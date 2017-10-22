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Стадион: Констант Ванден Сток
22' Желтая карточкаАнни Софьян
|
22'
Состав команд
23
Букс
Франк
12
Аппиа
Деннис
20
Кумс
Свен
94
Анни
Софьян
27
Мата
Клинтон
45
Joseph
Aidoo
15
Коллей
Омар
21
Уронен
Йере
25
Берге
Сандер
Андерлехт 3-4-3
- Основной состав
- 23 Букс Франк Вратарь
- 4 Мбодж Кара Защитник
- 3 Дешахт Оливье Защитник
- 32 Дендонкер Леандер Защитник
- 12 Аппиа Деннис Полузащитник
- 25 Требель Адриен Полузащитник
- 20 Кумс Свен Полузащитник
- 9 Оньекуру Генри Полузащитник
- 8 Геркенс Питер Нападающий
- 91 Теодорчик Лукаш Нападающий
- 94 Анни Софьян Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Селс Матц Вратарь
- 37 Обрадович Иван Защитник
- 11 Кипчу Александру Защитник
- 2 Жосуэ Са Защитник
- 10 Станчу Николае Полузащитник
- 17 Бруно Массимо Полузащитник
- 99 Харбауи Хамди Нападающий
- 36 Берич Роберт Нападающий
- Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Генк 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Вукович Дэнни Вратарь
- 27 Мата Клинтон Защитник
- 45 Joseph Aidoo Защитник
- 15 Коллей Омар Защитник
- 21 Уронен Йере Защитник
- 18 Малиновский Руслан Полузащитник
- 24 Посуэло Алехандро Полузащитник
- 25 Берге Сандер Полузащитник
- 22 Шрейверс Сьебе Полузащитник
- 9 Ингвартсен Маркус Нападающий
- 10 Саматта Мбвана Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Яккерс Нордин Вратарь
- 4 Ваутерс Дрис Защитник
- 3 Настич Боян Защитник
- 28 Хейнен Бриан Полузащитник
- 29 Manuel Benson Полузащитник
- 19 Буффель Томас Нападающий
- 5 Amine Khammas
- 8 Edon Zhegrova
- Главный тренер: Стейвенберг Альберт
Предыдущие игры
Андерлехт (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 18.10.2017 Андерлехт 0:4 ПСЖ ЛЧ
- 13.10.2017 Мехелен 3:4 Андерлехт ПДА
- 01.10.2017 Андерлехт 1:0 Стандард ПДА
- 27.09.2017 Андерлехт 0:3 Селтик ЛЧ
- 23.09.2017 Васланд-Беверен 1:2 Андерлехт ПДА
- 20.09.2017 Вестерло 0:1 Андерлехт К
- 16.09.2017 Кортрейк 2:2 Андерлехт ПДА
- 12.09.2017 Бавария 3:0 Андерлехт ЛЧ
- 08.09.2017 Андерлехт 3:2 Локерен ПДА
- 27.08.2017 Гент 0:0 Андерлехт ПДА
- 20.08.2017 Андерлехт 2:3 Сент-Трюйден ПДА
- 13.08.2017 Шарлеруа 2:0 Андерлехт ПДА
- 06.08.2017 Андерлехт 1:0 Остенде ПДА
- 28.07.2017 Антверпен 0:0 Андерлехт ПДА
- 22.07.2017 Андерлехт 2:1 Зульте-Варегем С
- 19.07.2017 Дендер 1:3 Андерлехт ТМК
- 15.07.2017 Льерс 0:2 Андерлехт ТМК
- 07.07.2017 Ред Булл Зальцбург 4:1 Андерлехт ТМК
- 30.06.2017 Уденаарде 1:3 Андерлехт ТМК
- 21.05.2017 Андерлехт 3:2 Остенде ЛППОЧГ
Генк (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 14.10.2017 Генк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 30.09.2017 Эйпен 3:3 Генк ПДА
