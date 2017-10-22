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Стадион: Оболонь Арена
1:1
Второй тайм: 88'
28' Желтая карточкаБамба Фуссени
28' Желтая карточкаМалакян Эдгар
29' Желтая карточкаВасин Денис
31' Желтая карточкаГутор Александр
38' Желтая карточкаОреховский Павел
0:1
52' ГолВасин Денис
1:1
62' ПенальтиМалакян Эдгар
69' Желтая карточкаМысык Марьян
78' Желтая карточкаГрачёв Глеб
|
28'
28'
29'
31'
38'
52'
0:1
62'
1:1
69'
78'
Состав команд
Сталь Каменское
- Основной состав
- 71 Пеньков Герман Вратарь
- 18 Тымчик Александр Защитник
- 15 Грачёв Глеб Защитник
- 33 Ткачук Евгений Защитник
- 23 Месхи Михаил Полузащитник
- 11 Климчук Юрий Полузащитник
- 3 Малакян Гор Полузащитник
- 21 Малакян Эдгар Полузащитник
- 17 Кузык Орест Полузащитник
- 44 Михайличенко Богдан Полузащитник
- 8 Мысык Марьян Полузащитник
- Запасные игроки
- 77 Зеленский Никита Вратарь
- 22 Даниелян Артур Защитник
- 13 Копытов Дмитрий Полузащитник
- 7 Кныш Данило Полузащитник
- 97 Якимив Андрей Полузащитник
- 94 Задерака Максим Полузащитник
- 16 Хоцяновский Артём Нападающий
- Главный тренер: Костов Николай
Черноморец Од
- Основной состав
- 30 Гутор Александр Вратарь
- 27 Люлька Сергей Защитник
- 25 Мартыненко Евгений Защитник
- 21 Бамба Фуссени Защитник
- 42 Зубейко Евгений Защитник
- 5 Жунич Ивица Защитник
- 48 Ореховский Павел Полузащитник
- 6 Ковалец Кирилл Полузащитник
- 9 Хобленко Алексей Нападающий
- 4 Н'Диайе Алассане Нападающий
- 77 Васин Денис Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Федоренко Андрей Вратарь
- 89 Политыло Сергей Полузащитник
- 75 Третьяков Максим Полузащитник
- 10 Каверин Виталий Полузащитник
- 17 Татарков Никита Нападающий
- 7 Мусолитин Николай Нападающий
- 69 Антонов Алексей Геннадьевич Нападающий
- Главный тренер: Дулуб Олег
Предыдущие игры
Сталь Каменское (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 14.10.2017 Сталь Каменское 0:1 Заря ПЛ
- 01.10.2017 Верес 1:1 Сталь Каменское ПЛ
- 24.09.2017 Сталь Каменское 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 20.09.2017 Жемчужина Одесса 1:1 Сталь Каменское К
- 16.09.2017 Александрия 4:1 Сталь Каменское ПЛ
- 10.09.2017 Сталь Каменское 0:1 Мариуполь ПЛ
- 26.08.2017 Сталь Каменское 0:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 20.08.2017 Динамо Киев 4:1 Сталь Каменское ПЛ
- 12.08.2017 Сталь Каменское 0:1 Ворскла ПЛ
- 05.08.2017 Карпаты 3:1 Сталь Каменское ПЛ
- 29.07.2017 Сталь Каменское 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 22.07.2017 Черноморец Од 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 16.07.2017 Заря 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 31.05.2017 Сталь Каменское 0:0 Ворскла ПЛ
- 27.05.2017 Звезда Кропивницкий 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 20.05.2017 Сталь Каменское 0:1 ФК Днепр ПЛ
- 12.05.2017 Волынь 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 07.05.2017 Сталь Каменское 2:1 Карпаты ПЛ
- 29.04.2017 Ворскла 2:0 Сталь Каменское ПЛ
- 23.04.2017 Сталь Каменское 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
Черноморец Од (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 15.10.2017 Черноморец Од 2:1 Динамо Киев ПЛ
- 01.10.2017 Черноморец Од 0:3 Ворскла ПЛ
- 24.09.2017 Карпаты 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 17.09.2017 Черноморец Од 0:0 Шахтёр Дн ПЛ
- 10.09.2017 Звезда Кропивницкий 0:1 Черноморец Од ПЛ
- 27.08.2017 Заря 5:0 Черноморец Од ПЛ
- 19.08.2017 Черноморец Од 0:1 Верес ПЛ
- 13.08.2017 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 06.08.2017 Черноморец Од 2:2 Александрия ПЛ
- 30.07.2017 Мариуполь 3:0 Черноморец Од ПЛ
- 22.07.2017 Черноморец Од 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 18.07.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 31.05.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 26.05.2017 Черноморец Од 0:1 Заря ПЛ
- 21.05.2017 Александрия 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 13.05.2017 Черноморец Од 0:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 06.05.2017 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 30.04.2017 Черноморец Од 1:4 Динамо Киев ПЛ
- 23.04.2017 Заря 1:2 Черноморец Од ПЛ
- 16.04.2017 Черноморец Од 1:0 Александрия ПЛ
Последние игры между собой
Сталь Каменское: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Черноморец Од: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
- 22.07.2017 Черноморец Од 0:1 Сталь Каменское Премьер-лига
- 11.03.2017 Черноморец Од 0:1 Сталь Каменское Премьер-лига
- 01.10.2016 Сталь Каменское 1:2 Черноморец Од Премьер-лига
- 14.05.2016 Сталь Каменское 0:1 Черноморец Од Премьер-лига
- 01.11.2015 Черноморец Од 1:1 Сталь Каменское Премьер-лига
- 29.10.2014 Черноморец Од 2:1 Сталь Каменское Кубок
- 28.09.2014 Сталь Каменское 2:1 Черноморец Од Кубок
- 26.10.2011 Сталь Каменское 0:4 Черноморец Од Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|26 - 10
|31
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 12
|24
|3.
|Олимпик Дн
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|13 - 8
|23
|4.
|Ворскла
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 12
|21
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 10
|19
|6.
|Верес
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 8
|19
|7.
|Заря
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 15
|14
|8.
|Карпаты
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|8 - 22
|12
|9.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 17
|10
|10.
|Черноморец Од
|1:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 21
|10
|11.
|Александрия
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 15
|10
|12.
|Сталь Каменское
|1:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 20
|9
Второй тайм
78'
Glib Grachov получает желтую карточку.
72'
Сталь Алчевск производит замену. Yury Klimchuk уходит, и Задерака Максим заменяет его
69'
Мысык Марьян получает желтую карточку.
62'
Г О О О О О Л - Малакян Эдгар из команды Сталь Алчевск забивает пенальти
59'
Черноморец Од производит замену. Ореховский Павел уходит, и Третьяков Максим заменяет его
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Васин Денис.
46'
Черноморец Од производит замену. Ковалец Кирилл уходит, и Политыло Сергей заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
Ореховский Павел получает желтую карточку.
31'
Гутор Александр получает желтую карточку.
29'
Васин Денис получает желтую карточку.
28'
Малакян Эдгар получает желтую карточку.
28'
Бамба Фуссени получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Obolon Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сталь Каменское 1:1 Черноморец Од
Сталь Каменское
28.8% (51)
Ничья:
35.6% (63)
Черноморец Од
35.6% (63)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
28.2% (50)
0:1 Черноморец Од:
19.8% (35)
1:0 Сталь Каменское:
15.3% (27)
1:2 Черноморец Од:
13% (23)
2:1 Сталь Каменское:
10.2% (18)
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