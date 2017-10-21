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Стадион: Stadion Florian Kryger
2:3
Конец матча
0:1
3' ГолПионтек Лукаш
30' Желтая карточкаМаксименко Виталий
1:1
31' ПенальтиФронччак Адам
35' Желтая карточкаДрыгас Камил
37' Желтая карточкаПавловски Шимон
2:1
47' ГолФронччак Адам
56' Желтая карточкаДвали Лаша
73' Желтая карточкаПётровски Якуб
2:2
82' ГолМаксименко Виталий
2:3
89' ГолГуба Давид
90' Желтая карточкаМуха Ян
|
3'
0:1
31'
1:1
35'
37'
47'
2:1
56'
73'
82'
2:2
89'
2:3
90'
Состав команд
25
Двали
Лаша
14
Дрыгас
Камил
11
Делев
Спас
82
Муха
Ян
37
Jakub
Mrozik
Погонь Щецин 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Залушка Лукаш Вратарь
- 24 David Niepsuj Защитник
- 2 Рыпэ Корнел Защитник
- 25 Двали Лаша Защитник
- 77 Ricardo Nunes III Защитник
- 4 Пётровски Якуб Полузащитник
- 14 Дрыгас Камил Полузащитник
- 11 Делев Спас Полузащитник
- 6 Муравски Рафал Полузащитник
- 71 Формелла Дариуш Полузащитник
- 9 Фронччак Адам Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Хенгер Адриан Вратарь
- 15 Hubert Matynia Защитник
- 23 Фойут Ярослав Защитник
- 20 Голота Томаш Полузащитник
- 7 Дьюрчо Адам Полузащитник
- 57 Patryk Paczuk
- 55 Sebastian Kowalczyk
- Главный тренер: Мацей Скожа
Нецеча 4-2-3-1
- Основной состав
- 82 Муха Ян Вратарь
- 17 Шелига Бартош Защитник
- 25 Mateusz Kupczak Защитник
- 2 Максименко Виталий Защитник
- 16 Микович Мартин Защитник
- 37 Jakub Mrozik Полузащитник
- 5 Vlastimir Jovanovic Полузащитник
- 7 Гергел Роман Полузащитник
- 28 Пионтек Лукаш Полузащитник
- 20 Павловски Шимон Полузащитник
- 18 Bartosz Spiaczka Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Dariusz Trela Вратарь
- 8 Patryk Fryc Защитник
- 19 Губа Давид Полузащитник
- 11 Patrik Misak Полузащитник
- 10 Стефаник Самуэль Полузащитник
- 14 Jakub Wrobel Нападающий
- 33 Krystian Peda
- Главный тренер: Maciej Bartoszek
Предыдущие игры
Погонь Щецин (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 16.10.2017 Краковия 3:0 Погонь Щецин Э
- 30.09.2017 Погонь Щецин 0:0 Корона Кельце Э
- 23.09.2017 Погонь Щецин 1:2 Гурник Забже Э
- 19.09.2017 Бытовия 0:0 Погонь Щецин К
- 16.09.2017 Висла 3:1 Погонь Щецин Э
- 10.09.2017 Погонь Щецин 0:0 Лех Э
- 27.08.2017 Сандецья 2:1 Погонь Щецин Э
- 19.08.2017 Арка Гдыня 0:3 Погонь Щецин Э
- 14.08.2017 Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск Э
- 09.08.2017 Погонь Щецин 3:0 Лех К
- 05.08.2017 Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Э
- 30.07.2017 Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Э
- 22.07.2017 Пяст 1:2 Погонь Щецин Э
- 14.07.2017 Погонь Щецин 1:2 Висла Краков Э
- 04.06.2017 Погонь Щецин 3:0 Корона Кельце ЭГА
- 28.05.2017 Лехия Гданьск 4:0 Погонь Щецин ЭГА
- 20.05.2017 Висла Краков 4:0 Погонь Щецин ЭГА
- 17.05.2017 Погонь Щецин 1:1 Нецеча ЭГА
- 14.05.2017 Лех 2:0 Погонь Щецин ЭГА
- 07.05.2017 Погонь Щецин 0:2 Легия ЭГА
Нецеча (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 14.10.2017 Нецеча 1:1 Арка Гдыня Э
