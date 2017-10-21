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Стадион:
Сандецья
1:1
Второй тайм: 88'
Краковия
0'
0:1
9' Гол
Хелик Михал
31' Желтая карточка
Совах Леонард
32' Желтая карточка
Wojciech Trochim
59' Желтая карточка
Grzegorz Baran
66' Желтая карточка
Хелик Михал
75' Вторая желтая карточка
Grzegorz Baran
1:1
86' Гол
Filip Piszczek
88'
Второй тайм
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Filip Piszczek.
80'
Сандецья производит замену. Адриан Баста уходит, и Adrian Danek заменяет его
75'
Гжегож Баран получает вторую желтую карточку. Удаление.
69'
Краковия производит замену. Вдовяк Матеуш уходит, и Матеуш Себастьян Щепаньяк заменяет его
Желтая карточка
66'
Хелик Михал получает желтую карточку.
66'
Сандецья производит замену. Bartlomiej Kasprzak уходит, и Лукаш Кубан заменяет его
Желтая карточка
59'
Гжегож Баран получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
37'
Краковия производит замену. Финк Матич уходит, и Делеу Луис заменяет его
Желтая карточка
32'
Войцех Трохим получает желтую карточку.
Желтая карточка
31'
Совах Леонард получает желтую карточку.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Bruk-Bet. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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