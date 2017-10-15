Стадион: Конинг Виллем II Зрители: 12000
16' Желтая карточкаХолла Данни
40' Желтая карточкаФран Соль
0:1
40' ПенальтиАссаиди Уссама
44' Желтая карточкаЧиривелла Педро
1:1
45' ГолФран Соль
2:1
60' ГолАззауи Исмаил
75' Желтая карточкаKonstantinos Tsimikas
3:1
90' ГолФран Соль
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 12000 болельщиков
94'
Isaac Buckley наказан за толчок Konstantinos Tsimikas
93'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает навес
93'
93'
Tom Boere из команды Твенте бьет головой мимо ворот
91'
Konstantinos Tsimikas сделал результативную передачу.
91'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Ринстра Бен из команды Виллем II делает передачу за спину защитников.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
90'
Тактическая замена. Лахман Даррил уходит с поля и его заменяет Льюис Фернандо
89'
Куэва Кристиан из команды Твенте делает подножку. Аззауи Исмаил заработал фол.
89'
Ван дер Линден Йоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
87'
После дальнего удара, который нанес Холла Данни мяч отбит вратарем
87'
Фран Соль наказан за толчок Тер Авест Хидде
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Лахман Даррил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Tom Boere из команды Твенте опасно играет. Чуть не пострадал Питерс Йорденс.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
85'
Ассаиди Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
82'
Аззауи Исмаил из команды Виллем II делает подножку. Лам Томас заработал фол.
81'
Тактическая замена. Линдль Михаэль уходит с поля и его заменяет Квасина Марко
81'
После дальнего удара, который нанес Тигадауини Аднане мяч отбит вратарем
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
78'
Tom Boere из команды Твенте в офсайде
78'
Линдль Михаэль из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
77'
77'
76'
Брандерхорст Маттейс вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Тигадауини Аднане на финте ушёл от оппонента.
76'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Тигадауини Аднане навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Konstantinos Tsimikas - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
75'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II. Это Isaac Buckley заработал фол.
75'
Isaac Buckley из команды Твенте устремляется вперед с мячом.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
74'
Хайе Том получил травму и заменен. Лифтинк Эльмо выходит на поле.
73'
Хайе Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
71'
71'
Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Куэва Кристиан наказан за толчок Чиривелла Педро
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Куэва Кристиан из команды Твенте делает подножку. Хайе Том заработал фол.
69'
69'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
68'
67'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает подножку. Бийен Пит заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Тактическая замена. Слагвеер Лусиано уходит с поля и его заменяет Isaac Buckley
65'
Тактическая замена. Йенсен Фредрик уходит с поля и его заменяет Тигадауини Аднане
63'
Лам Томас наказан за толчок Питерс Йорденс
63'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Линдль Михаэль из команды Твенте подал угловой справа.
62'
Слагвеер Лусиано из команды Твенте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Аззауи Исмаил!
60'
Jorn Brondeel сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Линдль Михаэль из команды Твенте делает подножку. Хайе Том заработал фол.
58'
Аззауи Исмаил из команды Виллем II опасно играет. Чуть не пострадал Ассаиди Уссама.
58'
58'
Йенсен Фредрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
Бийен Пит наказан за толчок Аззауи Исмаил
55'
Ван дер Линден Йоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает навес
55'
Игроки ФК "Твенте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
54'
Тер Авест Хидде из команды Твенте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает подножку. Тер Авест Хидде заработал фол.
51'
Ван дер Линден Йоп совершает грубый фол. Tom Boere был жертвой
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
50'
Йенсен Фредрик наказан за толчок Чиривелла Педро
48'
48'
48'
Холла Данни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Холла Данни исполняет штрафной удар, но его блокируют
47'
Питерс Йорденс наказан за толчок Tom Boere
46'
Тактическая замена. Кру Йорди уходит с поля и его заменяет Аззауи Исмаил
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Ван дер Линден Йоп сделал результативную передачу.
46'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II подал угловой справа.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бийен Пит выбил мяч на угловой.
46'
46'
45'
Слагвеер Лусиано попал в створ, но вратарь справился с ударом.
45'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
44'
Чиривелла Педро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
44'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает подножку. Холла Данни заработал фол.
44'
43'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает навес
43'
Йенсен Фредрик наказан за толчок Чиривелла Педро
42'
Konstantinos Tsimikas выбил мяч подальше от ворот.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
Г О О О О О Л - Ассаиди Уссама из команды Твенте забивает пенальти
40'
Фран Соль тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
40'
39'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Кру Йорди наказан за толчок Ассаиди Уссама
36'
Брандерхорст Маттейс вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Tom Boere из команды Твенте бьет головой мимо ворот
36'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает навес прямо в штрафную.
36'
Питерс Йорденс сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
36'
Йенсен Фредрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
35'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II делает подножку. Тер Авест Хидде заработал фол.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Хееркенс Фреек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Куэва Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
31'
Холла Данни наказан за толчок Хайе Том
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
Лахман Даррил возвращается на поле, всё в порядке.
29'
Ассаиди Уссама из команды Твенте. Это Хайе Том заработал фол.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Лахман Даррил получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
27'
Лахман Даррил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Ринстра Бен из команды Виллем II делает подножку. Линдль Михаэль заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
25'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает подножку. Холла Данни заработал фол.
24'
Удар от ворот произведет Твенте
24'
22'
22'
Konstantinos Tsimikas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
Кру Йорди пробил головой, вратарь справился с ударом.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Линдль Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает навес
18'
Удар от ворот произведет Твенте
17'
Ван дер Линден Йоп бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Холла Данни сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
16'
Холла Данни совершает грубый фол. Ван дер Линден Йоп был жертвой
16'
Холла Данни наказан за толчок Ван дер Линден Йоп
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
13'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
11'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает подножку. Чиривелла Педро заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
9'
Йенсен Фредрик наказан за толчок Хайе Том
8'
6'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ринстра Бен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Куэва Кристиан наказан за толчок Хайе Том
5'
Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
4'
Удар от ворот произведет Твенте
4'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II устремляется вперед с мячом.
3'
Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
2'
Холла Данни бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Питерс Йорденс из команды Виллем II делает подножку. Tom Boere заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виллем II". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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