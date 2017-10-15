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Стадион: Зрители: 6972
Ольборг
1:0
Конец матча
Элит-3000
0'
28' Желтая карточка
Даниэль Фунч
1:0
28' Гол
Jannik Pohl
1:0
34' Не забитый пенальти
Pavol Safranko
59' Желтая карточка
Kristoffer Pallesen
79' Желтая карточка
Альманн Якоб
90' Желтая карточка
Mathias Johannsen
90'+3
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер делает неудачный навес.
Желтая карточка
93'
Mathias Johannsen получает желтую карточку.
Фол, нарушение
93'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер делает подножку. Jannik Pohl заработал фол.
93'
Ринне Якоб вышел из ворот и забрал мяч.
92'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.

92'
Pavol Safranko оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
92'
Рисгор Каспер из команды Ольборг делает навес
91'
Удар от ворот произведет Ольборг
91'
Morten Hegaard из команды Хельсингер наносит неточный удар с лета
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингер делает подножку. Альманн Якоб заработал фол.
90'
Удар от ворот произведет Ольборг
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
89'
Mikkel Basse бьет из пределов штрафной и упускает момент!
89'
Oliver Abildgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер делает навес
89'
Удар от ворот произведет Ольборг
88'
Ольсен Патрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
88'
Pavol Safranko наказан за толчок Christian Koehler
87'
Pavol Safranko бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
87'
Pavol Safranko на финте ушёл от оппонента.
87'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
85'
Тактическая замена. Robert Kakeeto уходит с поля и его заменяет Сильвестр Якуб
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
85'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер в офсайде
84'
Morten Hegaard из команды Хельсингер делает передачу одноклубнику.
84'
Andreas Holm навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Тактическая замена. Даниэль Фунч уходит с поля и его заменяет Morten Hegaard
Фол, нарушение
83'
Pavol Safranko из команды Ольборг опасно играет. Чуть не пострадал Mikkel Basse.
80'
Robert Kakeeto из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Ринне Якоб вышел из ворот и забрал мяч.
80'
Mathias Johannsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Тактическая замена. Флорес Эдисон уходит с поля и его заменяет Рисгор Каспер
Желтая карточка
79'
Альманн Якоб получает желтую карточку.
Фол, нарушение
79'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает подножку. Nicolas Mortensen заработал фол.
Фол, нарушение
78'
Mikkel Basse из команды Хельсингер делает подножку. Oliver Abildgaard заработал фол.
77'
Удар от ворот произведет Ольборг
77'
Christian Koehler бьет из пределов штрафной и упускает момент!
76'
Christian Koehler нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Удар от ворот произведет Хельсингер
75'
Oliver Abildgaard имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
75'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой слева.
75'
Даниэль Фунч выбил мяч на угловой.
74'
Удар от ворот произведет Ольборг
74'
Anders Holst отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Сегодняшная посещаемость составляет 6972 болельщиков
72'
После дальнего удара, который нанес Adnan Mohammad мяч отбит вратарем
Офсайд
72'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер в офсайде
71'
Удар от ворот произведет Хельсингер
70'
Jannik Pohl имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
70'
Pavol Safranko из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
70'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает пас партнеру.
69'
Тактическая замена. Matheus Leiria уходит с поля и его заменяет Nicolas Mortensen
Фол, нарушение
69'
Oliver Abildgaard коснулся мяча рукой.
69'
Soeren Henriksen сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
68'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг делает навес
68'
Удар от ворот произведет Хельсингер
68'
Тактическая замена. Frederik Boersting уходит с поля и его заменяет Oliver Abildgaard
67'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
67'
Удар от ворот произведет Ольборг
67'
Mathias Johannsen отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
66'
Anders Holst из команды Хельсингер делает отличный навес.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Удар от ворот произведет Ольборг
64'
Christian Koehler ударом издали сотрясает перекладину
64'
Удар от ворот произведет Ольборг
64'
Mathias Johannsen бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
63'
Альманн Якоб блокирует соперника. Adnan Mohammad заработал своей команде штрафной.
63'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер делает навес
Фол, нарушение
63'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает подножку. Adnan Mohammad заработал фол.
