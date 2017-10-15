Стадион: Aalborg Portland Park Зрители: 6972
28' Желтая карточкаДаниэль Фунч
1:0
28' ГолJannik Pohl
1:0
34' Не забитый пенальтиPavol Safranko
59' Желтая карточкаKristoffer Pallesen
79' Желтая карточкаАльманн Якоб
90' Желтая карточкаMathias Johannsen
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер делает неудачный навес.
93'
Mathias Johannsen получает желтую карточку.
93'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер делает подножку. Jannik Pohl заработал фол.
93'
92'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
92'
Pavol Safranko оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
92'
Рисгор Каспер из команды Ольборг делает навес
91'
91'
Morten Hegaard из команды Хельсингер наносит неточный удар с лета
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингер делает подножку. Альманн Якоб заработал фол.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
89'
Mikkel Basse бьет из пределов штрафной и упускает момент!
89'
Oliver Abildgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
88'
Ольсен Патрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
Pavol Safranko наказан за толчок Christian Koehler
87'
Pavol Safranko бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
87'
Pavol Safranko на финте ушёл от оппонента.
87'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
85'
Тактическая замена. Robert Kakeeto уходит с поля и его заменяет Сильвестр Якуб
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер в офсайде
84'
Morten Hegaard из команды Хельсингер делает передачу одноклубнику.
84'
Andreas Holm навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Тактическая замена. Даниэль Фунч уходит с поля и его заменяет Morten Hegaard
83'
Pavol Safranko из команды Ольборг опасно играет. Чуть не пострадал Mikkel Basse.
80'
Robert Kakeeto из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
80'
Mathias Johannsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Тактическая замена. Флорес Эдисон уходит с поля и его заменяет Рисгор Каспер
79'
Альманн Якоб получает желтую карточку.
79'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает подножку. Nicolas Mortensen заработал фол.
78'
Mikkel Basse из команды Хельсингер делает подножку. Oliver Abildgaard заработал фол.
77'
77'
Christian Koehler бьет из пределов штрафной и упускает момент!
76'
Christian Koehler нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Удар от ворот произведет Хельсингер
75'
Oliver Abildgaard имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
75'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой слева.
75'
Даниэль Фунч выбил мяч на угловой.
74'
74'
Anders Holst отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Сегодняшная посещаемость составляет 6972 болельщиков
72'
После дальнего удара, который нанес Adnan Mohammad мяч отбит вратарем
72'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер в офсайде
71'
Удар от ворот произведет Хельсингер
70'
Jannik Pohl имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
70'
Pavol Safranko из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
70'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает пас партнеру.
69'
Тактическая замена. Matheus Leiria уходит с поля и его заменяет Nicolas Mortensen
69'
Oliver Abildgaard коснулся мяча рукой.
69'
Soeren Henriksen сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
68'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг делает навес
68'
Удар от ворот произведет Хельсингер
68'
Тактическая замена. Frederik Boersting уходит с поля и его заменяет Oliver Abildgaard
67'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
67'
67'
Mathias Johannsen отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
66'
Anders Holst из команды Хельсингер делает отличный навес.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
64'
Christian Koehler ударом издали сотрясает перекладину
64'
64'
Mathias Johannsen бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
63'
Альманн Якоб блокирует соперника. Adnan Mohammad заработал своей команде штрафной.
63'
63'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает подножку. Adnan Mohammad заработал фол.
62'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
62'
61'
Pavol Safranko выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
60'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Anders Holst навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Kristoffer Pallesen получает желтую карточку.
59'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает подножку. Mathias Johannsen заработал фол.
58'
Тактическая замена. Йонас Хенриксен уходит с поля и его заменяет Adnan Mohammad
56'
Robert Kakeeto из команды Ольборг делает пас партнеру.
55'
Matheus Leiria из команды Хельсингер в офсайде
54'
54'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает навес
53'
53'
52'
Mathias Johannsen возвращается на поле, всё в порядке.
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Mathias Johannsen получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
51'
Mathias Johannsen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Jannik Pohl оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
51'
Jannik Pohl из команды Ольборг устремляется вперед с мячом.
50'
Йонас Хенриксен из команды Хельсингер делает неудачный навес.
50'
Pavol Safranko из команды Ольборг делает подножку. Mathias Johannsen заработал фол.
49'
Mikkel Basse наказан за толчок Pavol Safranko
48'
Jannik Pohl из команды Ольборг. Это Andreas Holm заработал фол.
48'
48'
Matheus Leiria наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
48'
47'
Даниэль Фунч из команды Хельсингер делает пас партнеру.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
44'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер. Это Kristoffer Pallesen заработал фол.
42'
42'
Anders Holst из команды Хельсингер подал угловой слева.
42'
Окоре Жорес сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
40'
Anders Holst из команды Хельсингер в офсайде
40'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников.
39'
39'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг делает навес
39'
39'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
38'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает навес
35'
Удар от ворот произведет Хельсингер
35'
Pavol Safranko отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
Pavol Safranko из команды Ольборг играет в стеночку с партнером по команде. Флорес Эдисон это был.
35'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Окоре Жорес из команды Ольборг делает передачу одноклубнику.
35'
34'
34'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает навес
34'
34'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Pavol Safranko бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
33'
ПЕНАЛЬТИ! Даниэль Фунч сыграл рукой в своей штрафной площади.
33'
Альманн Якоб из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
32'
Pavol Safranko из команды Ольборг сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
28'
Frederik Boersting сделал результативную передачу.
28'
Jannik Pohl из команды Ольборг добил мяч в ворота.
28'
Frederik Boersting имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
28'
Альманн Якоб из команды Ольборг сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
28'
Альманн Якоб на финте ушёл от оппонента.
28'
Даниэль Фунч получает желтую карточку.
28'
Даниэль Фунч из команды Хельсингер. Это Jannik Pohl заработал фол.
26'
Удар от ворот произведет Хельсингер
26'
Frederik Boersting имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
26'
Frederik Boersting на финте ушёл от оппонента.
26'
Frederik Boersting оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
24'
24'
23'
Флорес Эдисон исполняет штрафной удар, но его блокируют
22'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер делает подножку. Jannik Pohl заработал фол.
21'
Удар от ворот произведет Хельсингер
21'
Jannik Pohl отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
Pavol Safranko из команды Ольборг сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
21'
Robert Kakeeto из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
21'
Флорес Эдисон нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Mikkel Bruhn выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Frederik Boersting нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
18'
Jannik Pohl коснулся мяча рукой.
15'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер делает отличный навес.
15'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Anders Holst из команды Хельсингер подал угловой слева.
14'
Удар от ворот произведет Хельсингер
13'
Pavol Safranko имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
13'
12'
Mathias Johannsen выбил мяч на угловой.
12'
12'
11'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
7'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер делает пас партнеру.
6'
Йонас Хенриксен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
5'
5'
4'
4'
Christian Koehler бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
3'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
2'
Флорес Эдисон из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
1'
Matheus Leiria из команды Хельсингер в офсайде
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ольборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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