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Стадион: Ника
0:0
Второй тайм: 61'
15' Желтая карточкаСитало Артём
31' Желтая карточкаПолярус Артём
52' Желтая карточкаМорозенко Евгений
59' Желтая карточкаСтаренький Сергей
|
15'
31'
Состав команд
Александрия
- Основной состав
- 79 Панькив Юрий Вратарь
- 20 Пашаев Павел Защитник
- 17 Гитченко Андрей Защитник
- 29 Бацула Андрей Защитник
- 5 Бондаренко Валерий Защитник
- 44 Банада Евгений Полузащитник
- 15 Запорожан Андрей Полузащитник
- 18 Ситало Артём Нападающий
- 14 Полярус Артём Нападающий
- 22 Грицук Василий Нападающий
- 11 Цуриков Андрей Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Леванидов Владислав Вратарь
- 87 Басов Сергей Защитник
- 13 Чорний Артём Полузащитник
- 27 Старенький Сергей Полузащитник
- 8 Довгий Алексей Полузащитник
- 6 Каленчук Максим Полузащитник
- 9 Пономарь Виталий Нападающий
- Главный тренер: Шаран Владимир
Верес
- Основной состав
- 31 Бандура Александр Вратарь
- 8 Симинин Сергей Защитник
- 33 Борзенко Сергей Защитник
- 3 Адамюк Владимир Защитник
- 22 Волошинович Ростислав Полузащитник
- 42 Пасич Евгений Полузащитник
- 91 Карасюк Роман Полузащитник
- 10 Морозенко Евгений Полузащитник
- 77 Кобин Василий Полузащитник
- 9 Сергийчук Михаил Нападающий
- 7 Степанюк Руслан Нападающий
- Запасные игроки
- 47 Когут Богдан Вратарь
- 21 Кучеров Валерий Полузащитник
- 43 Западня Артур Полузащитник
- 41 Пасич Геннадий Полузащитник
- 17 Котляр Антон Нападающий
- 16 Vasyl Palagnyuk
- 19 Капаррос Эдгар
- Главный тренер: Вирт Юрий
Предыдущие игры
Александрия (последние 20 матчей: +3 =9 -8)
- 15.10.2017 Олимпик Дн 1:0 Александрия ПЛ
- 30.09.2017 Александрия 0:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 24.09.2017 Мариуполь 1:1 Александрия ПЛ
- 16.09.2017 Александрия 4:1 Сталь Каменское ПЛ
- 10.09.2017 Динамо Киев 3:0 Александрия ПЛ
- 27.08.2017 Александрия 0:1 Ворскла ПЛ
- 24.08.2017 Александрия 1:2 БАТЭ ЛЕ
- 20.08.2017 Карпаты 0:0 Александрия ПЛ
- 17.08.2017 БАТЭ 1:1 Александрия ЛЕ
- 12.08.2017 Александрия 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 06.08.2017 Черноморец Од 2:2 Александрия ПЛ
- 03.08.2017 Александрия 1:0 Астра ЛЕ
- 30.07.2017 Александрия 1:1 Заря ПЛ
- 27.07.2017 Астра 0:0 Александрия ЛЕ
- 22.07.2017 Верес 0:0 Александрия ПЛ
- 16.07.2017 Александрия 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 06.07.2017 Александрия 1:3 АЗ Алкмаар ТМК
- 05.07.2017 Александрия 0:3 Брюгге ТМК
- 01.07.2017 Витесс 0:2 Александрия ТМК
- 31.05.2017 Александрия 1:1 Шахтёр Дн ПЛ
Верес (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 14.10.2017 Верес 1:1 Мариуполь ПЛ
- 01.10.2017 Верес 1:1 Сталь Каменское ПЛ
- 23.09.2017 Динамо Киев 0:0 Верес ПЛ
- 20.09.2017 Агробизнес 1:2 Верес К
- 16.09.2017 Верес 1:0 Ворскла ПЛ
- 10.09.2017 Карпаты 1:6 Верес ПЛ
- 27.08.2017 Верес 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 19.08.2017 Черноморец Од 0:1 Верес ПЛ
- 12.08.2017 Верес 0:1 Заря ПЛ
- 06.08.2017 Звезда Кропивницкий 1:3 Верес ПЛ
- 30.07.2017 Олимпик Дн 0:0 Верес ПЛ
- 22.07.2017 Верес 0:0 Александрия ПЛ
- 16.07.2017 Мариуполь 0:0 Верес ПЛ
- 02.06.2017 Гелиос Харьков 2:1 Верес ПД
- 27.05.2017 Верес 0:0 Днепр Черкассы ПД
- 21.05.2017 Нефтяник-Укрнефть 2:0 Верес ПД
- 17.05.2017 Верес 3:1 Николаев ПД
- 13.05.2017 Мариуполь 1:1 Верес ПД
- 08.05.2017 Верес 1:1 Оболонь-Бровар ПД
- 03.05.2017 Полтава 0:1 Верес ПД
Последние игры между собой
Александрия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Верес: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 22.07.2017 Верес 0:0 Александрия Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|26 - 10
|31
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 12
|24
|3.
|Олимпик Дн
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|13 - 8
|23
|4.
|Ворскла
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 11
|21
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 10
|19
|6.
|Верес
|0:0 Заявка
|13
|4
|7
|2
|14 - 7
|19
|7.
|Заря
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 15
|14
|8.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 17
|10
|9.
|Александрия
|0:0 Заявка
|13
|1
|7
|5
|9 - 14
|10
|10.
|Черноморец Од
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 20
|9
|11.
|Карпаты
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|7 - 22
|9
|12.
|Сталь Каменское
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
Второй тайм
59'
Старенький Сергей получает желтую карточку.
52'
Морозенко Евгений получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Александрия производит замену. Банада Евгений уходит, и Каленчук Максим заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Александрия производит замену. Бацула Андрей уходит, и Старенький Сергей заменяет его
31'
Полярус Артём получает желтую карточку.
15'
Ситало Артём получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Александрия 0:0 Верес
Александрия
53.9% (96)
Ничья:
37.1% (66)
Верес
9% (16)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Александрия:
32% (57)
1:1 Ничья:
29.8% (53)
2:1 Александрия:
14.6% (26)
0:0 Ничья:
6.7% (12)
2:0 Александрия:
6.2% (11)
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