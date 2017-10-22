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2017-2018
Стадион: Регенбогстадион
2:5
Конец матча
0:1
7' ГолТелин Исаак
1:1
17' ПенальтиХамалайнен Брайан
1:2
20' ГолТелин Исаак
30' Желтая карточкаШапоньич Иван
1:3
46' ГолТелин Исаак
2:3
54' ГолДе Паув Нилл
2:4
58' ГолNana Ampomah
71' Желтая карточкаДемир Эрдин
2:5
87' ГолТелин Исаак
|
7'
0:1
17'
1:1
20'
1:2
30'
46'
1:3
54'
2:3
58'
2:4
71'
87'
2:5
Состав команд
24
Леали
Никола
11
Де
Паув
Нилл
33
Руф
Дави
52
Шрайверс
Юр
15
Сек
Ибраима
22
Nana
Ampomah
92
Телин
Исаак
Зульте-Варегем 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Леали Никола Вратарь
- 2 Де Фаув Дави Защитник
- 3 Бодри Марвин Защитник
- 6 Дерейк Тимоти Защитник
- 31 Хамалайнен Брайан Защитник
- 20 Думбия Идрисса Полузащитник
- 23 Де Сар Жюльен Полузащитник
- 99 Олайинка Питер Полузащитник
- 43 Копман Сандер Полузащитник
- 11 Де Паув Нилл Полузащитник
- 33 Шапоньич Иван Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бостин Луи Вратарь
- 14 Уолш Сэнди Защитник
- 30 Кастанос Григорис Полузащитник
- 15 Маду Кингсли Полузащитник
- 10 Кайя Онур Полузащитник
- 8 Де Метс Гертьян Полузащитник
- 7 Лейя-Исека Аарон Нападающий
- Главный тренер: Дюри Франки
Васланд-Беверен 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Руф Дави Вратарь
- 52 Шрайверс Юр Защитник
- 23 Maximiliano Caufriez Защитник
- 5 Буату-Мананга Йонатан Защитник
- 2 Демир Эрдин Защитник
- 15 Сек Ибраима Полузащитник
- 17 Ангбан Викторьен Полузащитник
- 7 Болевич Александар Полузащитник
- 44 Мориока Риота Полузащитник
- 22 Nana Ampomah Полузащитник
- 92 Телин Исаак Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Merveille Goblet Вратарь
- 3 Niels De Schutter Защитник
- 24 Jens Cools Полузащитник
- 9 Ryan Mmaee Полузащитник
- 8 Francois Marquet Полузащитник
- 55 Диркс Тюр Нападающий
- 32 Oliver Myny Нападающий
- Главный тренер: Philippe Clement
Предыдущие игры
Зульте-Варегем (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 19.10.2017 Зульте-Варегем 1:1 Витесс ЛЕ
- 15.10.2017 Антверпен 3:0 Зульте-Варегем ПДА
- 01.10.2017 Зульте-Варегем 1:3 Локерен ПДА
- 28.09.2017 Лацио 2:0 Зульте-Варегем ЛЕ
- 24.09.2017 Гент 0:1 Зульте-Варегем ПДА
- 20.09.2017 Льеж 2:3 Зульте-Варегем К
- 17.09.2017 Зульте-Варегем 2:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 14.09.2017 Зульте-Варегем 1:5 Ницца ЛЕ
- 09.09.2017 Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк ПДА
- 26.08.2017 Шарлеруа 3:2 Зульте-Варегем ПДА
- 18.08.2017 Стандард 0:4 Зульте-Варегем ПДА
- 11.08.2017 Зульте-Варегем 1:2 Брюгге ПДА
- 05.08.2017 Зульте-Варегем 2:0 Сент-Трюйден ПДА
- 29.07.2017 Эйпен 0:5 Зульте-Варегем ПДА
- 22.07.2017 Андерлехт 2:1 Зульте-Варегем С
- 18.07.2017 Зульте-Варегем 1:3 Амьен ТМК
- 15.07.2017 Зульте-Варегем 0:1 Васланд-Беверен ТМК
- 11.07.2017 Льерс 0:2 Зульте-Варегем ТМК
- 08.07.2017 Зульте-Варегем 7:1 Рузеларе ТМК
- 01.07.2017 Спарта Петегем 2:5 Зульте-Варегем ТМК
Васланд-Беверен (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 14.10.2017 Гент 2:0 Васланд-Беверен ПДА
- 30.09.2017 Васланд-Беверен 3:0 Антверпен ПДА
- 23.09.2017 Васланд-Беверен 1:2 Андерлехт ПДА
- 20.09.2017 Ломмель 1:2 Васланд-Беверен К
- 16.09.2017 Шарлеруа 2:2 Васланд-Беверен ПДА
- 09.09.2017 Васланд-Беверен 5:1 Эйпен ПДА
- 26.08.2017 Сент-Трюйден 1:0 Васланд-Беверен ПДА
- 19.08.2017 Васланд-Беверен 2:3 Локерен ПДА
- 12.08.2017 Остенде 0:3 Васланд-Беверен ПДА
- 05.08.2017 Васланд-Беверен 2:2 Мехелен ПДА
