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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Евроборг
20' Желтая карточкаХрустиц Айдин
23' Красная карточкаХрустиц Айдин
0:1
33' ГолФран Соль
|
20'
23'
33'
0:1
Состав команд
25
Ritsu
Doan
10
Махи
Мимаун
Гронинген 4-3-3
- Основной состав
- 1 Падт Серджио Вратарь
- 21 Вормердам Дьянго Защитник
- 5 Мемишевич Самир Защитник
- 6 Райнен Этьенн Защитник
- 4 Те Вирик Мик Защитник
- 8 Йенсен Рубен Полузащитник
- 25 Ritsu Doan Полузащитник
- 7 Бакуна Жуниньо Полузащитник
- 11 Идрисси Уссама Нападающий
- 10 Махи Мимаун Нападающий
- 23 Хрустиц Айдин Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Бегуа Кевин Вратарь
- 20 Ван Нифф Юлл Полузащитник
- 17 Дрост Йеспер Полузащитник
- 9 Вельдвейк Ларс Нападающий
- 2 Кэйн Тодд Нападающий
- 14 Carlos Antuna
- 37 Lars Kramer
- 68 Ludovit Reis
- 31 Jan Hoekstra
- 39 Amir Absalem
- Главный тренер: Фабер Эрнест
Виллем II 5-3-2
- Основной состав
- 31 Брандерхорст Маттейс Вратарь
- 5 Ван дер Линден Йоп Защитник
- 4 Питерс Йорденс Защитник
- 29 Лахман Даррил Защитник
- 21 Konstantinos Tsimikas Защитник
- 2 Льюис Фернандо Защитник
- 10 Хайе Том Полузащитник
- 20 Лифтинк Эльмо Полузащитник
- 6 Чиривелла Педро Полузащитник
- 9 Фран Соль Нападающий
- 38 Аззауи Исмаил Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Велленройтер Тимон Вратарь
- 93 Ван дер Лей Стефан Вратарь
- 43 Кок Томас Защитник
- 7 Кулибали Карим Полузащитник
- 14 Кроули Дэниэл Полузащитник
- 17 Великонья Этьен Нападающий
- 11 Кру Йорди Нападающий
- 8 Огбече Бартоломью Нападающий
- 19 Эль-Ханкури Мохамед
- Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Абубакар-Анкра Асума Травмирован
Предыдущие игры
Гронинген (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 15.10.2017 Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар Э
- 30.09.2017 ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Э
- 24.09.2017 Гронинген 1:0 Твенте Э
- 21.09.2017 УСВ Геркулес 2:4 Гронинген К
- 16.09.2017 НАК Бреда 2:1 Гронинген Э
- 10.09.2017 Гронинген 1:1 ВВВ-Венло Э
- 01.09.2017 Санкт-Паули 3:0 Гронинген ТМК
- 27.08.2017 Гронинген 2:1 Утрехт Э
- 20.08.2017 Аякс 3:1 Гронинген Э
- 13.08.2017 Гронинген 3:3 Херенвен Э
- 02.08.2017 Гронинген 0:2 Реал Сосьедад ТМК
- 29.07.2017 Гронинген 4:3 Эммен ТМК
- 22.07.2017 Гронинген 2:2 Гранада ТМК
- 15.07.2017 Рёдингхаузен 3:3 Гронинген ТМК
- 09.07.2017 Аннен 0:10 Гронинген ТМК
- 07.07.2017 Винсум 0:7 Гронинген ТМК
- 05.07.2017 Эемсмонд 0:16 Гронинген ТМК
- 20.05.2017 АЗ Алкмаар 4:1 Гронинген ЛЕ
- 17.05.2017 Гронинген 1:4 АЗ Алкмаар ЛЕ
- 14.05.2017 Твенте 3:5 Гронинген Э
Виллем II (последние 20 матчей: +9 =1 -10)
- 15.10.2017 Виллем II 3:1 Твенте Э
- 30.09.2017 ПСВ 4:0 Виллем II Э
- 23.09.2017 Виллем II 1:2 Херенвен Э
- 20.09.2017 КСВ Апелдорн 2:4 Виллем II К
- 16.09.2017 Рода 1:3 Виллем II Э
- 09.09.2017 Виллем II 1:2 АДО Ден Хааг Э
- 27.08.2017 Фейеноорд 5:0 Виллем II Э
- 20.08.2017 Утрехт 2:0 Виллем II Э
- 13.08.2017 Виллем II 1:2 Эксельсиор Э
- 29.07.2017 Серкль Брюгге 5:2 Виллем II ТМК
- 22.07.2017 Зеувс Эльфтал 0:3 Виллем II ТМК
- 19.07.2017 Виллем II 1:1 Эйндховен ТМК
- 08.07.2017 Виллем II 2:0 Кортрейк ТМК
- 05.07.2017 Уно Анимо 0:7 Виллем II ТМК
- 01.07.2017 РКДСФ 1:9 Виллем II ТМК
- 18.05.2017 SV VOAB 1:6 Виллем II ТМК
- 14.05.2017 Виллем II 1:3 Аякс Э
- 07.05.2017 Рода 1:0 Виллем II Э
- 21.04.2017 Херенвен 1:0 Виллем II Э
- 16.04.2017 Виллем II 2:0 Гоу Эхед Иглс Э
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 3
Виллем II: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 9
- 18.03.2017 Гронинген 1:1 Виллем II Эредивизие
- 29.10.2016 Виллем II 2:1 Гронинген Эредивизие
- 26.01.2016 Виллем II 1:1 Гронинген Эредивизие
- 17.10.2015 Гронинген 2:1 Виллем II Эредивизие
- 18.04.2015 Виллем II 1:4 Гронинген Эредивизие
- 28.09.2014 Гронинген 1:0 Виллем II Эредивизие
- 30.03.2013 Виллем II 1:2 Гронинген Эредивизие
- 19.08.2012 Гронинген 1:1 Виллем II Эредивизие
- 06.02.2011 Гронинген 7:1 Виллем II Эредивизие
- 27.08.2010 Виллем II 0:3 Гронинген Эредивизие
- 11.04.2010 Гронинген 4:0 Виллем II Эредивизие
- 18.09.2009 Виллем II 2:1 Гронинген Эредивизие
- 26.04.2009 Гронинген 0:0 Виллем II Премьер-лига
- 23.11.2008 Виллем II 3:0 Гронинген Премьер-лига
- 08.03.2008 Виллем II 1:2 Гронинген Премьер-лига
- 16.12.2007 Гронинген 1:0 Виллем II Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|8
|7
|0
|1
|26 - 8
|21
|2.
|Аякс
|8
|5
|1
|2
|19 - 6
|16
|3.
|Фейеноорд
|8
|5
|1
|2
|16 - 6
|16
|4.
|Витесс
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|5.
|ПЕК Зволле
|8
|4
|3
|1
|13 - 10
|15
|6.
|Херенвен
|8
|4
|2
|2
|13 - 14
|14
|7.
|АЗ Алкмаар
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|8.
|Утрехт
|8
|4
|1
|3
|13 - 15
|13
|9.
|ВВВ-Венло
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|10.
|Эксельсиор
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|11.
|АДО Ден Хааг
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|12.
|Хераклес
|8
|2
|3
|3
|12 - 14
|9
|13.
|Виллем II
|1:0
|9
|3
|0
|6
|10 - 19
|9
|14.
|Гронинген
|0:1
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|15.
|НАК Бреда
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|16.
|Твенте
|8
|2
|0
|6
|9 - 12
|6
|17.
|Рода
|8
|2
|0
|6
|8 - 17
|6
|18.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
Первый тайм
42'
42'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
42'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Аззауи Исмаил из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
41'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает навес
40'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает неудачный навес.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
Йенсен Рубен из команды Гронинген разыграл угловой с правого угла.
39'
Брандерхорст Маттейс выбил мяч на угловой.
38'
Хайе Том возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Хайе Том получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
37'
Хайе Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Махи Мимаун из команды Гронинген устремляется вперед с мячом.
37'
Игроки ФК "Гронинген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
36'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген наносит неточный удар с лета
35'
Идрисси Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает подножку. Ritsu Doan заработал фол.
33'
Льюис Фернандо сделал результативную передачу.
33'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фран Соль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
33'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
33'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает передачу за спину защитников.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Konstantinos Tsimikas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Бакуна Жуниньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Konstantinos Tsimikas атакует сзади соперника. Бакуна Жуниньо пострадал.
26'
26'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
ФОЛ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ! Ajdin Hrustic подыграл себе рукой, получив за это прямую красную карточку!
23'
Ajdin Hrustic коснулся мяча рукой.
23'
Аззауи Исмаил из команды Виллем II. Это Мемишевич Самир заработал фол.
22'
22'
Махи Мимаун из команды Гронинген бьет головой мимо ворот
22'
Ritsu Doan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Фран Соль из команды Виллем II делает подножку. Те Вирик Мик заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II в офсайде
20'
Ajdin Hrustic получает желтую карточку.
20'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген опасно играет. Чуть не пострадал Konstantinos Tsimikas.
19'
19'
Лифтинк Эльмо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Мемишевич Самир атакует сзади соперника. Фран Соль пострадал.
18'
18'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген устремляется вперед с мячом.
16'
16'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II бьет головой мимо ворот
16'
Чиривелла Педро из команды Виллем II подал угловой слева.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Брандерхорст Маттейс вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает неудачный навес.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Ritsu Doan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II опасно играет. Чуть не пострадал Ritsu Doan.
13'
Вратарь команды Виллем II выходит и забирает мяч.
13'
Ritsu Doan из команды Гронинген делает навес
12'
Идрисси Уссама из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Ajdin Hrustic нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Аззауи Исмаил из команды Виллем II. Это Ritsu Doan заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
9'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
9'
Махи Мимаун из команды Гронинген наносит очень неточный удар.
9'
Идрисси Уссама из команды Гронинген делает навес
9'
Игроки ФК "Гронинген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Лифтинк Эльмо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Ritsu Doan из команды Гронинген. Это Хайе Том заработал фол.
8'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Идрисси Уссама из команды Гронинген в офсайде
6'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Фран Соль из команды Виллем II. Это Мемишевич Самир заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
5'
Хайе Том ударом издали сотрясает перекладину
4'
Konstantinos Tsimikas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Йенсен Рубен из команды Гронинген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
3'
Хайе Том атакует сзади соперника. Идрисси Уссама пострадал.
2'
2'
Аззауи Исмаил на финте ушёл от оппонента.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виллем II". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Noordlease Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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