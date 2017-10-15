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Стадион: Зрители: 12000
Виллем II
3:1
Конец матча
Твенте
0'
16' Желтая карточка
Холла Данни
40' Желтая карточка
Фран Соль
0:1
40' Пенальти
Ассаиди Уссама
44' Желтая карточка
Чиривелла Педро
1:1
45' Гол
Фран Соль
2:1
60' Гол
Аззауи Исмаил
75' Желтая карточка
Konstantinos Tsimikas
3:1
90' Гол
Фран Соль
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 12000 болельщиков
Фол, нарушение
94'
Isaac Buckley наказан за толчок Konstantinos Tsimikas
93'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает навес
93'
Удар от ворот произведет Виллем II
93'
Tom Boere из команды Твенте бьет головой мимо ворот

91'
Konstantinos Tsimikas сделал результативную передачу.
Описание гола
91'
Фран Соль из команды Виллем II добил мяч в ворота.
91'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
90'
Фран Соль из команды Виллем II в офсайде
90'
Ринстра Бен из команды Виллем II делает передачу за спину защитников.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
90'
Тактическая замена. Лахман Даррил уходит с поля и его заменяет Льюис Фернандо
Фол, нарушение
89'
Куэва Кристиан из команды Твенте делает подножку. Аззауи Исмаил заработал фол.
89'
Ван дер Линден Йоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Куэва Кристиан из команды Твенте делает навес
87'
После дальнего удара, который нанес Холла Данни мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
87'
Фран Соль наказан за толчок Тер Авест Хидде
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
86'
Лахман Даррил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
85'
Tom Boere из команды Твенте опасно играет. Чуть не пострадал Питерс Йорденс.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
85'
Ассаиди Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Куэва Кристиан из команды Твенте делает навес
Фол, нарушение
82'
Аззауи Исмаил из команды Виллем II делает подножку. Лам Томас заработал фол.
81'
Тактическая замена. Линдль Михаэль уходит с поля и его заменяет Квасина Марко
Фол, нарушение
81'
Фран Соль наказан за толчок Лам Томас
81'
После дальнего удара, который нанес Тигадауини Аднане мяч отбит вратарем
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
78'
Tom Boere из команды Твенте в офсайде
78'
Линдль Михаэль из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
77'
Jorn Brondeel вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес
76'
Брандерхорст Маттейс вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Тигадауини Аднане на финте ушёл от оппонента.
76'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Тигадауини Аднане навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
75'
Konstantinos Tsimikas - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
75'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II. Это Isaac Buckley заработал фол.
75'
Isaac Buckley из команды Твенте устремляется вперед с мячом.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
74'
Хайе Том получил травму и заменен. Лифтинк Эльмо выходит на поле.
Травма, повреждение
73'
Хайе Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II делает навес
71'
Jorn Brondeel вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Куэва Кристиан наказан за толчок Чиривелла Педро
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
70'
Куэва Кристиан из команды Твенте делает подножку. Хайе Том заработал фол.
69'
Jorn Brondeel вышел из ворот и забрал мяч.
69'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
68'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
67'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает подножку. Бийен Пит заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Тактическая замена. Слагвеер Лусиано уходит с поля и его заменяет Isaac Buckley
65'
Тактическая замена. Йенсен Фредрик уходит с поля и его заменяет Тигадауини Аднане
Фол, нарушение
63'
Лам Томас наказан за толчок Питерс Йорденс
63'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Линдль Михаэль из команды Твенте подал угловой справа.
62'
Слагвеер Лусиано из команды Твенте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Аззауи Исмаил!
60'
Jorn Brondeel сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
60'
Фран Соль из команды Виллем II делает передачу одноклубнику.
60'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
60'
Линдль Михаэль из команды Твенте делает подножку. Хайе Том заработал фол.
Фол, нарушение
58'
Аззауи Исмаил из команды Виллем II опасно играет. Чуть не пострадал Ассаиди Уссама.
