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Стадион:
Сталь Каменское
1:1
Второй тайм: 88'
Черноморец Од
0'
28' Желтая карточка
Бамба Фуссени
28' Желтая карточка
Малакян Эдгар
29' Желтая карточка
Васин Денис
31' Желтая карточка
Гутор Александр
38' Желтая карточка
Ореховский Павел
0:1
52' Гол
Васин Денис
1:1
62' Пенальти
Малакян Эдгар
69' Желтая карточка
Мысык Марьян
78' Желтая карточка
Грачёв Глеб
88'
Второй тайм
Желтая карточка
78'
Glib Grachov получает желтую карточку.
72'
Сталь Алчевск производит замену. Yury Klimchuk уходит, и Задерака Максим заменяет его
Желтая карточка
69'
Мысык Марьян получает желтую карточку.
Описание гола
62'
Г О О О О О Л - Малакян Эдгар из команды Сталь Алчевск забивает пенальти
59'
Черноморец Од производит замену. Ореховский Павел уходит, и Третьяков Максим заменяет его
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Васин Денис.
46'
Черноморец Од производит замену. Ковалец Кирилл уходит, и Политыло Сергей заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
38'
Ореховский Павел получает желтую карточку.
Желтая карточка
31'
Гутор Александр получает желтую карточку.
Желтая карточка
29'
Васин Денис получает желтую карточку.
Желтая карточка
28'
Малакян Эдгар получает желтую карточку.
Желтая карточка
28'
Бамба Фуссени получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Obolon Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сталь Каменское 1:1 Черноморец Од
Сталь Каменское
28.8% (51)
Ничья:
35.6% (63)
Черноморец Од
35.6% (63)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
28.2% (50)
Черноморец Од:
19.8% (35)
Сталь Каменское:
15.3% (27)
Черноморец Од:
13% (23)
Сталь Каменское:
10.2% (18)
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