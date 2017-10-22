  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Польша
  5. Экстракласса
Стадион:
Арка Гдыня
4:1
Конец матча
Ягеллония
0'
1:0
13' Гол
Марцьяник Михал
2:0
21' Гол
Семашко Рафал
32' Желтая карточка
Франковски Пшемыслав
2:1
34' Гол
Романчук Тарас
39' Желтая карточка
Bartosz Kwiecien
3:1
61' Гол
Вархоляк Марцин
74' Желтая карточка
Гути Томелин
4:1
77' Гол в свои ворота
Piotr Wlazlo
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Арка Гдыня производит замену. Кун Патрик уходит, и Luka Zarandia заменяет его
87'
Ягеллония производит замену. Новиковас Арвидас уходит, и Хомченовский Дмитрий заменяет его
86'
Ягеллония производит замену. Свидерски Кароль уходит, и Гильерме Хауберт заменяет его
85'
Арка Гдыня производит замену. Семашко Рафал уходит, и Хурадо Рубен заменяет его
77'
Ягеллония производит замену. Шеридан Силлиан уходит, и Поспишил Мартин заменяет его

Описание гола
77'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Piotr Wlazlo отправил мяч в свои ворота.
Желтая карточка
74'
Гути Томелин получает желтую карточку.
66'
Арка Гдыня производит замену. Какоко Янник уходит, и Налепа Михал II заменяет его
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вархоляк Марцин.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Желтая карточка
39'
Bartosz Kwiecien получает желтую карточку.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Романчук Тарас.
Желтая карточка
32'
Франковски Пшемыслав получает желтую карточку.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Семашко Рафал.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Марцьяник Михал.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski Gosir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация