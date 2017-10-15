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  5. Суперлига Дании
Стадион:
Хорсенс
2:1
Первый тайм: 44'
Хобро
0'
7' Красная карточка
Rasmus Minor Petersen
1:0
12' Гол
Jonas Thorsen
1:1
32' Гол
Киркеволд Пол
2:1
35' Гол
Bubacarr Sanneh
43' Желтая карточка
Nicholas Gotfredsen
44'
Первый тайм
43'
Bubacarr Sanneh отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
Joseph Mensah навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
43'
Nicholas Gotfredsen получает желтую карточку.
Фол, нарушение
43'
Nicholas Gotfredsen совершает грубый фол. Йонас Торсен был жертвой
42'
Ханссон Халлюр нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Удар от ворот произведет Хорсенс
40'
Nicholas Gotfredsen из команды Хобро бьет головой мимо ворот
40'
Дэнни Ольсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Александр Людвиг из команды Хорсенс. Это Киркеволд Пол заработал фол.
39'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Bjarke Jacobsen выбил мяч подальше от ворот.
38'
Удар от ворот произведет Хорсенс
38'
Nicholas Gotfredsen из команды Хобро наносит неточный удар с лета
38'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает отличный навес.
35'
Bjarke Jacobsen сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Bubacarr Sanneh из клуба "Хорсенс" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
35'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс подал угловой слева.
35'
Дамборг Йонас выбил мяч на угловой.
35'
Финнбогасон Къяртан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
35'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
35'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает навес
34'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Bjarke Jacobsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает навес
34'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает передачу за спину защитников.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
33'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает подножку. Мартин Миккельсен заработал фол.
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Киркеволд Пол!
32'
Киркеволд Пол на финте ушёл от оппонента.
32'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
31'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Simon Okosun сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
31'
Дэнни Ольсен из команды Хобро подал угловой слева.
30'
Дамборг Йонас бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
30'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает навес
30'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Joseph Mensah из команды Хорсенс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
28'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс в офсайде
Фол, нарушение
25'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает подножку. Бьорн Копплин заработал фол.
24'
Удар от ворот произведет Хорсенс
24'
Киркеволд Пол на финте ушёл от оппонента.
23'
Йеспер Раск вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Mikkel Qvist оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
22'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников.
22'
Дэнни Ольсен нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Nicholas Gotfredsen из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
21'
Йеспер Боге из команды Хобро делает навес
21'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает навес
21'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
20'
Дэнни Ольсен из команды Хобро подал угловой слева.
19'
Mikkel Qvist сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
19'
Дэнни Ольсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Mikkel Qvist наказан за толчок Бьорн Копплин
18'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает навес
18'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
17'
Финнбогасон Къяртан атакует сзади соперника. Nicholas Gotfredsen пострадал.
17'
Удар от ворот произведет Хобро
17'
После удара головой, который сделал Mikkel Qvist мяч попадает в перекладину
17'
Joseph Mensah из команды Хорсенс делает отличный навес.
Угловой
16'
Йонас Торсен из команды Хорсенс разыграл угловой с левого угла.
16'
Nicholas Gotfredsen выбил мяч на угловой.
16'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает отличный навес.
15'
Йеспер Раск вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает навес
Фол, нарушение
14'
Дамборг Йонас атакует сзади соперника. Ханссон Халлюр пострадал.
13'
Удар-перашют, который нанес Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс был отбит вратарем.
12'
Йеспер Раск неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Йонас Торсен выполнил настоящий акробатический приём и забил ударом через себя.
11'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает передачу за спину защитников.
10'
Удар от ворот произведет Хобро
10'
Александр Людвиг бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
9'
Тактическая замена. Sebastian Groenning уходит с поля и его заменяет Яв-Ихле Аманква
7'
УДАЛЕНИЕ! Расмус Педерсен получил жёлтую карточку и покинул поле.
Фол, нарушение
7'
Расмус Педерсен из команды Хобро. Это Финнбогасон Къяртан заработал фол.
7'
Удар от ворот произведет Хобро
7'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Киркеволд Пол коснулся мяча рукой.
6'
Удар от ворот произведет Хорсенс
6'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
5'
Nicholas Gotfredsen наказан за толчок Bjarke Jacobsen
4'
Дэнни Ольсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Bubacarr Sanneh атакует сзади соперника. Киркеволд Пол пострадал.
Фол, нарушение
3'
Simon Okosun из команды Хорсенс. Это Йеспер Боге заработал фол.
3'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
3'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
2'
Александр Людвиг из команды Хорсенс делает подножку. Sebastian Groenning заработал фол.
1'
Мартин Миккельсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
Фол, нарушение
1'
Sebastian Groenning наказан за толчок Александр Людвиг
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хобро". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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