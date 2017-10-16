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Стадион:
Орхус
0:0
Первый тайм: 28'
Люнгбю
0' 28'
Первый тайм
Офсайд
28'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю в офсайде
28'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Ларсен Кристоффер III и мяч снова в игре
28'
Миканович Дино нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
27'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Анкерсен Якоб и мяч снова в игре
25'
Удар от ворот произведет Люнгбю
25'
Сана Тобиас из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
25'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает навес
24'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес
24'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
23'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю разыграл угловой с правого угла.
23'
Миканович Дино выбил мяч на угловой.
Угловой
23'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю подал угловой справа.
23'
Эрнсков Мартин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
22'
Игрок команды Орхус плохо выносит и его команда может получить опасную атаку.
22'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
22'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Йованович Александар II выбил мяч подальше от ворот.
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
21'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Ларсен Кристоффер III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Ларсен Кристоффер III заработал фол.
20'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
Офсайд
18'
Kasper Junker из команды Орхус в офсайде
18'
Сана Тобиас из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
18'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Люнгбю
17'
Йулсгор Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Mayron George из команды Люнгбю делает подножку. Йованович Александар II заработал фол.
16'
Амини Мустафа из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Лунд Оливер из команды Люнгбю отвел угрозу отличным подкатом
16'
Лунд Оливер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
16'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает навес
16'
Анкерсен Якоб из команды Орхус устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
15'
Соренсен Томас III наказан за толчок Йулсгор Йеспер
14'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю подал угловой справа.
14'
Канструп Пьер выбил мяч на угловой.
Угловой
14'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю подал угловой слева.
13'
Mayron George не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
13'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
12'
Удар от ворот произведет Люнгбю
Угловой
12'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
12'
Kasper Junker нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Лунд Оливер выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
10'
Спельманн Мартин из команды Орхус опасно играет. Чуть не пострадал Ламб Микаэл.
10'
Удар от ворот произведет Люнгбю
9'
Меллер Фредерик из команды Орхус делает неудачный навес.
9'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Меллер Фредерик из команды Орхус делает навес
8'
Лунд Оливер из команды Люнгбю отвел угрозу отличным подкатом
8'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает навес
7'
Mayron George выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
7'
Рюгаард-Йенсен Миккел выбил мяч на угловой.
Угловой
7'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус подал угловой справа.
6'
Лунд Оливер выбил мяч на угловой.
6'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Рюгаард-Йенсен Миккел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает подножку. Джеппе Брандруп заработал фол.
4'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Меллер Фредерик из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Удар от ворот произведет Орхус
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Люнгбю". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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