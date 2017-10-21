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Стадион:
Ворскла
0:1
Конец матча
Карпаты
0'
78' Желтая карточка
Шарпар Вячеслав
81' Желтая карточка
Скляр Александр
0:1
82' Гол
Мякушко Сергей
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Карпаты производит замену. Мякушко Сергей уходит, и Швед Марьян заменяет его
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мякушко Сергей.
Желтая карточка
81'
Скляр Александр получает желтую карточку.
79'
Ворскла производит замену. Кадымян Гегам уходит, и Загорулько Артур заменяет его
63'
Ворскла производит замену. Кулач Владислав уходит, и Одарюк Владимир заменяет его

63'
Карпаты производит замену. Карраскаль Хорхе уходит, и Ди Франко Франсиско заменяет его
46'
Ворскла производит замену. Чеснаков Владимир уходит, и Даллку Ардин заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Карпаты производит замену. Акулинин Леонид уходит, и Гладкий Александр заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ворскла 0:1 Карпаты
Ворскла
79.2% (141)
Ничья:
15.2% (27)
Карпаты
5.6% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Ворскла:
37.6% (67)
Ворскла:
20.8% (37)
Ворскла:
18% (32)
Ничья:
11.2% (20)
Карпаты:
5.1% (9)
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