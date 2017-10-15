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Стадион: Зрители: 10805
АДО Ден Хааг
1:2
Конец матча
Эксельсиор
0'
4' Желтая карточка
Дюплан Эдуар
0:1
7' Гол
Jinty Caenepeel
13' Желтая карточка
Вермёлен Кевин
21' Желтая карточка
Milan Massop
26' Вторая желтая карточка
Дюплан Эдуар
1:1
32' Гол
Бекер Шеральдо
34' Желтая карточка
Йонсен Бьорн
45' Желтая карточка
Брюинс Луиджи
56' Желтая карточка
Иммерс Лекс
1:2
81' Гол
Файк Хишам
83' Желтая карточка
Мессауд Али
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
96'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг бьет головой мимо ворот
Угловой
96'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
95'
Карами Халид выбил мяч на угловой.
95'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.

95'
Эль-Аззузи Закария выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
95'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
95'
Бёгелсдейк Том бьет и мяч от рикошета проходит мимо
95'
Мессауд Али сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
95'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
95'
Хой Элсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
94'
Брюинс Луиджи наказан за толчок Фалкенбург Эрик
94'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг отвел угрозу отличным подкатом
94'
Jinty Caenepeel из команды Эксельсиор делает навес
94'
Jinty Caenepeel попал в створ, но вратарь справился с ударом.
94'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
93'
Jinty Caenepeel из команды Эксельсиор в офсайде
93'
Мессауд Али из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников.
93'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
92'
Лоренцен Мелвин имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
Угловой
92'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
92'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает навес
Угловой
92'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с левого угла.
92'
Брюинс Луиджи выбил мяч на угловой.
91'
Брюинс Луиджи выбил мяч на угловой.
91'
Де Вейс Йорди сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
91'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг делает навес
91'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает навес
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Jinty Caenepeel из команды Эксельсиор делает подножку. Хой Элсон заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
89'
АДО Ден Хааг совершает вбрасывание на своей половине поля
Угловой
89'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
89'
Матей Юрген выбил мяч на угловой.
89'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Jinty Caenepeel из команды Эксельсиор. Это Баккер Данни заработал фол.
88'
Тактическая замена. Ван Дёйнен Майк уходит с поля и его заменяет Эль-Аззузи Закария
87'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
85'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг остановил атаку, перехватив мяч.
85'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
84'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает подножку. Абденассер Кайати заработал фол.
84'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Цвинкелс Роберт сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
84'
Мессауд Али из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
Желтая карточка
83'
Мессауд Али получает желтую карточку.
Фол, нарушение
83'
Мессауд Али из команды Эксельсиор делает подножку. Иммерс Лекс заработал фол.
82'
Тактическая замена. Бекер Шеральдо уходит с поля и его заменяет Хой Элсон
81'
Ван Дёйнен Майк сделал результативную передачу.
Описание гола
81'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Файк Хишам записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
81'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
81'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
79'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Колвейк Райан заработал фол.
78'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
Травма, повреждение
78'
Бёгелсдейк Том возвращается на поле, всё в порядке.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
77'
Бёгелсдейк Том получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
75'
Эбюэхи Тайронн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
75'
Бёгелсдейк Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
74'
Jinty Caenepeel нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
73'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Брюинс Луиджи заработал фол.
73'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает навес
Офсайд
73'
Jinty Caenepeel из команды Эксельсиор в офсайде
72'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
72'
Ван Дёйнен Майк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
71'
Сегодняшная посещаемость составляет 10805 болельщиков
Фол, нарушение
71'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг. Это Колвейк Райан заработал фол.
Офсайд
70'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
70'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников.
70'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
70'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
69'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес
69'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Тактическая замена. Вермёлен Кевин уходит с поля и его заменяет Мессауд Али
66'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
66'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
65'
Колвейк Райан коснулся мяча рукой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
Тактическая замена. Серж Канон уходит с поля и его заменяет Фалкенбург Эрик
63'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
Угловой
63'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой слева.
63'
Серж Канон выбил мяч на угловой.
63'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
Фол, нарушение
62'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает подножку. Серж Канон заработал фол.
60'
Вермёлен Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
60'
Карами Халид выбил мяч на угловой.
60'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
59'
Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
58'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Пейн Десевио наказан за толчок Бекер Шеральдо
Фол, нарушение
57'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает подножку. Серж Канон заработал фол.
Желтая карточка
56'
Иммерс Лекс получает желтую карточку.
