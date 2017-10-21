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2017-2018
Стадион: Kehrwegstadion
1:0
26' ГолОканси Эрик
27' Желтая карточкаОканси Эрик
2:0
34' ГолОканси Эрик
34' Желтая карточкаЦоцалич Эдин
3:0
35' ГолВердье Николя
3:1
37' ГолBoureima Bande
45' Желтая карточкаВердье Николя
52' Желтая карточкаYohan Croizet
80' Желтая карточкаАмани Жан
81' Желтая карточкаАфиф Акрам
4:1
85' ГолГарсия Луис IV
|
26'
1:0
27'
34'
2:0
34'
35'
3:0
37'
3:1
45'
52'
75'
80'
81'
85'
4:1
Состав команд
15
Ваге
Мусса
11
Афиф
Акрам
28
Оканси
Эрик
9
Лей
Мбай
15
Цоцалич
Эдин
17
Томечак
Иван
16
Схоофс
Роб
Эйпен 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ван Кромбрюгге Хендрик Вратарь
- 3 Хассан Абделькарим Защитник
- 22 Блонделле Сибе Защитник
- 44 Вальенте Марк Защитник
- 15 Ваге Мусса Защитник
- 11 Афиф Акрам Полузащитник
- 10 Гарсия Луис IV Полузащитник
- 23 Mickael Tirpan Полузащитник
- 28 Оканси Эрик Полузащитник
- 9 Лей Мбай Нападающий
- 99 Вердье Николя Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ниассе Бабакар Вратарь
- 5 Дьянь Дьяванду Защитник
- 18 Nils Schouterden Полузащитник
- 8 Амани Жан Полузащитник
- 14 Alessio Castro-Montes Полузащитник
- 25 Джамабо Джордж Полузащитник
- 7 Hamza Al Senhaji
- Главный тренер: Кондом Хорди
Мехелен 4-2-3-1
- Основной состав
- 26 Коосеманс Колин Вратарь
- 3 Эль-Мессауди Ахмед Защитник
- 15 Цоцалич Эдин Защитник
- 17 Томечак Иван Защитник
- 22 Elias Cobbaut Защитник
- 4 Seth De Witte Полузащитник
- 10 Yohan Croizet Полузащитник
- 7 Tim Matthijs Полузащитник
- 16 Схоофс Роб Полузащитник
- 27 Boureima Bande Полузащитник
- 9 Педерсен Никлас Нападающий
- Запасные игроки
- 49 Морис Антони Вратарь
- 63 Реррас Файкаль Защитник
- 11 Ритс Матс Полузащитник
- 20 Коловос Димитрис Полузащитник
- 99 Stefan Drazic Нападающий
- 35 Ганвула Сильвер Нападающий
- 30 Hannes Smolders
- Главный тренер: Yannick Ferrera
Предыдущие игры
Эйпен (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 14.10.2017 Шарлеруа 2:2 Эйпен ПДА
- 30.09.2017 Эйпен 3:3 Генк ПДА
- 23.09.2017 Мускрон-Перювельз 3:2 Эйпен ПДА
- 20.09.2017 Эйпен 3:2 Рупель Бум К
- 17.09.2017 Эйпен 1:1 Стандард ПДА
- 09.09.2017 Васланд-Беверен 5:1 Эйпен ПДА
- 26.08.2017 Локерен 3:0 Эйпен ПДА
- 19.08.2017 Эйпен 2:1 Остенде ПДА
- 12.08.2017 Эйпен 1:2 Кортрейк ПДА
- 06.08.2017 Брюгге 3:1 Эйпен ПДА
- 29.07.2017 Эйпен 0:5 Зульте-Варегем ПДА
- 22.07.2017 Льерс 0:2 Эйпен ТМК
- 19.07.2017 Эйпен 0:2 Метц ТМК
- 12.07.2017 Эйпен 2:2 Боруссия М ТМК
- 08.07.2017 Эйпен 3:0 Кёльн-2 ТМК
- 20.05.2017 Рузеларе 3:2 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
- 17.05.2017 Эйпен 2:0 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 13.05.2017 Эйпен 3:2 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 07.05.2017 Генк 2:1 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
- 29.04.2017 Локерен 4:1 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
