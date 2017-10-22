  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Зульте-Варегем
2:5
Конец матча
Васланд-Беверен
0'
0:1
7' Гол
Телин Исаак
1:1
17' Пенальти
Хамалайнен Брайан
1:2
20' Гол
Телин Исаак
30' Желтая карточка
Шапоньич Иван
1:3
46' Гол
Телин Исаак
2:3
54' Гол
Де Паув Нилл
2:4
58' Гол
Nana Ampomah
71' Желтая карточка
Демир Эрдин
2:5
87' Гол
Телин Исаак
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Васланд-Беверен производит замену. Болевич Александар уходит, и Oliver Myny заменяет его
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Телин Исаак.
83'
Зульте-Варегем производит замену. Бодри Марвин уходит, и Лейя-Исека Аарон заменяет его
77'
Васланд-Беверен производит замену. Nana Ampomah уходит, и Диркс Тюр заменяет его
Желтая карточка
71'
Демир Эрдин получает желтую карточку.

71'
Васланд-Беверен производит замену. Ангбан Викторьен уходит, и Йенс Коолс заменяет его
59'
Зульте-Варегем производит замену. Думбия Идрисса уходит, и Кайя Онур заменяет его
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Nana Ampomah.
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Де Паув Нилл.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Телин Исаак.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
30'
Шапоньич Иван получает желтую карточку.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Телин Исаак.
Описание гола
17'
Г О О О О О Л - Хамалайнен Брайан из команды Зульте-Варегем забивает пенальти
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Телин Исаак.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Regenboogstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация