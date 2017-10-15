- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Casa Arena Horsens
7' Красная карточкаRasmus Minor Petersen
1:0
12' ГолJonas Thorsen
1:1
32' ГолКиркеволд Пол
2:1
35' ГолBubacarr Sanneh
43' Желтая карточкаNicholas Gotfredsen
|
12'
1:0
32'
1:1
35'
2:1
Состав команд
14
Тюкосен
Мадс
20
Mikkel
Qvist
Хорсенс 4-4-2
- Основной состав
- 1 Йоронен Йессе Вратарь
- 14 Тюкосен Мадс Защитник
- 15 Bubacarr Sanneh Защитник
- 33 Alexander Ludwig II Защитник
- 27 Jonas Thorsen Защитник
- 12 Joseph Mensah II Полузащитник
- 8 Bjarke Jacobsen Полузащитник
- 4 Ayo Simon Okusun Полузащитник
- 20 Mikkel Qvist Полузащитник
- 9 Финнбогасон Къяртан Нападающий
- 17 Ханссон Халлюр Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Marcus Bobjerg Вратарь
- 6 Сато Дайсуке Защитник
- 13 Томас Кортегаард Защитник
- 11 Peter Nymann Полузащитник
- 16 Delphin Tshiembe Полузащитник
- 23 Oliver Drost
- 19 Tobias Arndal
- Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Matti Lund Nielsen II Травмирован
- Lasse Kryger Травмирован
Хобро 4-4-2
- Основной состав
- 1 Jesper Rask Вратарь
- 6 Nicholas Gotfredsen Защитник
- 3 Jesper Boege Защитник
- 24 Rasmus Minor Petersen Защитник
- 15 Bjoern Kopplin Защитник
- 26 Martin Mikkelsen Полузащитник
- 12 Дамборг Йонас Полузащитник
- 7 Vito Hammershoej-Mistrati Полузащитник
- 9 Дэнни Ольсен Полузащитник
- 29 Sebastian Groenning Нападающий
- 10 Киркеволд Пол Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Yaw-Ihle Amankwah Защитник
- 14 Педерсен Миккель Полузащитник
- 17 Бабаян Эдгар Полузащитник
- 80 Антипас Квинси Нападающий
- 27 Mathias Haarup
- 23 Emmanuel Sabbi
- 16 Nicolaj Joergensen
- Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Mads Justesen Травмирован
- Wilfried Domoraud Травмирован
Предыдущие игры
Хорсенс (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 29.09.2017 Раннерс 0:1 Хорсенс СД
- 23.09.2017 Хорсенс 2:0 Элит-3000 СД
- 20.09.2017 Холбаек 1:0 Хорсенс КД
- 16.09.2017 Сённерйюск 2:2 Хорсенс СД
- 08.09.2017 Хорсенс 2:2 Нордшелланн СД
- 30.08.2017 Вард 3:5 Хорсенс КД
- 27.08.2017 Брондбю 2:0 Хорсенс СД
- 18.08.2017 Хорсенс 0:0 Ольборг СД
- 12.08.2017 Копенгаген 1:1 Хорсенс СД
- 04.08.2017 Хорсенс 1:0 Силькеборг СД
- 29.07.2017 Оденсе 1:0 Хорсенс СД
- 23.07.2017 Хорсенс 4:1 Люнгбю СД
- 14.07.2017 Орхус 1:2 Хорсенс СД
- 10.07.2017 Хорсенс 4:2 Брабрэнд ТМК
- 08.07.2017 Митьюлланд 0:1 Хорсенс ТМК
- 05.07.2017 Раннерс 5:0 Хорсенс ТМК
- 30.06.2017 Сённерйюск 3:0 Хорсенс ТМК
- 04.06.2017 Вендсиссель 1:3 Хорсенс СК
- 31.05.2017 Хорсенс 0:0 Вендсиссель СК
- 28.05.2017 Хорсенс 3:2 Эсбьерг СДП
Хобро (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 30.09.2017 Хобро 1:1 Оденсе СД
- 24.09.2017 Хобро 1:2 Брондбю СД
- 20.09.2017 Слагельс 1:5 Хобро КД
- 17.09.2017 Митьюлланд 5:1 Хобро СД
- 08.09.2017 Хобро 3:2 Сённерйюск СД
- 29.08.2017 Коллинг 0:1 Хобро КД
- 25.08.2017 Силькеборг 0:2 Хобро СД
- 20.08.2017 Хобро 3:0 Люнгбю СД
- 14.08.2017 Ольборг 1:1 Хобро СД
- 05.08.2017 Хобро 2:0 Раннерс СД
- 29.07.2017 Копенгаген 0:0 Хобро СД
- 21.07.2017 Орхус 2:0 Хобро СД
- 16.07.2017 Хобро 2:1 Элит-3000 СД
- 08.07.2017 Хобро 2:1 Виборг ТМК
- 02.07.2017 Орхус 1:1 Хобро ТМК
- 27.06.2017 Скив 0:1 Хобро ТМК
- 27.05.2017 Хобро 1:0 Вендсиссель ПД
- 21.05.2017 Нествед 0:0 Хобро ПД
- 14.05.2017 Фредерисия 2:1 Хобро ПД
- 11.05.2017 Хобро 1:1 Вайле ПД
Последние игры между собой
Хорсенс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Хобро: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|12
|8
|2
|2
|31 - 20
|26
|2.
