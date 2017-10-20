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Стадион:
Заглембе Любин
2:2
Конец матча
Пяст
0'
1:0
7' Гол
Кубицки Ярослав
1:1
21' Гол
Пападопулос Михал
2:1
53' Гол
Ягелло Филип
75' Желтая карточка
Тодоровски Александр
2:2
90' Гол
Валенсия Хоэль
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Валенсия Хоэль.
80'
Заглембе Любин производит замену. Павловски Бартоломей уходит, и Яношка Лукаш заменяет его
78'
Пяст производит замену. Седлар Александр уходит, и Враньеш Стоян заменяет его
Желтая карточка
75'
Тодоровски Александр получает желтую карточку.
74'
Пяст производит замену. Буката Мартин уходит, и Гойко Денис заменяет его

74'
Заглембе Любин производит замену. Ягелло Филип уходит, и Тодоровски Александр заменяет его
56'
Пяст производит замену. Aleksander Jagiello уходит, и Янковски Мацей заменяет его
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ягелло Филип.
46'
Заглембе Любин производит замену. Ях Ярослав уходит, и Тушыньски Патрык заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пападопулос Михал.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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