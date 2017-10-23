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Стадион: Казимеж Гурски
12' Красная карточкаТарасов Игорь
1:0
14' ПенальтиNico Varela
2:0
22' ГолБилиньски Камил
3:0
34' ГолМеребашвили Георгий
38' Желтая карточкаKonrad Poprawa
45' Желтая карточкаКосецки Якуб
57' Желтая карточкаJakub Lukowski
59' Желтая карточкаПех Аркадиуш
3:1
63' ГолКосецки Якуб
68' Желтая карточкаБилиньски Камил
4:1
76' ГолБилиньски Камил
81' Желтая карточкаЛасицки Игор
85' Желтая карточкаЧотра Джордже
|
12'
14'
1:0
22'
2:0
34'
3:0
38'
45'
57'
59'
63'
3:1
68'
76'
4:1
81'
85'
Состав команд
26
Ласицки
Игор
10
Вацек
Камил
16
Пих
Роберт
18
Лукаш
Мадей
Висла 4-2-3-1
- Основной состав
- 87 Seweryn Kielpin Вратарь
- 20 Cezary Stefanczyk Защитник
- 26 Ласицки Игор Защитник
- 17 Быртек Дамьян Защитник
- 9 Arkadiuzs Reca Защитник
- 8 Фурман Доминик Полузащитник
- 4 Шимански Дамиан Полузащитник
- 77 Михаляк Конрад Полузащитник
- 7 Nico Varela Полузащитник
- 10 Меребашвили Георгий Полузащитник
- 19 Билиньски Камил Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Mateusz Kryczka Вратарь
- 5 Bartlomiej Sielewski Защитник
- 95 Стемпиньски Мариуш Защитник
- 96 Jakub Lukowski Полузащитник
- 23 Штилич Семир Полузащитник
- 6 Damian Rasak Полузащитник
- 27 Пёнтковский Матеуш Нападающий
- Главный тренер: Jerzy Brzeczek
Шлёнск 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Врабель Якуб Вратарь
- 17 Павелец Мариуш Защитник
- 32 Тарасов Игорь Защитник
- 3 Целебан Пётр Защитник
- 4 Чотра Джордже Защитник
- 7 Косецки Якуб Полузащитник
- 6 Храпек Михал Полузащитник
- 10 Вацек Камил Полузащитник
- 16 Пих Роберт Полузащитник
- 18 Лукаш Мадей Полузащитник
- 9 Робак Марцин Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Словик Якуб Вратарь
- 5 Аугусту Перейра Защитник
- 31 Палашевски Мацей Полузащитник
- 29 Пех Аркадиуш Полузащитник
- 8 Срнич Драголюб Полузащитник
- 28 Konrad Poprawa
- 25 Adrian Lyszczarz
- Главный тренер: Урбан Ян
Предыдущие игры
Висла (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 13.10.2017 Корона Кельце 2:0 Висла Э
- 01.10.2017 Висла 1:0 Нецеча Э
- 25.09.2017 Краковия 1:3 Висла Э
- 16.09.2017 Висла 3:1 Погонь Щецин Э
- 08.09.2017 Заглембе Любин 2:2 Висла Э
- 25.08.2017 Гурник Забже 4:0 Висла Э
- 20.08.2017 Висла 0:1 Легия Э
- 12.08.2017 Сандецья 0:1 Висла Э
- 08.08.2017 Висла Краков 2:1 Висла К
- 04.08.2017 Висла 0:1 Висла Краков Э
- 30.07.2017 Арка Гдыня 1:1 Висла Э
- 23.07.2017 Висла 1:0 Лех Э
- 14.07.2017 Висла 0:2 Лехия Гданьск Э
- 02.06.2017 Висла 0:3 Шлёнск ЭГБ
- 27.05.2017 Пяст 4:0 Висла ЭГБ
- 20.05.2017 Висла 1:2 Заглембе Любин ЭГБ
- 16.05.2017 Арка Гдыня 0:1 Висла ЭГБ
- 13.05.2017 Висла 1:1 Краковия ЭГБ
- 06.05.2017 Гурник Ленчна 2:3 Висла ЭГБ
- 29.04.2017 Висла 1:1 Рух Хожув ЭГБ
Шлёнск (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 14.10.2017 Шлёнск 0:2 Висла Краков Э
- 29.09.2017 Сандецья 1:1 Шлёнск Э
- 22.09.2017 Шлёнск 2:0 Лех Э
- 16.09.2017 Гурник Забже 2:2 Шлёнск Э
- 09.09.2017 Шлёнск 2:1 Легия Э
- 25.08.2017 Шлёнск 2:1 Краковия Э
- 19.08.2017 Ягеллония 1:1 Шлёнск Э
- 15.08.2017 Шлёнск 1:1 Нецеча Э
