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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Эйпен
4:1
Второй тайм: 90+'
Мехелен
0'
1:0
26' Гол
Оканси Эрик
27' Желтая карточка
Оканси Эрик
2:0
34' Гол
Оканси Эрик
34' Желтая карточка
Цоцалич Эдин
3:0
35' Гол
Вердье Николя
3:1
37' Гол
Boureima Bande
45' Желтая карточка
Вердье Николя
52' Желтая карточка
Yohan Croizet
80' Желтая карточка
Амани Жан
81' Желтая карточка
Афиф Акрам
4:1
85' Гол
Гарсия Луис IV
90'+1
Второй тайм
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гарсия Луис IV.
Желтая карточка
81'
Афиф Акрам получает желтую карточку.
Желтая карточка
80'
Амани Жан получает желтую карточку.
75'
Эйпен производит замену. Оканси Эрик уходит, и Амани Жан заменяет его
70'
Мехелен производит замену. Эль-Мессауди Ахмед уходит, и Коловос Димитрис заменяет его
69'
Эйпен производит замену. Ваге Мусса уходит, и Дьянь Дьяванду заменяет его
61'
Мехелен производит замену. Педерсен Никлас уходит, и Stefan Drazic заменяет его
55'
Эйпен производит замену. Вердье Николя уходит, и Нильс Схоутерден заменяет его
Желтая карточка
52'
Yohan Croizet получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Мехелен производит замену. Тим Маттийс уходит, и Ритс Матс заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Вердье Николя получает желтую карточку.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Boureima Bande.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вердье Николя.
Желтая карточка
34'
Цоцалич Эдин получает желтую карточку.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Оканси Эрик.
Желтая карточка
27'
Оканси Эрик получает желтую карточку.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Оканси Эрик.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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