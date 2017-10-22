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Стадион: ГОСиР
4:1
Конец матча
1:0
13' ГолМарцьяник Михал
2:0
21' ГолСемашко Рафал
32' Желтая карточкаФранковски Пшемыслав
2:1
34' ГолРоманчук Тарас
39' Желтая карточкаBartosz Kwiecien
3:1
61' ГолВархоляк Марцин
74' Желтая карточкаГути Томелин
4:1
77' Гол в свои воротаPiotr Wlazlo
|
13'
1:0
21'
2:0
34'
2:1
39'
61'
3:1
74'
77'
4:1
Состав команд
21
Какоко
Янник
10
Швох
Матеуш
24
Кун
Патрик
13
Песе
Гжегож
16
Гути
Томелин
77
Томасик
Пётр
23
Piotr
Wlazlo
10
Черных
Фёдор
Арка Гдыня 4-3-3
- Основной состав
- 1 Стейнбор Павел Вратарь
- 33 Збожень Дамиан Защитник
- 29 Марцьяник Михал Защитник
- 28 Хельструп Фредерик Защитник
- 23 Вархоляк Марцин Защитник
- 21 Какоко Янник Полузащитник
- 4 Сольдецки Давид Полузащитник
- 10 Швох Матеуш Полузащитник
- 24 Кун Патрик Нападающий
- 11 Семашко Рафал Нападающий
- 13 Песе Гжегож Нападающий
- Запасные игроки
- 80 Пиларж Кшиштоф Вратарь
- 26 Данх Адам Защитник
- 2 Соха Тадеуш Защитник
- 20 Кривец Сергей Полузащитник
- 7 Luka Zarandia Полузащитник
- 14 Налепа Михал II Полузащитник
- 9 Хурадо Рубен Нападающий
- Главный тренер: Ойжиньски Лешек
Ягеллония 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Келемен Марьян Вратарь
- 21 Франковски Пшемыслав Защитник
- 16 Гути Томелин Защитник
- 99 Bartosz Kwiecien Защитник
- 77 Томасик Пётр Защитник
- 6 Романчук Тарас Полузащитник
- 23 Piotr Wlazlo Полузащитник
- 10 Черных Фёдор Полузащитник
- 28 Свидерски Кароль Полузащитник
- 9 Новиковас Арвидас Полузащитник
- 18 Шеридан Силлиан Нападающий
- Запасные игроки
- 81 Павелек Мариуш Вратарь
- 2 Гордон Зигги Защитник
- 12 Гильерме Хауберт Защитник
- 5 Митрович Неманья Защитник
- 26 Поспишил Мартин Полузащитник
- 22 Гжиб Рафал Полузащитник
- 7 Хомченовский Дмитрий Полузащитник
- Главный тренер: Ireneusz Mamrot
Предыдущие игры
Арка Гдыня (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 14.10.2017 Нецеча 1:1 Арка Гдыня Э
- 29.09.2017 Арка Гдыня 1:1 Краковия Э
- 22.09.2017 Пяст 0:1 Арка Гдыня Э
- 19.09.2017 Подбескидзе 1:2 Арка Гдыня К
- 15.09.2017 Арка Гдыня 1:1 Заглембе Любин Э
- 08.09.2017 Арка Гдыня 3:1 Висла Краков Э
- 27.08.2017 Лех 3:0 Арка Гдыня Э
- 19.08.2017 Арка Гдыня 0:3 Погонь Щецин Э
- 13.08.2017 Гурник Забже 1:1 Арка Гдыня Э
- 10.08.2017 Арка Гдыня 4:2 Шлёнск К
- 07.08.2017 Арка Гдыня 0:0 Корона Кельце Э
- 03.08.2017 Митьюлланд 2:1 Арка Гдыня ЛЕ
- 30.07.2017 Арка Гдыня 1:1 Висла Э
- 27.07.2017 Арка Гдыня 3:2 Митьюлланд ЛЕ
- 21.07.2017 Сандецья 0:0 Арка Гдыня Э
- 16.07.2017 Арка Гдыня 2:0 Шлёнск Э
- 07.07.2017 Легия 1:1 Арка Гдыня С
- 02.06.2017 Заглембе Любин 1:3 Арка Гдыня ЭГБ
- 27.05.2017 Арка Гдыня 1:1 Рух Хожув ЭГБ
- 19.05.2017 Шлёнск 4:1 Арка Гдыня ЭГБ
Ягеллония (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 13.10.2017 Ягеллония 1:1 Лех Э
- 30.09.2017 Висла Краков 0:0 Ягеллония Э
- 24.09.2017 Ягеллония 1:0 Легия Э
- 18.09.2017 Лехия Гданьск 3:3 Ягеллония Э
- 09.09.2017 Краковия 1:1 Ягеллония Э
- 26.08.2017 Ягеллония 0:1 Пяст Э
- 19.08.2017 Ягеллония 1:1 Шлёнск Э
- 13.08.2017 Корона Кельце 2:3 Ягеллония Э
- 09.08.2017 Заглембе Любин 2:1 Ягеллония К
- 06.08.2017 Ягеллония 1:3 Сандецья Э