62'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
62'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
61'
Pavol Safranko выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
60'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Anders Holst навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
59'
Kristoffer Pallesen получает желтую карточку.
Фол, нарушение
59'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает подножку. Mathias Johannsen заработал фол.
58'
Тактическая замена. Йонас Хенриксен уходит с поля и его заменяет Adnan Mohammad
56'
Robert Kakeeto из команды Ольборг делает пас партнеру.
Офсайд
55'
Matheus Leiria из команды Хельсингер в офсайде
54'
Mathias Johannsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает навес
53'
Mathias Johannsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
Травма, повреждение
52'
Mathias Johannsen возвращается на поле, всё в порядке.
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
52'
Mathias Johannsen получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
51'
Mathias Johannsen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Jannik Pohl оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
51'
Jannik Pohl из команды Ольборг устремляется вперед с мячом.
50'
Йонас Хенриксен из команды Хельсингер делает неудачный навес.
Фол, нарушение
50'
Pavol Safranko из команды Ольборг делает подножку. Mathias Johannsen заработал фол.
Фол, нарушение
49'
Mikkel Basse наказан за толчок Pavol Safranko
Фол, нарушение
48'
Jannik Pohl из команды Ольборг. Это Andreas Holm заработал фол.
48'
Удар от ворот произведет Ольборг
48'
Matheus Leiria наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
48'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер делает навес
47'
Даниэль Фунч из команды Хельсингер делает пас партнеру.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Удар от ворот произведет Ольборг
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
44'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер. Это Kristoffer Pallesen заработал фол.
42'
Ринне Якоб вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
42'
Anders Holst из команды Хельсингер подал угловой слева.
42'
Окоре Жорес сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Офсайд
40'
Anders Holst из команды Хельсингер в офсайде
40'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников.
39'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг делает навес
39'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
39'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Mathias Johannsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает навес
35'
Удар от ворот произведет Хельсингер
35'
Pavol Safranko отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
Pavol Safranko из команды Ольборг играет в стеночку с партнером по команде. Флорес Эдисон это был.
35'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Окоре Жорес из команды Ольборг делает передачу одноклубнику.
35'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
34'
Andreas Holm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает навес
Угловой
34'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой справа.
Описание гола
34'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Pavol Safranko бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
Фол, нарушение
33'
ПЕНАЛЬТИ! Даниэль Фунч сыграл рукой в своей штрафной площади.
33'
Альманн Якоб из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
32'
Pavol Safranko из команды Ольборг сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
28'
Frederik Boersting сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
Jannik Pohl из команды Ольборг добил мяч в ворота.
28'
Frederik Boersting имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
28'
Альманн Якоб из команды Ольборг сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
28'
Альманн Якоб на финте ушёл от оппонента.
Желтая карточка
28'
Даниэль Фунч получает желтую карточку.
Фол, нарушение
28'
Даниэль Фунч из команды Хельсингер. Это Jannik Pohl заработал фол.
26'
Удар от ворот произведет Хельсингер
26'
Frederik Boersting имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
26'
Frederik Boersting на финте ушёл от оппонента.
26'
Frederik Boersting оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
24'
Andreas Holm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой справа.
23'
Флорес Эдисон исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
22'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер делает подножку. Jannik Pohl заработал фол.
21'
Удар от ворот произведет Хельсингер
21'
Jannik Pohl отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
Pavol Safranko из команды Ольборг сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
21'
Robert Kakeeto из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
21'
Флорес Эдисон нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Mikkel Bruhn выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает навес
20'
Frederik Boersting нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
18'
Jannik Pohl коснулся мяча рукой.
15'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер делает отличный навес.
15'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Anders Holst из команды Хельсингер подал угловой слева.
14'
Удар от ворот произведет Хельсингер
13'
Pavol Safranko имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
13'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой справа.
12'
Mathias Johannsen выбил мяч на угловой.
12'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
12'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
11'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
7'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер делает пас партнеру.
6'
Йонас Хенриксен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает навес
6'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
5'
Andreas Holm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает навес
4'
Удар от ворот произведет Ольборг
4'
Christian Koehler бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Флорес Эдисон из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
1'
Matheus Leiria из команды Хельсингер в офсайде
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ольборг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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