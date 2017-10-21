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Стадион: Арена Львов
1:0
Конец матча
18' Желтая карточкаДраченко Максим
30' Желтая карточкаКачараба Тарас
37' Желтая карточкаФаворов Артём
38' Красная карточкаКовалёв Максим
59' Вторая желтая карточкаФаворов Артём
61' Желтая карточкаШабанов Артём
66' Желтая карточкаКравченко Антон
1:0
90' Гол в свои воротаКачараба Тарас
|
18'
30'
37'
38'
59'
61'
66'
90'
1:0
Состав команд
Олимпик Дн
- Основной состав
- 1 Махарадзе Заури Вратарь
- 7 Сондей Иван Защитник
- 2 Лукьянчук Павел Защитник
- 15 Шабанов Артём Защитник
- 24 Федорив Виталий Защитник
- 4 Кравченко Антон Защитник
- 27 Брикнер Иван Полузащитник
- 90 Богданов Андрей Полузащитник
- 11 Моха Хадфи Полузащитник
- 17 Шестаков Сергей Полузащитник
- 22 Беленький Станислав Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Кичак Артём Вратарь
- 3 Лухтанов Вячеслав Защитник
- 32 Иллой-Айет Владис-Эммерсон Защитник
- 9 Приёмов Владимир Полузащитник
- 94 Мигунов Александр Полузащитник
- 45 Хомутов Владислав Полузащитник
- 12 Михалёв Илья Нападающий
- Главный тренер: Санжар Роман
Звезда Кропивницкий
- Основной состав
- 44 Паст Евгений Вратарь
- 4 Качараба Тарас Защитник
- 93 Цюпа Иван Защитник
- 23 Маткобожик Александр Защитник
- 55 Ковалёв Максим Защитник
- 10 Фаворов Артём Полузащитник
- 8 Полегенько Павел Полузащитник
- 27 Дрышлюк Кирилл Полузащитник
- 7 Драченко Максим Полузащитник
- 38 Петров Сергей Владимирович Нападающий
- 77 Чичиков Алексей Нападающий
- Запасные игроки
- 41 Лёпка Роман Вратарь
- 9 Малиновский Назар Защитник
- 19 Оганесян Арман Защитник
- 31 Кондраков Даниил Полузащитник
- 21 Загальский Игорь Полузащитник
- 24 Maxim Averyanov Нападающий
- 33 Рассадкин Глеб Нападающий
- Главный тренер: Монарёв Роман
Предыдущие игры
Олимпик Дн (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 15.10.2017 Олимпик Дн 1:0 Александрия ПЛ
- 30.09.2017 Олимпик Дн 3:2 Мариуполь ПЛ
- 24.09.2017 Сталь Каменское 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 17.09.2017 Олимпик Дн 1:2 Динамо Киев ПЛ
- 09.09.2017 Ворскла 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 26.08.2017 Олимпик Дн 0:0 Карпаты ПЛ
- 19.08.2017 Шахтёр Дн 2:0 Олимпик Дн ПЛ
- 13.08.2017 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 06.08.2017 Заря 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 03.08.2017 ПАОК 2:0 Олимпик Дн ЛЕ
- 30.07.2017 Олимпик Дн 0:0 Верес ПЛ
- 27.07.2017 Олимпик Дн 1:1 ПАОК ЛЕ
- 23.07.2017 Звезда Кропивницкий 0:0 Олимпик Дн ПЛ
- 16.07.2017 Александрия 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 31.05.2017 Заря 2:0 Олимпик Дн ПЛ
- 26.05.2017 Олимпик Дн 0:0 Александрия ПЛ
- 21.05.2017 Шахтёр Дн 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 13.05.2017 Олимпик Дн 2:1 Динамо Киев ПЛ
- 06.05.2017 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 30.04.2017 Олимпик Дн 1:1 Заря ПЛ
Звезда Кропивницкий (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 15.10.2017 Звезда Кропивницкий 0:0 Карпаты ПЛ
- 30.09.2017 Александрия 0:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 23.09.2017 Звезда Кропивницкий 2:4 Шахтёр Дн ПЛ
- 20.09.2017 Таврия 3:2 Звезда Кропивницкий К
- 16.09.2017 Мариуполь 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 10.09.2017 Звезда Кропивницкий 0:1 Черноморец Од ПЛ
- 26.08.2017 Сталь Каменское 0:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 20.08.2017 Звезда Кропивницкий 2:1 Заря ПЛ
- 11.08.2017 Динамо Киев 3:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 06.08.2017 Звезда Кропивницкий 1:3 Верес ПЛ
- 29.07.2017 Ворскла 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 23.07.2017 Звезда Кропивницкий 0:0 Олимпик Дн ПЛ
- 16.07.2017 Карпаты 1:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 31.05.2017 Карпаты 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 27.05.2017 Звезда Кропивницкий 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 20.05.2017 Звезда Кропивницкий 2:0 Волынь ПЛ
- 14.05.2017 Ворскла 1:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 07.05.2017 Звезда Кропивницкий 1:1 ФК Днепр ПЛ
- 29.04.2017 Звезда Кропивницкий 3:2 Карпаты ПЛ
- 23.04.2017 Сталь Каменское 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
Последние игры между собой
Олимпик Дн: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Звезда Кропивницкий: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
- 23.07.2017 Звезда Кропивницкий 0:0 Олимпик Дн Премьер-лига
- 05.11.2016 Звезда Кропивницкий 1:2 Олимпик Дн Премьер-лига
- 07.08.2016 Олимпик Дн 4:2 Звезда Кропивницкий Премьер-лига
- 07.09.2013 Звезда Кропивницкий 1:3 Олимпик Дн Первая лига
- 10.10.2011 Олимпик Дн 1:1 Звезда Кропивницкий Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|26 - 10
|31
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 12
|24
|3.
|Олимпик Дн
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|13 - 8
|23
|4.
|Ворскла
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 11
|21
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 10
|19
|6.
|Верес
|0:0 Заявка
|13
|4
|7
|2
|14 - 7
|19
|7.
|Заря
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 15
|14
|8.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 17
|10
|9.
|Александрия
|0:0 Заявка
|13
|1
|7
|5
|9 - 14
|10
|10.
|Черноморец Од
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 20
|9
|11.
|Карпаты
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|7 - 22
|9
|12.
|Сталь Каменское
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
Новости после матча
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Звезда Кропивницкий производит замену. Драченко Максим уходит, и Daniil Kondrakov заменяет его
90'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Качараба Тарас отправил мяч в свои ворота.
86'
Звезда Кропивницкий производит замену. Чичиков Алексей уходит, и Загальский Игорь заменяет его
78'
Звезда Кропивницкий производит замену. Kyrylo Dryshliuk уходит, и Maxim Averyanov заменяет его
66'
Кравченко Антон получает желтую карточку.
64'
Олимпик Дн производит замену. Лукьянчук Павел уходит, и Мигунов Александр заменяет его
61'
Шабанов Артём получает желтую карточку.
59'
Фаворов Артём получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
Начался второй тайм!
46'
Олимпик Дн производит замену. Stanislav Bilenkyy уходит, и Приёмов Владимир заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
УДАЛЕНИЕ! Ковалёв Максим получил жёлтую карточку и покинул поле.
37'
Фаворов Артём получает желтую карточку.
30'
Качараба Тарас получает желтую карточку.
22'
Олимпик Дн производит замену. Ivan Brikner уходит, и Иллой-Айет Владис-Эммерсон заменяет его
18'
Драченко Максим получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпик Дн 1:0 Звезда Кропивницкий
Олимпик Дн
88.7% (157)
Ничья:
8.5% (15)
Звезда Кропивницкий
2.8% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Олимпик Дн:
49.2% (87)
2:1 Олимпик Дн:
25.4% (45)
2:0 Олимпик Дн:
11.3% (20)
1:1 Ничья:
5.6% (10)
0:0 Ничья:
1.7% (3)
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