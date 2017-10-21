- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Брук-Бет
0:1
9' ГолХелик Михал
31' Желтая карточкаСовах Леонард
32' Желтая карточкаWojciech Trochim
59' Желтая карточкаGrzegorz Baran
66' Желтая карточкаХелик Михал
75' Вторая желтая карточкаGrzegorz Baran
1:1
86' ГолFilip Piszczek
|
9'
0:1
31'
32'
37'
59'
66'
75'
86'
1:1
Состав команд
17
Adrian
Basta
22
Мрац
Патрик
70
Бжиски
Томаш
30
Adam
Wilk
39
Хелик
Михал
21
Adam
Deja
Сандецья 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Michal Gliwa Вратарь
- 17 Adrian Basta Защитник
- 28 Michal Piter-Bucko Защитник
- 7 Grzegorz Baran Защитник
- 22 Мрац Патрик Защитник
- 33 Bartlomiej Kasprzak Полузащитник
- 18 Michal Galecki Полузащитник
- 26 Filip Piszczek Полузащитник
- 10 Wojciech Trochim Полузащитник
- 70 Бжиски Томаш Полузащитник
- 92 Колев Александар Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Lukas Kuban Защитник
- 2 Страус Йонатан Защитник
- 9 Bartosz Gesior
- 78 Kacper Smolen
- 20 Adrian Danek
- 16 Lukasz Radlinski
- 55 Hubert Maslanka
- Главный тренер: Radoslaw Mroczkowski
Краковия 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Adam Wilk Вратарь
- 2 Финк Матич Защитник
- 4 Маларчик Пётр Защитник
- 39 Хелик Михал Защитник
- 46 Совах Леонард Защитник
- 21 Adam Deja Полузащитник
- 25 Szymon Drewniak Полузащитник
- 7 Вуйцицки Якуб Полузащитник
- 19 Хави Эрнандес II Полузащитник
- 11 Вдовяк Матеуш Полузащитник
- 99 Пентек Кшиштоф Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Michal Peskovic Вратарь
- 26 Делеу Луис Защитник
- 3 Сиплак Михал Защитник
- 23 Мигалик Ярослав Полузащитник
- 17 Стеблецки Себастьян Полузащитник
- 10 Зенёв Сергей Нападающий
- 20 Mateusz Sebastian Szczepaniak Нападающий
- Главный тренер: Michal Probierz
Предыдущие игры
Сандецья (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 14.10.2017 Пяст 2:2 Сандецья Э
- 29.09.2017 Сандецья 1:1 Шлёнск Э
- 24.09.2017 Заглембе Любин 1:0 Сандецья Э
- 20.09.2017 Гурник Забже 3:2 Сандецья К
- 17.09.2017 Сандецья 1:0 Нецеча Э
- 09.09.2017 Корона Кельце 1:0 Сандецья Э
- 27.08.2017 Сандецья 2:1 Погонь Щецин Э
- 18.08.2017 Лехия Гданьск 2:3 Сандецья Э
- 12.08.2017 Сандецья 0:1 Висла Э
- 09.08.2017 Мидш 1:2 Сандецья К
- 06.08.2017 Ягеллония 1:3 Сандецья Э
- 29.07.2017 Легия 2:0 Сандецья Э
- 21.07.2017 Сандецья 0:0 Арка Гдыня Э
- 16.07.2017 Лех 0:0 Сандецья Э
- 04.06.2017 Мидш 2:0 Сандецья ПД
- 28.05.2017 Сандецья 0:0 Висля Пулявы ПД
- 20.05.2017 Подбескидзе 2:1 Сандецья ПД
- 16.05.2017 Сандецья 5:2 Знич Прушков ПД
- 12.05.2017 ГКС Катовице 0:1 Сандецья ПД
- 06.05.2017 Сандецья 2:1 Стомил Олштын ПД
Краковия (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 16.10.2017 Краковия 3:0 Погонь Щецин Э
- 29.09.2017 Арка Гдыня 1:1 Краковия Э
- 25.09.2017 Краковия 1:3 Висла Э
- 21.09.2017 Краковия 0:3 Заглембе Любин К
- 17.09.2017 Легия 1:0 Краковия Э
- 09.09.2017 Краковия 1:1 Ягеллония Э
- 25.08.2017 Шлёнск 2:1 Краковия Э
- 18.08.2017 Краковия 3:3 Гурник Забже Э
- 12.08.2017 Висла Краков 2:1 Краковия Э
- 09.08.2017 Тыхы 1:1 Краковия К
- 06.08.2017 Краковия 0:2 Лех Э
- 31.07.2017 Корона Кельце 4:2 Краковия Э
- 22.07.2017 Лехия Гданьск 0:1 Краковия Э
- 15.07.2017 Краковия 1:1 Пяст Э
- 02.06.2017 Краковия 0:1 Пяст ЭГБ
- 27.05.2017 Шлёнск 2:0 Краковия ЭГБ
- 19.05.2017 Краковия 2:0 Рух Хожув ЭГБ
- 16.05.2017 Гурник Ленчна 3:0 Краковия ЭГБ
- 13.05.2017 Висла 1:1 Краковия ЭГБ
- 08.05.2017 Краковия 2:0 Арка Гдыня ЭГБ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|2.
|Гурник Забже
|13
|6
|5
|2
|28 - 20
|23
|3.
|Лех
|12
|6
|4
|2
|19 - 7
|22
|4.
|Висла Краков
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|5.
|Ягеллония
|12
|5
|5
|2
|15 - 13
|20
|6.
|Легия
|12
|6
|1
|5
|13 - 13
|19
|7.
|Корона Кельце
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|8.
|Висла
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|9.
|Шлёнск
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|10.
|Арка Гдыня
|12
|3
|7
|2
|11 - 12
|16
|11.
|Сандецья
|0:1
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|12.
|Лехия Гданьск
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|13.
|Краковия
|1:0
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|14.
|Пяст
|13
|2
|4
|7
|13 - 22
|10
|15.
|Нецеча
|12
|2
|3
|7
|9 - 15
|9
|16.
|Погонь Щецин
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
Второй тайм
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Filip Piszczek.
80'
Сандецья производит замену. Адриан Баста уходит, и Adrian Danek заменяет его
75'
Гжегож Баран получает вторую желтую карточку. Удаление.
69'
Краковия производит замену. Вдовяк Матеуш уходит, и Матеуш Себастьян Щепаньяк заменяет его
66'
Хелик Михал получает желтую карточку.
66'
Сандецья производит замену. Bartlomiej Kasprzak уходит, и Лукаш Кубан заменяет его
59'
Гжегож Баран получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
37'
Краковия производит замену. Финк Матич уходит, и Делеу Луис заменяет его
32'
Войцех Трохим получает желтую карточку.
31'
Совах Леонард получает желтую карточку.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Bruk-Bet. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация