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Стадион:
Лехия Гданьск
2:1
Второй тайм: 54'
Лех
0'
10' Желтая карточка
Йевтич Дарко
1:0
13' Гол
Августин Блажей
1:1
37' Гол
Гаёс Мацей
45' Желтая карточка
Нильсен Лассе II
2:1
45' Пенальти
Пайшау Марку
52' Желтая карточка
Налепа Михал
54'
Второй тайм
Желтая карточка
52'
Налепа Михал получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Описание гола
45'
Г О О О О О Л - Пайшау Марку из команды Лехия Гданьск забивает пенальти
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Нильсен Лассе II получает желтую карточку.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гаёс Мацей.
35'
Лех производит замену. Яницки Рафал уходит, и Дилавер Эмир заменяет его
28'
Лех производит замену. Шитум Марио уходит, и Рэдуц Михай заменяет его
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Августин Блажей.
Желтая карточка
10'
Йевтич Дарко получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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