Мехелен (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 13.10.2017 Мехелен 3:4 Андерлехт ПДА
- 30.09.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Мехелен ПДА
- 23.09.2017 Мехелен 2:0 Сент-Трюйден ПДА
- 20.09.2017 Мехелен 3:0 Бохольт К
- 15.09.2017 Брюгге 2:0 Мехелен ПДА
- 10.09.2017 Мехелен 1:1 Остенде ПДА
- 01.09.2017 Мехелен 1:1 АЗ Алкмаар ТМК
- 26.08.2017 Генк 1:0 Мехелен ПДА
- 19.08.2017 Мехелен 1:2 Антверпен ПДА
- 12.08.2017 Мехелен 1:1 Гент ПДА
- 05.08.2017 Васланд-Беверен 2:2 Мехелен ПДА
- 30.07.2017 Мехелен 1:1 Стандард ПДА
- 22.07.2017 Мехелен 1:0 Юнион Сен-Жиль ТМК
- 21.07.2017 Мехелен 3:1 Мускрон-Перювельз ТМК
- 16.07.2017 Вестерло 0:6 Мехелен ТМК
- 08.07.2017 Мехелен 0:6 Олимпиакос ТМК
- 04.07.2017 АХ Лёвен 4:2 Мехелен ТМК
- 29.06.2017 Кампенхаут 0:4 Мехелен ТМК
- 28.06.2017 Рапид Лест 0:5 Мехелен ТМК
- 25.06.2017 Кателейне 0:3 Мехелен ТМК
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|10
|9
|0
|1
|25 - 9
|27
|2.
|Шарлеруа
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|3.
|Антверпен
|10
|5
|3
|2
|18 - 14
|18
|4.
|Андерлехт
|10
|5
|3
|2
|15 - 13
|18
|5.
|Мускрон-Перювельз
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|6.
|Сент-Трюйден
|0:0
|11
|5
|3
|3
|12 - 12
|18
|7.
|Зульте-Варегем
|10
|5
|1
|4
|20 - 14
|16
|8.
|Стандард
|11
|4
|3
|4
|12 - 16
|15
|9.
|Васланд-Беверен
|10
|3
|3
|4
|21 - 16
|12
|10.
|Локерен
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|11.
|Генк
|10
|2
|5
|3
|17 - 17
|11
|12.
|Гент
|0:0
|11
|2
|4
|5
|11 - 12
|10
|13.
|Кортрейк
|0:0
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|14.
|Эйпен
|4:1
|11
|2
|3
|6
|17 - 29
|9
|15.
|Мехелен
|1:4
|11
|1
|5
|5
|14 - 20
|8
|16.
|Остенде
|0:0
|11
|1
|3
|7
|10 - 19
|6
Второй тайм
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гарсия Луис IV.
81'
Афиф Акрам получает желтую карточку.
80'
Амани Жан получает желтую карточку.
75'
Эйпен производит замену. Оканси Эрик уходит, и Амани Жан заменяет его
70'
Мехелен производит замену. Эль-Мессауди Ахмед уходит, и Коловос Димитрис заменяет его
69'
Эйпен производит замену. Ваге Мусса уходит, и Дьянь Дьяванду заменяет его
61'
Мехелен производит замену. Педерсен Никлас уходит, и Stefan Drazic заменяет его
55'
Эйпен производит замену. Вердье Николя уходит, и Нильс Схоутерден заменяет его
52'
Yohan Croizet получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Мехелен производит замену. Тим Маттийс уходит, и Ритс Матс заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Вердье Николя получает желтую карточку.
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Boureima Bande.
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вердье Николя.
34'
Цоцалич Эдин получает желтую карточку.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Оканси Эрик.
27'
Оканси Эрик получает желтую карточку.
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Оканси Эрик.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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