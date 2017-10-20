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Стадион: Заглебье Любин
2:2
Конец матча
1:0
7' ГолКубицки Ярослав
1:1
21' ГолПападопулос Михал
2:1
53' ГолЯгелло Филип
75' Желтая карточкаТодоровски Александр
2:2
90' ГолВаленсия Хоэль
|
7'
1:0
21'
1:1
53'
2:1
90'
2:2
Состав команд
25
Матущик
Адам
19
Ягелло
Филип
70
Сверчок
Якуб
91
Эберт
Заглембе Любин 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Полачек Мартин Вратарь
- 33 Гулдан Любомир Защитник
- 2 Копац Бартош Защитник
- 5 Ях Ярослав Защитник
- 9 Возняк Аркадиуш Полузащитник
- 25 Матущик Адам Полузащитник
- 20 Кубицки Ярослав Полузащитник
- 3 Балич Саша Полузащитник
- 19 Ягелло Филип Полузащитник
- 11 Павловски Бартоломей Нападающий
- 70 Сверчок Якуб Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Тодоровски Александр Защитник
- 24 Тосик Якуб Полузащитник
- 14 Яношка Лукаш Полузащитник
- 44 Alan Czerwinski Полузащитник
- 89 Тушыньски Патрык Нападающий
- 21 Букса Адам Нападающий
- 30 Dominik Hladun
- Главный тренер: Piotr Stokowiec
Пяст 4-1-2-2-1
- Основной состав
- 31 Русов Добривой Вратарь
- 20 Martin Konczkowski Защитник
- 5 Петровски Марцин Защитник
- 91 Эберт Защитник
- 24 Dario Rugasevic Защитник
- 82 Буката Мартин Полузащитник
- 16 Patryk Dziczek Полузащитник
- 25 Седлар Александр Полузащитник
- 11 Aleksander Jagiello Полузащитник
- 17 Валенсия Хоэль Полузащитник
- 27 Пападопулос Михал Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Adam Mojta Защитник
- 3 Гойко Денис Полузащитник
- 19 Мак Матеуш Полузащитник
- 23 Враньеш Стоян Полузащитник
- 7 Янковски Мацей Нападающий
- 98 Krzystof Kurek
- 18 Lukasz Krakowczyk
- Главный тренер: Waldemar Fornalik
Предыдущие игры
Заглембе Любин (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 15.10.2017 Заглембе Любин 3:2 Гурник Забже Э
- 30.09.2017 Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Э
- 24.09.2017 Заглембе Любин 1:0 Сандецья Э
- 21.09.2017 Краковия 0:3 Заглембе Любин К
- 15.09.2017 Арка Гдыня 1:1 Заглембе Любин Э
- 08.09.2017 Заглембе Любин 2:2 Висла Э
- 27.08.2017 Легия 2:1 Заглембе Любин Э
- 21.08.2017 Заглембе Любин 3:0 Висла Краков Э
- 12.08.2017 Лех 1:1 Заглембе Любин Э
- 09.08.2017 Заглембе Любин 2:1 Ягеллония К
- 05.08.2017 Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Э
- 28.07.2017 Нецеча 1:1 Заглембе Любин Э
- 24.07.2017 Заглембе Любин 1:0 Шлёнск Э
- 17.07.2017 Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Э
- 02.06.2017 Заглембе Любин 1:3 Арка Гдыня ЭГБ
- 27.05.2017 Гурник Ленчна 1:3 Заглембе Любин ЭГБ
- 20.05.2017 Висла 1:2 Заглембе Любин ЭГБ
- 16.05.2017 Заглембе Любин 2:0 Шлёнск ЭГБ
- 12.05.2017 Заглембе Любин 3:1 Пяст ЭГБ
- 05.05.2017 Рух Хожув 1:1 Заглембе Любин ЭГБ
Пяст (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 14.10.2017 Пяст 2:2 Сандецья Э
- 01.10.2017 Гурник Забже 1:0 Пяст Э
- 26.09.2017 Хробры 2:1 Пяст К
- 22.09.2017 Пяст 0:1 Арка Гдыня Э
- 16.09.2017 Висла Краков 2:0 Пяст Э
- 11.09.2017 Пяст 1:2 Лехия Гданьск Э
- 26.08.2017 Ягеллония 0:1 Пяст Э
