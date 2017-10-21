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Стадион:
Погонь Щецин
2:3
Конец матча
Нецеча
0'
0:1
3' Гол
Пионтек Лукаш
30' Желтая карточка
Максименко Виталий
1:1
31' Пенальти
Фронччак Адам
35' Желтая карточка
Дрыгас Камил
37' Желтая карточка
Павловски Шимон
2:1
47' Гол
Фронччак Адам
56' Желтая карточка
Двали Лаша
73' Желтая карточка
Пётровски Якуб
2:2
82' Гол
Максименко Виталий
2:3
89' Гол
Губа Давид
90' Желтая карточка
Муха Ян
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Муха Ян получает желтую карточку.
Описание гола
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Губа Давид.
84'
Погонь Щецин производит замену. Пётровски Якуб уходит, и Sebastian Kowalczyk заменяет его
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Максименко Виталий.
80'
Погонь Щецин производит замену. Фронччак Адам уходит, и Patryk Paczuk заменяет его

78'
Нецеча производит замену. Павловски Шимон уходит, и Губа Давид заменяет его
Желтая карточка
73'
Пётровски Якуб получает желтую карточку.
70'
Нецеча производит замену. Гергел Роман уходит, и Patrik Misak заменяет его
70'
Погонь Щецин производит замену. Формелла Дариуш уходит, и Дьюрчо Адам заменяет его
65'
Нецеча производит замену. Jakub Mrozik уходит, и Стефаник Самуэль заменяет его
Желтая карточка
56'
Двали Лаша получает желтую карточку.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фронччак Адам.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
37'
Павловски Шимон получает желтую карточку.
Желтая карточка
35'
Дрыгас Камил получает желтую карточку.
Описание гола
31'
Г О О О О О Л - Фронччак Адам из команды Погонь Щецин забивает пенальти
Желтая карточка
30'
Максименко Виталий получает желтую карточку.
Описание гола
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пионтек Лукаш.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Kryger. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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