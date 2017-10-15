Стадион: Брондбю Зрители: 13778
4:1
Конец матча
0:1
8' ГолНильссон Хокан
14' Желтая карточкаSammy Skytte
43' Вторая желтая карточкаSammy Skytte
1:1
53' ГолХалими Бесар
2:1
56' ГолМукхтар Хани
58' Желтая карточкаIbrahim Moro
3:1
60' ГолВильчек Камиль
4:1
66' ГолТибблинг Симон
90' Желтая карточкаРёкер Бенедикт
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
92'
92'
92'
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
91'
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает подножку. Сков Роберт заработал фол.
90'
Рёкер Бенедикт получает желтую карточку.
89'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю делает подножку. Меккел Венделбо заработал фол.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Удар от ворот произведет Брондбю
86'
Сков Роберт бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
84'
Юнг Антони из команды Брондбю делает подножку. Вацадзе Матэ заработал фол.
84'
Меккел Венделбо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
84'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает пас партнеру.
83'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю. Это Вацадзе Матэ заработал фол.
83'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 13778 болельщиков
82'
82'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес
81'
Мукхтар Хани попал в створ, но вратарь справился с ударом.
80'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
79'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Халими Бесар из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
79'
79'
Халими Бесар из команды Брондбю делает навес
77'
77'
77'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
77'
76'
76'
74'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
73'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю. Это Сков Роберт заработал фол.
72'
Тактическая замена. Ларссон Юхан уходит с поля и его заменяет Кристенсен Лассе
71'
71'
Халими Бесар из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
71'
70'
Вацадзе Матэ из команды Силькеборг делает подножку. Юнг Антони заработал фол.
70'
70'
Тактическая замена. Схиртладзе Давит уходит с поля и его заменяет Вацадзе Матэ
69'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Вратарь парирует удар, который нанес Вильчек Камиль, и мяч снова в игре
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
68'
Тактическая замена. Сикошек Грегор уходит с поля и его заменяет Меккел Венделбо
66'
Пукки Теэму сделал результативную передачу.
66'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тибблинг Симон записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
66'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает пас партнеру.
65'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Схиртладзе Давит наказан за толчок Рёкер Бенедикт
65'
64'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю бьет головой мимо ворот
64'
64'
Вильчек Камиль бьет и мяч от рикошета проходит мимо
63'
63'
Халими Бесар из команды Брондбю делает навес
63'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Тибблинг Симон из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
63'
Пукки Теэму бьет и мяч от рикошета проходит мимо
63'
Вильчек Камиль нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Сков Роберт заработал фол.
60'
Томас Нёргаард сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Вильчек Камиль оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
60'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает пас партнеру.
58'
58'
Мукхтар Хани бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
58'
Ibrahim Moro получает желтую карточку.
58'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
56'
Тибблинг Симон сделал результативную передачу.
56'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мукхтар Хани записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
56'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает пас партнеру.
56'
55'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
55'
53'
Ларссон Юхан сделал результативную передачу.
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Халими Бесар записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
53'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает пас партнеру.
53'
53'
Нергор Кристиан из команды Брондбю наносит неточный удар с лета
52'
Халими Бесар из команды Брондбю подал угловой справа.
51'
Тактическая замена. Нильссон Хокан уходит с поля и его заменяет Tobias Salquist
51'
49'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
49'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Сикошек Грегор возвращается на поле, всё в порядке.
47'
Тибблинг Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
47'
Халими Бесар из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Сикошек Грегор получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
47'
Сикошек Грегор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
46'
Тактическая замена. Фискер Каспер уходит с поля и его заменяет Халими Бесар
46'
Тактическая замена. Климент Ян уходит с поля и его заменяет Пукки Теэму
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
47'
Климент Ян из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю делает навес
46'
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Ларссон Юхан наказан за толчок Jens Martin Gammelby
45'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Sammy Skytte получает вторую желтую карточку. Удаление.
43'
Sammy Skytte из команды Силькеборг опасно играет. Чуть не пострадал Нергор Кристиан.
43'
42'
Вильчек Камиль из команды Брондбю бьет головой мимо ворот
42'
Фискер Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает подножку. Тибблинг Симон заработал фол.
40'
Ibrahim Moro возвращается на поле, всё в порядке.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Ibrahim Moro получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
39'
Ibrahim Moro на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
38'
38'
Климент Ян нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
37'
Сков Роберт исполняет штрафной удар, но его блокируют
36'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Слот Каспер заработал фол.
35'
34'
34'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю бьет головой мимо ворот
34'
33'
Тибблинг Симон из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
33'
Нергор Кристиан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
33'
33'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает навес
32'
32'
31'
31'
Sammy Skytte выбил мяч на угловой.
31'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
31'
31'
30'
Ibrahim Moro выбил мяч на угловой.
30'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает подножку. Сков Роберт заработал фол.
28'
Удар от ворот произведет Брондбю
28'
Сков Роберт отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
27'
27'
Тибблинг Симон из команды Брондбю наносит неточный удар с лета
27'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
Сков Роберт попал в створ, но вратарь справился с ударом.
26'
26'
Слот Каспер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
25'
25'
25'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает подножку. Тибблинг Симон заработал фол.
24'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг. Это Вильчек Камиль заработал фол.
23'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Слот Каспер из команды Силькеборг подал угловой слева.
22'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
21'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает навес
21'
Фискер Каспер из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
21'
21'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает пас партнеру.
20'
Нильссон Хокан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Сикошек Грегор выбил мяч на угловой.
20'
19'
Вильчек Камиль совершает грубый фол. Сикошек Грегор был жертвой
19'
Сикошек Грегор возвращается на поле, всё в порядке.
19'
18'
Сикошек Грегор получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
17'
17'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
17'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
16'
16'
16'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
15'
Деннис Флинта из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
15'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает пас партнеру.
14'
Sammy Skytte получает желтую карточку.
14'
Sammy Skytte из команды Силькеборг. Это Тибблинг Симон заработал фол.
14'
Рёкер Бенедикт наказан за толчок Нильссон Хокан
12'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг в офсайде
11'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг в офсайде
10'
Сков Роберт делает подножку сопернику.
9'
9'
ШТАНГА! Ларссон Юхан попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
8'
Схиртладзе Давит попал в створ, но вратарь справился с ударом.
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Нильссон Хокан оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
8'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
7'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает подножку. Вильчек Камиль заработал фол.
6'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
6'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Jens Martin Gammelby и мяч снова в игре
4'
4'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает пас партнеру.
3'
Мукхтар Хани из команды Брондбю в офсайде
3'
3'
Климент Ян из команды Брондбю делает навес
2'
Климент Ян из команды Брондбю в офсайде
1'
Нильссон Хокан наказан за толчок Рёкер Бенедикт
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брондбю". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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