|Митьюлланд
|12
|8
|1
|3
|28 - 17
|25
|3.
|Хорсенс
|2:1
|12
|6
|4
|2
|17 - 11
|22
|4.
|Брондбю
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|5.
|Копенгаген
|11
|5
|3
|3
|21 - 14
|18
|6.
|Хобро
|1:2
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|7.
|Орхус
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|8.
|Оденсе
|11
|3
|5
|3
|11 - 10
|14
|9.
|Люнгбю
|11
|3
|3
|5
|16 - 24
|12
|10.
|Ольборг
|11
|2
|6
|3
|11 - 15
|12
|11.
|Сённерйюск
|12
|2
|5
|5
|19 - 21
|11
|12.
|Силькеборг
|11
|3
|1
|7
|12 - 20
|10
|13.
|Элит-3000
|11
|3
|0
|8
|10 - 25
|9
|14.
|Раннерс
|12
|1
|4
|7
|9 - 18
|7
Первый тайм
43'
Bubacarr Sanneh отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
Joseph Mensah навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Nicholas Gotfredsen получает желтую карточку.
43'
Nicholas Gotfredsen совершает грубый фол. Йонас Торсен был жертвой
42'
Ханссон Халлюр нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
40'
Nicholas Gotfredsen из команды Хобро бьет головой мимо ворот
40'
39'
Александр Людвиг из команды Хорсенс. Это Киркеволд Пол заработал фол.
39'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Bjarke Jacobsen выбил мяч подальше от ворот.
38'
38'
Nicholas Gotfredsen из команды Хобро наносит неточный удар с лета
38'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает отличный навес.
35'
Bjarke Jacobsen сделал результативную передачу.
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Bubacarr Sanneh из клуба "Хорсенс" отправил мяч головой в ворота.
35'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс подал угловой слева.
35'
Дамборг Йонас выбил мяч на угловой.
35'
Финнбогасон Къяртан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
35'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
35'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает навес
34'
34'
Bjarke Jacobsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает навес
34'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает передачу за спину защитников.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
33'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает подножку. Мартин Миккельсен заработал фол.
32'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Киркеволд Пол!
32'
Киркеволд Пол на финте ушёл от оппонента.
32'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
31'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Simon Okosun сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
31'
Дэнни Ольсен из команды Хобро подал угловой слева.
30'
Дамборг Йонас бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
30'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает навес
30'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Joseph Mensah из команды Хорсенс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс в офсайде
25'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает подножку. Бьорн Копплин заработал фол.
24'
24'
Киркеволд Пол на финте ушёл от оппонента.
23'
Йеспер Раск вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Mikkel Qvist оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
22'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников.
22'
Дэнни Ольсен нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Nicholas Gotfredsen из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
21'
Йеспер Боге из команды Хобро делает навес
21'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает навес
21'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Дэнни Ольсен из команды Хобро подал угловой слева.
19'
Mikkel Qvist сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
19'
19'
Mikkel Qvist наказан за толчок Бьорн Копплин
18'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает навес
18'
17'
Финнбогасон Къяртан атакует сзади соперника. Nicholas Gotfredsen пострадал.
17'
17'
После удара головой, который сделал Mikkel Qvist мяч попадает в перекладину
17'
Joseph Mensah из команды Хорсенс делает отличный навес.
16'
Йонас Торсен из команды Хорсенс разыграл угловой с левого угла.
16'
Nicholas Gotfredsen выбил мяч на угловой.
16'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает отличный навес.
15'
Йеспер Раск вышел из ворот и забрал мяч.
15'
15'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает навес
14'
Дамборг Йонас атакует сзади соперника. Ханссон Халлюр пострадал.
13'
Удар-перашют, который нанес Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс был отбит вратарем.
12'
Йеспер Раск неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Йонас Торсен выполнил настоящий акробатический приём и забил ударом через себя.
11'
11'
11'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает передачу за спину защитников.
10'
10'
Александр Людвиг бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
9'
Тактическая замена. Sebastian Groenning уходит с поля и его заменяет Яв-Ихле Аманква
7'
УДАЛЕНИЕ! Расмус Педерсен получил жёлтую карточку и покинул поле.
7'
Расмус Педерсен из команды Хобро. Это Финнбогасон Къяртан заработал фол.
7'
7'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Киркеволд Пол коснулся мяча рукой.
6'
6'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
5'
Nicholas Gotfredsen наказан за толчок Bjarke Jacobsen
4'
4'
Bubacarr Sanneh атакует сзади соперника. Киркеволд Пол пострадал.
3'
Simon Okosun из команды Хорсенс. Это Йеспер Боге заработал фол.
3'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
3'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
2'
Александр Людвиг из команды Хорсенс делает подножку. Sebastian Groenning заработал фол.
1'
Мартин Миккельсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Sebastian Groenning наказан за толчок Александр Людвиг
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хобро". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация