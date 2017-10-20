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Стадион:
Гронинген
0:1
Первый тайм: 43'
Виллем II
0'
20' Желтая карточка
Хрустиц Айдин
23' Красная карточка
Хрустиц Айдин
0:1
33' Гол
Фран Соль
43'
Первый тайм
42'
Удар от ворот произведет Гронинген
42'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
42'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Аззауи Исмаил из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает навес
40'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает неудачный навес.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Угловой
39'
Йенсен Рубен из команды Гронинген разыграл угловой с правого угла.
39'
Брандерхорст Маттейс выбил мяч на угловой.
Травма, повреждение
38'
Хайе Том возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Хайе Том получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
37'
Хайе Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Махи Мимаун из команды Гронинген устремляется вперед с мячом.
37'
Игроки ФК "Гронинген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Удар от ворот произведет Виллем II
36'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген наносит неточный удар с лета
35'
Идрисси Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
35'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает подножку. Ritsu Doan заработал фол.
33'
Льюис Фернандо сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фран Соль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
33'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
33'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает передачу за спину защитников.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
28'
Konstantinos Tsimikas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
28'
Бакуна Жуниньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
27'
Konstantinos Tsimikas атакует сзади соперника. Бакуна Жуниньо пострадал.
26'
Удар от ворот произведет Гронинген
26'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
ФОЛ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ! Ajdin Hrustic подыграл себе рукой, получив за это прямую красную карточку!
Фол, нарушение
23'
Ajdin Hrustic коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
23'
Аззауи Исмаил из команды Виллем II. Это Мемишевич Самир заработал фол.
22'
Удар от ворот произведет Виллем II
22'
Махи Мимаун из команды Гронинген бьет головой мимо ворот
22'
Ritsu Doan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Фран Соль из команды Виллем II делает подножку. Те Вирик Мик заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Офсайд
20'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II в офсайде
Желтая карточка
20'
Ajdin Hrustic получает желтую карточку.
Фол, нарушение
20'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген опасно играет. Чуть не пострадал Konstantinos Tsimikas.
19'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Лифтинк Эльмо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Мемишевич Самир атакует сзади соперника. Фран Соль пострадал.
18'
Удар от ворот произведет Виллем II
18'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген устремляется вперед с мячом.
16'
Удар от ворот произведет Гронинген
16'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II бьет головой мимо ворот
Угловой
16'
Чиривелла Педро из команды Виллем II подал угловой слева.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Хайе Том из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Брандерхорст Маттейс вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает неудачный навес.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
14'
Ritsu Doan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
13'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II опасно играет. Чуть не пострадал Ritsu Doan.
13'
Вратарь команды Виллем II выходит и забирает мяч.
13'
Ritsu Doan из команды Гронинген делает навес
12'
Идрисси Уссама из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Ajdin Hrustic нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
10'
Аззауи Исмаил из команды Виллем II. Это Ritsu Doan заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
9'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Удар от ворот произведет Виллем II
9'
Махи Мимаун из команды Гронинген наносит очень неточный удар.
9'
Идрисси Уссама из команды Гронинген делает навес
9'
Игроки ФК "Гронинген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Лифтинк Эльмо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Ritsu Doan из команды Гронинген. Это Хайе Том заработал фол.
8'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
6'
Идрисси Уссама из команды Гронинген в офсайде
6'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
5'
Фран Соль из команды Виллем II. Это Мемишевич Самир заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Фран Соль из команды Виллем II делает навес
5'
Хайе Том ударом издали сотрясает перекладину
4'
Konstantinos Tsimikas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Йенсен Рубен из команды Гронинген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
3'
Хайе Том атакует сзади соперника. Идрисси Уссама пострадал.
2'
Удар от ворот произведет Гронинген
2'
Аззауи Исмаил на финте ушёл от оппонента.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виллем II". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Noordlease Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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