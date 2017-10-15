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Стадион: Зрители: 9231
Оденсе
1:0
Конец матча
Копенгаген
0'
1:0
1' Гол
Anders Jacobsen II
61' Желтая карточка
Петерсен Кеннет
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает неудачный навес.
93'
Удар от ворот произведет Копенгаген
93'
Casper Nielsen имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
93'
Casper Nielsen оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
93'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.

92'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает навес
Фол, нарушение
92'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает подножку. Тверсков Йеппе заработал фол.
91'
Греве Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Куск Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
90'
Удар от ворот произведет Оденсе
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
89'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
89'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
89'
Узочакву Арнест блокирует соперника. Зека Родригес заработал своей команде штрафной.
89'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает навес
88'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
88'
Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
87'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает неудачный навес.
86'
Деслер Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой слева.
85'
Carlo Holse имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
85'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
84'
Сотириу Пиерос попал в створ, но вратарь справился с ударом.
84'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген играет в стеночку с партнером по команде. Вербич Беньямин это был.
84'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Вербич Беньямин нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Анкерсен Петер отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
83'
Тактическая замена. Андерс К. Якобсен уходит с поля и его заменяет Уэлбек Нана
Фол, нарушение
82'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает подножку. Куск Каспер заработал фол.
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 9231 болельщиков
81'
Сотириу Пиерос пробил головой, вратарь справился с ударом.
81'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает отличный навес.
81'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
80'
Хелениус Никлас наказан за толчок Анкерсен Петер
Фол, нарушение
79'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает подножку. Хелениус Никлас заработал фол.
79'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес
79'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
78'
Удар от ворот произведет Копенгаген
77'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Андерс К. Якобсен оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
77'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Удар от ворот произведет Оденсе
76'
Carlo Holse из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
75'
Сотириу Пиерос нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
73'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает подножку. Узочакву Арнест заработал фол.
72'
Удар от ворот произведет Оденсе
72'
Сотириу Пиерос имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
72'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает отличный навес.
71'
Тактическая замена. Томасен Йенс уходит с поля и его заменяет Тверсков Йеппе
70'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Тактическая замена. Фальк Расмус уходит с поля и его заменяет Куск Каспер
70'
Тактическая замена. Павлович Андрия уходит с поля и его заменяет Carlo Holse
Фол, нарушение
69'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает подножку. Casper Nielsen заработал фол.
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
68'
Сотириу Пиерос пробил головой, вратарь справился с ударом.
68'
Грегуш Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
67'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает пас партнеру.
66'
Тактическая замена. Расмус Юнссон уходит с поля и его заменяет Casper Nielsen
66'
Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает отличный навес.
65'
Фальк Расмус из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
64'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
63'
Удар от ворот произведет Оденсе
62'
Сотириу Пиерос имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
62'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой справа.
62'
Фальк Расмус из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает пас партнеру.
Желтая карточка
61'
Петерсен Кеннет получает желтую карточку за споры
Офсайд
60'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе в офсайде
60'
Греве Матиас из команды Оденсе делает передачу за спину защитников.
Офсайд
60'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
59'
Грегуш Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Хелениус Никлас блокирует соперника. Зека Родригес заработал своей команде штрафной.
58'
Вербич Беньямин нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Удар от ворот произведет Оденсе
57'
Зека Родригес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой слева.
56'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Удар от ворот произведет Копенгаген
56'
Хелениус Никлас из команды Оденсе бьет головой мимо ворот
Угловой
56'
Расмус Юнссон из команды Оденсе подал угловой справа.
55'
Хелениус Никлас бьет и мяч от рикошета проходит мимо
55'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает пас партнеру.
54'
Лаурсен Якоб-Баррет нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает навес
Угловой
53'
Расмус Юнссон из команды Оденсе разыграл угловой с правого угла.
53'
Лаурсен Якоб-Баррет бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
53'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает навес
52'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
52'
Удар от ворот произведет Оденсе
51'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает неудачный навес.
51'
Удар от ворот произведет Оденсе
51'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
50'
Сотириу Пиерос наказан за толчок Петерсен Кеннет
50'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
49'
Удар от ворот произведет Копенгаген
49'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
46'
Тактическая замена. Люфтнер Михаэль уходит с поля и его заменяет Бенгтссон Пьер
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес
45'
Хелениус Никлас мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
45'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает навес
45'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Расмус Юнссон из команды Оденсе подал угловой справа.
44'
Хелениус Никлас нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
Угловой
43'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой справа.
42'
Деслер Миккел выбил мяч на угловой.
42'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
42'
Удар от ворот произведет Копенгаген
41'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает неудачный навес.
Фол, нарушение
41'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает подножку. Петерсен Кеннет заработал фол.
40'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
40'
Фальк Расмус на финте ушёл от оппонента.
40'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает пас партнеру.
40'
Деслер Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает навес
39'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
После дальнего удара, который нанес Вербич Беньямин мяч отбит вратарем
36'
Удар от ворот произведет Оденсе
36'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает неудачный навес.
Фол, нарушение
36'
Петерсен Кеннет из команды Оденсе. Это Павлович Андрия заработал фол.
35'
Удар от ворот произведет Копенгаген
35'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает навес
34'
Люфтнер Михаэль выбил мяч подальше от ворот.
33'
Сотириу Пиерос пробил головой, вратарь справился с ударом.
32'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
30'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
30'
Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Грегуш Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает подножку. Фальк Расмус заработал фол.
28'
Удар от ворот произведет Оденсе
Фол, нарушение
28'
Лаурсен Якоб-Баррет атакует сзади соперника. Фальк Расмус пострадал.
27'
Удар от ворот произведет Оденсе
27'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает неудачный навес.
27'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
24'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отвел угрозу отличным подкатом
24'
Греве Матиас из команды Оденсе делает пас партнеру.
Фол, нарушение
21'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает подножку. Анкерсен Петер заработал фол.
20'
Удар от ворот произведет Оденсе
20'
Вавро Денис из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
20'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает пас партнеру.
Угловой
19'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой справа.
18'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает отличный навес.
16'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
15'
Вавро Денис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
14'
Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой слева.
13'
Деслер Миккел выбил мяч на угловой.
13'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
13'
Фальк Расмус из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Оденсе
12'
Вербич Беньямин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает пас партнеру.
Фол, нарушение
11'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает подножку. Зека Родригес заработал фол.
11'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает неудачный навес.
10'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает навес
10'
Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой слева.
10'
Петерсен Кеннет выбил мяч на угловой.
10'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
10'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает отличный навес.
Фол, нарушение
9'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает подножку. Фальк Расмус заработал фол.
7'
Удар от ворот произведет Копенгаген
7'
Расмус Юнссон из команды Оденсе наносит очень неточный удар.
7'
Греве Матиас из команды Оденсе делает отличный навес.
Фол, нарушение
7'
Сотириу Пиерос наказан за толчок Петерсен Кеннет
5'
Удар от ворот произведет Копенгаген
Фол, нарушение
3'
Греве Матиас из команды Оденсе делает подножку. Бойлесен Николай заработал фол.
1'
Хелениус Никлас сделал результативную передачу.
Описание гола
1'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Андерс К. Якобсен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
1'
Андерс К. Якобсен оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
1'
Хелениус Никлас из команды Оденсе сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
1'
Удар от ворот произведет Оденсе
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EWII Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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