Фол, нарушение
56'
Иммерс Лекс совершает грубый фол. Пейн Десевио был жертвой
Фол, нарушение
56'
Де Вейс Йорди наказан за толчок Цвинкелс Роберт
Угловой
56'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой слева.
55'
Лоренцен Мелвин выбил мяч на угловой.
55'
Брюинс Луиджи нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
52'
После дальнего удара, который нанес Файк Хишам мяч отбит вратарем
51'
Кристинссон Огмундур вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Бёгелсдейк Том выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
51'
Файк Хишам блокирует соперника. Лоренцен Мелвин заработал своей команде штрафной.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Офсайд
49'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг в офсайде
48'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес
Фол, нарушение
47'
Мейерс Арон наказан за толчок Ван Дёйнен Майк
Фол, нарушение
46'
Jinty Caenepeel из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Мейерс Арон.
46'
Тактическая замена. Milan Massop уходит с поля и его заменяет Пейн Десевио
46'
Тактическая замена. Йонсен Бьорн уходит с поля и его заменяет Лоренцен Мелвин
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
48'
Абденассер Кайати исполняет штрафной удар, но его блокируют
Травма, повреждение
47'
Баккер Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
46'
Брюинс Луиджи совершает грубый фол. Баккер Данни был жертвой
46'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Кристинссон Огмундур сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
46'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
46'
Карами Халид выбил мяч на угловой.
46'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
46'
Брюинс Луиджи получает желтую карточку.
45'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
Цвинкелс Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес
Фол, нарушение
43'
Йонсен Бьорн наказан за толчок Файк Хишам
Фол, нарушение
43'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор. Это Мейерс Арон заработал фол.
Угловой
42'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
42'
Серж Канон выбил мяч на угловой.
42'
Jinty Caenepeel из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
41'
Карами Халид из команды Эксельсиор в офсайде
40'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
40'
Файк Хишам бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
39'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
38'
Цвинкелс Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
Фол, нарушение
37'
Матей Юрген наказан за толчок Йонсен Бьорн
36'
После дальнего удара, который нанес Файк Хишам мяч отбит вратарем
35'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Желтая карточка
34'
Йонсен Бьорн получает желтую карточку.
Фол, нарушение
34'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Де Вейс Йорди.
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бекер Шеральдо вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
32'
Йонсен Бьорн не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
32'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Офсайд
32'
Карами Халид из команды Эксельсиор в офсайде
31'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
Офсайд
30'
Jinty Caenepeel из команды Эксельсиор в офсайде
30'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
29'
После дальнего удара, который нанес Jinty Caenepeel мяч отбит вратарем
28'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
28'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает навес
28'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Йонсен Бьорн сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
28'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
27'
Баккер Данни выбил мяч на угловой.
27'
Брюинс Луиджи бьет и мяч от рикошета проходит мимо
27'
Вермёлен Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Дюплан Эдуар получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
26'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Jinty Caenepeel заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
24'
Баккер Данни наказан за толчок Файк Хишам
24'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает навес
Фол, нарушение
24'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает подножку. Иммерс Лекс заработал фол.
24'
Дюплан Эдуар нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Milan Massop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
23'
Вермёлен Кевин выбил мяч на угловой.
23'
Иммерс Лекс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
23'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Milan Massop из команды Эксельсиор. Это Бекер Шеральдо заработал фол.
Офсайд
22'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
22'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
Желтая карточка
21'
Milan Massop получает желтую карточку за неспортивное поведение
21'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
20'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает подножку. Иммерс Лекс заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
20'
Кристинссон Огмундур вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает навес
Фол, нарушение
19'
Jinty Caenepeel из команды Эксельсиор делает подножку. Дюплан Эдуар заработал фол.
18'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
14'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг. Это Брюинс Луиджи заработал фол.
Желтая карточка
13'
Вермёлен Кевин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
13'
Вермёлен Кевин совершает грубый фол. Абденассер Кайати был жертвой
Фол, нарушение
13'
Матей Юрген атакует сзади соперника. Йонсен Бьорн пострадал.
12'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
7'
Колвейк Райан сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Jinty Caenepeel записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
7'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
7'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
5'
Карами Халид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Желтая карточка
4'
Дюплан Эдуар получает желтую карточку.
Фол, нарушение
4'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Карами Халид.
3'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Вермёлен Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Ван Дёйнен Майк заработал фол.
Фол, нарушение
2'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор. Это Серж Канон заработал фол.
1'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Карами Халид блокирует соперника. Дюплан Эдуар заработал своей команде штрафной.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АДО Ден Хааг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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