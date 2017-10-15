Стадион: Cars Jeans Stadium Зрители: 10805
1:2
Конец матча
4' Желтая карточкаДюплан Эдуар
0:1
7' ГолJinty Caenepeel
13' Желтая карточкаВермёлен Кевин
21' Желтая карточкаMilan Massop
26' Вторая желтая карточкаДюплан Эдуар
1:1
32' ГолБекер Шеральдо
34' Желтая карточкаЙонсен Бьорн
45' Желтая карточкаБрюинс Луиджи
56' Желтая карточкаИммерс Лекс
1:2
81' ГолФайк Хишам
83' Желтая карточкаМессауд Али
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
96'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг бьет головой мимо ворот
96'
95'
95'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
95'
Эль-Аззузи Закария выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
95'
Бёгелсдейк Том бьет и мяч от рикошета проходит мимо
95'
Мессауд Али сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
95'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
95'
Хой Элсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Брюинс Луиджи наказан за толчок Фалкенбург Эрик
94'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг отвел угрозу отличным подкатом
94'
Jinty Caenepeel из команды Эксельсиор делает навес
94'
Jinty Caenepeel попал в створ, но вратарь справился с ударом.
94'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
93'
Мессауд Али из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников.
93'
92'
Лоренцен Мелвин имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
92'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
92'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает навес
92'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с левого угла.
92'
Брюинс Луиджи выбил мяч на угловой.
91'
Брюинс Луиджи выбил мяч на угловой.
91'
Де Вейс Йорди сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
91'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг делает навес
91'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает навес
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Jinty Caenepeel из команды Эксельсиор делает подножку. Хой Элсон заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
89'
АДО Ден Хааг совершает вбрасывание на своей половине поля
89'
89'
Матей Юрген выбил мяч на угловой.
89'
88'
Jinty Caenepeel из команды Эксельсиор. Это Баккер Данни заработал фол.
88'
Тактическая замена. Ван Дёйнен Майк уходит с поля и его заменяет Эль-Аззузи Закария
87'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
85'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг остановил атаку, перехватив мяч.
85'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
84'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает подножку. Абденассер Кайати заработал фол.
84'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Цвинкелс Роберт сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
84'
Мессауд Али из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
83'
Мессауд Али получает желтую карточку.
83'
Мессауд Али из команды Эксельсиор делает подножку. Иммерс Лекс заработал фол.
82'
Тактическая замена. Бекер Шеральдо уходит с поля и его заменяет Хой Элсон
81'
Ван Дёйнен Майк сделал результативную передачу.
81'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Файк Хишам записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
81'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
81'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
79'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Колвейк Райан заработал фол.
78'
78'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
78'
Бёгелсдейк Том возвращается на поле, всё в порядке.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Бёгелсдейк Том получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
75'
Эбюэхи Тайронн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Бёгелсдейк Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
74'
Jinty Caenepeel нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Брюинс Луиджи заработал фол.
73'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает навес
73'
72'
72'
Ван Дёйнен Майк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
71'
Сегодняшная посещаемость составляет 10805 болельщиков
71'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг. Это Колвейк Райан заработал фол.
70'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
70'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников.
70'
70'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
69'
69'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес
69'
69'
Тактическая замена. Вермёлен Кевин уходит с поля и его заменяет Мессауд Али
66'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
66'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников.
65'
Колвейк Райан коснулся мяча рукой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
Тактическая замена. Серж Канон уходит с поля и его заменяет Фалкенбург Эрик
63'
63'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой слева.
63'
Серж Канон выбил мяч на угловой.
63'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
62'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает подножку. Серж Канон заработал фол.
60'
Вермёлен Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
60'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
59'
Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
58'
58'
Пейн Десевио наказан за толчок Бекер Шеральдо
57'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает подножку. Серж Канон заработал фол.
56'
Иммерс Лекс получает желтую карточку.
56'
Иммерс Лекс совершает грубый фол. Пейн Десевио был жертвой
56'
Де Вейс Йорди наказан за толчок Цвинкелс Роберт
56'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой слева.
