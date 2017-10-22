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Стадион: Ильичёвец
1:0
6' ГолБелый Максим Игоревич
1:1
29' ГолАндриевский Александр
2:1
31' ГолКожанов Денис
2:2
34' ПенальтиГречишкин Дмитрий
37' Желтая карточкаВакуленко Сергей
2:3
38' ГолАндриевский Александр
41' Желтая карточкаЛюбенович Желько
49' Вторая желтая карточкаВакуленко Сергей
54' Желтая карточкаСухоцкий Артём
55' Желтая карточкаСилас
2:4
63' ГолАндриевский Александр
2:5
90' ГолОпанасенко Евгений
90' Желтая карточкаТанковский Вячеслав
|
6'
1:0
29'
1:1
31'
2:1
34'
2:2
37'
38'
2:3
41'
49'
54'
55'
63'
2:4
90'
2:5
Состав команд
Мариуполь
- Основной состав
- 12 Худжамов Рустам Вратарь
- 4 Неплях Евгений Защитник
- 79 Вакуленко Сергей Защитник
- 30 Белый Максим Игоревич Защитник
- 29 Кожанов Денис Полузащитник
- 50 Болбат Сергей Полузащитник
- 24 Танковский Вячеслав Полузащитник
- 22 Тотовицкий Андрей Полузащитник
- 9 Мишнёв Дмитрий Полузащитник
- 23 Насонов Александр Полузащитник
- 86 Фомин Руслан Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Левченко Игорь Вратарь
- 88 Рудыка Сергей Защитник
- 7 Кисель Руслан Полузащитник
- 6 Виценец Виталий Полузащитник
- 19 Тищенко Игорь Нападающий
- 39 Борячук Андрей Нападающий
- 31 Eriks Santos
- Главный тренер: Бабич Александр
Заря
- Основной состав
- 16 Лунин Андрей Вратарь
- 24 Гречишкин Дмитрий Защитник
- 2 Сухоцкий Артём Защитник
- 39 Опанасенко Евгений Защитник
- 3 Сваток Александр Защитник
- 18 Андриевский Александр Полузащитник
- 96 Силас Полузащитник
- 8 Харатин Игорь Полузащитник
- 20 Караваев Александр Полузащитник
- 95 Иури Фрейтас Нападающий
- 28 Громов Артём Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Чуваев Олег Вратарь
- 44 Чечер Вячеслав Защитник
- 19 Лунёв Максим Полузащитник
- 10 Леонидас Соарес Полузащитник
- 22 Любенович Желько Полузащитник
- 5 Гордиенко Артём Полузащитник
- 6 Каменюка Никита Полузащитник
- Главный тренер: Вернидуб Юрий
Предыдущие игры
Мариуполь (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 14.10.2017 Верес 1:1 Мариуполь ПЛ
- 30.09.2017 Олимпик Дн 3:2 Мариуполь ПЛ
- 24.09.2017 Мариуполь 1:1 Александрия ПЛ
- 20.09.2017 Колос Ковалёвка 1:2 Мариуполь К
- 16.09.2017 Мариуполь 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 10.09.2017 Сталь Каменское 0:1 Мариуполь ПЛ
- 27.08.2017 Мариуполь 3:0 Динамо Киев ПЛ
- 20.08.2017 Ворскла 1:0 Мариуполь ПЛ
- 13.08.2017 Мариуполь 3:0 Карпаты ПЛ
- 05.08.2017 Шахтёр Дн 3:1 Мариуполь ПЛ
- 30.07.2017 Мариуполь 3:0 Черноморец Од ПЛ
- 23.07.2017 Заря 1:1 Мариуполь ПЛ
- 16.07.2017 Мариуполь 0:0 Верес ПЛ
- 02.06.2017 Мариуполь 1:1 Десна ПД
- 27.05.2017 Авангард Краматорск 2:1 Мариуполь ПД
- 21.05.2017 Мариуполь 3:1 Колос Ковалёвка ПД
- 17.05.2017 Тернополь 0:1 Мариуполь ПД
- 13.05.2017 Мариуполь 1:1 Верес ПД
- 08.05.2017 Буковина 0:2 Мариуполь ПД
- 03.05.2017 Мариуполь 2:0 Гелиос Харьков ПД
Заря (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 19.10.2017 Заря 2:1 Герта ЛЕ
- 14.10.2017 Сталь Каменское 0:1 Заря ПЛ
- 01.10.2017 Заря 4:4 Динамо Киев ПЛ
- 28.09.2017 Атлетик Б 0:1 Заря ЛЕ
- 24.09.2017 Ворскла 1:1 Заря ПЛ
- 17.09.2017 Заря 0:0 Карпаты ПЛ
- 14.09.2017 Заря 0:2 Эстерсунд ЛЕ
- 09.09.2017 Шахтёр Дн 3:1 Заря ПЛ
- 27.08.2017 Заря 5:0 Черноморец Од ПЛ
- 20.08.2017 Звезда Кропивницкий 2:1 Заря ПЛ
- 12.08.2017 Верес 0:1 Заря ПЛ
- 06.08.2017 Заря 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 30.07.2017 Александрия 1:1 Заря ПЛ
- 23.07.2017 Заря 1:1 Мариуполь ПЛ
