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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Ceres Park
Состав команд
17
Гира
Адама
11
Сана
Тобиас
Орхус 4-2-3-1
- Основной состав
- 26 Йованович Александар II Вратарь
- 2 Миканович Дино Защитник
- 23 Канструп Пьер Защитник
- 18 Йулсгор Йеспер Защитник
- 20 Меллер Фредерик Защитник
- 17 Гира Адама Полузащитник
- 8 Амини Мустафа Полузащитник
- 10 Спельманн Мартин Полузащитник
- 11 Сана Тобиас Полузащитник
- 7 Анкерсен Якоб Полузащитник
- 9 Kasper Junker Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Стеффен Расмуссен Вратарь
- 3 Бакман Никлас Защитник
- 14 Jens Stage Полузащитник
- 4 Daniel A. Pedersen Полузащитник
- 21 Andre Riel Нападающий
- 19 Mustapha Bundu Нападающий
- 13 Расмуссен Мортен Нападающий
- Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Alexander Juel Andersen Травмирован
- Mikkel Rask Травмирован
Люнгбю 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Андерсен Миккель Вратарь
- 20 Джеппе Брандруп Защитник
- 24 Соренсен Томас III Защитник
- 48 Лунд Оливер Защитник
- 3 Ламб Микаэл Защитник
- 5 Эрнсков Мартин Полузащитник
- 6 Хебо Матиас Полузащитник
- 21 Бойсен Давид Полузащитник
- 10 Рюгаард-Йенсен Миккел Полузащитник
- 19 Ларсен Кристоффер III Полузащитник
- 12 Mayron George Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Ларсен Андреас II Вратарь
- 2 Кристенсен Томас Г. Защитник
- 22 Блуме Брор Полузащитник
- 17 Нильсен Каспер Полузащитник
- 11 Кьяер Йеппе Нападающий
- 27 Оджо Ким Нападающий
- 26 Gustav Marcussen
- Главный тренер: Thomas Noergaard
- Травмы и дисквалификации
- Матиас Таубер Травмирован
- Йеспер Чристджансен Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Орхус (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 29.09.2017 Элит-3000 1:5 Орхус СД
- 25.09.2017 Орхус 0:3 Митьюлланд СД
- 21.09.2017 Фредерисия 1:0 Орхус КД
- 18.09.2017 Нордшелланн 1:2 Орхус СД
- 09.09.2017 Орхус 1:4 Раннерс СД
- 29.08.2017 Сковбаккен 1:4 Орхус КД
- 26.08.2017 Ольборг 0:0 Орхус СД
- 20.08.2017 Орхус 2:0 Брондбю СД
- 13.08.2017 Орхус 0:0 Оденсе СД
- 07.08.2017 Сённерйюск 3:0 Орхус СД
- 31.07.2017 Силькеборг 2:1 Орхус СД
- 21.07.2017 Орхус 2:0 Хобро СД
- 14.07.2017 Орхус 1:2 Хорсенс СД
- 08.07.2017 Орхус 2:0 Силькеборг ТМК
- 02.07.2017 Орхус 1:1 Хобро ТМК
- 29.06.2017 Орхус 7:1 Брабрэнд ТМК
- 28.05.2017 Орхус 1:0 Виборг СДП
- 22.05.2017 Виборг 2:2 Орхус СДП
- 17.05.2017 Орхус 3:1 Эсбьерг СДП
- 14.05.2017 Эсбьерг 0:0 Орхус СДП
Люнгбю (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 01.10.2017 Люнгбю 3:1 Копенгаген СД
- 24.09.2017 Ольборг 3:1 Люнгбю СД
- 20.09.2017 Хеденстед 1:3 Люнгбю КД
- 15.09.2017 Раннерс 0:0 Люнгбю СД
- 10.09.2017 Люнгбю 3:1 Элит-3000 СД
- 27.08.2017 Митьюлланд 1:1 Люнгбю СД
- 20.08.2017 Хобро 3:0 Люнгбю СД
- 12.08.2017 Люнгбю 1:1 Сённерйюск СД
- 06.08.2017 Люнгбю 1:4 Нордшелланн СД
- 03.08.2017 Люнгбю 1:3 Краснодар ЛЕ
- 30.07.2017 Брондбю 5:3 Люнгбю СД
- 27.07.2017 Краснодар 2:1 Люнгбю ЛЕ
- 23.07.2017 Хорсенс 4:1 Люнгбю СД
- 20.07.2017 Люнгбю 2:1 Слован Братислава ЛЕ
- 16.07.2017 Люнгбю 2:1 Силькеборг СД
- 13.07.2017 Слован Братислава 0:1 Люнгбю ЛЕ
- 06.07.2017 Бангор Сити 0:3 Люнгбю ЛЕ
- 29.06.2017 Люнгбю 1:0 Бангор Сити ЛЕ
- 28.05.2017 Митьюлланд 0:3 Люнгбю СД
- 21.05.2017 Люнгбю 3:1 Копенгаген СД
Последние игры между собой
Орхус: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Люнгбю: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
- 29.11.2016 Орхус 0:1 Люнгбю Суперлига Дании
- 12.08.2016 Люнгбю 0:0 Орхус Суперлига Дании
- 09.07.2016 Орхус 1:2 Люнгбю Товарищеские матчи. Клубы
- 30.05.2015 Люнгбю 2:2 Орхус Первый дивизион
- 23.11.2014 Орхус 1:0 Люнгбю Первый дивизион
- 15.10.2014 Орхус 2:3 Люнгбю Первый дивизион
- 31.10.2012 Люнгбю 3:2 Орхус Кубок Дании
- 02.05.2012 Орхус 2:1 Люнгбю Суперлига Дании
- 22.10.2011 Люнгбю 1:1 Орхус САС Лигаен
- 18.07.2011 Орхус 2:1 Люнгбю САС Лигаен
- 20.04.2008 Орхус 3:1 Люнгбю САС Лигаен
- 27.10.2007 Люнгбю 1:3 Орхус САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|12
|8
|2
|2
|31 - 20
|26
|2.