- 01.10.2017 Висла 1:0 Нецеча Э
- 27.09.2017 Хойничанка 2:1 Нецеча К
- 23.09.2017 Нецеча 2:1 Лехия Гданьск Э
- 17.09.2017 Сандецья 1:0 Нецеча Э
- 10.09.2017 Нецеча 1:2 Гурник Забже Э
- 26.08.2017 Корона Кельце 2:1 Нецеча Э
- 20.08.2017 Нецеча 1:3 Лех Э
- 15.08.2017 Шлёнск 1:1 Нецеча Э
- 08.08.2017 Сярка Тарнобжег 1:4 Нецеча К
- 05.08.2017 Нецеча 1:0 Легия Э
- 28.07.2017 Нецеча 1:1 Заглембе Любин Э
- 21.07.2017 Висла Краков 1:0 Нецеча Э
- 16.07.2017 Нецеча 0:1 Ягеллония Э
- 04.06.2017 Висла Краков 1:2 Нецеча ЭГА
- 28.05.2017 Нецеча 1:2 Ягеллония ЭГА
- 22.05.2017 Нецеча 0:2 Корона Кельце ЭГА
- 17.05.2017 Погонь Щецин 1:1 Нецеча ЭГА
- 14.05.2017 Легия 6:0 Нецеча ЭГА
- 07.05.2017 Нецеча 0:3 Лех ЭГА
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Нецеча: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|2.
|Гурник Забже
|13
|6
|5
|2
|28 - 20
|23
|3.
|Лех
|1:2
|13
|6
|4
|3
|20 - 9
|22
|4.
|Висла Краков
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|5.
|Ягеллония
|12
|5
|5
|2
|15 - 13
|20
|6.
|Легия
|12
|6
|1
|5
|13 - 13
|19
|7.
|Корона Кельце
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|8.
|Висла
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|9.
|Шлёнск
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|10.
|Сандецья
|13
|4
|5
|4
|13 - 13
|17
|11.
|Арка Гдыня
|12
|3
|7
|2
|11 - 12
|16
|12.
|Лехия Гданьск
|2:1
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|13.
|Нецеча
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|14.
|Краковия
|13
|2
|5
|6
|16 - 21
|11
|15.
|Пяст
|13
|2
|4
|7
|13 - 22
|10
|16.
|Погонь Щецин
|13
|2
|3
|8
|11 - 20
|9
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Муха Ян получает желтую карточку.
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Губа Давид.
84'
Погонь Щецин производит замену. Пётровски Якуб уходит, и Sebastian Kowalczyk заменяет его
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Максименко Виталий.
80'
Погонь Щецин производит замену. Фронччак Адам уходит, и Patryk Paczuk заменяет его
78'
Нецеча производит замену. Павловски Шимон уходит, и Губа Давид заменяет его
73'
Пётровски Якуб получает желтую карточку.
70'
Нецеча производит замену. Гергел Роман уходит, и Patrik Misak заменяет его
70'
Погонь Щецин производит замену. Формелла Дариуш уходит, и Дьюрчо Адам заменяет его
65'
Нецеча производит замену. Jakub Mrozik уходит, и Стефаник Самуэль заменяет его
56'
Двали Лаша получает желтую карточку.
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фронччак Адам.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
37'
Павловски Шимон получает желтую карточку.
35'
Дрыгас Камил получает желтую карточку.
31'
Г О О О О О Л - Фронччак Адам из команды Погонь Щецин забивает пенальти
30'
Максименко Виталий получает желтую карточку.
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пионтек Лукаш.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Kryger. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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