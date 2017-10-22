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Стадион:
Мариуполь
2:5
Конец матча
Заря
0'
1:0
6' Гол
Белый Максим Игоревич
1:1
29' Гол
Андриевский Александр
2:1
31' Гол
Кожанов Денис
2:2
34' Пенальти
Гречишкин Дмитрий
37' Желтая карточка
Вакуленко Сергей
2:3
38' Гол
Андриевский Александр
41' Желтая карточка
Любенович Желько
49' Вторая желтая карточка
Вакуленко Сергей
54' Желтая карточка
Сухоцкий Артём
55' Желтая карточка
Силас
2:4
63' Гол
Андриевский Александр
2:5
90' Гол
Опанасенко Евгений
90' Желтая карточка
Танковский Вячеслав
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Танковский Вячеслав получает желтую карточку.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Опанасенко Евгений.
80'
Заря производит замену. Караваев Александр уходит, и Leonidas заменяет его
71'
Мариуполь производит замену. Тотовицкий Андрей уходит, и Виценец Виталий заменяет его
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андриевский Александр.

62'
Мариуполь производит замену. Болбат Сергей уходит, и Борячук Андрей заменяет его
55'
Мариуполь производит замену. Мишнёв Дмитрий уходит, и Тищенко Игорь заменяет его
Желтая карточка
55'
Силас получает желтую карточку.
Желтая карточка
54'
Сухоцкий Артём получает желтую карточку.
49'
Вакуленко Сергей получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
Заря производит замену. Иури Фрейтас уходит, и Лунёв Максим заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
41'
Любенович Желько получает желтую карточку.
40'
Заря производит замену. Харатин Игорь уходит, и Любенович Желько заменяет его
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андриевский Александр.
Желтая карточка
37'
Вакуленко Сергей получает желтую карточку.
Описание гола
34'
Г О О О О О Л - Гречишкин Дмитрий из команды Заря забивает пенальти
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кожанов Денис.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андриевский Александр.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Белый Максим Игоревич.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ilyichivets Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мариуполь 2:5 Заря
Мариуполь
13.8% (24)
Ничья:
42.5% (74)
Заря
43.7% (76)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37.9% (66)
Заря:
23% (40)
Заря:
13.8% (24)
Мариуполь:
7.5% (13)
Мариуполь:
5.7% (10)
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