|Митьюлланд
|12
|8
|1
|3
|28 - 17
|25
|3.
|Брондбю
|12
|7
|3
|2
|25 - 11
|24
|4.
|Хорсенс
|12
|5
|5
|2
|17 - 12
|20
|5.
|Хобро
|12
|5
|4
|3
|18 - 16
|19
|6.
|Копенгаген
|12
|5
|3
|4
|21 - 15
|18
|7.
|Оденсе
|12
|4
|5
|3
|12 - 10
|17
|8.
|Орхус
|0:0
|12
|4
|3
|5
|14 - 16
|15
|9.
|Ольборг
|12
|3
|6
|3
|12 - 15
|15
|10.
|Люнгбю
|0:0
|12
|3
|4
|5
|16 - 24
|13
|11.
|Сённерйюск
|12
|2
|5
|5
|19 - 21
|11
|12.
|Силькеборг
|12
|3
|1
|8
|13 - 24
|10
|13.
|Элит-3000
|12
|3
|0
|9
|10 - 26
|9
|14.
|Раннерс
|12
|1
|4
|7
|9 - 18
|7
Первый тайм
28'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю в офсайде
28'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Ларсен Кристоффер III и мяч снова в игре
28'
Миканович Дино нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
27'
26'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Анкерсен Якоб и мяч снова в игре
25'
25'
Сана Тобиас из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
25'
25'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает навес
24'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес
24'
23'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю разыграл угловой с правого угла.
23'
Миканович Дино выбил мяч на угловой.
23'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю подал угловой справа.
23'
Эрнсков Мартин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
22'
Игрок команды Орхус плохо выносит и его команда может получить опасную атаку.
22'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
22'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Йованович Александар II выбил мяч подальше от ворот.
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
21'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Ларсен Кристоффер III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Ларсен Кристоффер III заработал фол.
20'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
18'
Kasper Junker из команды Орхус в офсайде
18'
Сана Тобиас из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
18'
18'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
17'
Йулсгор Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Mayron George из команды Люнгбю делает подножку. Йованович Александар II заработал фол.
16'
Амини Мустафа из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Лунд Оливер из команды Люнгбю отвел угрозу отличным подкатом
16'
Лунд Оливер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
16'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает навес
16'
Анкерсен Якоб из команды Орхус устремляется вперед с мячом.
15'
Соренсен Томас III наказан за толчок Йулсгор Йеспер
14'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю подал угловой справа.
14'
Канструп Пьер выбил мяч на угловой.
14'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю подал угловой слева.
13'
Mayron George не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
13'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
12'
12'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
12'
Kasper Junker нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
11'
11'
Лунд Оливер выбил мяч подальше от ворот.
10'
Спельманн Мартин из команды Орхус опасно играет. Чуть не пострадал Ламб Микаэл.
10'
9'
Меллер Фредерик из команды Орхус делает неудачный навес.
9'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Меллер Фредерик из команды Орхус делает навес
8'
Лунд Оливер из команды Люнгбю отвел угрозу отличным подкатом
8'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает навес
7'
Mayron George выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
7'
Рюгаард-Йенсен Миккел выбил мяч на угловой.
7'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус подал угловой справа.
6'
Лунд Оливер выбил мяч на угловой.
6'
5'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Рюгаард-Йенсен Миккел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает подножку. Джеппе Брандруп заработал фол.
4'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Меллер Фредерик из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
1'
1'
Удар от ворот произведет Орхус
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Люнгбю". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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