- 10.08.2017 Арка Гдыня 4:2 Шлёнск К
- 04.08.2017 Пяст 1:1 Шлёнск Э
- 28.07.2017 Шлёнск 3:2 Лехия Гданьск Э
- 24.07.2017 Заглембе Любин 1:0 Шлёнск Э
- 16.07.2017 Арка Гдыня 2:0 Шлёнск Э
- 02.06.2017 Висла 0:3 Шлёнск ЭГБ
- 27.05.2017 Шлёнск 2:0 Краковия ЭГБ
- 19.05.2017 Шлёнск 4:1 Арка Гдыня ЭГБ
- 16.05.2017 Заглембе Любин 2:0 Шлёнск ЭГБ
- 13.05.2017 Шлёнск 6:0 Рух Хожув ЭГБ
- 06.05.2017 Пяст 2:0 Шлёнск ЭГБ
- 29.04.2017 Шлёнск 0:2 Гурник Ленчна ЭГБ
Последние игры между собой
Висла: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Шлёнск: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
- 02.06.2017 Висла 0:3 Шлёнск Экстракласса. Группа Б
- 12.02.2017 Висла 1:1 Шлёнск Экстракласса
- 19.08.2016 Шлёнск 0:0 Висла Экстракласса
- 30.04.2008 Висла 0:4 Шлёнск Второй дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|6
|5
|2
|22 - 10
|23
|2.
|Заглембе Любин
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|3.
|Гурник Забже
|13
|6
|5
|2
|28 - 20
|23
|4.
|Легия
|13
|7
|1
|5
|14 - 13
|22
|5.
|Висла Краков
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|6.
|Висла
|13
|6
|2
|5
|16 - 16
|20
|7.
|Ягеллония
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|8.
|Корона Кельце
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|9.
|Арка Гдыня
|13
|4
|7
|2
|15 - 13
|19
|10.
|Сандецья
|13
|4
|5
|4
|13 - 13
|17
|11.
|Шлёнск
|13
|4
|5
|4
|16 - 19
|17
|12.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|13.
|Нецеча
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|14.
|Краковия
|13
|2
|5
|6
|16 - 21
|11
|15.
|Пяст
|13
|2
|4
|7
|13 - 22
|10
|16.
|Погонь Щецин
|13
|2
|3
|8
|11 - 20
|9
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Чотра Джордже получает желтую карточку.
81'
Ласицки Игор получает желтую карточку.
79'
Висла производит замену. Билиньски Камил уходит, и Пёнтковский Матеуш заменяет его
77'
Шлёнск производит замену. Вацек Камил уходит, и Палашевски Мацей заменяет его
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Билиньски Камил.
68'
Билиньски Камил получает желтую карточку.
67'
Висла производит замену. Nico Varela уходит, и Штилич Семир заменяет его
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Косецки Якуб.
59'
Пех Аркадиуш получает желтую карточку.
57'
Jakub Lukowski получает желтую карточку.
56'
Висла производит замену. Михаляк Конрад уходит, и Jakub Lukowski заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Шлёнск производит замену. Робак Марцин уходит, и Пех Аркадиуш заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Косецки Якуб получает желтую карточку.
38'
Konrad Poprawa получает желтую карточку.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Меребашвили Георгий.
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Билиньски Камил.
17'
Шлёнск производит замену. Храпек Михал уходит, и Adrian Lyszczarz заменяет его
17'
Шлёнск производит замену. Храпек Михал уходит, и Konrad Poprawa заменяет его
14'
Г О О О О О Л - Nico Varela из команды Висла забивает пенальти
12'
УДАЛЕНИЕ! Тарасов Игорь получил жёлтую карточку и покинул поле.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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