- 16.07.2017 Заря 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 10.07.2017 Заря 0:2 Урал ТМК
- 31.05.2017 Заря 2:0 Олимпик Дн ПЛ
- 26.05.2017 Черноморец Од 0:1 Заря ПЛ
- 21.05.2017 Динамо Киев 1:2 Заря ПЛ
- 13.05.2017 Заря 1:0 Александрия ПЛ
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Заря: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
- 23.07.2017 Заря 1:1 Мариуполь Премьер-лига
- 07.03.2015 Мариуполь 2:1 Заря Премьер-лига
- 11.08.2014 Заря 1:0 Мариуполь Премьер-лига
- 06.04.2014 Заря 3:0 Мариуполь Премьер-лига
- 14.09.2013 Мариуполь 1:0 Заря Премьер-лига
- 19.05.2013 Мариуполь 1:2 Заря Премьер-лига
- 04.11.2012 Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига
- 31.03.2012 Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига
- 17.09.2011 Мариуполь 1:1 Заря Премьер-лига
- 13.03.2011 Мариуполь 2:2 Заря Премьер-лига
- 13.08.2010 Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига
- 18.04.2010 Мариуполь 1:0 Заря Премьер-лига
- 25.10.2009 Заря 3:2 Мариуполь Премьер-лига
- 23.05.2009 Мариуполь 1:0 Заря Премьер-лига
- 08.11.2008 Заря 2:1 Мариуполь Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|26 - 10
|31
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 12
|24
|3.
|Олимпик Дн
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|13 - 8
|23
|4.
|Ворскла
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 12
|21
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|6.
|Верес
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 8
|19
|7.
|Заря
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 17
|17
|8.
|Карпаты
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|8 - 22
|12
|9.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 17
|10
|10.
|Черноморец Од
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 21
|10
|11.
|Александрия
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 15
|10
|12.
|Сталь Каменское
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 20
|9
Новости после матча
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Танковский Вячеслав получает желтую карточку.
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Опанасенко Евгений.
80'
Заря производит замену. Караваев Александр уходит, и Leonidas заменяет его
71'
Мариуполь производит замену. Тотовицкий Андрей уходит, и Виценец Виталий заменяет его
63'
62'
Мариуполь производит замену. Болбат Сергей уходит, и Борячук Андрей заменяет его
55'
Мариуполь производит замену. Мишнёв Дмитрий уходит, и Тищенко Игорь заменяет его
55'
Силас получает желтую карточку.
54'
Сухоцкий Артём получает желтую карточку.
49'
Вакуленко Сергей получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
Заря производит замену. Иури Фрейтас уходит, и Лунёв Максим заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Любенович Желько получает желтую карточку.
40'
Заря производит замену. Харатин Игорь уходит, и Любенович Желько заменяет его
38'
37'
Вакуленко Сергей получает желтую карточку.
34'
Г О О О О О Л - Гречишкин Дмитрий из команды Заря забивает пенальти
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кожанов Денис.
29'
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Белый Максим Игоревич.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ilyichivets Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мариуполь 2:5 Заря
Мариуполь
13.8% (24)
Ничья:
42.5% (74)
Заря
43.7% (76)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
37.9% (66)
1:2 Заря:
23% (40)
0:1 Заря:
13.8% (24)
1:0 Мариуполь:
7.5% (13)
2:1 Мариуполь:
5.7% (10)
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