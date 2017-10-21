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2017-2018
Стадион: Гульденспоренстадион
34' Желтая карточкаYoucef Attal
38' Желтая карточкаВербоом Бриан
41' Желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
45' Желтая карточкаЖиго Самуэль
|
34'
38'
45'
Состав команд
24
Youcef
Attal
43
Пербе
Жереми
22
Бронн
Дилан
21
Асаре
Нана
31
Кубо
Юя
27
Саймон
Мозес
Кортрейк 4-4-2
- Основной состав
- 28 Камински Томас Вратарь
- 24 Youcef Attal Защитник
- 5 Ковачевич Владимир Защитник
- 6 Ружо Лукас Защитник
- 23 Вербоом Бриан Защитник
- 8 Аджагун Абдул Полузащитник
- 2 Кумордзи Бернар Полузащитник
- 14 Ван дер Брюгген Ханнес Полузащитник
- 30 Д'Эне Кристоф Полузащитник
- 43 Пербе Жереми Нападающий
- 9 Шевалье Тедди Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Брюззезе Себастьен Вратарь
- 3 Макаренко Евгений Защитник
- 12 Lucas Van Eenoo Полузащитник
- 10 Эрве Каж Полузащитник
- 27 Уали Идир Нападающий
- 18 Будковский Филипп Нападающий
- 21 Joedrick Pupe
- Главный тренер: Giannis Anastasiou
Гент 4-3-3
- Основной состав
- 91 Калинич Ловре Вратарь
- 22 Бронн Дилан Защитник
- 2 Жиго Самуэль Защитник
- 13 Митрович Стефан Защитник
- 21 Асаре Нана Защитник
- 77 Миличевич Даниел Полузащитник
- 44 Эсити Андерсон Полузащитник
- 19 Деягере Брехт Полузащитник
- 31 Кубо Юя Нападающий
- 17 Яремчук Роман Нападающий
- 27 Саймон Мозес Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Тулен Янник Вратарь
- 6 Верстрате Биргер Защитник
- 5 Дюссенн Ноэ Защитник
- 25 Марк Дамьен Полузащитник
- 8 Маттон Томас Полузащитник
- 11 Мачадо Дейвер Полузащитник
- 32 Фокет Томас Полузащитник
- 9 Силла Мамаду II Нападающий
- Главный тренер: Вандерхаге Ив
Предыдущие игры
Кортрейк (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 15.10.2017 Стандард 3:1 Кортрейк ПДА
- 06.10.2017 Кортрейк 2:0 Амьен ТМК
- 30.09.2017 Кортрейк 1:2 Остенде ПДА
- 22.09.2017 Антверпен 3:0 Кортрейк ПДА
- 19.09.2017 Кортрейк 5:3 РЕС Дюрбюи К
- 16.09.2017 Кортрейк 2:2 Андерлехт ПДА
- 09.09.2017 Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк ПДА
- 25.08.2017 Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.08.2017 Кортрейк 1:2 Брюгге ПДА
- 12.08.2017 Эйпен 1:2 Кортрейк ПДА
- 05.08.2017 Кортрейк 1:0 Локерен ПДА
- 29.07.2017 Шарлеруа 1:0 Кортрейк ПДА
- 19.07.2017 Кортрейк 0:4 Лилль ТМК
- 15.07.2017 Кортрейк 1:0 Рединг ТМК
- 11.07.2017 Кортрейк 1:2 Панатинаикос ТМК
- 08.07.2017 Виллем II 2:0 Кортрейк ТМК
- 23.06.2017 Викингс Кортрейк 0:16 Кортрейк ТМК
- 20.05.2017 Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 17.05.2017 Кортрейк 4:4 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
- 13.05.2017 Эйпен 3:2 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
Гент (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 14.10.2017 Гент 2:0 Васланд-Беверен ПДА
