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2017-2018
Стадион: Ян Брейдель
10' Желтая карточкаКоррин Александр
|
10'
Состав команд
22
Хорват
Этан
21
Коолс
Дион
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
38
Арун
Фарис
58
Уларе
Обби
Брюгге 3-4-3
- Основной состав
- 22 Хорват Этан Вратарь
- 35 Декарли Сауло Защитник
- 44 Мехеле Брандон Защитник
- 24 Денсвил Стефано Защитник
- 21 Коолс Дион Полузащитник
- 25 Вормер Руд Полузащитник
- 30 Накамба Марвелус Полузащитник
- 28 Де Бок Лоренс Полузащитник
- 7 Уэсли Мораес Нападающий
- 20 Ванакен Ханс Нападающий
- 42 Бонавентуре Деннис Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Юбер Гийом Вратарь
- 16 Caceres German Mera Защитник
- 3 Симонс Тимми Защитник
- 13 Паласиос Элибельтон Защитник
- 9 Воссен Йелле Нападающий
- 10 Диаби Абдулай Нападающий
- 8 Рафаэлов Лиор Нападающий
- Главный тренер: Леко Иван
Антверпен 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Болат Синан Вратарь
- 17 Н'Диайе Мамату Защитник
- 16 Баяль-Салль Мустафа Защитник
- 21 Dylan Batubinsika Защитник
- 2 Матеус Лейте Защитник
- 25 Коррин Александр Полузащитник
- 38 Арун Фарис Полузащитник
- 19 William Owusu Полузащитник
- 20 Geoffry Hairemans Полузащитник
- 8 Родригеш Иву Полузащитник
- 58 Уларе Обби Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Йежина Антонио Вратарь
- 60 Ятабаре Самбу Защитник
- 37 Ван Дамм Йелле Защитник
- 11 Joerie Dequevy Полузащитник
- 7 Reda Jaadi Нападающий
- 30 Бута Аурелиу Нападающий
- 23 Joaquin Ardaiz
- Главный тренер: Ласло Болони
Предыдущие игры
Брюгге (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 15.10.2017 Остенде 2:3 Брюгге ПДА
- 01.10.2017 Брюгге 2:1 Гент ПДА
- 24.09.2017 Шарлеруа 1:2 Брюгге ПДА
- 20.09.2017 Рузеларе 1:5 Брюгге К
- 15.09.2017 Брюгге 2:0 Мехелен ПДА
- 09.09.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Брюгге ПДА
- 27.08.2017 Брюгге 4:0 Стандард ПДА
- 24.08.2017 АЕК 3:0 Брюгге ЛЕ
- 20.08.2017 Кортрейк 1:2 Брюгге ПДА
- 17.08.2017 Брюгге 0:0 АЕК ЛЕ
- 11.08.2017 Зульте-Варегем 1:2 Брюгге ПДА
- 06.08.2017 Брюгге 3:1 Эйпен ПДА
- 02.08.2017 Истанбул Башакшехир 2:0 Брюгге ЛЧ
- 29.07.2017 Локерен 0:4 Брюгге ПДА
- 26.07.2017 Брюгге 3:3 Истанбул Башакшехир ЛЧ
- 21.07.2017 Брюгге 0:2 Атлетик Б ТМК
- 19.07.2017 Спарта Роттердам 1:1 Брюгге ТМК
- 15.07.2017 Брюгге 1:3 АЗ Алкмаар ТМК
- 05.07.2017 Александрия 0:3 Брюгге ТМК
- 01.07.2017 Торхаут 0:2 Брюгге ТМК
Антверпен (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 15.10.2017 Антверпен 3:0 Зульте-Варегем ПДА
- 30.09.2017 Васланд-Беверен 3:0 Антверпен ПДА
- 22.09.2017 Антверпен 3:0 Кортрейк ПДА
- 19.09.2017 Антверпен 2:0 Льерс К
- 16.09.2017 Локерен 1:1 Антверпен ПДА
- 09.09.2017 Антверпен 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 27.08.2017 Остенде 3:4 Антверпен ПДА
- 19.08.2017 Мехелен 1:2 Антверпен ПДА
- 13.08.2017 Антверпен 3:5 Генк ПДА
- 06.08.2017 Гент 0:1 Антверпен ПДА
- 28.07.2017 Антверпен 0:0 Андерлехт ПДА
- 22.07.2017 Сент-Трюйден 1:1 Антверпен ТМК
- 11.07.2017 Хамм 0:2 Антверпен ТМК
- 01.07.2017 К. Контич 0:9 Антверпен ТМК
- 24.06.2017 Зварте Леув 0:2 Антверпен ТМК
- 21.06.2017 Брассхаат 0:9 Антверпен ТМК
- 05.04.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Антверпен ТМК
- 11.03.2017 Рузеларе 1:2 Антверпен ПДГБП
- 05.03.2017 Антверпен 3:1 Рузеларе ПДГБП
- 26.02.2017 Антверпен 1:0 Ломмель ПДB
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|0:0
|11
|9
|1
|1
|25 - 9
|28
|2.
|Шарлеруа
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|3.
|Сент-Трюйден
|11
|6
|2
|3
|13 - 12
|20
|4.
|Антверпен
|0:0
|11
|5
|4
|2
|18 - 14
|19
|5.
|Андерлехт
|10
|5
|3
|2
|15 - 13
|18
|6.
|Мускрон-Перювельз
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|7.
|Зульте-Варегем
|10
|5
|1
|4
|20 - 14
|16
|8.
|Стандард
|11
|4
|3
|4
|12 - 16
|15
|9.
|Васланд-Беверен
|10
|3
|3
|4
|21 - 16
|12
|10.
|Локерен
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|11.
|Генк
|10
|2
|5
|3
|17 - 17
|11
|12.
|Гент
|11
|2
|4
|5
|12 - 13
|10
|13.
|Кортрейк
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|14.
|Эйпен
|11
|2
|3
|6
|17 - 29
|9
|15.
|Мехелен
|11
|1
|5
|5
|14 - 20
|8
|16.
|Остенде
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
Первый тайм
10'
Коррин Александр получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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