- 29.07.2017 Генк 3:3 Васланд-Беверен ПДА
- 21.07.2017 Васланд-Беверен 2:1 АХ Лёвен ТМК
- 19.07.2017 Ройал Капеллен 0:2 Васланд-Беверен ТМК
- 15.07.2017 Зульте-Варегем 0:1 Васланд-Беверен ТМК
- 04.07.2017 Стяуа 3:0 Васланд-Беверен ТМК
- 01.07.2017 Сент-Никлаас 0:1 Васланд-Беверен ТМК
- 28.06.2017 Борнем 0:5 Васланд-Беверен ТМК
- 24.06.2017 Врасене 0:10 Васланд-Беверен ТМК
- 19.05.2017 Юнион Сен-Жиль 1:3 Васланд-Беверен ЛППОЗПВЛЕ
- 16.05.2017 Васланд-Беверен 1:3 Стандард ЛППОЗПВЛЕ
Последние игры между собой
Зульте-Варегем: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Васланд-Беверен: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
- 15.07.2017 Зульте-Варегем 0:1 Васланд-Беверен Товарищеские матчи. Клубы
- 03.12.2016 Зульте-Варегем 1:1 Васланд-Беверен Лига Про
- 06.08.2016 Васланд-Беверен 0:2 Зульте-Варегем Лига Про
- 12.12.2015 Зульте-Варегем 2:1 Васланд-Беверен Лига Про
- 15.08.2015 Васланд-Беверен 2:1 Зульте-Варегем Лига Про
- 25.04.2015 Васланд-Беверен 0:2 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 18.04.2015 Зульте-Варегем 2:2 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
- 17.01.2015 Васланд-Беверен 1:3 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 13.09.2014 Зульте-Варегем 1:4 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
- 08.07.2014 Васланд-Беверен 2:1 Зульте-Варегем Товарищеские матчи. Сборные
- 01.03.2014 Васланд-Беверен 2:2 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 10.11.2013 Зульте-Варегем 2:0 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
- 16.02.2013 Зульте-Варегем 2:0 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
- 27.10.2012 Васланд-Беверен 0:2 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|11
|10
|0
|1
|26 - 9
|30
|2.
|Шарлеруа
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|3.
|Сент-Трюйден
|11
|6
|2
|3
|13 - 12
|20
|4.
|Антверпен
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|5.
|Андерлехт
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|6.
|Мускрон-Перювельз
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|7.
|Зульте-Варегем
|11
|5
|1
|5
|22 - 19
|16
|8.
|Васланд-Беверен
|11
|4
|3
|4
|26 - 18
|15
|9.
|Стандард
|11
|4
|3
|4
|12 - 16
|15
|10.
|Генк
|11
|3
|5
|3
|18 - 17
|14
|11.
|Локерен
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|12.
|Гент
|11
|2
|4
|5
|12 - 13
|10
|13.
|Кортрейк
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|14.
|Эйпен
|11
|2
|3
|6
|17 - 29
|9
|15.
|Мехелен
|11
|1
|5
|5
|14 - 20
|8
|16.
|Остенде
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Васланд-Беверен производит замену. Болевич Александар уходит, и Oliver Myny заменяет его
87'
83'
Зульте-Варегем производит замену. Бодри Марвин уходит, и Лейя-Исека Аарон заменяет его
77'
Васланд-Беверен производит замену. Nana Ampomah уходит, и Диркс Тюр заменяет его
71'
Демир Эрдин получает желтую карточку.
71'
Васланд-Беверен производит замену. Ангбан Викторьен уходит, и Йенс Коолс заменяет его
59'
Зульте-Варегем производит замену. Думбия Идрисса уходит, и Кайя Онур заменяет его
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Nana Ampomah.
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Де Паув Нилл.
46'
Начался второй тайм!
46'
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
30'
Шапоньич Иван получает желтую карточку.
20'
17'
Г О О О О О Л - Хамалайнен Брайан из команды Зульте-Варегем забивает пенальти
7'
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Regenboogstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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