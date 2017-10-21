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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Кортрейк
0:0
Второй тайм: 60'
Гент
0'
34' Желтая карточка
Youcef Attal
38' Желтая карточка
Вербоом Бриан
41' Желтая карточка
Ван дер Брюгген Ханнес
45' Желтая карточка
Жиго Самуэль
60'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Жиго Самуэль получает желтую карточку.
Желтая карточка
41'
Ван дер Брюгген Ханнес получает желтую карточку.
Желтая карточка
38'
Вербоом Бриан получает желтую карточку.
Желтая карточка
34'
Youcef Attal получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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