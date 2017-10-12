- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Нефтяник
Позже
Предыдущие игры
Уфа (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 09.10.2017 ЦСКА Москва 1:0 Уфа ТМК
- 01.10.2017 ЦСКА Москва 0:0 Уфа ПЛ
- 24.09.2017 Уфа 1:0 Арсенал Тула ПЛ
- 21.09.2017 Олимпиец 1:1 Уфа К
- 18.09.2017 Зенит 3:0 Уфа ПЛ
- 10.09.2017 Уфа 0:1 Краснодар ПЛ
- 25.08.2017 Анжи 1:0 Уфа ПЛ
- 20.08.2017 Динамо Москва 1:1 Уфа ПЛ
- 12.08.2017 Уфа 1:4 Ростов ПЛ
- 08.08.2017 Амкар 0:0 Уфа ПЛ
- 05.08.2017 Уфа 3:2 Ахмат ПЛ
- 29.07.2017 Урал 1:1 Уфа ПЛ
- 23.07.2017 Уфа 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 15.07.2017 Тосно 0:1 Уфа ПЛ
- 09.07.2017 Арминия 0:1 Уфа ТМК
- 05.07.2017 Утрехт 0:1 Уфа ТМК
- 01.07.2017 Университатя Крайова 1:2 Уфа ТМК
- 25.06.2017 Енисей 0:2 Уфа ТМК
- 25.06.2017 ФК Химки 0:0 Уфа ТМК
- 22.06.2017 Уфа 1:3 СКА-Хабаровск ТМК
Локомотив Москва (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 01.10.2017 Локомотив Москва 3:0 Динамо Москва ПЛ
- 28.09.2017 Локомотив Москва 3:0 Фастав Злин ЛЕ
- 24.09.2017 Ростов 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 21.09.2017 Крылья Советов 3:2 Локомотив Москва К
- 18.09.2017 Локомотив Москва 0:1 Амкар ПЛ
- 14.09.2017 Копенгаген 0:0 Локомотив Москва ЛЕ
- 10.09.2017 Ахмат 1:1 Локомотив Москва ПЛ
- 05.09.2017 Локомотив Москва 4:1 Анкаран ТМК
- 26.08.2017 Локомотив Москва 2:1 Урал ПЛ
- 19.08.2017 Спартак Москва 3:4 Локомотив Москва ПЛ
- 13.08.2017 Локомотив Москва 0:2 Тосно ПЛ
- 09.08.2017 Рубин 1:1 Локомотив Москва ПЛ
- 05.08.2017 Локомотив Москва 1:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 30.07.2017 Локомотив Москва 1:0 Анжи ПЛ
- 21.07.2017 ЦСКА Москва 1:3 Локомотив Москва ПЛ
- 18.07.2017 Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула ПЛ
- 14.07.2017 Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва С
- 30.06.2017 Локомотив Москва 0:1 Риека ТМК
- 26.06.2017 Анкаран 0:10 Локомотив Москва ТМК
- 22.06.2017 Локомотив Москва 1:1 Рудар Веленье ТМК
Последние игры между собой
Уфа: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Локомотив Москва: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
- 05.04.2017 Локомотив Москва 1:0 Уфа Кубок
- 01.04.2017 Уфа 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига
- 09.10.2016 Локомотив Москва 1:3 Уфа Товарищеские матчи. Клубы
- 17.09.2016 Локомотив Москва 0:1 Уфа Премьер-лига
- 07.07.2016 Локомотив Москва 2:0 Уфа Товарищеские матчи. Клубы
- 13.03.2016 Локомотив Москва 2:0 Уфа Премьер-лига
- 23.08.2015 Уфа 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига
- 18.04.2015 Уфа 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 24.11.2014 Локомотив Москва 0:0 Уфа Премьер-лига
- 29.10.2014 Уфа 0:1 Локомотив Москва Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|23 - 5
|28
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|18 - 10
|26
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 9
|24
|4.
|Краснодар
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 12
|21
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 18
|20
|6.
|Урал
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 13
|19
|7.
|Ахмат
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 18
|17
|8.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 10
|16
|9.
|Амкар
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|7 - 9
|14
|10.
|Уфа
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|8 - 13
|14
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 12
|14
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 14
|14
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 14
|13
|14.
|Тосно
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 16
|11
|16.
|Анжи
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 29
|9
-
До начала матча осталось 12 часов 15 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Уфа - Локомотив Москва, который состоится 15.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Уфа - Локомотив Москва, который состоится 15.10.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Уфа - Локомотив Москва
Уфа
11.5% (19)
Ничья:
25.5% (42)
Локомотив Москва
63% (104)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Локомотив Москва:
32.1% (53)
1:2 Локомотив Москва:
21.2% (35)
1:1 Ничья:
17.6% (29)
0:0 Ничья:
6.1% (10)
0:2 Локомотив Москва:
5.5% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация