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Стадион:
Висла
4:1
Конец матча
Шлёнск
0'
12' Красная карточка
Тарасов Игорь
1:0
14' Пенальти
Nico Varela
2:0
22' Гол
Билиньски Камил
3:0
34' Гол
Меребашвили Георгий
38' Желтая карточка
Konrad Poprawa
45' Желтая карточка
Косецки Якуб
57' Желтая карточка
Jakub Lukowski
59' Желтая карточка
Пех Аркадиуш
3:1
63' Гол
Косецки Якуб
68' Желтая карточка
Билиньски Камил
4:1
76' Гол
Билиньски Камил
81' Желтая карточка
Ласицки Игор
85' Желтая карточка
Чотра Джордже
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
85'
Чотра Джордже получает желтую карточку.
Желтая карточка
81'
Ласицки Игор получает желтую карточку.
79'
Висла производит замену. Билиньски Камил уходит, и Пёнтковский Матеуш заменяет его
77'
Шлёнск производит замену. Вацек Камил уходит, и Палашевски Мацей заменяет его
Описание гола
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Билиньски Камил.

Желтая карточка
68'
Билиньски Камил получает желтую карточку.
67'
Висла производит замену. Nico Varela уходит, и Штилич Семир заменяет его
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Косецки Якуб.
Желтая карточка
59'
Пех Аркадиуш получает желтую карточку.
Желтая карточка
57'
Jakub Lukowski получает желтую карточку.
56'
Висла производит замену. Михаляк Конрад уходит, и Jakub Lukowski заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Шлёнск производит замену. Робак Марцин уходит, и Пех Аркадиуш заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Косецки Якуб получает желтую карточку.
Желтая карточка
38'
Konrad Poprawa получает желтую карточку.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Меребашвили Георгий.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Билиньски Камил.
17'
Шлёнск производит замену. Храпек Михал уходит, и Adrian Lyszczarz заменяет его
17'
Шлёнск производит замену. Храпек Михал уходит, и Konrad Poprawa заменяет его
Описание гола
14'
Г О О О О О Л - Nico Varela из команды Висла забивает пенальти
12'
УДАЛЕНИЕ! Тарасов Игорь получил жёлтую карточку и покинул поле.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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