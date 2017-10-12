  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Россия
  5. Премьер-лига
Стадион:
Ростов
 
Позже
Рубин
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Ростов - Рубин
Ростов
54.7% (87)
Ничья:
39.6% (63)
Рубин
5.7% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.7% (52)
Ростов:
26.4% (42)
Ростов:
18.9% (30)
Ничья:
3.8% (6)
Ростов:
3.1% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация