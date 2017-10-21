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Стадион:
Олимпик Дн
1:0
Конец матча
Звезда Кропивницкий
0'
18' Желтая карточка
Драченко Максим
30' Желтая карточка
Качараба Тарас
37' Желтая карточка
Фаворов Артём
38' Красная карточка
Ковалёв Максим
59' Вторая желтая карточка
Фаворов Артём
61' Желтая карточка
Шабанов Артём
66' Желтая карточка
Кравченко Антон
1:0
90' Гол в свои ворота
Качараба Тарас
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Звезда Кропивницкий производит замену. Драченко Максим уходит, и Daniil Kondrakov заменяет его
Описание гола
90'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Качараба Тарас отправил мяч в свои ворота.
86'
Звезда Кропивницкий производит замену. Чичиков Алексей уходит, и Загальский Игорь заменяет его
78'
Звезда Кропивницкий производит замену. Kyrylo Dryshliuk уходит, и Maxim Averyanov заменяет его
Желтая карточка
66'
Кравченко Антон получает желтую карточку.

64'
Олимпик Дн производит замену. Лукьянчук Павел уходит, и Мигунов Александр заменяет его
Желтая карточка
61'
Шабанов Артём получает желтую карточку.
59'
Фаворов Артём получает вторую желтую карточку. Удаление.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Олимпик Дн производит замену. Stanislav Bilenkyy уходит, и Приёмов Владимир заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
УДАЛЕНИЕ! Ковалёв Максим получил жёлтую карточку и покинул поле.
Желтая карточка
37'
Фаворов Артём получает желтую карточку.
Желтая карточка
30'
Качараба Тарас получает желтую карточку.
22'
Олимпик Дн производит замену. Ivan Brikner уходит, и Иллой-Айет Владис-Эммерсон заменяет его
Желтая карточка
18'
Драченко Максим получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпик Дн 1:0 Звезда Кропивницкий
Олимпик Дн
88.7% (157)
Ничья:
8.5% (15)
Звезда Кропивницкий
2.8% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Олимпик Дн:
49.2% (87)
Олимпик Дн:
25.4% (45)
Олимпик Дн:
11.3% (20)
Ничья:
5.6% (10)
Ничья:
1.7% (3)
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