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Стадион:
Висла Краков
0:1
Первый тайм: 36'
Легия
0'
0:1
22' Гол
Jaroslaw Niezgoda
36'
Первый тайм
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jaroslaw Niezgoda.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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