- 30.07.2017 Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Э
- 23.07.2017 Ягеллония 2:1 Гурник Забже Э
- 20.07.2017 Ягеллония 0:2 Габала ЛЕ
- 16.07.2017 Нецеча 0:1 Ягеллония Э
- 13.07.2017 Габала 1:1 Ягеллония ЛЕ
- 06.07.2017 Ягеллония 4:0 Динамо Батуми ЛЕ
- 29.06.2017 Динамо Батуми 0:1 Ягеллония ЛЕ
- 04.06.2017 Ягеллония 2:2 Лех ЭГА
- 28.05.2017 Нецеча 1:2 Ягеллония ЭГА
- 21.05.2017 Ягеллония 0:0 Легия ЭГА
Последние игры между собой
Арка Гдыня: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Ягеллония: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
- 12.12.2016 Арка Гдыня 2:3 Ягеллония Экстракласса
- 05.08.2016 Ягеллония 4:1 Арка Гдыня Экстракласса
- 10.04.2011 Ягеллония 1:0 Арка Гдыня Экстракласса
- 19.09.2010 Арка Гдыня 1:0 Ягеллония Экстракласса
- 28.04.2010 Ягеллония 2:1 Арка Гдыня Экстракласса
- 03.11.2009 Арка Гдыня 0:2 Ягеллония Кубок
- 23.10.2009 Арка Гдыня 0:0 Ягеллония Экстракласса
- 28.02.2009 Ягеллония 3:0 Арка Гдыня Orange Ekstraklasa
- 10.08.2008 Арка Гдыня 1:1 Ягеллония Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|6
|5
|2
|22 - 10
|23
|2.
|Заглембе Любин
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|3.
|Гурник Забже
|13
|6
|5
|2
|28 - 20
|23
|4.
|Легия
|1:0
|13
|7
|1
|5
|14 - 13
|22
|5.
|Висла Краков
|0:1
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|6.
|Ягеллония
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|7.
|Корона Кельце
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|8.
|Арка Гдыня
|13
|4
|7
|2
|15 - 13
|19
|9.
|Висла
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|10.
|Шлёнск
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|11.
|Сандецья
|13
|4
|5
|4
|13 - 13
|17
|12.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|13.
|Нецеча
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|14.
|Краковия
|13
|2
|5
|6
|16 - 21
|11
|15.
|Пяст
|13
|2
|4
|7
|13 - 22
|10
|16.
|Погонь Щецин
|13
|2
|3
|8
|11 - 20
|9
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Арка Гдыня производит замену. Кун Патрик уходит, и Luka Zarandia заменяет его
87'
Ягеллония производит замену. Новиковас Арвидас уходит, и Хомченовский Дмитрий заменяет его
86'
Ягеллония производит замену. Свидерски Кароль уходит, и Гильерме Хауберт заменяет его
85'
Арка Гдыня производит замену. Семашко Рафал уходит, и Хурадо Рубен заменяет его
77'
Ягеллония производит замену. Шеридан Силлиан уходит, и Поспишил Мартин заменяет его
77'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Piotr Wlazlo отправил мяч в свои ворота.
74'
Гути Томелин получает желтую карточку.
66'
Арка Гдыня производит замену. Какоко Янник уходит, и Налепа Михал II заменяет его
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вархоляк Марцин.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
39'
Bartosz Kwiecien получает желтую карточку.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Романчук Тарас.
32'
Франковски Пшемыслав получает желтую карточку.
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Семашко Рафал.
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Марцьяник Михал.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski Gosir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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