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Енисей
 
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Шинник
announcement
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До начала матча осталось 20 часов 57 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Енисей - Шинник, который состоится 21.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Енисей - Шинник
Енисей
89.2% (99)
Ничья:
6.3% (7)
Шинник
4.5% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Енисей:
29.7% (33)
Енисей:
27.9% (31)
Енисей:
22.5% (25)
Ничья:
6.3% (7)
Енисей:
6.3% (7)
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