- 01.10.2017 Брюгге 2:1 Гент ПДА
- 24.09.2017 Гент 0:1 Зульте-Варегем ПДА
- 20.09.2017 Гел 2:3 Гент К
- 17.09.2017 Остенде 0:2 Гент ПДА
- 10.09.2017 Гент 1:1 Генк ПДА
- 27.08.2017 Гент 0:0 Андерлехт ПДА
- 20.08.2017 Мускрон-Перювельз 3:2 Гент ПДА
- 12.08.2017 Мехелен 1:1 Гент ПДА
- 06.08.2017 Гент 0:1 Антверпен ПДА
- 03.08.2017 Альтах 3:1 Гент ЛЕ
- 30.07.2017 Сент-Трюйден 3:2 Гент ПДА
- 27.07.2017 Гент 1:1 Альтах ЛЕ
- 22.07.2017 Беерсхот-Вильрейк 2:3 Гент ТМК
- 21.07.2017 Ланс 1:3 Гент ТМК
- 19.07.2017 АЕК 1:1 Гент ТМК
- 13.07.2017 Гент 2:3 Ницца ТМК
- 07.07.2017 ПАОК 0:2 Гент ТМК
- 30.06.2017 Диккельвенн 2:7 Гент ТМК
- 24.06.2017 Дронген 2:3 Гент ТМК
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Гент: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
- 27.11.2016 Гент 3:0 Кортрейк Лига Про
- 31.07.2016 Кортрейк 1:1 Гент Лига Про
- 20.12.2015 Гент 3:0 Кортрейк Лига Про
- 23.08.2015 Кортрейк 0:0 Гент Лига Про
- 03.05.2015 Кортрейк 0:1 Гент Лига Жюпиле
- 05.04.2015 Гент 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле
- 26.12.2014 Кортрейк 2:3 Гент Лига Жюпиле
- 29.08.2014 Гент 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле
- 18.01.2014 Гент 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле
- 14.01.2014 Кортрейк 1:0 Гент Кубок Бельгии
- 18.12.2013 Гент 1:0 Кортрейк Кубок Бельгии
- 14.09.2013 Кортрейк 3:0 Гент Лига Жюпиле
- 27.04.2013 Гент 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле
- 06.04.2013 Кортрейк 0:0 Гент Лига Жюпиле
- 09.02.2013 Кортрейк 1:0 Гент Лига Жюпиле
- 20.10.2012 Гент 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле
- 05.05.2012 Гент 2:3 Кортрейк Лига Жюпиле
- 21.04.2012 Кортрейк 1:4 Гент Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|10
|9
|0
|1
|25 - 9
|27
|2.
|Шарлеруа
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|3.
|Антверпен
|10
|5
|3
|2
|18 - 14
|18
|4.
|Андерлехт
|10
|5
|3
|2
|15 - 13
|18
|5.
|Мускрон-Перювельз
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|6.
|Сент-Трюйден
|0:0
|11
|5
|3
|3
|12 - 12
|18
|7.
|Зульте-Варегем
|10
|5
|1
|4
|20 - 14
|16
|8.
|Стандард
|11
|4
|3
|4
|12 - 16
|15
|9.
|Васланд-Беверен
|10
|3
|3
|4
|21 - 16
|12
|10.
|Локерен
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|11.
|Генк
|10
|2
|5
|3
|17 - 17
|11
|12.
|Гент
|0:0
|11
|2
|4
|5
|11 - 12
|10
|13.
|Кортрейк
|0:0
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|14.
|Эйпен
|4:1
|11
|2
|3
|6
|17 - 29
|9
|15.
|Мехелен
|1:4
|11
|1
|5
|5
|14 - 20
|8
|16.
|Остенде
|0:0
|11
|1
|3
|7
|10 - 19
|6
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Жиго Самуэль получает желтую карточку.
41'
Ван дер Брюгген Ханнес получает желтую карточку.
38'
Вербоом Бриан получает желтую карточку.
34'
Youcef Attal получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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