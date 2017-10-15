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Стадион: Зрители: 13778
Брондбю
4:1
Конец матча
Силькеборг
0'
0:1
8' Гол
Нильссон Хокан
14' Желтая карточка
Sammy Skytte
43' Вторая желтая карточка
Sammy Skytte
1:1
53' Гол
Халими Бесар
2:1
56' Гол
Мукхтар Хани
58' Желтая карточка
Ibrahim Moro
3:1
60' Гол
Вильчек Камиль
4:1
66' Гол
Тибблинг Симон
90' Желтая карточка
Рёкер Бенедикт
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
92'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Халими Бесар из команды Брондбю делает пас партнеру.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Офсайд
91'
Вильчек Камиль из команды Брондбю в офсайде

91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает подножку. Сков Роберт заработал фол.
Желтая карточка
90'
Рёкер Бенедикт получает желтую карточку.
Фол, нарушение
89'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю делает подножку. Меккел Венделбо заработал фол.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Удар от ворот произведет Брондбю
86'
Сков Роберт бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Фол, нарушение
84'
Юнг Антони из команды Брондбю делает подножку. Вацадзе Матэ заработал фол.
84'
Меккел Венделбо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
84'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает пас партнеру.
Фол, нарушение
83'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю. Это Вацадзе Матэ заработал фол.
83'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 13778 болельщиков
82'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
82'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес
81'
Мукхтар Хани попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
80'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
79'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
79'
Халими Бесар из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
79'
Деннис Флинта выбил мяч на угловой.
79'
Халими Бесар из команды Брондбю делает навес
77'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Халими Бесар из команды Брондбю делает пас партнеру.
77'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
76'
Деннис Флинта выбил мяч на угловой.
76'
Халими Бесар из команды Брондбю делает пас партнеру.
74'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
73'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю. Это Сков Роберт заработал фол.
72'
Тактическая замена. Ларссон Юхан уходит с поля и его заменяет Кристенсен Лассе
Офсайд
71'
Вильчек Камиль из команды Брондбю в офсайде
71'
Халими Бесар из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает навес
Фол, нарушение
70'
Вацадзе Матэ из команды Силькеборг делает подножку. Юнг Антони заработал фол.
Угловой
70'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
70'
Тактическая замена. Схиртладзе Давит уходит с поля и его заменяет Вацадзе Матэ
69'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Вратарь парирует удар, который нанес Вильчек Камиль, и мяч снова в игре
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
68'
Тактическая замена. Сикошек Грегор уходит с поля и его заменяет Меккел Венделбо
66'
Пукки Теэму сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тибблинг Симон записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
66'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает пас партнеру.
65'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
65'
Схиртладзе Давит наказан за толчок Рёкер Бенедикт
65'
Удар от ворот произведет Силькеборг
64'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю бьет головой мимо ворот
Угловой
64'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
64'
Вильчек Камиль бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Офсайд
63'
Вильчек Камиль из команды Брондбю в офсайде
63'
Халими Бесар из команды Брондбю делает навес
63'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
63'
Тибблинг Симон из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
63'
Пукки Теэму бьет и мяч от рикошета проходит мимо
63'
Вильчек Камиль нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
62'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Сков Роберт заработал фол.
60'
Томас Нёргаард сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Вильчек Камиль оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
60'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает пас партнеру.
58'
Удар от ворот произведет Силькеборг
58'
Мукхтар Хани бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
58'
Ibrahim Moro получает желтую карточку.
Фол, нарушение
58'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
56'
Тибблинг Симон сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мукхтар Хани записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
56'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает пас партнеру.
56'
Халими Бесар из команды Брондбю делает пас партнеру.
55'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Удар от ворот произведет Силькеборг
55'
Ларссон Юхан из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Ларссон Юхан сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Халими Бесар записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
53'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает пас партнеру.
53'
Удар от ворот произведет Силькеборг
53'
Нергор Кристиан из команды Брондбю наносит неточный удар с лета
Угловой
52'
Халими Бесар из команды Брондбю подал угловой справа.
51'
Тактическая замена. Нильссон Хокан уходит с поля и его заменяет Tobias Salquist
51'
Ларссон Юхан из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
49'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
Травма, повреждение
48'
Сикошек Грегор возвращается на поле, всё в порядке.
47'
Тибблинг Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Юнг Антони из команды Брондбю делает навес
Угловой
47'
Халими Бесар из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
47'
Сикошек Грегор получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
47'
Сикошек Грегор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Ларссон Юхан из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Тактическая замена. Фискер Каспер уходит с поля и его заменяет Халими Бесар
46'
Тактическая замена. Климент Ян уходит с поля и его заменяет Пукки Теэму
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Угловой
47'
Фискер Каспер из команды Брондбю подал угловой справа.