- 23.09.2017 Генк 1:1 Остенде ПДА
- 20.09.2017 Серкль Брюгге 0:1 Генк К
- 16.09.2017 Сент-Трюйден 2:1 Генк ПДА
- 10.09.2017 Гент 1:1 Генк ПДА
- 26.08.2017 Генк 1:0 Мехелен ПДА
- 19.08.2017 Генк 0:1 Шарлеруа ПДА
- 13.08.2017 Антверпен 3:5 Генк ПДА
- 04.08.2017 Стандард 2:1 Генк ПДА
- 29.07.2017 Генк 3:3 Васланд-Беверен ПДА
- 22.07.2017 Генк 1:1 Эвертон ТМК
- 19.07.2017 Бохольт 2:7 Генк ТМК
- 08.07.2017 Генк 2:0 Льерс ТМК
- 01.07.2017 Эндрахт Термьен 1:2 Генк ТМК
- 31.05.2017 Остенде 3:1 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 27.05.2017 Генк 3:0 Сент-Трюйден ЛППОЗПВЛЕ
- 20.05.2017 Локерен 1:1 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 17.05.2017 Генк 3:1 Рузеларе ЛППОЗПВЛЕ
- 14.05.2017 Мускрон-Перювельз 0:2 Генк ЛППОЗПВЛЕ
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Генк: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
- 26.02.2017 Андерлехт 2:0 Генк Лига Про
- 18.09.2016 Генк 0:2 Андерлехт Лига Про
- 19.05.2016 Генк 5:2 Андерлехт Лига Про
- 03.04.2016 Андерлехт 1:0 Генк Лига Про
- 06.12.2015 Генк 0:0 Андерлехт Лига Про
- 13.09.2015 Андерлехт 0:0 Генк Лига Про
- 22.02.2015 Генк 0:1 Андерлехт Лига Жюпиле
- 05.10.2014 Андерлехт 0:0 Генк Лига Жюпиле
- 11.05.2014 Андерлехт 4:0 Генк Лига Жюпиле
- 21.04.2014 Генк 1:0 Андерлехт Лига Жюпиле
- 02.03.2014 Андерлехт 2:0 Генк Лига Жюпиле
- 10.11.2013 Генк 0:1 Андерлехт Лига Жюпиле
- 21.07.2013 Андерлехт 1:0 Генк Суперкубок
- 12.05.2013 Генк 1:2 Андерлехт Лига Жюпиле
- 01.04.2013 Андерлехт 1:2 Генк Лига Жюпиле
- 02.03.2013 Генк 1:0 Андерлехт Кубок Бельгии
- 30.01.2013 Андерлехт 1:0 Генк Кубок Бельгии
- 23.12.2012 Генк 2:4 Андерлехт Лига Жюпиле
- 02.09.2012 Андерлехт 2:2 Генк Лига Жюпиле
- 27.04.2012 Генк 0:4 Андерлехт Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|11
|10
|0
|1
|26 - 9
|30
|2.
|Шарлеруа
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|3.
|Сент-Трюйден
|11
|6
|2
|3
|13 - 12
|20
|4.
|Андерлехт
|0:0
|11
|5
|4
|2
|15 - 13
|19
|5.
|Антверпен
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Мускрон-Перювельз
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|7.
|Зульте-Варегем
|10
|5
|1
|4
|20 - 14
|16
|8.
|Стандард
|11
|4
|3
|4
|12 - 16
|15
|9.
|Васланд-Беверен
|10
|3
|3
|4
|21 - 16
|12
|10.
|Локерен
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|11.
|Генк
|0:0
|11
|2
|6
|3
|17 - 17
|12
|12.
|Гент
|11
|2
|4
|5
|12 - 13
|10
|13.
|Кортрейк
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|14.
|Эйпен
|11
|2
|3
|6
|17 - 29
|9
|15.
|Мехелен
|11
|1
|5
|5
|14 - 20
|8
|16.
|Остенде
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
Первый тайм
22'
Анни Софьян получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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