junior из команды ПСВ подал угловой справа.
67'
Де Йонг Люк из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
66'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает навес
66'
66'
Moreno Rutten выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Mauro Junior из команды ПСВ подал угловой справа.
66'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
64'
64'
63'
После удара головой, который сделал Шваб Даниэль мяч попадает в перекладину
63'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
63'
Ариас Сантьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Ариас Сантьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
УДАЛЕНИЕ! Джеролд Промес получил жёлтую карточку и покинул поле.
61'
Джеролд Промес совершает грубый фол. Ариас Сантьяго был жертвой
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
59'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
Ариас Сантьяго сделал результативную передачу.
58'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Перейро Гастон записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
58'
Перейро Гастон на финте ушёл от оппонента.
57'
Тактическая замена. Янсе Йенс уходит с поля и его заменяет Джеролд Промес
57'
Mauro Junior из команды ПСВ делает навес
57'
56'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает навес
56'
56'
56'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Перейро Гастон на финте ушёл от оппонента.
55'
55'
Mauro Junior из команды ПСВ делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
55'
53'
53'
Локадия Юрген бьет из пределов штрафной и упускает момент!
52'
51'
51'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает передачу за спину защитников.
51'
Хендрикс Йоррит навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Янсе Йенс из команды ВВВ-Венло делает подножку. Локадия Юрген заработал фол.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
48'
Vito van Crooy сделал результативную передачу.
48'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Torino Hunte эффектным ударом переправил мяч в ворота.
48'
48'
47'
47'
Де Йонг Люк пробил головой, вратарь справился с ударом.
47'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой слева.
46'
Янсе Йенс выбил мяч на угловой.
46'
46'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Тактическая замена. Бергвейн Стевен уходит с поля и его заменяет Mauro Junior
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
46'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
45'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло делает подножку. Хендрикс Йоррит заработал фол.
44'
44'
Бренет Джошуа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
44'
43'
41'
Перейро Гастон наказан за толчок Ван Брюген Дамиан
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
40'
Г О О О О О Л - Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло забивает пенальти
39'
Исима-Мирен Николя получает желтую карточку.
39'
ПЕНАЛЬТИ! – Исима-Мирен Николя фолит в штрафной площади. Тай Леннарт пострадал
39'
38'
Лябиль Леруа наказан за толчок Бергвейн Стевен
37'
Ван Гинкел Марко пробил головой, вратарь справился с ударом.
37'
37'
После дальнего удара, который нанес Леманс Клинт мяч отбит вратарем
36'
35'
Леманс Клинт отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
Исима-Мирен Николя сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
35'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
35'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает подножку. Леманс Клинт заработал фол.
34'
34'
Бергвейн Стевен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
32'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ подал угловой слева.
32'
Перейро Гастон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
32'
32'
31'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает навес
31'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло делает подножку. Ван Гинкел Марко заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
30'
30'
Torino Hunte бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Ван Гинкел Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Хендрикс Йоррит выбил мяч на угловой.
26'
26'
25'
Бренет Джошуа выбил мяч на угловой.
25'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает навес
25'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
23'
Де Йонг Люк сделал результативную передачу.
23'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Локадия Юрген записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
23'
Локадия Юрген из команды ПСВ играет в стеночку. Де Йонг Люк был стеночкой.
23'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает передачу за спину защитников.
22'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Вратарь парирует удар, который нанес Vito van Crooy, и мяч снова в игре
21'
Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
20'
20'
Нильс Реселер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
20'
Исима-Мирен Николя атакует сзади соперника. Vito van Crooy пострадал.
18'
18'
Ариас Сантьяго бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Перейро Гастон из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
18'
Перейро Гастон нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
17'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
17'
16'
Ван Брюген Дамиан выбил мяч на угловой.
16'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
15'
Локадия Юрген отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
15'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ подал угловой слева.
15'
После удара головой, который сделал Де Йонг Люк мяч выносится вратарем на угловой
14'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
14'
14'
Перейро Гастон из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
12'
Локадия Юрген бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Тай Леннарт пробил головой, вратарь справился с ударом.
11'
10'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает подножку. Torino Hunte заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 17% времени, а гости – 83%.
8'
Янсе Йенс получает желтую карточку.
8'
Янсе Йенс атакует сзади соперника. Локадия Юрген пострадал.
8'
8'
7'
Уннерсталл Ларс вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает навес
7'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
7'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло делает подножку. Ариас Сантьяго заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
5'
5'
Перейро Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Леманс Клинт исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
4'
Ариас Сантьяго получает желтую карточку.
4'
Ариас Сантьяго совершает грубый фол. Torino Hunte был жертвой
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Исима-Мирен Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Зут Йерун вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло делает навес
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ВВВ-Венло". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seacon Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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