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Стадион:
Уфа
 
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Локомотив Москва
announcement
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До начала матча осталось 12 часов 15 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Уфа - Локомотив Москва, который состоится 15.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Уфа - Локомотив Москва
Уфа
11.5% (19)
Ничья:
25.5% (42)
Локомотив Москва
63% (104)

Вы не участвовали в прогнозе

Локомотив Москва:
32.1% (53)
Локомотив Москва:
21.2% (35)
Ничья:
17.6% (29)
Ничья:
6.1% (10)
Локомотив Москва:
5.5% (9)
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