- 19.08.2017 Пяст 2:0 Корона Кельце Э
- 11.08.2017 Легия 3:1 Пяст Э
- 08.08.2017 Сталь Мелец 0:2 Пяст К
- 04.08.2017 Пяст 1:1 Шлёнск Э
- 30.07.2017 Лех 5:1 Пяст Э
- 22.07.2017 Пяст 1:2 Погонь Щецин Э
- 15.07.2017 Краковия 1:1 Пяст Э
- 05.07.2017 Пяст 0:1 Фулхэм ТМК
- 02.06.2017 Краковия 0:1 Пяст ЭГБ
- 27.05.2017 Пяст 4:0 Висла ЭГБ
- 20.05.2017 Пяст 2:1 Гурник Ленчна ЭГБ
- 16.05.2017 Рух Хожув 0:3 Пяст ЭГБ
- 12.05.2017 Заглембе Любин 3:1 Пяст ЭГБ
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Пяст: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
- 12.05.2017 Заглембе Любин 3:1 Пяст Экстракласса. Группа Б
- 19.12.2016 Заглембе Любин 2:1 Пяст Экстракласса
- 14.08.2016 Пяст 0:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 15.05.2016 Пяст 0:1 Заглембе Любин Экстракласса. Группа А
- 03.04.2016 Заглембе Любин 4:1 Пяст Экстракласса
- 31.10.2015 Пяст 2:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 23.05.2014 Пяст 2:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 22.11.2013 Заглембе Любин 0:2 Пяст Экстракласса
- 18.08.2013 Пяст 0:0 Заглембе Любин Кубок Польши
- 28.07.2013 Пяст 2:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 02.03.2013 Пяст 1:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 24.08.2012 Заглембе Любин 2:1 Пяст Экстракласса
- 28.02.2010 Заглембе Любин 1:1 Пяст Экстракласса
- 15.08.2009 Пяст 4:1 Заглембе Любин Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|1:0
|13
|7
|4
|2
|26 - 17
|25
|2.
|Заглембе Любин
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|3.
|Лех
|12
|6
|4
|2
|19 - 7
|22
|4.
|Висла Краков
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|5.
|Ягеллония
|12
|5
|5
|2
|15 - 13
|20
|6.
|Легия
|12
|6
|1
|5
|13 - 13
|19
|7.
|Корона Кельце
|0:1
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|8.
|Висла
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|9.
|Шлёнск
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|10.
|Сандецья
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|11.
|Арка Гдыня
|12
|3
|7
|2
|11 - 12
|16
|12.
|Лехия Гданьск
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|13.
|Краковия
|12
|2
|4
|6
|15 - 20
|10
|14.
|Пяст
|13
|2
|4
|7
|13 - 22
|10
|15.
|Нецеча
|12
|2
|3
|7
|9 - 15
|9
|16.
|Погонь Щецин
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Валенсия Хоэль.
80'
Заглембе Любин производит замену. Павловски Бартоломей уходит, и Яношка Лукаш заменяет его
78'
Пяст производит замену. Седлар Александр уходит, и Враньеш Стоян заменяет его
75'
Тодоровски Александр получает желтую карточку.
74'
Пяст производит замену. Буката Мартин уходит, и Гойко Денис заменяет его
74'
Заглембе Любин производит замену. Ягелло Филип уходит, и Тодоровски Александр заменяет его
56'
Пяст производит замену. Aleksander Jagiello уходит, и Янковски Мацей заменяет его
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ягелло Филип.
46'
Заглембе Любин производит замену. Ях Ярослав уходит, и Тушыньски Патрык заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пападопулос Михал.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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