47'
Климент Ян из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю делает навес
46'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Ларссон Юхан наказан за толчок Jens Martin Gammelby
45'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Sammy Skytte получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
43'
Sammy Skytte из команды Силькеборг опасно играет. Чуть не пострадал Нергор Кристиан.
43'
Удар от ворот произведет Силькеборг
42'
Вильчек Камиль из команды Брондбю бьет головой мимо ворот
42'
Фискер Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает подножку. Тибблинг Симон заработал фол.
Травма, повреждение
40'
Ibrahim Moro возвращается на поле, всё в порядке.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
40'
Ibrahim Moro получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
39'
Ibrahim Moro на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
38'
Фискер Каспер из команды Брондбю подал угловой справа.
38'
Климент Ян нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
37'
Сков Роберт исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
36'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Слот Каспер заработал фол.
35'
Удар от ворот произведет Силькеборг
34'
Удар от ворот произведет Силькеборг
34'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю бьет головой мимо ворот
34'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает навес
Угловой
33'
Тибблинг Симон из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
33'
Нергор Кристиан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
33'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает навес
32'
Удар от ворот произведет Силькеборг
32'
Климент Ян из команды Брондбю бьет головой мимо ворот
Угловой
31'
Фискер Каспер из команды Брондбю подал угловой справа.
31'
Sammy Skytte выбил мяч на угловой.
31'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
31'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Фискер Каспер из команды Брондбю подал угловой справа.
30'
Ibrahim Moro выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
30'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает подножку. Сков Роберт заработал фол.
28'
Удар от ворот произведет Брондбю
28'
Сков Роберт отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
27'
Удар от ворот произведет Силькеборг
27'
Тибблинг Симон из команды Брондбю наносит неточный удар с лета
27'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
Сков Роберт попал в створ, но вратарь справился с ударом.
26'
Удар от ворот произведет Силькеборг
26'
Слот Каспер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
25'
Удар от ворот произведет Силькеборг
25'
Климент Ян из команды Брондбю бьет головой мимо ворот
25'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает подножку. Тибблинг Симон заработал фол.
Фол, нарушение
24'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг. Это Вильчек Камиль заработал фол.
23'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Слот Каспер из команды Силькеборг подал угловой слева.
22'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает навес
Угловой
21'
Фискер Каспер из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
21'
Деннис Флинта выбил мяч на угловой.
21'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает пас партнеру.
20'
Нильссон Хокан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Сикошек Грегор выбил мяч на угловой.
20'
Юнг Антони из команды Брондбю делает навес
Фол, нарушение
19'
Вильчек Камиль совершает грубый фол. Сикошек Грегор был жертвой
Травма, повреждение
19'
Сикошек Грегор возвращается на поле, всё в порядке.
19'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает навес
Травма, повреждение
18'
Сикошек Грегор получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
17'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
17'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Удар от ворот произведет Силькеборг
16'
Климент Ян из команды Брондбю бьет головой мимо ворот
16'
Юнг Антони из команды Брондбю делает навес
16'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
15'
Деннис Флинта из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
15'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает пас партнеру.
Желтая карточка
14'
Sammy Skytte получает желтую карточку.
Фол, нарушение
14'
Sammy Skytte из команды Силькеборг. Это Тибблинг Симон заработал фол.
Фол, нарушение
14'
Рёкер Бенедикт наказан за толчок Нильссон Хокан
Офсайд
12'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг в офсайде
Офсайд
11'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг в офсайде
Фол, нарушение
10'
Сков Роберт делает подножку сопернику.
9'
Удар от ворот произведет Силькеборг
9'
ШТАНГА! Ларссон Юхан попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
8'
Схиртладзе Давит попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Нильссон Хокан оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
8'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
Фол, нарушение
7'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает подножку. Вильчек Камиль заработал фол.
Фол, нарушение
6'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
6'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Jens Martin Gammelby и мяч снова в игре
Офсайд
4'
Вильчек Камиль из команды Брондбю в офсайде
4'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает пас партнеру.
Офсайд
3'
Мукхтар Хани из команды Брондбю в офсайде
3'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Климент Ян из команды Брондбю делает навес
Офсайд
2'
Климент Ян из команды Брондбю в офсайде
Фол, нарушение
1'
Нильссон Хокан наказан за толчок Рёкер Бенедикт
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брондбю". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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