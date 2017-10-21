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Стадион:
Александрия
0:0
Второй тайм: 61'
Верес
0'
15' Желтая карточка
Ситало Артём
31' Желтая карточка
Полярус Артём
52' Желтая карточка
Морозенко Евгений
59' Желтая карточка
Старенький Сергей
61'
Второй тайм
Желтая карточка
59'
Старенький Сергей получает желтую карточку.
Желтая карточка
52'
Морозенко Евгений получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Александрия производит замену. Банада Евгений уходит, и Каленчук Максим заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Александрия производит замену. Бацула Андрей уходит, и Старенький Сергей заменяет его
Желтая карточка
31'
Полярус Артём получает желтую карточку.
Желтая карточка
15'
Ситало Артём получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Александрия 0:0 Верес
Александрия
53.9% (96)
Ничья:
37.1% (66)
Верес
9% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

Александрия:
32% (57)
Ничья:
29.8% (53)
Александрия:
14.6% (26)
Ничья:
6.7% (12)
Александрия:
6.2% (11)
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