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Стадион: Stadion Energa Gdansk
2:1
Второй тайм: 54'
10' Желтая карточкаЙевтич Дарко
1:0
13' ГолАвгустин Блажей
1:1
37' ГолГаёс Мацей
45' Желтая карточкаНильсен Лассе II
2:1
45' ПенальтиПайшау Марку
52' Желтая карточкаНалепа Михал
|
10'
13'
1:0
37'
1:1
45'
45'
2:1
52'
Состав команд
25
Налепа
Михал
30
Joao
Nunes
19
Пайшау
Марку
26
Яницки
Рафал
10
Йевтич
Дарко
16
Шитум
Марио
Лехия Гданьск 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Куцяк Душан Вратарь
- 41 Столярски Павел Защитник
- 26 Августин Блажей Защитник
- 25 Налепа Михал Защитник
- 2 Милош Мато Полузащитник
- 30 Joao Nunes Полузащитник
- 6 Славчев Симеон Полузащитник
- 13 Левандовски Матеуш Полузащитник
- 28 Пайшау Флавиу Полузащитник
- 27 Вольски Рафал Полузащитник
- 19 Пайшау Марку Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Матрас Матеуш Полузащитник
- 11 Кусвик Гжегож Полузащитник
- 10 Мила Себастьян Полузащитник
- 96 Де Оливейра Жоао Нападающий
- 7 Красич Милош Нападающий
- 9 Patryk Lipski Нападающий
- 77 Damian Podlesny
- Главный тренер: Adam Owen
Лех 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Путноцки Матуш Вратарь
- 2 Гумни Роберт Защитник
- 3 Нильсен Лассе II Защитник
- 26 Яницки Рафал Защитник
- 22 Костевич Владимир Защитник
- 6 Тралка Лукаш Полузащитник
- 7 Гаёс Мацей Полузащитник
- 17 Макушевски Мацей Полузащитник
- 10 Йевтич Дарко Полузащитник
- 16 Шитум Марио Полузащитник
- 32 Гюткьяр Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 66 Дилавер Эмир Защитник
- 86 Радослав Маевски Полузащитник
- 29 Юзвяк Камиль Полузащитник
- 5 Тетте Азиз Полузащитник
- 18 Рэдуц Михай Полузащитник
- 92 Ракель Денис Нападающий
- 33 Milos Mleczko
- Главный тренер: Белица Ненад
Предыдущие игры
Лехия Гданьск (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 15.10.2017 Легия 1:0 Лехия Гданьск Э
- 30.09.2017 Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Э
- 23.09.2017 Нецеча 2:1 Лехия Гданьск Э
- 18.09.2017 Лехия Гданьск 3:3 Ягеллония Э
- 11.09.2017 Пяст 1:2 Лехия Гданьск Э
- 26.08.2017 Висла Краков 1:1 Лехия Гданьск Э
- 18.08.2017 Лехия Гданьск 2:3 Сандецья Э
- 14.08.2017 Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск Э
- 09.08.2017 Бытовия 1:0 Лехия Гданьск К
- 05.08.2017 Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Э
- 28.07.2017 Шлёнск 3:2 Лехия Гданьск Э
- 22.07.2017 Лехия Гданьск 0:1 Краковия Э
- 14.07.2017 Висла 0:2 Лехия Гданьск Э
- 04.06.2017 Легия 0:0 Лехия Гданьск ЭГА
- 28.05.2017 Лехия Гданьск 4:0 Погонь Щецин ЭГА
- 21.05.2017 Лех 0:0 Лехия Гданьск ЭГА
- 17.05.2017 Лехия Гданьск 4:0 Ягеллония ЭГА
- 14.05.2017 Лехия Гданьск 0:0 Корона Кельце ЭГА
- 06.05.2017 Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск ЭГА
- 29.04.2017 Лехия Гданьск 2:0 Нецеча ЭГА
Лех (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 13.10.2017 Ягеллония 1:1 Лех Э
- 01.10.2017 Лех 3:0 Легия Э
- 22.09.2017 Шлёнск 2:0 Лех Э
- 15.09.2017 Лех 1:0 Корона Кельце Э
- 10.09.2017 Погонь Щецин 0:0 Лех Э
- 27.08.2017 Лех 3:0 Арка Гдыня Э
- 20.08.2017 Нецеча 1:3 Лех Э
- 12.08.2017 Лех 1:1 Заглембе Любин Э
- 09.08.2017 Погонь Щецин 3:0 Лех К
- 06.08.2017 Краковия 0:2 Лех Э
- 03.08.2017 Лех 2:2 Утрехт ЛЕ
- 30.07.2017 Лех 5:1 Пяст Э
- 27.07.2017 Утрехт 0:0 Лех ЛЕ
- 23.07.2017 Висла 1:0 Лех Э
- 20.07.2017 Лех 2:0 Хёугесунн ЛЕ
- 16.07.2017 Лех 0:0 Сандецья Э
- 13.07.2017 Хёугесунн 3:2 Лех ЛЕ
- 06.07.2017 Пелистер 0:3 Лех ЛЕ
- 29.06.2017 Лех 4:0 Пелистер ЛЕ
- 04.06.2017 Ягеллония 2:2 Лех ЭГА
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Лех: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
- 21.05.2017 Лех 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса. Группа А
- 05.03.2017 Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 18.09.2016 Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса
- 28.04.2016 Лех 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса. Группа А
- 29.11.2015 Лехия Гданьск 0:1 Лех Экстракласса
- 25.07.2015 Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 24.05.2015 Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса. Группа А
- 13.12.2014 Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 10.08.2014 Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса
- 02.07.2014 Лех 3:0 Лехия Гданьск Товарищеские матчи. Сборные
- 16.05.2014 Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса
- 22.03.2014 Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 19.10.2013 Лехия Гданьск 1:4 Лех Экстракласса
- 05.04.2013 Лех 4:2 Лехия Гданьск Экстракласса
- 30.09.2012 Лехия Гданьск 2:0 Лех Экстракласса
- 15.04.2012 Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 22.10.2011 Лехия Гданьск 0:0 Лех Экстракласса
- 22.05.2011 Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса
- 13.11.2010 Лех 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 28.04.2010 Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|2.
|Гурник Забже
|13
|6
|5
|2
|28 - 20
|23
|3.
|Лех
|1:2
|13
|6
|4
|3
|20 - 9
|22
|4.
|Висла Краков
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|5.
|Ягеллония
|12
|5
|5
|2
|15 - 13
|20
|6.
|Легия
|12
|6
|1
|5
|13 - 13
|19
|7.
|Корона Кельце
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|8.
|Висла
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|9.
|Шлёнск
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|10.
|Сандецья
|13
|4
|5
|4
|13 - 13
|17
|11.
|Арка Гдыня
|12
|3
|7
|2
|11 - 12
|16
|12.
|Лехия Гданьск
|2:1
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|13.
|Нецеча
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|14.
|Краковия
|13
|2
|5
|6
|16 - 21
|11
|15.
|Пяст
|13
|2
|4
|7
|13 - 22
|10
|16.
|Погонь Щецин
|13
|2
|3
|8
|11 - 20
|9
Второй тайм
52'
Налепа Михал получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Г О О О О О Л - Пайшау Марку из команды Лехия Гданьск забивает пенальти
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Нильсен Лассе II получает желтую карточку.
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гаёс Мацей.
35'
Лех производит замену. Яницки Рафал уходит, и Дилавер Эмир заменяет его
28'
Лех производит замену. Шитум Марио уходит, и Рэдуц Михай заменяет его
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Августин Блажей.
10'
Йевтич Дарко получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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