55'
Лоренцен Мелвин выбил мяч на угловой.
55'
Брюинс Луиджи нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
52'
После дальнего удара, который нанес Файк Хишам мяч отбит вратарем
51'
Кристинссон Огмундур вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Бёгелсдейк Том выбил мяч подальше от ворот.
51'
Файк Хишам блокирует соперника. Лоренцен Мелвин заработал своей команде штрафной.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг в офсайде
48'
48'
48'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес
47'
Мейерс Арон наказан за толчок Ван Дёйнен Майк
46'
Jinty Caenepeel из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Мейерс Арон.
46'
Тактическая замена. Milan Massop уходит с поля и его заменяет Пейн Десевио
46'
Тактическая замена. Йонсен Бьорн уходит с поля и его заменяет Лоренцен Мелвин
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
48'
Абденассер Кайати исполняет штрафной удар, но его блокируют
47'
Баккер Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Брюинс Луиджи совершает грубый фол. Баккер Данни был жертвой
46'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Кристинссон Огмундур сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
46'
46'
46'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Брюинс Луиджи получает желтую карточку.
45'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
Цвинкелс Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес
43'
Йонсен Бьорн наказан за толчок Файк Хишам
43'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор. Это Мейерс Арон заработал фол.
42'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
42'
Серж Канон выбил мяч на угловой.
42'
Jinty Caenepeel из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Карами Халид из команды Эксельсиор в офсайде
40'
40'
Файк Хишам бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
39'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
38'
Цвинкелс Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
37'
Матей Юрген наказан за толчок Йонсен Бьорн
36'
После дальнего удара, который нанес Файк Хишам мяч отбит вратарем
35'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
34'
Йонсен Бьорн получает желтую карточку.
34'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Де Вейс Йорди.
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бекер Шеральдо вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
32'
Йонсен Бьорн не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
32'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
32'
Карами Халид из команды Эксельсиор в офсайде
31'
30'
30'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
29'
После дальнего удара, который нанес Jinty Caenepeel мяч отбит вратарем
28'
28'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает навес
28'
28'
Йонсен Бьорн сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
28'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
27'
Баккер Данни выбил мяч на угловой.
27'
Брюинс Луиджи бьет и мяч от рикошета проходит мимо
27'
Вермёлен Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Дюплан Эдуар получает вторую желтую карточку. Удаление.
26'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Jinty Caenepeel заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
24'
Баккер Данни наказан за толчок Файк Хишам
24'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает навес
24'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает подножку. Иммерс Лекс заработал фол.
24'
Дюплан Эдуар нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Milan Massop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
Вермёлен Кевин выбил мяч на угловой.
23'
Иммерс Лекс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
23'
22'
Milan Massop из команды Эксельсиор. Это Бекер Шеральдо заработал фол.
22'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
22'
21'
Milan Massop получает желтую карточку за неспортивное поведение
21'
20'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает подножку. Иммерс Лекс заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
20'
Кристинссон Огмундур вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает навес
19'
Jinty Caenepeel из команды Эксельсиор делает подножку. Дюплан Эдуар заработал фол.
18'
17'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
14'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг. Это Брюинс Луиджи заработал фол.
13'
Вермёлен Кевин получает желтую карточку.
13'
Вермёлен Кевин совершает грубый фол. Абденассер Кайати был жертвой
13'
Матей Юрген атакует сзади соперника. Йонсен Бьорн пострадал.
12'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
7'
Колвейк Райан сделал результативную передачу.
7'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Jinty Caenepeel записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
7'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
7'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Карами Халид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
4'
Дюплан Эдуар получает желтую карточку.
4'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Карами Халид.
3'
3'
Вермёлен Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Ван Дёйнен Майк заработал фол.
2'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор. Это Серж Канон заработал фол.
1'
1'
1'
Карами Халид блокирует соперника. Дюплан Эдуар заработал своей команде штрафной.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АДО Ден Хааг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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