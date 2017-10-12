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Стадион:
Зенит
 
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Арсенал Тула
announcement
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До начала матча осталось 17 часов 14 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Зенит - Арсенал Тула, который состоится 15.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Зенит - Арсенал Тула
Зенит
98.8% (163)
Ничья:
0.6% (1)
Арсенал Тула
0.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
40.6% (67)
Зенит:
23.6% (39)
Зенит:
9.1% (15)
Зенит:
7.9% (13)
Зенит:
4.8% (8)
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