Стадион: EWII Park Зрители: 9231
1:0
Конец матча
1:0
1' ГолAnders Jacobsen II
61' Желтая карточкаПетерсен Кеннет
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает неудачный навес.
93'
93'
Casper Nielsen имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
93'
Casper Nielsen оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
93'
92'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает навес
92'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает подножку. Тверсков Йеппе заработал фол.
91'
Греве Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Куск Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
89'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
89'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
89'
Узочакву Арнест блокирует соперника. Зека Родригес заработал своей команде штрафной.
89'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает навес
88'
88'
88'
88'
87'
87'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает неудачный навес.
86'
Деслер Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
85'
Carlo Holse имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
85'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
84'
Сотириу Пиерос попал в створ, но вратарь справился с ударом.
84'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген играет в стеночку с партнером по команде. Вербич Беньямин это был.
84'
84'
Вербич Беньямин нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Анкерсен Петер отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
83'
Тактическая замена. Андерс К. Якобсен уходит с поля и его заменяет Уэлбек Нана
82'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает подножку. Куск Каспер заработал фол.
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 9231 болельщиков
81'
81'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает отличный навес.
81'
80'
Хелениус Никлас наказан за толчок Анкерсен Петер
79'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает подножку. Хелениус Никлас заработал фол.
79'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес
79'
78'
78'
77'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Андерс К. Якобсен оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
77'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
76'
Carlo Holse из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
75'
Сотириу Пиерос нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
73'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает подножку. Узочакву Арнест заработал фол.
72'
72'
Сотириу Пиерос имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
72'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает отличный навес.
71'
Тактическая замена. Томасен Йенс уходит с поля и его заменяет Тверсков Йеппе
70'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Тактическая замена. Фальк Расмус уходит с поля и его заменяет Куск Каспер
70'
Тактическая замена. Павлович Андрия уходит с поля и его заменяет Carlo Holse
69'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает подножку. Casper Nielsen заработал фол.
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
68'
68'
67'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
67'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает пас партнеру.
66'
Тактическая замена. Расмус Юнссон уходит с поля и его заменяет Casper Nielsen
66'
65'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает отличный навес.
65'
Фальк Расмус из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
64'
63'
62'
Сотириу Пиерос имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
62'
62'
Фальк Расмус из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает пас партнеру.
61'
Петерсен Кеннет получает желтую карточку за споры
60'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе в офсайде
60'
Греве Матиас из команды Оденсе делает передачу за спину защитников.
60'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
59'
59'
Хелениус Никлас блокирует соперника. Зека Родригес заработал своей команде штрафной.
58'
Вербич Беньямин нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
57'
Зека Родригес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
57'
56'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
56'
Хелениус Никлас из команды Оденсе бьет головой мимо ворот
56'
Расмус Юнссон из команды Оденсе подал угловой справа.
55'
Хелениус Никлас бьет и мяч от рикошета проходит мимо
55'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает пас партнеру.
54'
Лаурсен Якоб-Баррет нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
53'
Расмус Юнссон из команды Оденсе разыграл угловой с правого угла.
53'
Лаурсен Якоб-Баррет бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
53'
52'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
52'
51'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает неудачный навес.
51'
51'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
50'
Сотириу Пиерос наказан за толчок Петерсен Кеннет
50'
49'
49'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
46'
Тактическая замена. Люфтнер Михаэль уходит с поля и его заменяет Бенгтссон Пьер
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес
45'
Хелениус Никлас мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
45'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Расмус Юнссон из команды Оденсе подал угловой справа.
44'
Хелениус Никлас нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
43'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
43'
42'
Деслер Миккел выбил мяч на угловой.
42'
42'
41'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает неудачный навес.
41'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает подножку. Петерсен Кеннет заработал фол.
40'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
40'
Фальк Расмус на финте ушёл от оппонента.
40'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает пас партнеру.
40'
Деслер Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает навес
39'
38'
После дальнего удара, который нанес Вербич Беньямин мяч отбит вратарем
36'
36'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает неудачный навес.
36'
Петерсен Кеннет из команды Оденсе. Это Павлович Андрия заработал фол.
35'
35'
34'
Люфтнер Михаэль выбил мяч подальше от ворот.
33'
32'
30'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
30'
30'
29'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает подножку. Фальк Расмус заработал фол.
28'
28'
Лаурсен Якоб-Баррет атакует сзади соперника. Фальк Расмус пострадал.
27'
27'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает неудачный навес.
27'
27'
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
24'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отвел угрозу отличным подкатом
24'
Греве Матиас из команды Оденсе делает пас партнеру.
21'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает подножку. Анкерсен Петер заработал фол.
20'
20'
Вавро Денис из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
20'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает пас партнеру.
19'
18'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает отличный навес.
16'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
15'
Вавро Денис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
14'
14'
13'
Деслер Миккел выбил мяч на угловой.
13'
13'
Фальк Расмус из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
12'
12'
Вербич Беньямин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает пас партнеру.
11'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает подножку. Зека Родригес заработал фол.
11'
11'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает неудачный навес.
10'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает навес
10'
10'
10'
Петерсен Кеннет выбил мяч на угловой.
10'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
10'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает отличный навес.
9'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает подножку. Фальк Расмус заработал фол.
7'
7'
Расмус Юнссон из команды Оденсе наносит очень неточный удар.
7'
Греве Матиас из команды Оденсе делает отличный навес.
7'
Сотириу Пиерос наказан за толчок Петерсен Кеннет
5'
3'
Греве Матиас из команды Оденсе делает подножку. Бойлесен Николай заработал фол.
1'
Хелениус Никлас сделал результативную передачу.
1'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Андерс К. Якобсен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
1'
Андерс К. Якобсен оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
1'
Хелениус Никлас из команды Оденсе сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EWII Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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