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Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
0:1
Первый тайм: 36'
0:1
22' ГолJaroslaw Niezgoda
|
22'
0:1
Состав команд
20
Баша
Вулнет
10
Carlitos
XII
11
Имас
Хесус
23
Брожек
Павел
28
Брозь
Лукаш
34
Астис
Иньяки
14
Глоушек
Адам
Висла Краков 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Michal Buchalik Вратарь
- 15 Zoran Arsenic Защитник
- 6 Гловацки Аркадиуш Защитник
- 32 Гонсалес Иван II Защитник
- 4 Садлок Мацей Защитник
- 7 Льонч Поль Полузащитник
- 20 Баша Вулнет Полузащитник
- 9 Богуски Рафал Полузащитник
- 10 Carlitos XII Полузащитник
- 11 Имас Хесус Полузащитник
- 23 Брожек Павел Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хулиан Диас Вратарь
- 19 Цывка Томаш Защитник
- 70 Мануэль Зе Полузащитник
- 26 Kamil Wojtkowski Полузащитник
- 21 Перес Виктор Полузащитник
- 71 Баланюк Денис Нападающий
- 2 Rafal Pietrzak
- Главный тренер: Kiko Ramirez
Легия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Маляж Аркадиуш Вратарь
- 28 Брозь Лукаш Защитник
- 34 Астис Иньяки Защитник
- 2 Паздан Михал Защитник
- 14 Глоушек Адам Защитник
- 3 Йодловец Томаш Полузащитник
- 31 Мончиньски Кжиштоф Полузащитник
- 6 Гильерме Маркес Полузащитник
- 22 Хямяляйнен Каспер Полузащитник
- 18 Кухарчик Михал Полузащитник
- 11 Jaroslaw Niezgoda Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Цежняк Радослав Вратарь
- 55 Енджейчик Артур Защитник
- 8 Паскуато Кристиан Полузащитник
- 27 Чима Даниэль Полузащитник
- 7 Перейра Илдеберту Полузащитник
- 15 Копчински Михал Полузащитник
- 99 Садику Армандо Нападающий
- Главный тренер: Romeo Jozak
Предыдущие игры
Висла Краков (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 14.10.2017 Шлёнск 0:2 Висла Краков Э
- 30.09.2017 Висла Краков 0:0 Ягеллония Э
- 23.09.2017 Корона Кельце 2:1 Висла Краков Э
- 20.09.2017 Корона Кельце 1:0 Висла Краков К
- 16.09.2017 Висла Краков 2:0 Пяст Э
- 08.09.2017 Арка Гдыня 3:1 Висла Краков Э
- 26.08.2017 Висла Краков 1:1 Лехия Гданьск Э
- 21.08.2017 Заглембе Любин 3:0 Висла Краков Э
- 12.08.2017 Висла Краков 2:1 Краковия Э
- 08.08.2017 Висла Краков 2:1 Висла К
- 04.08.2017 Висла 0:1 Висла Краков Э
- 29.07.2017 Гурник Забже 3:2 Висла Краков Э
- 21.07.2017 Висла Краков 1:0 Нецеча Э
- 14.07.2017 Погонь Щецин 1:2 Висла Краков Э
- 04.06.2017 Висла Краков 1:2 Нецеча ЭГА
- 28.05.2017 Лех 2:1 Висла Краков ЭГА
- 20.05.2017 Висла Краков 4:0 Погонь Щецин ЭГА
- 17.05.2017 Корона Кельце 3:2 Висла Краков ЭГА
- 13.05.2017 Ягеллония 2:0 Висла Краков ЭГА
- 06.05.2017 Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск ЭГА
Легия (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 15.10.2017 Легия 1:0 Лехия Гданьск Э
- 01.10.2017 Лех 3:0 Легия Э
- 24.09.2017 Ягеллония 1:0 Легия Э
- 21.09.2017 Рух Зджежовице 0:4 Легия К
- 17.09.2017 Легия 1:0 Краковия Э
- 09.09.2017 Шлёнск 2:1 Легия Э
- 27.08.2017 Легия 2:1 Заглембе Любин Э
- 24.08.2017 Шериф 0:0 Легия ЛЕ
- 20.08.2017 Висла 0:1 Легия Э
- 17.08.2017 Легия 1:1 Шериф ЛЕ
- 11.08.2017 Легия 3:1 Пяст Э
- 08.08.2017 Висля Пулявы 1:4 Легия К
- 05.08.2017 Нецеча 1:0 Легия Э
- 02.08.2017 Легия 1:0 Астана ЛЧ
- 29.07.2017 Легия 2:0 Сандецья Э
- 26.07.2017 Астана 3:1 Легия ЛЧ
- 22.07.2017 Легия 1:1 Корона Кельце Э
- 19.07.2017 Легия 6:0 Мариехамн ЛЧ
- 15.07.2017 Гурник Забже 3:1 Легия Э
- 12.07.2017 Мариехамн 0:3 Легия ЛЧ
Последние игры между собой
Висла Краков: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Легия: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
- 30.04.2017 Легия 1:1 Висла Краков Экстракласса. Группа А
- 12.03.2017 Легия 1:0 Висла Краков Экстракласса
- 23.09.2016 Висла Краков 0:0 Легия Экстракласса
- 06.12.2015 Висла Краков 0:2 Легия Экстракласса
- 09.08.2015 Легия 1:1 Висла Краков Экстракласса
- 31.05.2015 Легия 1:0 Висла Краков Экстракласса. Группа А
- 15.03.2015 Легия 2:2 Висла Краков Экстракласса
- 21.09.2014 Висла Краков 0:3 Легия Экстракласса
- 09.05.2014 Легия 5:0 Висла Краков Экстракласса
- 16.03.2014 Легия 2:2 Висла Краков Экстракласса
- 06.10.2013 Висла Краков 1:0 Легия Экстракласса
- 13.04.2013 Висла Краков 1:2 Легия Экстракласса
- 05.10.2012 Легия 2:1 Висла Краков Экстракласса
- 02.10.2011 Легия 2:0 Висла Краков Экстракласса
- 21.05.2011 Легия 2:0 Висла Краков Экстракласса
- 12.11.2010 Висла Краков 4:0 Легия Экстракласса
- 08.05.2010 Легия 0:3 Висла Краков Экстракласса
- 06.11.2009 Висла Краков 0:1 Легия Экстракласса
- 10.05.2009 Висла Краков 1:0 Легия Orange Ekstraklasa
- 26.10.2008 Легия 2:1 Висла Краков Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|6
|5
|2
|22 - 10
|23
|2.
|Заглембе Любин
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|3.
|Гурник Забже
|13
|6
|5
|2
|28 - 20
|23
|4.
|Легия
|1:0
|13
|7
|1
|5
|14 - 13
|22
|5.
|Висла Краков
|0:1
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|6.
|Ягеллония
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|7.
|Корона Кельце
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|8.
|Арка Гдыня
|13
|4
|7
|2
|15 - 13
|19
|9.
|Висла
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|10.
|Шлёнск
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|11.
|Сандецья
|13
|4
|5
|4
|13 - 13
|17
|12.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|13.
|Нецеча
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|14.
|Краковия
|13
|2
|5
|6
|16 - 21
|11
|15.
|Пяст
|13
|2
|4
|7
|13 - 22
|10
|16.
|Погонь Щецин
|13
|2
|3
|8
|11 - 20
|9
Первый тайм
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jaroslaw Niezgoda.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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