58'
Удар от ворот произведет Виллем II
58'
Йенсен Фредрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
55'
Бийен Пит наказан за толчок Аззауи Исмаил
55'
Ван дер Линден Йоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает навес
55'
Игроки ФК "Твенте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
54'
Тер Авест Хидде из команды Твенте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
54'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает подножку. Тер Авест Хидде заработал фол.
Фол, нарушение
51'
Ван дер Линден Йоп совершает грубый фол. Tom Boere был жертвой
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
50'
Йенсен Фредрик наказан за толчок Чиривелла Педро
48'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Виллем II
48'
Холла Данни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Холла Данни исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
47'
Питерс Йорденс наказан за толчок Tom Boere
46'
Тактическая замена. Кру Йорди уходит с поля и его заменяет Аззауи Исмаил
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Ван дер Линден Йоп сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Фран Соль из клуба "Виллем II" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
46'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II подал угловой справа.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бийен Пит выбил мяч на угловой.
46'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II делает навес
46'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес
45'
Слагвеер Лусиано попал в створ, но вратарь справился с ударом.
45'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Желтая карточка
44'
Чиривелла Педро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
44'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает подножку. Холла Данни заработал фол.
44'
Jorn Brondeel вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает навес
Фол, нарушение
43'
Йенсен Фредрик наказан за толчок Чиривелла Педро
Фол, нарушение
43'
Фран Соль наказан за толчок Лам Томас
42'
Konstantinos Tsimikas выбил мяч подальше от ворот.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Описание гола
40'
Г О О О О О Л - Ассаиди Уссама из команды Твенте забивает пенальти
Желтая карточка
40'
Фран Соль тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
40'
ПЕНАЛТИ! - Фран Соль тянет соперника за майку в штрафной площади. Лам Томас заработал пенальти для своей команды
39'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Кру Йорди наказан за толчок Ассаиди Уссама
36'
Брандерхорст Маттейс вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Tom Boere из команды Твенте бьет головой мимо ворот
36'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает навес прямо в штрафную.
36'
Питерс Йорденс сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
36'
Йенсен Фредрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
35'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II делает подножку. Тер Авест Хидде заработал фол.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
33'
Хееркенс Фреек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Куэва Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес
Фол, нарушение
31'
Холла Данни наказан за толчок Хайе Том
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Травма, повреждение
29'
Лахман Даррил возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
29'
Ассаиди Уссама из команды Твенте. Это Хайе Том заработал фол.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
28'
Лахман Даррил получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
27'
Лахман Даррил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
26'
Ринстра Бен из команды Виллем II делает подножку. Линдль Михаэль заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
25'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает подножку. Холла Данни заработал фол.
24'
Удар от ворот произведет Твенте
24'
Фран Соль из команды Виллем II бьет головой мимо ворот
24'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II делает навес
22'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Konstantinos Tsimikas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Куэва Кристиан из команды Твенте делает навес
21'
Кру Йорди пробил головой, вратарь справился с ударом.
21'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Линдль Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает навес
18'
Удар от ворот произведет Твенте
17'
Ван дер Линден Йоп бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Желтая карточка
16'
Холла Данни сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
16'
Холла Данни совершает грубый фол. Ван дер Линден Йоп был жертвой
Фол, нарушение
16'
Холла Данни наказан за толчок Ван дер Линден Йоп
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
13'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Хайе Том из команды Виллем II делает навес
13'
Jorn Brondeel вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес
Фол, нарушение
11'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает подножку. Чиривелла Педро заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
9'
Йенсен Фредрик наказан за толчок Хайе Том
8'
Jorn Brondeel вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Кру Йорди из команды Виллем II делает навес
6'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ринстра Бен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Куэва Кристиан наказан за толчок Хайе Том
5'
Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
4'
Удар от ворот произведет Твенте
4'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II устремляется вперед с мячом.
3'
Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
Удар от ворот произведет Виллем II
2'
Холла Данни бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
Фол, нарушение
1'
Питерс Йорденс из команды Виллем II делает подножку. Tom Boere заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виллем II". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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